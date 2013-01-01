Liječnički vjesnik, Vol.135 No.1-2

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Časopisi po područjima
Uredništva
Autori
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Datum izdavanja: Veljača 2013.
Objavljen na Hrčku: 10.Siječanj 2017.
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ZBRINJAVANJE AKUTNOG BUBREŽNOG ZATAJENJA KONTINUIRANIM I INTERMITENTNIM POSTUPKOM
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Hrvatskipdf 520 KB
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TREATING ACUTE KIDNEY INJURY USING CONTINUOUS AND INTERMITTENT RENAL REPLACEMENT THERAPY
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Marko Ćaćić
Izvorni znanstveni članak
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ZDJELIČNI DISKONTINUITET U REVIZIJSKOJ ARTROPLASTICI KUKA – PRIKAZ BOLESNIKA
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Hrvatskipdf 313 KB
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PELVIC DISCONTINUITY IN REVISION TOTAL HIP ARTHROPLASTY – CASE REPORT
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Joško Smilović, Damir Matoković, Dubravko Orlić
Pregledni rad
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HOLT-ORAMOV SINDROM – VAŽNOST RANE DIJAGNOZE I MULTIDISCIPLINARNOG PRISTUPA. PRIKAZ BOLESNIKA
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Hrvatskipdf 141 KB
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HOLT-ORAM SYNDROME – THE IMPORTANCE OF EARLY DIAGNOSIS AND INTERDISCIPLINARY APPROACH. A CASE REPORT
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Zora Zakanj
Pregledni rad
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LIJEČENJE EMPIJEMA PRSIŠTA U DJECE
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Hrvatskipdf 362 KB
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TREATMENT OF EMPYEMA THORACIS IN CHILDREN
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Anko Antabak, Dorian Tješić-Drinković, Tomislav Luetić, Stanko Ćavar, Marko Bogović, Ranka Štern Padovan, Matej Andabak
Pregledni rad
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ULOGA NEOADJUVANTNE KEMOTERAPIJE KOD UZNAPREDOVALOG RAKA JAJNIKA
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Hrvatskipdf 201 KB
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ROLE OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY IN THE ADVANCED OVARIAN CANCER
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Višnja Mataga, Višnja Matković
Pregledni rad
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NOVI PRIMARNI ZLOĆUDNI TUMORI NAKON DIJAGNOZE RAKA DOJKE: MEĐUODNOS NASLIJEĐA, RIZIČNIH ČIMBENIKA I MODALITETA LIJEČENJA
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Hrvatskipdf 272 KB
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NEW PRIMARY MALIGNANCIES AFTER BREAST CANCER DIAGNOSIS: INTERPLAY OF GENETICS, RISK FACTORS AND TREATMENT MODALITIES
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Natalija Dedić Plavetić, Marina Barić, Mladen Solarić, Damir Vrbanec
Pregledni rad
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SINDROM MIŠIĆA PIRIFORMISA: ETIOLOGIJA, PATOGENEZA, KLINIČKE MANIFESTACIJE, DIJAGNOZA, DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA I TERAPIJA
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Hrvatskipdf 517 KB
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PIRIFORMIS MUSCLE SYNDROME: ETIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINICAL MANIFESTATIONS, DIAGNOSIS, DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND THERAPY
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Vjekoslav Grgić
Pregledni rad
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OSVRT NA ORGANIZACIJU KONGRESA HIGIJENIČARA U OPATIJI 1950. GODINE
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Hrvatskipdf 3 MB
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RETROSPECTION ON HYGIENE CONGRESS ORGANISATION IN OPATIJA 1950
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Vjekoslav Bakašun, Vladimir Mićović
Sažetak sa skupa
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