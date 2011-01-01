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Liječnički vjesnik, Vol.133 No.1-2

Datum izdavanja: Veljača 2011.

Objavljen na Hrčku: 27.Prosinac 2016.
Sadržaj Puni tekst
SMJERNICE ZA REANIMACIJU EUROPSKOG VIJEĆA ZA REANIMATOLOGIJU 2010. GODINE Hrvatskipdf 651 KB
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010  
Silvija Hunyadi-Antičević, Željko Čolak, Ines Lojna Funtak, Anita Lukić, Boris Filipović-Grčić, Branka Tomljanović, Hrvoje Kniewald, Alen Protić, Tatjana Pandak, Zdravka Poljaković, Marino Čanađija
Stručni rad 		 
SMANJENJE INCIDENCIJE INFEKCIJA MOKRAĆNOG SUSTAVA U KATETERIZIRANIH BOLESNIKA NAKON EDUKACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA, UVOĐENJA POSTUPNIKA I NADZORNIH LISTA Hrvatskipdf 373 KB
DECREASE OF URINARY TRACT INFECTIONS FOLLOWING CATHETERIZATION AFTER THE EDUCATION OF HEALTH CARE WORKERS, INTRODUCTION OF PROTOCOLS AND SURVEILLANCE LISTS  
Maja Tomić Paradžik, Božana Levojević, Antonija Gabrić
Izvorni znanstveni članak 		 
KIRURŠKO LIJEČENJE HALUKSA VALGUSA VLASTITOM METODOM: OPERACIJSKA TEHNIKA I PRIKAZ 100 BOLESNIKA Hrvatskipdf 247 KB
SURGICAL TREATMENT OF HALLUX VALGUS WITH NEW METHOD: OPERATIVE TECHNIQUE AND REVIEW OF 100 CASES  
Ivica Lucijanić, Goran Bićanić, Tatjana Cicvara Pećina, Marko Pećina
Izvorni znanstveni članak 		 
PONAVLJANI POLIHONDRITIS – PRIKAZ BOLESNIKA Hrvatskipdf 216 KB
RELAPSING POLYCHONDRITIS – CASE REPORT  
Irzal Hadžibegović, Joško Mitrović, Marija Santini, Dalibor Vukelić, Jadranka Morović-Vergles
Pregledni rad 		 
ENDOSKOPSKA TRANSSFENOIDALNA HIPOFIZNA KIRURGIJA Hrvatskipdf 447 KB
ENDOSCOPIC TRANSSPHENOIDAL PITUITARY SURGERY  
Ante Melada, Ranko Mladina, Ivan Škoro
Pregledni rad 		 
MANJAK VITAMINA B12 U DJECE – PODCIJENJENA OPASNOST U SVJETLU NOVIH SPOZNAJA Hrvatskipdf 632 KB
VITAMIN B12 DEFICIENCY IN CHILDREN – UNDERESTIMATED DANGER IN THE LIGHT OF NEW KNOWLEDGE  
Karin Juras, Ksenija Fumić, Senka Ižaković, Silvija Pušeljić, Vida Čulić, Slobodan Galić, Andrea Dasović Buljević, Vesna Benjak, Ana Čolić, Sanda Huljev Frković, Miljenka Maradin, Vladimir Sarnavka, Karmen Bilić, Matthias Baumgartner, Ivo Barić
Pregledni rad 		 
VERTEBROBAZILARNA INSUFICIJENCIJA I OPSTRUKCIJSKA APNEJA TIJEKOM SPAVANJA Hrvatskipdf 299 KB
VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA  
Vjekoslav Grgić
Pregledni rad 		 
KLINIČKA I ETIOPATOGENETSKA ULOGA PLAZMINOGENSKOGA I METALOPROTEINAZNOGA SUSTAVA U TUMORSKOME RASTU Pericelularna razgradnja međustaničnoga matriksa i tumorski rast Hrvatskipdf 593 KB
CLINICAL AND ETIOPATHOGENETIC ROLE OF PLASMINOGEN AND METOPROTEINASE SYSTEMS IN THE TUMOR GROWTH Pericellular proteolysis of extracellular matrix and tumor growth  
Sanda Jelisavac Ćosić, Zdenko Kovač
Pregledni rad 		 
DESET GODINA OD OBJAVE ISPITIVANJATHE HEART OUTCOMES PREVENTION EVALUATION STUDY – HOPE: ZNAČENJE REZULTATA NA PRIMJENU INHIBITORAANGIOTENZIN-KONVERTIRAJUĆEG ENZIMA U KLINIČKOJ PRAKSI Hrvatskipdf 185 KB
TEN YEARS AFTER PUBLISHING RESULTSFROM THE HEART OUTCOMES PREVENTION EVALUATION STUDY – HOPE:IMPLICATIONS ON TREATMENT WITH ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME INHIBITORSIN CLINICAL PRACTICE  
Darko Počanić
Ostalo 		 
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