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Liječnički vjesnik, Vol.133 No.9-10

Datum izdavanja: Listopad 2011.

Objavljen na Hrčku: 29.Prosinac 2016.
Sadržaj Puni tekst
HRVATSKE SMJERNICE ZA PREHRANU OSOBA STARIJE DOBI, DIO II – KLINIČKA PREHRANA Hrvatskipdf 347 KB
CROATIAN GUIDELINES FOR NUTRITION IN THE ELDERLY, PART II – CLINICAL NUTRITION  
Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić, Željko Reiner, Spomenka Tomek Roksandić, Domina Kekez, Tajana Pavić
Stručni rad 		 
USPOREDBA CIJENA SEKUNDARNE PREVENCIJE I LIJEČENJA MOŽDANOG UDARA – COST-EFFECTIVENESS ANALIZA Hrvatskipdf 151 KB
COMPARISION OF COSTS OF SECONDARY PREVENTION AND TREATMENT OF STROKE – COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS  
Ivana Ceronja, Zvonko Šošić
Izvorni znanstveni članak 		 
ANALIZA DOBNE DISTRIBUCIJE I STUPNJA LOKALNE PROŠIRENOSTI RAKA DOJKE KOD BOLESNICA OPERIRANIH U 11-GODIŠNJEM RAZDOBLJU U KLINIČKOJ BOLNICI »DUBRAVA« Hrvatskipdf 152 KB
TRENDS IN STAGE AND AGE CHARACTERISTICS OF THE FEMALE BREAST CANCER TREATED IN 11-YEAR PERIOD AT UNIVERSITY HOSPITAL »DUBRAVA«  
Smiljka Lambaša, Čedna Tomasović Lončarić, Zdenko Stanec, Karmen Trutin Ostović, Šimun Križanac
Izvorni znanstveni članak 		 
FIBRILARNI GLOMERULONEFRITIS I IMUNOTAKTOIDNA GLOMERULOPATIJA: PRIKAZ BOLESNIKA Hrvatskipdf 270 KB
FIBRILLARY GLOMERULONEPHRITIS AND IMMUNOTACTOID GLOMERULOPATHY: CASE REPORTS  
Krešimir Galešić, Ivica Horvatić, Miroslav Tišljar, Stela Bulimbašić, Borka Božić, Danica Galešić Ljubanović
Pregledni rad 		 
HISTRELIN ACETAT – PRVI LHRH-AGONIST S PRIMJENOM JEDNOM NA GODINU Hrvatskipdf 117 KB
HISTRELIN ACETATE – THE FIRST ONCE YEARLY LHRH AGONIST  
Silvio Altarac
Pregledni rad 		 
ENDOSKOPSKA MUKOZNA RESEKCIJA SESILNIH POLIPOIDNIH LEZIJA DEBELOG CRIJEVA: DVOGODIŠNJA RETROSPEKTIVNA ANALIZA, PRIKAZ TEHNIKE, INDIKACIJA I KOMPLIKACIJA Hrvatskipdf 454 KB
ENDOSCOPIC MUCOSAL RESECTION OF SESSILE POLYPOID COLORECTAL LESIONS: A TWO-YEAR RETROSPECTIVE STUDY, TECHNIQUE DESCRIPTION, INDICATIONS AND COMPLICATIONS  
Pave Markoš, Tomislav Brkić, Roland Pulanić, Jasenka Jakić-Razumović, Hrvoje Iveković, Marina Premužić, Mirjana Kalauz, Milorad Opačić, Nadan Rustemović, Boris Vucelić
Pregledni rad 		 
TRZAJNA OZLJEDA VRATNE KRALJEŽNICE Hrvatskipdf 134 KB
LITERATURE REVIEW OF WHIPLASH INJURIES OF THE CERVICAL SPINE  
Roman Pavić
Pregledni rad 		 
LUMBOSAKRALNI FASETNI SINDROM: FUNKCIJSKI I ORGANSKI POREMEĆAJI LUMBOSAKRALNIH FASETNIH ZGLOBOVA Hrvatskipdf 277 KB
LUMBOSACRAL FACET SYNDROME: FUNCTIONAL AND ORGANIC DISORDERS OF LUMBOSACRAL FACET JOINTS  
Vjekoslav Grgić
Pregledni rad 		 
ASPIRINSKA REZISTENCIJA Hrvatskipdf 240 KB
ASPIRIN RESISTANCE  
Davor Miličić, Boško Skorić
Pregledni rad 		 
ČETRDESET GODINA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE ZGLOBA KUKA U HRVATSKOJ, U KLINICI ZA ORTOPEDIJU ZAGREB – ORTOPEDSKA OPERACIJA 20. STOLJEĆA Hrvatskipdf 370 KB
FORTY YEARS OF TOTAL HIP REPLACEMENT IN CROATIA AT THE DEPARTMENT OF ORTHOPAEDIC SURGERY ZAGREB – ORTHOPEDIC SURGERY OF THE 20TH CENTURY  
Robert Kolundžić, Dubravko Orlić
Ostalo 		 
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