Liječnički vjesnik, Vol.135 No.3-4

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Časopisi po područjima
Uredništva
Autori
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Datum izdavanja: Travanj 2013.
Objavljen na Hrčku: 10.Siječanj 2017.
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DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE LIMFOMA – DRUGI HRVATSKI KONSENZUS
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Hrvatskipdf 556 KB
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LYMPHOMA DIAGNOSIS AND TREATMENT – SECOND CROATIAN CONSENSUS
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Igor Aurer, Slavko Gašparov, Marko Kralik, Antonija Balenović, Dražen Huić, Fedor Šantek, Antica Duletić-Načinović, Vlatko Pejša, Slobodanka Ostojić-Kolonić, Josip Joachim Grah
Stručni rad
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PRVI SLUČAJ RADIOFREKVENTNE ABLACIJE VENTRIKULARNE TAHIKARDIJE KOD BOLESNIKA S ISHEMIJSKOM KARDIOMIOPATIJOM U NAŠOJ ZEMLJI
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THE FIRST CASE OF RADIOFREQUENT ABLATION OF VENTRICULAR TACHYCARDIA IN A PATIENT WITH ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY IN OUR COUNTRY
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Davor Puljević, Vedran Velagić, Mislav Puljević, Borka Pezo-Nikolić
Pregledni rad
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AKUTNI KORONARNI SINDROM POSLIJE UBODA STRŠLJENA, KOUNISOV SINDROM TIPA II – PRIKAZ BOLESNIKA
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Hrvatskipdf 272 KB
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ACUTE CORONARY SYNDROME AFTER HORNET BITE, TYPE II KOUNIS SYNDROME – A CASE REPORT
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Hajriz Alihodžić, Boris Ilić, Nada Mladina, Denis Mršić
Prethodno priopćenje
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PROCJENA TROMBOEMBOLIJSKOG RIZIKA I RIZIKA OD KRVARENJA U BOLESNIKA S NEREUMATSKOM ATRIJSKOM FIBRILACIJOM PRIMJENOM BODOVNIH SUSTAVA CHA2DS2-VASC I HASBLED
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Hrvatskipdf 277 KB
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THROMBOEMBOLIC AND BLEEDING RISK ASSESSMENT IN PATIENTS WITH NON-RHEUMATIC ATRIAL FIBRILLATION USING CHA2DS2-VASC AND HAS-BLED SCORING SYSTEMS
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Ivona Božić, Ivana Cvitković, Vedran Carević, Krešimir Čaljkušić, Gorana Trgo, Damir Fabijanić
Pregledni rad
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CERVIKOGENA DISFAGIJA: TEŠKOĆE S GUTANJEM UZROKOVANE FUNKCIJSKIM I ORGANSKIM POREMEĆAJIMA VRATNE KRALJEŽNICE
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Hrvatskipdf 480 KB
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CERVICOGENIC DYSPHAGIA: SWALLOWING DIFFICULTIES CAUSED BY FUNCTIONAL AND ORGANIC DISORDERS OF THE CERVICAL SPINE
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Vjekoslav Grgić
Pregledni rad
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TREBA LI ODLUČIVATI IZMEĐU KOMPLIKACIJE I STRUČNE POGREŠKE?
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Hrvatskipdf 151 KB
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DO WE NEED TO DIFFERENTIATE BETWEEN COMPLICATION AND MALPRACTICE?
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Oleg Petrović
Ostalo
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ZAŠTO OGRANIČITI UPORABU DUHANSKIH PROIZVODA?
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Hrvatskipdf 254 KB
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WHY LIMIT THE USE OF TOBACCO PRODUCTS?
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Ivana Ceronja
Ostalo
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