Liječnički vjesnik, Vol.133 No.1-2

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SMJERNICE ZA REANIMACIJU EUROPSKOG VIJEĆA ZA REANIMATOLOGIJU 2010. GODINE
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EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010
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Silvija Hunyadi-Antičević, Željko Čolak, Ines Lojna Funtak, Anita Lukić, Boris Filipović-Grčić, Branka Tomljanović, Hrvoje Kniewald, Alen Protić, Tatjana Pandak, Zdravka Poljaković, Marino Čanađija
Stručni rad
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SMANJENJE INCIDENCIJE INFEKCIJA MOKRAĆNOG SUSTAVA U KATETERIZIRANIH BOLESNIKA NAKON EDUKACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA, UVOĐENJA POSTUPNIKA I NADZORNIH LISTA
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DECREASE OF URINARY TRACT INFECTIONS FOLLOWING CATHETERIZATION AFTER THE EDUCATION OF HEALTH CARE WORKERS, INTRODUCTION OF PROTOCOLS AND SURVEILLANCE LISTS
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Maja Tomić Paradžik, Božana Levojević, Antonija Gabrić
Izvorni znanstveni članak
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KIRURŠKO LIJEČENJE HALUKSA VALGUSA VLASTITOM METODOM: OPERACIJSKA TEHNIKA I PRIKAZ 100 BOLESNIKA
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SURGICAL TREATMENT OF HALLUX VALGUS WITH NEW METHOD: OPERATIVE TECHNIQUE AND REVIEW OF 100 CASES
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Ivica Lucijanić, Goran Bićanić, Tatjana Cicvara Pećina, Marko Pećina
Izvorni znanstveni članak
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PONAVLJANI POLIHONDRITIS – PRIKAZ BOLESNIKA
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RELAPSING POLYCHONDRITIS – CASE REPORT
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Irzal Hadžibegović, Joško Mitrović, Marija Santini, Dalibor Vukelić, Jadranka Morović-Vergles
Pregledni rad
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ENDOSKOPSKA TRANSSFENOIDALNA HIPOFIZNA KIRURGIJA
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ENDOSCOPIC TRANSSPHENOIDAL PITUITARY SURGERY
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Ante Melada, Ranko Mladina, Ivan Škoro
Pregledni rad
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MANJAK VITAMINA B12 U DJECE – PODCIJENJENA OPASNOST U SVJETLU NOVIH SPOZNAJA
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VITAMIN B12 DEFICIENCY IN CHILDREN – UNDERESTIMATED DANGER IN THE LIGHT OF NEW KNOWLEDGE
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Karin Juras, Ksenija Fumić, Senka Ižaković, Silvija Pušeljić, Vida Čulić, Slobodan Galić, Andrea Dasović Buljević, Vesna Benjak, Ana Čolić, Sanda Huljev Frković, Miljenka Maradin, Vladimir Sarnavka, Karmen Bilić, Matthias Baumgartner, Ivo Barić
Pregledni rad
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VERTEBROBAZILARNA INSUFICIJENCIJA I OPSTRUKCIJSKA APNEJA TIJEKOM SPAVANJA
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VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
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Vjekoslav Grgić
Pregledni rad
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KLINIČKA I ETIOPATOGENETSKA ULOGA PLAZMINOGENSKOGA I METALOPROTEINAZNOGA SUSTAVA U TUMORSKOME RASTU Pericelularna razgradnja međustaničnoga matriksa i tumorski rast
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CLINICAL AND ETIOPATHOGENETIC ROLE OF PLASMINOGEN AND METOPROTEINASE SYSTEMS IN THE TUMOR GROWTH Pericellular proteolysis of extracellular matrix and tumor growth
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Sanda Jelisavac Ćosić, Zdenko Kovač
Pregledni rad
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DESET GODINA OD OBJAVE ISPITIVANJATHE HEART OUTCOMES PREVENTION EVALUATION STUDY – HOPE: ZNAČENJE REZULTATA NA PRIMJENU INHIBITORAANGIOTENZIN-KONVERTIRAJUĆEG ENZIMA U KLINIČKOJ PRAKSI
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TEN YEARS AFTER PUBLISHING RESULTSFROM THE HEART OUTCOMES PREVENTION EVALUATION STUDY – HOPE:IMPLICATIONS ON TREATMENT WITH ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME INHIBITORSIN CLINICAL PRACTICE
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Darko Počanić
Ostalo
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