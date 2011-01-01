Liječnički vjesnik, Vol.133 No.9-10

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HRVATSKE SMJERNICE ZA PREHRANU OSOBA STARIJE DOBI, DIO II – KLINIČKA PREHRANA
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CROATIAN GUIDELINES FOR NUTRITION IN THE ELDERLY, PART II – CLINICAL NUTRITION
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Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić, Željko Reiner, Spomenka Tomek Roksandić, Domina Kekez, Tajana Pavić
Stručni rad
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USPOREDBA CIJENA SEKUNDARNE PREVENCIJE I LIJEČENJA MOŽDANOG UDARA – COST-EFFECTIVENESS ANALIZA
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COMPARISION OF COSTS OF SECONDARY PREVENTION AND TREATMENT OF STROKE – COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS
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Ivana Ceronja, Zvonko Šošić
Izvorni znanstveni članak
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ANALIZA DOBNE DISTRIBUCIJE I STUPNJA LOKALNE PROŠIRENOSTI RAKA DOJKE KOD BOLESNICA OPERIRANIH U 11-GODIŠNJEM RAZDOBLJU U KLINIČKOJ BOLNICI »DUBRAVA«
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TRENDS IN STAGE AND AGE CHARACTERISTICS OF THE FEMALE BREAST CANCER TREATED IN 11-YEAR PERIOD AT UNIVERSITY HOSPITAL »DUBRAVA«
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Smiljka Lambaša, Čedna Tomasović Lončarić, Zdenko Stanec, Karmen Trutin Ostović, Šimun Križanac
Izvorni znanstveni članak
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FIBRILARNI GLOMERULONEFRITIS I IMUNOTAKTOIDNA GLOMERULOPATIJA: PRIKAZ BOLESNIKA
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FIBRILLARY GLOMERULONEPHRITIS AND IMMUNOTACTOID GLOMERULOPATHY: CASE REPORTS
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Krešimir Galešić, Ivica Horvatić, Miroslav Tišljar, Stela Bulimbašić, Borka Božić, Danica Galešić Ljubanović
Pregledni rad
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HISTRELIN ACETAT – PRVI LHRH-AGONIST S PRIMJENOM JEDNOM NA GODINU
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HISTRELIN ACETATE – THE FIRST ONCE YEARLY LHRH AGONIST
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Silvio Altarac
Pregledni rad
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ENDOSKOPSKA MUKOZNA RESEKCIJA SESILNIH POLIPOIDNIH LEZIJA DEBELOG CRIJEVA: DVOGODIŠNJA RETROSPEKTIVNA ANALIZA, PRIKAZ TEHNIKE, INDIKACIJA I KOMPLIKACIJA
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ENDOSCOPIC MUCOSAL RESECTION OF SESSILE POLYPOID COLORECTAL LESIONS: A TWO-YEAR RETROSPECTIVE STUDY, TECHNIQUE DESCRIPTION, INDICATIONS AND COMPLICATIONS
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Pave Markoš, Tomislav Brkić, Roland Pulanić, Jasenka Jakić-Razumović, Hrvoje Iveković, Marina Premužić, Mirjana Kalauz, Milorad Opačić, Nadan Rustemović, Boris Vucelić
Pregledni rad
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TRZAJNA OZLJEDA VRATNE KRALJEŽNICE
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LITERATURE REVIEW OF WHIPLASH INJURIES OF THE CERVICAL SPINE
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Roman Pavić
Pregledni rad
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LUMBOSAKRALNI FASETNI SINDROM: FUNKCIJSKI I ORGANSKI POREMEĆAJI LUMBOSAKRALNIH FASETNIH ZGLOBOVA
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LUMBOSACRAL FACET SYNDROME: FUNCTIONAL AND ORGANIC DISORDERS OF LUMBOSACRAL FACET JOINTS
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Vjekoslav Grgić
Pregledni rad
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ASPIRINSKA REZISTENCIJA
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ASPIRIN RESISTANCE
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Davor Miličić, Boško Skorić
Pregledni rad
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ČETRDESET GODINA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE ZGLOBA KUKA U HRVATSKOJ, U KLINICI ZA ORTOPEDIJU ZAGREB – ORTOPEDSKA OPERACIJA 20. STOLJEĆA
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FORTY YEARS OF TOTAL HIP REPLACEMENT IN CROATIA AT THE DEPARTMENT OF ORTHOPAEDIC SURGERY ZAGREB – ORTHOPEDIC SURGERY OF THE 20TH CENTURY
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Robert Kolundžić, Dubravko Orlić
Ostalo
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