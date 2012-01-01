Liječnički vjesnik, Vol.134 No.3-4

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Časopisi po područjima
Uredništva
Autori
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Datum izdavanja: Travanj 2012.
Objavljen na Hrčku: 09.Siječanj 2017.
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SMJERNICE HRVATSKOGA ENDOKRINOLOŠKOG DRUŠTVA ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE AKROMEGALIJE
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CROATIAN SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACROMEGALY
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Darko Kaštelan, Tina Dušek, Branka Vizner, Živko Gnjidić, Željka Crnčević Orlić, Vesna Kušec, Zdravko Heinrich, Milan Vrkljan, Mirko Koršić
Stručni rad
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PROCJENA PUBLICISTIČKE PRODUKTIVNOSTI KLINIKE ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI MEDICINSKOG FAKULTETA I KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB
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ASSESSING RESEARCH PRODUCTIVITY IN DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE, UNIVERSITY OF ZAGREB, SCHOOL OF MEDICINE AND UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE ZAGREB
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Jelka Petrak, Marijan Šember, Davorka Granić
Izvorni znanstveni članak
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PRIMARNA PERKUTANA KORONARNA INTERVENCIJA (PPCI) BEZ KARDIOKIRURŠKE POTPORE U REGIJI; ISKUSTVO IZ SPLITA
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PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION (PPCI) IN HOSPITAL WITHOUT REGIONAL CARDIAC SURGERY SUPPORT, DATA FROM SPLIT REGION
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Lovel Giunio, Ivica Vuković, Darko Duplančić, Dinko Mirić, Branimir Marković, Jakša Zanchi, Ivica Kristić
Izvorni znanstveni članak
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REZULTATI LIJEČENJA PRIJELOMA POTKOLJENICE U DJECE
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RESULTS OF TREATMENT OF TIBIAL FRACTURES IN CHILDREN
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Anko Antabak, Tomislav Luetić, Stanko Ćavar, Slavko Davila, Marko Bogović, Stipe Batinica
Izvorni znanstveni članak
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MJERENJE INSPIRACIJSKOG PROTOKA ZRAKA PRI ODABIRU OBLIKA INHALACIJSKOG LIJEKA ZA ASTMU I KOPB
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MEASUREMENT OF INSPIRATORY FLOW FOR THE SELECTION OF THE INHALATION TREATMENT DEVICE FOR ASTHMA AND COPD
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Davor Plavec, Tajana Jalušić Glunčić, Ivan Gudelj, Kornelija Miše
Izvorni znanstveni članak
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OPORAVAK NAKON DUGOTRAJNE MEHANIČKE CIRKULATORNE POTPORE U BOLESNIKA S KRONIČNIM ZATAJIVANJEM SRCA: PRIKAZ BOLESNIKA
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RECOVERY AFTER LONGTERM PULSATILE MECHANICAL CIRCULATORY SUPPORT IN PATIENT WITH CHRONIC HEART FAILURE: A CASE REPORT
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Željko Sutlić, Davor Barić, Jozica Šikić, Darko Kristović, Igor Rudež, Daniel Unić, Mislav Planinc, Dubravka Jonjić, Ruža Mrkonjić
Pregledni rad
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HORMONSKA TERAPIJA RAKA PROSTATE: IMA LI JOŠ DILEMA?
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Hrvatskipdf 553 KB
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HORMONAL THERAPY OF PROSTATE CANCER: ARE THERE ANY DILEMMAS LEFT?
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Lana Jajac Bručić, Antonio Juretić, Mladen Solarić, Vesna Bišof, Martina Bašić-Koretić, Zoran Rakušić, Fedor Šantek
Pregledni rad
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JE LI HIPERTRIGLICERIDEMIJA ČIMBENIK RIZIKA OD KORONARNE BOLESTI SRCA?
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Hrvatskipdf 283 KB
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IS HYPERTRIGLYCERIDAEMIA A RISK FACTOR FOR CORONARY HEART DISEASE?
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Željko Reiner, Diana Muačević-Katanec, Davor Katanec, Eugenia Tedeschi-Reiner
Pregledni rad
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POZNATI LIJEČNICI KOJI SU BORAVILI NA HRVATSKOJ OBALI NA PRIJELAZU U 20. STOLJEĆE
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Hrvatskipdf 393 KB
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FAMOUS DOCTORS WHO STAYED ON THE CROATIAN COAST AT THE TURN OF THE 20th CENTURY
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Petar Ivanišević, Mladen Lešin, Ivna Pleština-Borjan, Milan Ivanišević
Pregledni rad
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