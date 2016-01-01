Poslovna izvrsnost : znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, Vol.10 No.2

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SPORTS TOURISM OFFER IN CROATIA
(str.9-25)
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PONUDA SPORTSKOG TURIZMA U HRVATSKOJ
(str.26-26)
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Mato Bartoluci, Sanela Škorić, Zrinka Starešinić
Prethodno priopćenje
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POVRAT INVESTICIJE U LJUDSKI KAPITAL: STUDIJA SLUČAJA NA PRIMJERU REDOVITIH STUDENATA EKONOMIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.27-43)
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RETURN ON HUMAN CAPITAL INVESTMENT: CASE STUDY ON THE EXAMPLE OF REGULAR STUDENTS OF ECONOMICS IN THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.44-44)
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Ljerka Cerović, Ivan Rubinić, Robert Matić
Prethodno priopćenje
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PRIMJENA FAKTORSKE ANALIZE U IDENTIFICIRANJU DIMENZIJA KVALITETE VISOKOOBRAZOVNE USLUGE
(str.45-72)
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APPLICATION OF FACTORAL ANALYSIS IN IDENTIFYING DIMENSIONS OF QUALITY OF HIGHER EDUCATION SERVICE
(str.73-73)
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Samira Fazlić, Sabina Đonlagić
Prethodno priopćenje
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INTERNAL QUALITY ASSURANCE AT A HIGHER EDUCATION INSTITUTION
(str.75-86)
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UNUTARNJE OSIGURANJE KVALITETE NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI
(str.87-87)
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Jelena Legčević, Vlatka Hećimović
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ TRŽIŠNE ORIJENTACIJE HRVATSKIH PODUZEĆA NA INOVACIJE PROIZVODA I USLUGA
(str.89-105)
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Hrvatskipdf 296 KB
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IMPACT OF MARKET ORIENTATION ON INNOVATION OF PRODUCTS AND SERVICES IN CROATIAN COMPANIES
(str.106-106)
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Helena Miloloža
Prethodno priopćenje
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IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISES ON GLOBAL FINANCIAL STABILITY AND NEED FOR AN ALTERNATIVE FINANCIAL SYSTEM
(str.109-121)
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UTJECAJ SVJETSKIH FINANCIJSKIH KRIZA NA SVJETSKU FINANCIJSKU STABILNOST TE POTREBA ZA ALTERNATIVNIM FINANCIJSKIM SUSTAVOM
(str.122-122)
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Muhammad Ashfaq
Pregledni rad
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YOUNG CONSUMERS’ BEHAVIOURS IN RETAIL MARKET AND THEIR IMPACT ON ACTIVITIES OF RETAIL CHAINS
(str.123-134)
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PONAŠANJE MLADIH POTROŠAČA NA MALOPRODAJNOM TRŽIŠTU I NJIHOV UTJECAJ NA AKTIVNOSTI MALOPRODAJNIH LANACA
(str.135-135)
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Katarzyna Bilińska-Reformat, Magdalena Stefańska
Pregledni rad
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UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU PACIJENATA NA PRIMJERU SMRTNOSTI OD AKUTNOG MIOKARDNOG INFARKTA TIJEKOM HOSPITALIZACIJE
(str.137-143)
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Hrvatskipdf 116 KB
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PATIENT SAFETY MANAGEMENT IN THE EXAMPLE OF ACUTE MYOCARDIAL HEART ATTACK DURING THE HOSPITALIZATION
(str.144-144)
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Vesna Čerfalvi, Vesna Košec, Željka Benceković
Pregledni rad
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BUSINESS MODEL TAKING INTO ACCOUNT INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION
(str.145-153)
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POSLOVNI MODEL KOJI VODI RAČUNA O ZAŠTITI INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
(str.154-154)
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Aldona – Małgorzata Dereń
Pregledni rad
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ANALYSIS OF INTERNATIONAL TRADE BETWEEN TURKEY AND CROATIA
(str.155-166)
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ANALIZA MEĐUNARODNE TRGOVINE IZMEĐU TURSKE I HRVATSKE
(str.167-167)
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Ahmet Gökgöz, Ahmet Selçuk Dizkirici, Büşra Gezikol
Pregledni rad
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ANALYSIS OF FRUIT AND VEGETABLE VALUE CHAINS
(str.169-188)
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ANALIZA VRIJEDNOSNIH LANACA ZA PRODAJU VOĆA I POVRĆA
(str.189-189)
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Ivana Plazibat, Ferhat Ćejvanović, Zorica Vasiljević
Pregledni rad
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EUROPEAN DEBT CRISIS: THEORETICAL AND EMPIRICAL INVESTIGATION OF EXTERNAL IMBALANCES AS ONE OF ITS MAIN CAUSES
(str.191-207)
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Engleskipdf 343 KB
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EUROPSKA DUŽNIČKA KRIZA: TEORETSKO I EMPIRIJSKO RAZMATRANJE VANJSKIH NERAVNOTEŽA KAO NJEZINOG GLAVNOG UZROKA
(str.208-208)
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Anna Ruščáková, Jozefína Semančíková
Pregledni rad
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EXPLORATORY ANALYSIS OF INTERNAL COMMUNICATION CHARACTERISTICS – RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH
(str.209-218)
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EKSPLORATIVNA ANALIZA KARAKTERISTIKA INTERNE KOMUNIKACIJE – REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA
(str.219-219)
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Réka Saáry
Pregledni rad
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MJERENJE ZADOVOLJSTVA KLIJENATA USLUGAMA U DROGERIJAMA U GRADU ZAGREBU
(str.221-239)
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CUSTOMER SATISFACTION MEASURING IN DRUG STORES IN ZAGREB
(str.240-240)
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Tomislav Šušnjar, Ana Zakarija
Pregledni rad
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NAČELO PRORAČUNSKE RAVNOTEŽE U NACIONALNOM PRORAČUNSKOM SUSTAVU
(str.241-258)
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Hrvatskipdf 331 KB
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PRINCIPLE OF EQUILIBRIUM IN NATIONAL BUDGET SYSTEM
(str.259-259)
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Branka Vukojević
Pregledni rad
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