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Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva, Vol.61 No.2

,Vol.61 No.2
Datum izdavanja: Travanj 2007.

Objavljen na Hrčku: 19.Siječanj 2017.
Sadržaj Puni tekst
PROCJENA KONFORMACIJSKIH OBILJEŽJA KONJA MODELOM LINEARNE OCJENE (str.79-89) Hrvatskipdf 5 MB
CONFORMATION FEATURES ESTIMATION OF HORSE BREEDS USING THE MODEL OF LINEAR SCORING (str.79-89)  
Jelena Ramljak, A. Ivanković, Nikolina Kelava, M. Konjačić, Mirjana Baban
Izvorni znanstveni članak 		 
POVEZANOST BROJA SOMATSKIH STANICA I KEMIJSKOG SASTAVA KRAVLJEG MLIJEKA PROIZVEDENOG NA VELIKIM FARMAMA (str.91-96) Hrvatskipdf 2 MB
CORRELATION BETWEEN SOMATIC CELL COUNT AND CHEMICAL COMPOSITION OF COW'S MILK PRODUCED ON LARGE FARMS (str.91-96)  
Miljenko Konjačić, Ante Ivanković, Nikolina Kelava, Jelena Ramljak, Zoran Luković, Zdenko Ivkić, Pero Mijić
Izvorni znanstveni članak 		 
ANALIZA UZGOJA HRVATSKOG KASAČA (str.97-103) Hrvatskipdf 3 MB
BREEDING ANALYSIS OF CROATIAN TROTTER (str.97-103)  
Mato Čačić, Nidal Korabi, Domagoj Tadić, Slaven Kolarić, Mirna Mlađenović, Mirjana Baban
Izlaganje sa skupa 		 
OČUVANJE PASMINSKE RAZNOLIKOSTI STOKE (str.105-118) Hrvatskipdf 6 MB
CONSERVATION OF LIVESTOCK BREED DIVERSITY (str.105-118)  
J.S.F. Barker
Izlaganje sa skupa 		 
EUROPSKI PRISTUPI OČUVANJU GENETSKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINJA (str.119-143) Hrvatskipdf 11 MB
EUROPEAN APPROACHES TO CONSERVATION OF FARM ANIMAL GENETIC RESOURCES (str.119-143)  
D.L. Simon
Izlaganje sa skupa 		 
GENETSKI PARAMETRI I UZGOJNE VRIJEDNOSTI REZULTATA ODBIĆA TELADI GOCEDA MAĐARSKI FLECKVIEH (str.145-148) Hrvatskipdf 1 MB
GENETIC PARAMETERS AND BREEDING VALUES OF WEANING RESULTS OF HUNGARIAN FLECKVIEH BEEF CALVES (str.145-148)  
Sz. Bene, I. Füller, B. Nagy, F. Szabo, Z. Lengyel
Izlaganje sa skupa 		 
UTJECAJ SPOLA I TEŽINE POLOVICA NA KAKVOĆU POLOVICA PORTUGALSKIH SERRANA KOZLIĆA (str.149-150) Hrvatskipdf 696 KB
THE INFLUENCE OF SEX AND CARCASS WEIGHT ON CARCASS COMPOSITION OF SERRANA KIDS (str.149-150)  
S. Rodrigues, V. Cadavez, A. Teixeira, R. Delfa
Izlaganje sa skupa 		 
DJELOVANJE UDJELA MESA I SPOLA NA ODABRANE KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE POKAZATELJE VRIJEDNOSTI POLOVICA (str.151-154) Hrvatskipdf 1 MB
EFFECT OF THE SHARE OF MEAT AND OF THE SEX ON SELECTED QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICES OF THE CARCASS VALUE (str.151-154)  
M. Okrouhla, R. Stupka, J. Čitek, M. Šprysl, E. Kluzáková
Izlaganje sa skupa 		 
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