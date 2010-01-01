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Liječnički vjesnik, Vol.132 No.9-10

Datum izdavanja: Listopad 2010.

Objavljen na Hrčku: 21.Prosinac 2016.
Sadržaj Puni tekst
4th GUIDELINES ON DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OBESITY  
4. SMJERNICE O DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU DEBLJINE (str.269-271) Hrvatskipdf 142 KB
Jozo Jelčić, Maja Baretić, Mirko Koršić
Stručni rad 		 
REZULTATI LIJEČENJA SUPRAKONDILARNIH PRIJELOMA HUMERUSA S POMAKOM ULOMAKA U DJECE Hrvatskipdf 187 KB
RESULTS OF TREATMENT OF DISPLACED SUPRACONDYLAR FRACTURES IN CHILDREN  
Anko Andabak, Tomislav Luetić, Stanko Ćavar, Slavko Davila, Marko Bogović, Stipe Batinica
Izvorni znanstveni članak 		 
NUSPOJAVE INHIBITORA 3-HIDROKSI-3-METIL-GLUTARIL KOENZIM A REDUKTAZE PRIJAVLJENE AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE Hrvatskipdf 259 KB
ADVERSE DRUG REACTIONS OF HYDROXYMETHYLGLUTARYL-COA REDUCTASE INHIBITORS REPORTED TO AGENCY FOR MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES  
Nikica Mirošević Skvrce, Nada Božina, Viola Macolić Šarinić, Siniša Tomić
Izvorni znanstveni članak 		 
PRIROĐENA HIPOPLAZIJA DONJEG DIJELA LIJEVOGA M. PSOASA Hrvatskipdf 259 KB
CONGENITAL HYPOPLASIA OF THE LOWER PORTION OF THE LEFT PSOAS MUSCLE  
Vjekoslav Grgić
Pregledni rad 		 
AKUTNA UPALA JEZIČNE TONZILE Hrvatskipdf 114 KB
ACUTE LINGUAL TONSILLITIS  
Saša Janjanin, Vladimir Katić, Ida Oreb
Pregledni rad 		 
UČINCI PNEUMOPERITONEUMA NA JETRENU FUNKCIJU Hrvatskipdf 173 KB
EFFECTS OF PNEUMOPERITONEUM ON LIVER FUNCTION  
Višnja Nesek Adam, Žarko Rašić, Viviana Mršić, Elvira Grizelj Stojčić, Zoran Čala
Pregledni rad 		 
ULOGA DIJAGNOSTIČKOG ULTRAZVUKA U RAZLIKOVANJU PATOMORFOLOŠKIH PROMJENA KOD HUMEROSKAPULARNOG PERIARTRITISA Hrvatskipdf 266 KB
THE ROLE OF ULTRASONOGRAPHY IN EVALUATION OF PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN HUMEROSCAPULAR PERIARTHRITIS  
Darija Granec, Alan Ivković, Stanko Belina, Rajko Pavlović
Prethodno priopćenje 		 
UTJECAJ DEBLJINE NA RIZIK OD OSTEOPOROTSKIH PRIJELOMA Hrvatskipdf 191 KB
INFLUENCE OF OBESITY ON FRACTURE RISK IN OSTEOPOROSIS  
Jozo Jelčić
Pregledni rad 		 
DIJETE U SUVREMENOME HRVATSKOM DRUŠTVU Hrvatskipdf 217 KB
CHILD IN CONTEMPORARY CROATIAN SOCIETY  
Julije Meštrović Julije Meštrovi, Irena Bralić, Gordana Buljan Flander, Mila Jelavić, Ines Joković Oreb, Andreas Konstantopoulos, Marina Kuzman, Stjepan Malović, Renata Miljević-Riđički, Maja Miškulin, Aida Mujkić, Marija Radonić, Vlasta Rudan, Đurđica Šešo-Šimić, Goran Šimić
Pregledni rad 		 
PRETEČE I RAZVOJ VISOKOŠKOLSKE MEDICINSKE IZOBRAZBE U DALMACIJI: OD INDIVIDUALNE INICIJATIVE DO OSNUTKA MEDICINSKOG STUDIJA U SPLITU Hrvatskipdf 315 KB
FORERUNNERS AND DEVELOPMENT OF MEDICAL LICENSURE IN DALMATIA: FROM INDIVIDUAL INITIATIVES TO FOUNDING MEDICAL EDUCATION IN SPLIT  
Livia Brisky, Stella Fatović-Ferenčić
Pregledni rad 		 
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