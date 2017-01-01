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Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.12 No.9-10

,Vol.12 No.9-10
Datum izdavanja: Siječanj 1963.

Objavljen na Hrčku: 03.Veljača 2017.
Sadržaj Puni tekst
PREDGOVOR (str.725-726) Hrvatskipdf 939 KB
Pavao Krišković
Crtice 		 
PROBLEMI RAZVITKA SAVREMENOG VOĆARSTVA JUGOSLAVIJE (str.727-738) Hrvatskipdf 6 MB
THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MODERN FRUIT PRODUCTION IN YUGOSLAVIA (str.727-738)  
Aleksandar Mišev
Pregledni rad 		 
MODERNA VOĆARSKA PROIZVODNJA U SJEDINJENIM DRŽAVAMA AMERIKE I U KOJEM JE ONA ODNOSU PREMA PROBLEMIMA VOĆARSKE PROIZVODNJE U JUGOSLAVIJI (str.739-748) Hrvatskipdf 5 MB
MODERN FRUIT PRODUSTIO IN THE UNITED STATES OF AMERICA AS THIS MAY BE RELATED TO THE PROBLEMS OF FRUIT PRODUCTION IN YUGOSLAVIA (str.739-748)  
L.H. MacDaniels
Stručni rad 		 
STRUKTURNE PROMJENE U HOLANDSKOM VOĆARSTVU, OSOBITO RAZVOJ TIPA PODIZANJA ZA JABUKU U JUGOZAPADNOM DELTA PODRUČJU (str.749-753) Hrvatskipdf 3 MB
STRUKTURÄNDERUNGWN IN DEM NIEDERLÄNDISCHEN OBSTBAU, INSBESONERE DIE ENTWICKLUNG DES PFLANZUNGSTYPS FÜR AEPFEL IM SÜDWESTLICHEN DELTAGEBIET (str.749-753)  
J.J. van Hennik
Esej 		 
PROBLEMI OPSKRBE VOĆEM INDUSTRIJSKIH I TURISTIČKIH CENTARA U DANAŠNJICI I PERSPEKTIVI (str.754-762) Hrvatskipdf 4 MB
PROBLEME DER GEGENWÄRTIGEN UND KÜNFTIGEN OBSTVERSORGUNG VON STADT-UND TOURISTENZENTREN (str.754-762)  
Dragutin Jadanić
Stručni rad 		 
PROBLEMI ORGANIZACIJE SIROVINSKE BAZE U INDUSTRIJI ZA PRERADU VOĆA (str.763-769) Hrvatskipdf 3 MB
ORGANIZATION OF THE RAW MATERIAL BASE FOR THE FRUIT-PROSESSING INDUSTRIES (str.763-769)  
Ivo Gjerek
Esej 		 
PROBLEMI PROIZVODNJE VOĆA U PRIGRADSKOJ POLJOPRIVREDI GRADA ZAGREBA (str.770-775) Hrvatskipdf 3 MB
MAIN PROBLEMS IN THE FRUIT PRODUCTION IN ZAGREB SUBURBAN AREA (str.770-775)  
Ćiril Bosnar
Esej 		 
PRIRODNI USLOVI I PROBLEMI DANAŠNJEG SISTEMA VOĆARENJA NA BRDOVITIM I PLANINSKIM STANIŠTIMA U SLIVU GORNJEG TOKA DRINE (str.776-779) Hrvatskipdf 2 MB
NATURVERHÄLTNISSE UND PROBLEME DES HEUTIGEN OBSTBAUSYSTEMS IM HÜGEL UND BERGLAND DES BECKENS AN OBERLAUF DES DRINAFLUSSES (str.776-779)  
Radosav Jovančević, Mijat Petrović
Esej 		 
PRIJEDLOZI ZA POVEĆANJE PROIZVODNJE VOĆA ZA IZVOZ U HERCEGOVINI (str.780-781) Hrvatskipdf 916 KB
