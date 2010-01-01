Liječnički vjesnik, Vol.132 No.9-10

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4th GUIDELINES ON DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OBESITY
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4. SMJERNICE O DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU DEBLJINE
(str.269-271)
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Jozo Jelčić, Maja Baretić, Mirko Koršić
Stručni rad
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REZULTATI LIJEČENJA SUPRAKONDILARNIH PRIJELOMA HUMERUSA S POMAKOM ULOMAKA U DJECE
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RESULTS OF TREATMENT OF DISPLACED SUPRACONDYLAR FRACTURES IN CHILDREN
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Anko Andabak, Tomislav Luetić, Stanko Ćavar, Slavko Davila, Marko Bogović, Stipe Batinica
Izvorni znanstveni članak
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NUSPOJAVE INHIBITORA 3-HIDROKSI-3-METIL-GLUTARIL KOENZIM A REDUKTAZE PRIJAVLJENE AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE
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ADVERSE DRUG REACTIONS OF HYDROXYMETHYLGLUTARYL-COA REDUCTASE INHIBITORS REPORTED TO AGENCY FOR MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES
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Nikica Mirošević Skvrce, Nada Božina, Viola Macolić Šarinić, Siniša Tomić
Izvorni znanstveni članak
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PRIROĐENA HIPOPLAZIJA DONJEG DIJELA LIJEVOGA M. PSOASA
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CONGENITAL HYPOPLASIA OF THE LOWER PORTION OF THE LEFT PSOAS MUSCLE
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Vjekoslav Grgić
Pregledni rad
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AKUTNA UPALA JEZIČNE TONZILE
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ACUTE LINGUAL TONSILLITIS
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Saša Janjanin, Vladimir Katić, Ida Oreb
Pregledni rad
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UČINCI PNEUMOPERITONEUMA NA JETRENU FUNKCIJU
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EFFECTS OF PNEUMOPERITONEUM ON LIVER FUNCTION
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Višnja Nesek Adam, Žarko Rašić, Viviana Mršić, Elvira Grizelj Stojčić, Zoran Čala
Pregledni rad
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ULOGA DIJAGNOSTIČKOG ULTRAZVUKA U RAZLIKOVANJU PATOMORFOLOŠKIH PROMJENA KOD HUMEROSKAPULARNOG PERIARTRITISA
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THE ROLE OF ULTRASONOGRAPHY IN EVALUATION OF PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN HUMEROSCAPULAR PERIARTHRITIS
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Darija Granec, Alan Ivković, Stanko Belina, Rajko Pavlović
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ DEBLJINE NA RIZIK OD OSTEOPOROTSKIH PRIJELOMA
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INFLUENCE OF OBESITY ON FRACTURE RISK IN OSTEOPOROSIS
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Jozo Jelčić
Pregledni rad
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DIJETE U SUVREMENOME HRVATSKOM DRUŠTVU
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CHILD IN CONTEMPORARY CROATIAN SOCIETY
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Julije Meštrović Julije Meštrovi, Irena Bralić, Gordana Buljan Flander, Mila Jelavić, Ines Joković Oreb, Andreas Konstantopoulos, Marina Kuzman, Stjepan Malović, Renata Miljević-Riđički, Maja Miškulin, Aida Mujkić, Marija Radonić, Vlasta Rudan, Đurđica Šešo-Šimić, Goran Šimić
Pregledni rad
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PRETEČE I RAZVOJ VISOKOŠKOLSKE MEDICINSKE IZOBRAZBE U DALMACIJI: OD INDIVIDUALNE INICIJATIVE DO OSNUTKA MEDICINSKOG STUDIJA U SPLITU
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FORERUNNERS AND DEVELOPMENT OF MEDICAL LICENSURE IN DALMATIA: FROM INDIVIDUAL INITIATIVES TO FOUNDING MEDICAL EDUCATION IN SPLIT
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Livia Brisky, Stella Fatović-Ferenčić
Pregledni rad
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