Mostariensia : časopis za humanističke znanosti, Vol.20 No.1-2

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EMOCIJE I KULTURA:MEĐUKULTURALNE RAZLIKE U IZRAŽAVANJU EMOCIJA
(str.7-19)
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EMOTIONS AND CULTURE: INTERCULTURAL DIFFERENCES IN EXPRESSING EMOTIONS
(str.7-19)
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Arta Dodaj, Kristina Sesar
Pregledni rad
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NEKE DETERMINANTE STAVOVA PREMA OSOBAMA SA PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA
(str.21-39)
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SOME DETERMINANTS OF THE ATTITUDES TOWARDS PERSONS WITH MENTAL DISORDERS
(str.21-39)
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Ana Kurtović, Nikolina Svalina
Izvorni znanstveni članak
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DVORSKE SLUŽBE I UREĐENJE DVORA VOJVODE RADOSLAVA PAVLOVIĆA
(str.41-60)
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COURT SERVICES AND THE INTERNAL CONCEPTION OF DUKE RADOSLAV PAVLOVIĆ’S COURT
(str.41-60)
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Ivana Jurčević
Izvorni znanstveni članak
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VELIKI RAT U PUBLIKACIJAMA KLUBA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA I UMJETNIKA U OSIJEKU 1910. – 1924.
(str.61-77)
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THE GREAT WAR IN THE 1910 – 1924 PUBLICATIONS OF THE CLUB OF CROATIAN WRITERS AND ARTISTS IN OSIJEK
(str.61-77)
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Siniša Bjedov
Izvorni znanstveni članak
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OBNOVA KNEŽEVA DVORA U DUBROVNIKU NAKON POTRESA 1979. GODINE U SVJETLU NOVIH SPOZNAJA
(str.79-92)
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THE RENEWAL OF THE RECTOR’S PALACE IN DUBROVNIK AFTER THE EARTHQUAKE IN 1979 – NEW EVIDENCES
(str.79-92)
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Marin Ivanović
Izvorni znanstveni članak
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IZMEĐU SCILE I HARIBDE – GRAD OSIJEK POD UDARIMA ŠESTOSIJEČANJSKE DIKTATURE I VELIKE DEPRESIJE
(str.93-116)
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BETWEEN TWO EQUAL DANGERS – THE CITY OF OSIJEK UNDER THE 1ST JANUARY DICTATORSHIP AND GREAT DEPRESSION
(str.93-116)
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Anamarija Lukić
Izvorni znanstveni članak
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ODGOJNE VRIJEDNOSTI U ODABRANIM GOVORIMA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, PROMICATELJA PROSVJETE I KULTURE
(str.117-131)
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EDUCATIONAL VALUES IN SELECTED SPEECHES OF JOSIP JURAJ STROSSMAYER – PROMOTER OF ENLIGHTMENT AND CULTURE
(str.117-131)
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Vesnica Mlinarević, Tihomir Živić, Antonija Vranješ
Pregledni rad
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PROCJENA VALJANOSTI KAO PREDUVJET ZA POBOLJŠANJE KVALITETE RADA U USTANOVAMA ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
(str.133-148)
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VALIDITY ASSESSMENT AS A PREREQUISITE FOR IMPROVING THE QUALITY OF WORK IN INSTITUTIONS FOR EARLY AND PRE-SCHOOL EDUCATION
(str.133-148)
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Marina Zeleničić
Prethodno priopćenje
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FEMINIZAM – ŠTO JE OSTVARIO?
(str.149-169)
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FEMINISM – WHAT HAS IT ACCOMPLISHED?
(str.149-169)
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Damirka Mihaljević
Prethodno priopćenje
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SVEUČILIŠTA I PROMJENE
(str.171-184)
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UNIVERSITIES AND CHANGES
(str.171-184)
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Ivan Miškulin, Zvjezdana Penava Brekalo, Hrvoje Serdarušić
Izvorni znanstveni članak
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KONCEPTUALNI MODEL UTJECAJA UPRAVLJANJA ZNANJEM NA ORGANIZACIJSKE PERFORMANSE
(str.185-197)
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CONCEPTUAL MODEL OF THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCES
(str.185-197)
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Marko Markić
Prethodno priopćenje
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UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME KAO MODUS IMPLEMENTACIJE FLEKSIBILNOSTI NA TRŽIŠTU RADA
(str.199-217)
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EMPLOYMENT CONTRACT FOR A DEFINITE PERIOD OF TIME AS A MODUS OF IMPLEMENTING FLEXIBILITY ON THE LABOUR MARKET
(str.199-217)
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Andrijana Bilić, Trpimir Perkušić
Izvorni znanstveni članak
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TEMELJNA NAČELA NOVE KONVENCIJE O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU STVARI U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO MOREM (ROTTERDAMSKA PRAVILA, 2009.)
(str.219-225)
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BASIC PRINCIPLES OF THE NEW CONVENTION ABOUT CONTRACTS ABOUT INTERNATIONAL MARITIME CARRIAGE OF GOODS FULLY OR PARTLY BY SEA (ROTTERDAM RULES, 2009)
(str.219-225)
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Ivo Grabovac, Marinko Jurilj
Pregledni rad
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PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA JAVNE UPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ I POSTUPAK ZAŠTITE OSTVARIVANJA TOGA PRAVA
(str.227-238)
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RIGHTS TO INFORMATION ACCESS IN PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE PROCEDURE OF THE PROTECTION OF THAT RIGHT
(str.227-238)
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Željka Vajda Halak, Danijela Romić, Zoran Tršinski
Pregledni rad
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IMIDŽ KAO KONKURENTSKA PREDNOST NA PRIMJERU NAMJEŠTAJA „PAVIČIĆ“
(str.239-251)
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IMAGE AS A COMPETITIVE ADVANTAGE ON THE EXAMPLE OF COMPANY ‘’FURNITURE PAVIČIĆ’’
(str.239-251)
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Sandra Soče Kraljević, Sanja Pavičić
Stručni rad
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Potreba je silila na rad
(str.255-258)
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Željka Metesi Deronjić
Recenzija, Prikaz
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Stalna spremnost na selidbu
(str.259-264)
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Dragana Zovko
Recenzija, Prikaz
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Propedeutički sveučilišni udžbenik
(str.265-268)
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Vlado Pandžić
Recenzija, Prikaz
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