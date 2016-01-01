Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, Vol.6 No.2

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THE 8P INNOVATION & DIFFERENTIATION MODEL
(str.7-17)
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8P MODEL INOVACIJE I DIFERENCIJACIJE
(str.18-18)
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João M. S. Carvalho, Sandra Marnoto
Pregledni rad
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RAZVOJ MENADŽERSKIH SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA ZA ODRŽIVU KONKURENTSKU PREDNOST NA PRIMJERU HRVATSKIH PODUZEĆA
(str.21-33)
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THE DEVELOPMENT OF MANAGERIAL ABILITIES AND SKILLS FOR SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE CASE OF CROATIAN COMPANIES
(str.32-32)
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Marko Despotović, Ivica Katavić
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ POZITIVNE DISKRIMINACIJE NA UKLJUČIVANJE ŽENA NA TRŽIŠTE RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.35-42)
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THE IMPACT OF POSITIVE DISCRIMINATION ON THE INCLUSION OF WOMEN IN THE LABOUR MARKET IN CROATIA
(str.41-41)
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Dora Dovranić, Ivica Katavić
Prethodno priopćenje
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ZADOVOLJSTVO PODUZETNIKA SA STUDENTIMA DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENTA TURIZMA I SPORTA TIJEKOM IZVOĐENJA STRUČNE PRAKSE
(str.43-51)
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SATISFACTION OF ENTREPRENEURS WITH GRADUATE STUDENTS OF PROFESSIONAL STUDIES OF MANAGEMENT IN TOURISM AND SPORTS DURING THEIR EXECUTION OF PROFESSIONAL PRACTICE
(str.50-50)
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Ivan Hegeduš, Marina Gregorić, Martina Gregorić
Prethodno priopćenje
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INVESTIRANJE U LJUDSKI, KULTURNI I DRUŠTVENI KAPITAL POTICANJEM FLEKSIBILNIH KOMPETENCIJA EDUKATORA KAO STRATEŠKI PRIORITET SOCIJALNOG I EKONOMSKOG RAZVOJA
(str.53-66)
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INVESTING IN HUMAN, CULTURAL AND SOCIAL CAPITAL BY ENCOURAGING FLEXIBLE COMPETENCIES OF EDUCATORS AS STRATEGIC PRIORITY FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
(str.65-65)
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Irena Kiss, Nensi Rokov
Prethodno priopćenje
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DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP SKILLS IN CHILDREN AND TEENAGERS
(str.67-78)
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RAZVOJ PODUZETNIČKIH VJEŠTINA KOD DJECE I TINEJDŽERA
(str.76-76)
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Sandra Marnoto, João M. S. Carvalho
Prethodno priopćenje
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ULOGA I VAŽNOST INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U PODUZETNIŠTVU
(str.79-98)
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN ENTREPRENEURSHIP
(str.97-97)
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Tanja Milović, Zrinka Mustapić, Davorka Moslavac-Forjan
Izvorni znanstveni članak
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AGROTURIZAM KAO OBLIK MALOG PODUZETNIŠTVA NA PRIMJERU BAĆULOVA DVORA
(str.99-108)
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AGRITOURISM AS A FORM OF SMALL BUSINESS IN THE EXAMPLE OF BAĆULOV DVOR
(str.107-107)
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Sandra Mrvica Mađarac, Slobodan Stojanović, Lucija Vanek
Prethodno priopćenje
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VREMENSKA STANICA ZA MJERENJE TEMPERATURE I VLAŽNOSTI ZRAKA BAZIRANA NA ARDUINO PLATFORMI S PRIKAZOM NA LCD ZASLONU
(str.109-124)
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WEATHER STATION FOR MEASURING TEMPERATURE AND HUMIDITY BASED ON THE ARDUINO PLATFORM WITH A DISPLAY ON THE LCD SCREEN
(str.123-123)
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David Mustač, Jurica Trstenjak
Stručni rad
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EKONOMSKA ANALIZA PRIMJENE FOTONAPONSKOG SUSTAVA
(str.125-132)
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ECONOMIC ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM
(str.131-131)
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Maristela Primorac
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ OBRAZOVNE INSTITUCIJE NA POTICANJE I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA
(str.133-145)
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INFLUENCE OF EDUCATIONAL INSTITUTION ON ENCOURAGING AND DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP
(str.144-144)
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Damir Ribić, Zrinka Blažević
Prethodno priopćenje
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LJETNE ŠKOLE NA VISOKIM UČILIŠTIMA – HRVATSKA PRAKSA
(str.147-159)
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SUMMER SCHOOLS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS – CROATIAN PRACTICE
(str.157-157)
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Maša Slabinac, Slađan Ravančić
Prethodno priopćenje
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FINANCIRANJE PODUZETNIŠTVA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE
(str.161-175)
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FINANCING ENTREPRENEURSHIP WITH EU FUNDS
(str.173-173)
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Slobodan Stojanović, Sandra Mrvica Mađarac, Mateja Glavota
Prethodno priopćenje
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INFORMATION LITERACY STRATEGY: A CASE STUDY OF THE MANAGEMENT DEPARTMENT AT THE U.S. COAST GUARD ACADEMY
(str.177-198)
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STRATEGIJA INFORMACIJSKE PISMENOSTI: PRIMJER ODJELA ZA MENADŽMENT NA AMERIČKOJ AKADEMIJI OBALNE STRAŽE
(str.188-188)
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Alina M. Zapalska, Nicholas Zieser, Michael McCarty, Tyler Kelley, Kimberly C. Young-McLear, Michael S. Glinski, Luke Weinstein
Prethodno priopćenje
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