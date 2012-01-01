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Liječnički vjesnik, Vol.134 No.3-4

Datum izdavanja: Travanj 2012.

Objavljen na Hrčku: 09.Siječanj 2017.
Sadržaj Puni tekst
SMJERNICE HRVATSKOGA ENDOKRINOLOŠKOG DRUŠTVA ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE AKROMEGALIJE Hrvatskipdf 135 KB
CROATIAN SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACROMEGALY  
Darko Kaštelan, Tina Dušek, Branka Vizner, Živko Gnjidić, Željka Crnčević Orlić, Vesna Kušec, Zdravko Heinrich, Milan Vrkljan, Mirko Koršić
Stručni rad 		 
PROCJENA PUBLICISTIČKE PRODUKTIVNOSTI KLINIKE ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI MEDICINSKOG FAKULTETA I KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB Hrvatskipdf 616 KB
ASSESSING RESEARCH PRODUCTIVITY IN DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE, UNIVERSITY OF ZAGREB, SCHOOL OF MEDICINE AND UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE ZAGREB  
Jelka Petrak, Marijan Šember, Davorka Granić
Izvorni znanstveni članak 		 
PRIMARNA PERKUTANA KORONARNA INTERVENCIJA (PPCI) BEZ KARDIOKIRURŠKE POTPORE U REGIJI; ISKUSTVO IZ SPLITA Hrvatskipdf 170 KB
PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION (PPCI) IN HOSPITAL WITHOUT REGIONAL CARDIAC SURGERY SUPPORT, DATA FROM SPLIT REGION  
Lovel Giunio, Ivica Vuković, Darko Duplančić, Dinko Mirić, Branimir Marković, Jakša Zanchi, Ivica Kristić
Izvorni znanstveni članak 		 
REZULTATI LIJEČENJA PRIJELOMA POTKOLJENICE U DJECE Hrvatskipdf 217 KB
RESULTS OF TREATMENT OF TIBIAL FRACTURES IN CHILDREN  
Anko Antabak, Tomislav Luetić, Stanko Ćavar, Slavko Davila, Marko Bogović, Stipe Batinica
Izvorni znanstveni članak 		 
MJERENJE INSPIRACIJSKOG PROTOKA ZRAKA PRI ODABIRU OBLIKA INHALACIJSKOG LIJEKA ZA ASTMU I KOPB Hrvatskipdf 580 KB
MEASUREMENT OF INSPIRATORY FLOW FOR THE SELECTION OF THE INHALATION TREATMENT DEVICE FOR ASTHMA AND COPD  
Davor Plavec, Tajana Jalušić Glunčić, Ivan Gudelj, Kornelija Miše
Izvorni znanstveni članak 		 
OPORAVAK NAKON DUGOTRAJNE MEHANIČKE CIRKULATORNE POTPORE U BOLESNIKA S KRONIČNIM ZATAJIVANJEM SRCA: PRIKAZ BOLESNIKA Hrvatskipdf 213 KB
RECOVERY AFTER LONGTERM PULSATILE MECHANICAL CIRCULATORY SUPPORT IN PATIENT WITH CHRONIC HEART FAILURE: A CASE REPORT  
Željko Sutlić, Davor Barić, Jozica Šikić, Darko Kristović, Igor Rudež, Daniel Unić, Mislav Planinc, Dubravka Jonjić, Ruža Mrkonjić
Pregledni rad 		 
HORMONSKA TERAPIJA RAKA PROSTATE: IMA LI JOŠ DILEMA? Hrvatskipdf 553 KB
HORMONAL THERAPY OF PROSTATE CANCER: ARE THERE ANY DILEMMAS LEFT?  
Lana Jajac Bručić, Antonio Juretić, Mladen Solarić, Vesna Bišof, Martina Bašić-Koretić, Zoran Rakušić, Fedor Šantek
Pregledni rad 		 
JE LI HIPERTRIGLICERIDEMIJA ČIMBENIK RIZIKA OD KORONARNE BOLESTI SRCA? Hrvatskipdf 283 KB
IS HYPERTRIGLYCERIDAEMIA A RISK FACTOR FOR CORONARY HEART DISEASE?  
Željko Reiner, Diana Muačević-Katanec, Davor Katanec, Eugenia Tedeschi-Reiner
Pregledni rad 		 
POZNATI LIJEČNICI KOJI SU BORAVILI NA HRVATSKOJ OBALI NA PRIJELAZU U 20. STOLJEĆE Hrvatskipdf 393 KB
FAMOUS DOCTORS WHO STAYED ON THE CROATIAN COAST AT THE TURN OF THE 20th CENTURY  
Petar Ivanišević, Mladen Lešin, Ivna Pleština-Borjan, Milan Ivanišević
Pregledni rad 		 
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