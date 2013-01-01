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Liječnički vjesnik, Vol.135 No.3-4

Datum izdavanja: Travanj 2013.

Objavljen na Hrčku: 10.Siječanj 2017.
Sadržaj Puni tekst
DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE LIMFOMA – DRUGI HRVATSKI KONSENZUS Hrvatskipdf 556 KB
LYMPHOMA DIAGNOSIS AND TREATMENT – SECOND CROATIAN CONSENSUS  
Igor Aurer, Slavko Gašparov, Marko Kralik, Antonija Balenović, Dražen Huić, Fedor Šantek, Antica Duletić-Načinović, Vlatko Pejša, Slobodanka Ostojić-Kolonić, Josip Joachim Grah
Stručni rad 		 
PRVI SLUČAJ RADIOFREKVENTNE ABLACIJE VENTRIKULARNE TAHIKARDIJE KOD BOLESNIKA S ISHEMIJSKOM KARDIOMIOPATIJOM U NAŠOJ ZEMLJI Hrvatskipdf 712 KB
THE FIRST CASE OF RADIOFREQUENT ABLATION OF VENTRICULAR TACHYCARDIA IN A PATIENT WITH ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY IN OUR COUNTRY  
Davor Puljević, Vedran Velagić, Mislav Puljević, Borka Pezo-Nikolić
Pregledni rad 		 
AKUTNI KORONARNI SINDROM POSLIJE UBODA STRŠLJENA, KOUNISOV SINDROM TIPA II – PRIKAZ BOLESNIKA Hrvatskipdf 272 KB
ACUTE CORONARY SYNDROME AFTER HORNET BITE, TYPE II KOUNIS SYNDROME – A CASE REPORT  
Hajriz Alihodžić, Boris Ilić, Nada Mladina, Denis Mršić
Prethodno priopćenje 		 
PROCJENA TROMBOEMBOLIJSKOG RIZIKA I RIZIKA OD KRVARENJA U BOLESNIKA S NEREUMATSKOM ATRIJSKOM FIBRILACIJOM PRIMJENOM BODOVNIH SUSTAVA CHA2DS2-VASC I HASBLED Hrvatskipdf 277 KB
THROMBOEMBOLIC AND BLEEDING RISK ASSESSMENT IN PATIENTS WITH NON-RHEUMATIC ATRIAL FIBRILLATION USING CHA2DS2-VASC AND HAS-BLED SCORING SYSTEMS  
Ivona Božić, Ivana Cvitković, Vedran Carević, Krešimir Čaljkušić, Gorana Trgo, Damir Fabijanić
Pregledni rad 		 
CERVIKOGENA DISFAGIJA: TEŠKOĆE S GUTANJEM UZROKOVANE FUNKCIJSKIM I ORGANSKIM POREMEĆAJIMA VRATNE KRALJEŽNICE Hrvatskipdf 480 KB
CERVICOGENIC DYSPHAGIA: SWALLOWING DIFFICULTIES CAUSED BY FUNCTIONAL AND ORGANIC DISORDERS OF THE CERVICAL SPINE  
Vjekoslav Grgić
Pregledni rad 		 
TREBA LI ODLUČIVATI IZMEĐU KOMPLIKACIJE I STRUČNE POGREŠKE? Hrvatskipdf 151 KB
DO WE NEED TO DIFFERENTIATE BETWEEN COMPLICATION AND MALPRACTICE?  
Oleg Petrović
Ostalo 		 
ZAŠTO OGRANIČITI UPORABU DUHANSKIH PROIZVODA? Hrvatskipdf 254 KB
WHY LIMIT THE USE OF TOBACCO PRODUCTS?  
Ivana Ceronja
Ostalo 		 
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