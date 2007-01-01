Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva, Vol.61 No.2

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PROCJENA KONFORMACIJSKIH OBILJEŽJA KONJA MODELOM LINEARNE OCJENE
(str.79-89)
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CONFORMATION FEATURES ESTIMATION OF HORSE BREEDS USING THE MODEL OF LINEAR SCORING
(str.79-89)
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Jelena Ramljak, A. Ivanković, Nikolina Kelava, M. Konjačić, Mirjana Baban
Izvorni znanstveni članak
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POVEZANOST BROJA SOMATSKIH STANICA I KEMIJSKOG SASTAVA KRAVLJEG MLIJEKA PROIZVEDENOG NA VELIKIM FARMAMA
(str.91-96)
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CORRELATION BETWEEN SOMATIC CELL COUNT AND CHEMICAL COMPOSITION OF COW'S MILK PRODUCED ON LARGE FARMS
(str.91-96)
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Miljenko Konjačić, Ante Ivanković, Nikolina Kelava, Jelena Ramljak, Zoran Luković, Zdenko Ivkić, Pero Mijić
Izvorni znanstveni članak
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ANALIZA UZGOJA HRVATSKOG KASAČA
(str.97-103)
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BREEDING ANALYSIS OF CROATIAN TROTTER
(str.97-103)
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Mato Čačić, Nidal Korabi, Domagoj Tadić, Slaven Kolarić, Mirna Mlađenović, Mirjana Baban
Izlaganje sa skupa
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OČUVANJE PASMINSKE RAZNOLIKOSTI STOKE
(str.105-118)
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CONSERVATION OF LIVESTOCK BREED DIVERSITY
(str.105-118)
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J.S.F. Barker
Izlaganje sa skupa
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EUROPSKI PRISTUPI OČUVANJU GENETSKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
(str.119-143)
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Hrvatskipdf 11 MB
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EUROPEAN APPROACHES TO CONSERVATION OF FARM ANIMAL GENETIC RESOURCES
(str.119-143)
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D.L. Simon
Izlaganje sa skupa
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GENETSKI PARAMETRI I UZGOJNE VRIJEDNOSTI REZULTATA ODBIĆA TELADI GOCEDA MAĐARSKI FLECKVIEH
(str.145-148)
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Hrvatskipdf 1 MB
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GENETIC PARAMETERS AND BREEDING VALUES OF WEANING RESULTS OF HUNGARIAN FLECKVIEH BEEF CALVES
(str.145-148)
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Sz. Bene, I. Füller, B. Nagy, F. Szabo, Z. Lengyel
Izlaganje sa skupa
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UTJECAJ SPOLA I TEŽINE POLOVICA NA KAKVOĆU POLOVICA PORTUGALSKIH SERRANA KOZLIĆA
(str.149-150)
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Hrvatskipdf 696 KB
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THE INFLUENCE OF SEX AND CARCASS WEIGHT ON CARCASS COMPOSITION OF SERRANA KIDS
(str.149-150)
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S. Rodrigues, V. Cadavez, A. Teixeira, R. Delfa
Izlaganje sa skupa
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DJELOVANJE UDJELA MESA I SPOLA NA ODABRANE KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE POKAZATELJE VRIJEDNOSTI POLOVICA
(str.151-154)
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EFFECT OF THE SHARE OF MEAT AND OF THE SEX ON SELECTED QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICES OF THE CARCASS VALUE
(str.151-154)
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M. Okrouhla, R. Stupka, J. Čitek, M. Šprysl, E. Kluzáková
Izlaganje sa skupa
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