FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja, Vol.28 No.2

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IMPRESUM
(str.2-2)
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Ostalo
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KAZALO
(str.3-4)
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Kazalo
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FONOLOGIJA MJESNOGA GOVORA SMIŠLJAKA U ISTOČNOME GORSKOM KOTARU
(str.7-26)
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PHONOLOGY OF THE DIALECT OF SMIŠLJAK IN EAST GORSKI KOTAR
(str.26-26)
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Marina Marinković, Sanja Zubčić
Izvorni znanstveni članak
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ROMANIZMI U HRELJIĆKOJ SPAVAĆOJ SOBI
(str.27-38)
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ROMANCE LOAN WORDS IN HRELJIĆ BEDROOM
(str.38-38)
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Lina Pliško
Izvorni znanstveni članak
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SEMANTIČKA ADAPTACIJA TALIJANIZAMA
U SPLITSKOM GOVORU
(str.39-51)
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SEMANTIC ADAPTATION OF ITALIAN LOANWORDS IN THE SPLIT DIALECT
(str.51-51)
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Maja Bezić
Izvorni znanstveni članak
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IZABRANI ISTRORUMUNJSKI AMPELONIMI 3
(str.53-69)
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SELECTED ISTRO-ROMANIAN AMPELONYMS 3
(str.69-69)
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Goran Filipi
Izvorni znanstveni članak
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REČENICE KAO DOPUNE UZ PSIHOLOŠKE GLAGOLE
U HRVATSKOM JEZIKU
(str.71-86)
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COMPLEMENT CLAUSES OF PSYCHOLOGICAL VERBS IN CROATIAN
(str.86-86)
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Ivana Oraić Rabušić
Izvorni znanstveni članak
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CROATIAN ADULT SPOKEN LANGUAGE CORPUS (HrAL)
(str.87-102)
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HRVATSKI KORPUS GOVORNOG JEZIKA (HrAL)
(str.102-102)
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Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica
Pregledni rad
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LIKOVI SLUGU U DRAMAMA
TITUŠA (TITA) BREZOVAČKOGA
(str.105-118)
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THE CHARACTERS OF SERVANTS IN TITUŠ (TITO) BREZOVAČKI’S PLAYS
(str.119-119)
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Ana Gospić Županović
Prethodno priopćenje
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PRAVOSLAVNI KRŠĆANI KAO (KONFESIONALNI) DRUGI U KANIŽLIĆEVOJ CRKVENOPOVIJESNOJ I TEOLOŠKOJ RASPRAVI "KAMEN PRAVI SMUTNJE VELIKE" (OSIJEK, 1780)
(str.121-134)
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ORTHODOX CHRISTIANS AS THE (CONFESSIONAL) OTHER IN KANIŽLIĆ’S CHURCH HISTORY AND THEOLOGICAL TREATISE KAMEN PRAVI SMUTNJE VELIKE [THE REAL STUMBLING-BLOCK OF THE GREAT DISCORD] (OSIJEK, 1780)
(str.134-134)
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Goranka Šutalo
Izvorni znanstveni članak
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PUČKA KNJIŽEVNOST I KULTURNO PAMĆENJE
NA PRIMJERIMA POETIKE LUKE ILIĆA ORIOVČANINA
I ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA
(str.135-147)
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POPULAR LITERATURE AND CULTURAL MEMORY ON THE EXAMPLES OF LUKA ILIĆ ORIOVČANIN AND ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ
(str.148-148)
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Josipa Tomašić
Izvorni znanstveni članak
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„…NETKO ĆE UVIJEK SAKUPLJATI ZRNCA OVE ZEMLJE
I PRAVITI OD NJIH NOVE SVJETOVE…”
(str.151-157)
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Diana Stolac
Recenzija, Prikaz
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HRVATSKOGLAGOLJSKE SREDNJOVJEKOVNE VIZIJE
KAO ESTETSKA TVOREVINA
(str.158-161)
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Saša Potočnjak
Recenzija, Prikaz
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PRILOG PROUČAVANJU JEZIKA U HRVATSKIM VERSIMA
OD POČETAKA HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI DO KRAJA
XVII. STOLJEĆA
(str.162-164)
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Borana Morić-Mohorovičić
Recenzija, Prikaz
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VRIJEDAN DOPRINOS DIJALEKATSKOJ LEKSIKOGRAFIJI
(str.165-170)
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Sanja Zubčić
Recenzija, Prikaz
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KONCEPTUALNA METAFORA DANAS – REKAPITULACIJA
I NOVI SMJEROVI
(str.171-177)
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Cecilija Jurčić Katunar
Recenzija, Prikaz
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POETIČKO-STILSKO SONDIRANJE PJESNIŠTVA
VESNE PARUN
(str.178-182)
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Ljubica Josić
Recenzija, Prikaz
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REPREZENTATIVNE REDATELJSKE POETIKE U RIJEČKOJ
KAZALIŠNOJ POVIJESTI IVE ROSANDE ŽIGO
(str.183-187)
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Adriana Car-Mihec
Recenzija, Prikaz
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