HOW TO INCREASE PRODUCTION OF FRUI FOR EXPORT IN HERCEGOVINA (str.780-781)  
Meho Fazlagić
Crtice 		 
AGROKLIMATSKI PROBLEMI U VOĆARSTVU (str.782-784) Hrvatskipdf 1 MB
AGROCLIMATOLOGICAL PROBLEMS IN FRUIT PRODUCTION (str.782-784)  
Bogdan Jugo
Crtice 		 
ZNAČAJ MIKROKLIMATSKIH SNIMANJA PRI PODIZANJU NOVIH PLANTAŽA VOĆAKA (str.785-788) Hrvatskipdf 2 MB
DIE BEDEUTUNG DER MIKROKLIMATISCHEN AUFNAHMEN BEI ANBAU NEUER OBST - UND WEINGAERTENPLANTAGEN (str.785-788)  
Silva Otorepec
Crtice 		 
VEGETACIJA KAO FAKTOR OCJENE PRIKLADNOSTI STANIŠTA ZA TEMELJENJE VOĆNIH PLANTAŽA (str.789-789) Hrvatskipdf 453 KB
LA VÉGÉTATION COMME FACTEUR DE L' ÉVALUATION DES HABITATS CONVENABLES POUR L' ÉTABLISSEMENT DES PLANTATION D' ARBRES (str.789-789)  
Josip Kovačević
Crtice 		 
PODIZANJE VOĆNJAKA NA NAGNUTIM TERENIMA (TERASIRANJE) (str.790-795) Hrvatskipdf 3 MB
GRÜNDUNG VON OBSTANLAGEN AUF HANGLAGEN (str.790-795)  
Lojze Hrček
Esej 		 
PODIZANJE PLANTAŽNIH VOĆNJAKA PRIMJENOM MJERA ZA KONZERVACIJU TLA I VODE (str.796-805) Hrvatskipdf 4 MB
THE SOIL CONSERVATION PRACTICE IN THE ORCHARD'S LAY OUT (str.796-805)  
Mato Aničić
Stručni rad 		 
SISTEMI IZGRADNJE VODOZAHVATA I CJEVOVODA ZA NATAPANJE PLANTAŽNIH VOĆNJAKA (str.806-808) Hrvatskipdf 1 MB
SYSTEMS PF BUILDING WATER-COLLECTORS AND PIPE LINES FOR THE IRRIGATION OF COMMERCIAL ORCHARDS (str.806-808)  
Dane Japunčić
Esej 		 
METODE NAVODNJAVANJA I POTREBE NA VODI INTENZIVNIH PLANTAŽNIH NASADA (str.809-817) Hrvatskipdf 4 MB
METHODS OF IRRIGATION AND DATY OF WATER OF INTENSIVE COMMERCIAL ORCHARDS (str.809-817)  
Petar Blašković
Esej 		 
METODE POZEMNOG NATAPANJA VOĆNJAKA (str.818-823) Hrvatskipdf 2 MB
DIE METHODEN DER UNTERGRUNDBEWÄSSERUNG VON OBSTGÄRTEN (str.818-823)  
Vladimir Verner
Esej 		 
O PRINCIPIMA RAZMJEŠTAJA I GNOJIDBE DUGOGODIŠNJIH VOĆNIH KULTURA (str.824-835) Hrvatskipdf 5 MB
I.I. Kanjivec
Esej 		 
ULOGA MELIORATIVNE GNOJIDBE I OBRADE TLA U PEDOTEHNOLOGIJI VOĆNIH PLANTAŽA (str.836-849) Hrvatskipdf 7 MB
THE ROLE OF MELIORATIVE FERTILIZATION AND SOIL CULTIVATION IN THE SOIL-TECHNOLOGY OF COMMERCIAL ORCHARDS (str.836-849)  
Ivo Kovačević
Pregledni rad 		 
PEDOLOŠKO UTVRĐIVANJE REZULTATA GNOJENJA VOĆAKA VISOKIM DOZAMA FOSFORNIH I KALIJEVIH MINERALNIH GNOJIVA (str.851-854) Hrvatskipdf 2 MB
