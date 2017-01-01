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FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja, Vol.28 No.2

,Vol.28 No.2
Datum izdavanja: Siječanj 2017.

Objavljen na Hrčku: 31.Siječanj 2017.
Sadržaj Puni tekst
IMPRESUM (str.2-2) Hrvatskipdf 67 KB
Ostalo  
KAZALO (str.3-4) Hrvatskipdf 69 KB
Kazalo  
FONOLOGIJA MJESNOGA GOVORA SMIŠLJAKA U ISTOČNOME GORSKOM KOTARU (str.7-26) Hrvatskipdf 416 KB
PHONOLOGY OF THE DIALECT OF SMIŠLJAK IN EAST GORSKI KOTAR (str.26-26)  
Marina Marinković, Sanja Zubčić
Izvorni znanstveni članak 		 
ROMANIZMI U HRELJIĆKOJ SPAVAĆOJ SOBI (str.27-38) Hrvatskipdf 293 KB
ROMANCE LOAN WORDS IN HRELJIĆ BEDROOM (str.38-38)  
Lina Pliško
Izvorni znanstveni članak 		 
SEMANTIČKA ADAPTACIJA TALIJANIZAMA U SPLITSKOM GOVORU (str.39-51) Hrvatskipdf 316 KB
SEMANTIC ADAPTATION OF ITALIAN LOANWORDS IN THE SPLIT DIALECT (str.51-51)  
Maja Bezić
Izvorni znanstveni članak 		 
IZABRANI ISTRORUMUNJSKI AMPELONIMI 3 (str.53-69) Hrvatskipdf 396 KB
SELECTED ISTRO-ROMANIAN AMPELONYMS 3 (str.69-69)  
Goran Filipi
Izvorni znanstveni članak 		 
REČENICE KAO DOPUNE UZ PSIHOLOŠKE GLAGOLE U HRVATSKOM JEZIKU (str.71-86) Hrvatskipdf 276 KB
COMPLEMENT CLAUSES OF PSYCHOLOGICAL VERBS IN CROATIAN (str.86-86)  
Ivana Oraić Rabušić
Izvorni znanstveni članak 		 
CROATIAN ADULT SPOKEN LANGUAGE CORPUS (HrAL) (str.87-102) Engleskipdf 623 KB
HRVATSKI KORPUS GOVORNOG JEZIKA (HrAL) (str.102-102)  
Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica
Pregledni rad 		 
LIKOVI SLUGU U DRAMAMA TITUŠA (TITA) BREZOVAČKOGA (str.105-118) Hrvatskipdf 276 KB
THE CHARACTERS OF SERVANTS IN TITUŠ (TITO) BREZOVAČKI’S PLAYS (str.119-119)  
Ana Gospić Županović
Prethodno priopćenje 		 
PRAVOSLAVNI KRŠĆANI KAO (KONFESIONALNI) DRUGI U KANIŽLIĆEVOJ CRKVENOPOVIJESNOJ I TEOLOŠKOJ RASPRAVI "KAMEN PRAVI SMUTNJE VELIKE" (OSIJEK, 1780) (str.121-134) Hrvatskipdf 333 KB
ORTHODOX CHRISTIANS AS THE (CONFESSIONAL) OTHER IN KANIŽLIĆ’S CHURCH HISTORY AND THEOLOGICAL TREATISE KAMEN PRAVI SMUTNJE VELIKE [THE REAL STUMBLING-BLOCK OF THE GREAT DISCORD] (OSIJEK, 1780) (str.134-134)  
Goranka Šutalo
Izvorni znanstveni članak 		 
PUČKA KNJIŽEVNOST I KULTURNO PAMĆENJE NA PRIMJERIMA POETIKE LUKE ILIĆA ORIOVČANINA I ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA (str.135-147) Hrvatskipdf 265 KB
POPULAR LITERATURE AND CULTURAL MEMORY ON THE EXAMPLES OF LUKA ILIĆ ORIOVČANIN AND ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ (str.148-148)  
Josipa Tomašić
Izvorni znanstveni članak 		 
„…NETKO ĆE UVIJEK SAKUPLJATI ZRNCA OVE ZEMLJE I PRAVITI OD NJIH NOVE SVJETOVE…” (str.151-157) Hrvatskipdf 232 KB
Diana Stolac
Recenzija, Prikaz 		 
HRVATSKOGLAGOLJSKE SREDNJOVJEKOVNE VIZIJE KAO ESTETSKA TVOREVINA (str.158-161) Hrvatskipdf 222 KB
Saša Potočnjak
Recenzija, Prikaz 		 
PRILOG PROUČAVANJU JEZIKA U HRVATSKIM VERSIMA OD POČETAKA HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI DO KRAJA XVII. STOLJEĆA (str.162-164) Hrvatskipdf 209 KB
Borana Morić-Mohorovičić
Recenzija, Prikaz 		 
VRIJEDAN DOPRINOS DIJALEKATSKOJ LEKSIKOGRAFIJI (str.165-170) Hrvatskipdf 264 KB
Sanja Zubčić
Recenzija, Prikaz 		 
KONCEPTUALNA METAFORA DANAS – REKAPITULACIJA I NOVI SMJEROVI (str.171-177) Hrvatskipdf 226 KB
Cecilija Jurčić Katunar
Recenzija, Prikaz 		 
POETIČKO-STILSKO SONDIRANJE PJESNIŠTVA VESNE PARUN (str.178-182) Hrvatskipdf 218 KB
Ljubica Josić
Recenzija, Prikaz 		 
REPREZENTATIVNE REDATELJSKE POETIKE U RIJEČKOJ KAZALIŠNOJ POVIJESTI IVE ROSANDE ŽIGO (str.183-187) Hrvatskipdf 223 KB
Adriana Car-Mihec
Recenzija, Prikaz 		 
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