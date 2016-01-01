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Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, Vol.6 No.2

,Vol.6 No.2
Datum izdavanja: Prosinac 2016.

Objavljen na Hrčku: 19.Prosinac 2016.
Sadržaj Puni tekst
THE 8P INNOVATION & DIFFERENTIATION MODEL (str.7-17) Engleskipdf 803 KB
8P MODEL INOVACIJE I DIFERENCIJACIJE (str.18-18) Hrvatskipdf 803 KB
João M. S. Carvalho, Sandra Marnoto
Pregledni rad 		 
RAZVOJ MENADŽERSKIH SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA ZA ODRŽIVU KONKURENTSKU PREDNOST NA PRIMJERU HRVATSKIH PODUZEĆA (str.21-33) Hrvatskipdf 631 KB
THE DEVELOPMENT OF MANAGERIAL ABILITIES AND SKILLS FOR SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE CASE OF CROATIAN COMPANIES (str.32-32) Engleskipdf 631 KB
Marko Despotović, Ivica Katavić
Prethodno priopćenje 		 
UTJECAJ POZITIVNE DISKRIMINACIJE NA UKLJUČIVANJE ŽENA NA TRŽIŠTE RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.35-42) Hrvatskipdf 578 KB
THE IMPACT OF POSITIVE DISCRIMINATION ON THE INCLUSION OF WOMEN IN THE LABOUR MARKET IN CROATIA (str.41-41) Engleskipdf 578 KB
Dora Dovranić, Ivica Katavić
Prethodno priopćenje 		 
ZADOVOLJSTVO PODUZETNIKA SA STUDENTIMA DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENTA TURIZMA I SPORTA TIJEKOM IZVOĐENJA STRUČNE PRAKSE (str.43-51) Hrvatskipdf 581 KB
SATISFACTION OF ENTREPRENEURS WITH GRADUATE STUDENTS OF PROFESSIONAL STUDIES OF MANAGEMENT IN TOURISM AND SPORTS DURING THEIR EXECUTION OF PROFESSIONAL PRACTICE (str.50-50) Engleskipdf 581 KB
Ivan Hegeduš, Marina Gregorić, Martina Gregorić
Prethodno priopćenje 		 
INVESTIRANJE U LJUDSKI, KULTURNI I DRUŠTVENI KAPITAL POTICANJEM FLEKSIBILNIH KOMPETENCIJA EDUKATORA KAO STRATEŠKI PRIORITET SOCIJALNOG I EKONOMSKOG RAZVOJA (str.53-66) Hrvatskipdf 813 KB
INVESTING IN HUMAN, CULTURAL AND SOCIAL CAPITAL BY ENCOURAGING FLEXIBLE COMPETENCIES OF EDUCATORS AS STRATEGIC PRIORITY FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT (str.65-65) Engleskipdf 813 KB
Irena Kiss, Nensi Rokov
Prethodno priopćenje 		 
DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP SKILLS IN CHILDREN AND TEENAGERS (str.67-78) Engleskipdf 699 KB
RAZVOJ PODUZETNIČKIH VJEŠTINA KOD DJECE I TINEJDŽERA (str.76-76) Hrvatskipdf 699 KB
Sandra Marnoto, João M. S. Carvalho
Prethodno priopćenje 		 
ULOGA I VAŽNOST INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U PODUZETNIŠTVU (str.79-98) Hrvatskipdf 1 MB
THE ROLE AND IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN ENTREPRENEURSHIP (str.97-97) Engleskipdf 1 MB
Tanja Milović, Zrinka Mustapić, Davorka Moslavac-Forjan
Izvorni znanstveni članak 		 
AGROTURIZAM KAO OBLIK MALOG PODUZETNIŠTVA NA PRIMJERU BAĆULOVA DVORA (str.99-108) Hrvatskipdf 592 KB
AGRITOURISM AS A FORM OF SMALL BUSINESS IN THE EXAMPLE OF BAĆULOV DVOR (str.107-107) Engleskipdf 592 KB
Sandra Mrvica Mađarac, Slobodan Stojanović, Lucija Vanek
Prethodno priopćenje 		 
VREMENSKA STANICA ZA MJERENJE TEMPERATURE I VLAŽNOSTI ZRAKA BAZIRANA NA ARDUINO PLATFORMI S PRIKAZOM NA LCD ZASLONU (str.109-124) Hrvatskipdf 3 MB
WEATHER STATION FOR MEASURING TEMPERATURE AND HUMIDITY BASED ON THE ARDUINO PLATFORM WITH A DISPLAY ON THE LCD SCREEN (str.123-123) Engleskipdf 3 MB
David Mustač, Jurica Trstenjak
Stručni rad 		 
EKONOMSKA ANALIZA PRIMJENE FOTONAPONSKOG SUSTAVA (str.125-132) Hrvatskipdf 2 MB
ECONOMIC ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM (str.131-131) Engleskipdf 2 MB
Maristela Primorac
Prethodno priopćenje 		 
UTJECAJ OBRAZOVNE INSTITUCIJE NA POTICANJE I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA (str.133-145) Hrvatskipdf 1 MB
INFLUENCE OF EDUCATIONAL INSTITUTION ON ENCOURAGING AND DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP (str.144-144) Engleskipdf 1 MB
Damir Ribić, Zrinka Blažević
Prethodno priopćenje 		 
LJETNE ŠKOLE NA VISOKIM UČILIŠTIMA – HRVATSKA PRAKSA (str.147-159) Hrvatskipdf 647 KB
SUMMER SCHOOLS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS – CROATIAN PRACTICE (str.157-157) Engleskipdf 647 KB
Maša Slabinac, Slađan Ravančić
Prethodno priopćenje 		 
FINANCIRANJE PODUZETNIŠTVA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE (str.161-175) Hrvatskipdf 673 KB
FINANCING ENTREPRENEURSHIP WITH EU FUNDS (str.173-173) Engleskipdf 673 KB
Slobodan Stojanović, Sandra Mrvica Mađarac, Mateja Glavota
Prethodno priopćenje 		 
INFORMATION LITERACY STRATEGY: A CASE STUDY OF THE MANAGEMENT DEPARTMENT AT THE U.S. COAST GUARD ACADEMY (str.177-198) Engleskipdf 1 MB
STRATEGIJA INFORMACIJSKE PISMENOSTI: PRIMJER ODJELA ZA MENADŽMENT NA AMERIČKOJ AKADEMIJI OBALNE STRAŽE (str.188-188) Hrvatskipdf 1 MB
Alina M. Zapalska, Nicholas Zieser, Michael McCarty, Tyler Kelley, Kimberly C. Young-McLear, Michael S. Glinski, Luke Weinstein
Prethodno priopćenje 		 
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