PEDOLOGICAL DETERMINATION OF RESULTS OF FERTILIZATION OF FRUITTREES WITH HIGH AMOUNTS OF PROSPHORUS AND POTASH COMMERCIAL FERTILIZERS (str.851-854)  
Mirko Pirnat
Stručni rad 		 
RASPROSTRANJENOST KORIJENOVE MREŽE VIŠANJA NA PODLOZI PRUNUS MAHALEB U DEGRADIRANOM ČERNOZEMU ISTOČNE SLAVONIJE (str.855-858) Hrvatskipdf 2 MB
LA RÉPARTITION DU SISTÉME RADICULAIRE DES GRIOTTIERS GREFFÉS SUR PRUNUS MAHALEB, CULTIVÉS DANS LE SOL CHERNOSEM DÉGRADÉ (str.855-858)  
Ivo Miljković
Izvorni znanstveni članak 		 
SPECIFIČNOST TEMELJENJA I PODIZANJA VOĆNIH PLANTAŽA NA PEŠČARI (str.859-863) Hrvatskipdf 2 MB
LA SPÉCIFICATION DE LA FONDATION ET DE L' ÉLÉVATION DES PLANTATIONS DE FRUIT SR LA SABLIÉRE (str.859-863)  
Blaško Ivić
Stručni rad 		 
MOGUĆNOST UZGOJA JABUKA NA VEGETATIVNIM I GENERATIVNIM PODLOGAMA U PODRAVSKIM PJESKOVITIM TLIMA (str.864-878) Hrvatskipdf 7 MB
APFELKULTUR AUF SANDBÖDEN IM KROATISCHE DRAVAGEBIET (str.864-878)  
Ivo Modrić, Oto Bohutinski
Izvorni znanstveni članak 		 
PROBLEMI MEHANIZACIJE U VOĆARSTVU (str.879-886) Hrvatskipdf 3 MB
PROBLEMS OF THE MECHANIZATION IN FRUIT - PRODUCTION (str.879-886)  
Nenad Dereta
Stručni rad 		 
SAOBRAĆAJNICE U VOĆNIM PLANTAŽAMA S OSVRTOM NA DOMAĆA I STRANA ISKUSTVA (str.887-889) Hrvatskipdf 6 MB
DIE KOMUNIKATIONEN IN DEN OBSTPLANTAGEN MIT RÜCKBLICK AUF HEIMISCHE UND AUSLÄNDISCHE ERFAHRUNGEN (str.887-889)  
Ivo Kovačević, Teodor Tranger
Esej 		 
PROBLEMI STANDARDIZACIJE PRATEĆIH GRAĐEVINA U VOĆNIM PLANTAŽAMA (str.900-908) Hrvatskipdf 4 MB
PROBLEMS OF STANDARDIZATION OF BUILDINGS IN THE COMMERCIAL ORCHARDS (str.900-908)  
Antun Maček, Ivo Kovačević
Stručni rad 		 
AKTUELNI PROBLEMI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE DRUŠTVENOG SEKTORA U NR HRVATSKOJ (str.909-923) Hrvatskipdf 8 MB
Šime Morović
Stručni rad 		 
OSVRT NA PROGRAM PROIZVODNJE PŠENICE U 1962/1963 GOD. NA PODRUČJU NRH (str.924-928) Hrvatskipdf 8 MB
Vjekoslav Sever
Esej 		 
IZ INDUSTRIJE ZA POLJOPRIVREDU: PREHRAMBENI KOMBINAT "SLJEME" (str.929-930) Hrvatskipdf 1 MB
Vijest  
IN MEMORAIM: Prof.dr. MARKO MOHAČEK (str.931-934) Hrvatskipdf 2 MB
In memoriam, Nekrolog  
IN MEMORAIM: Inž. BOGDAN TUCAKOVIĆ (str.934-934) Hrvatskipdf 457 KB
In memoriam, Nekrolog  
-PRED II KONGRES POLJOPRIVREDNIH INŽENJERA I TEHNIČARA JUGOSLAVIJE; -SAZVAN JE II KONGRES AGRONOMA JUGOSLAVIJE; -IZ NAŠIH DRUŠTAVA; -ODRŽANO JE SAVJETOVANJE POLJOPRIVREDNE BANKE FNRY S KEMIJSKOM INDUSTRIJOM; - ZA RAZBORITIJU I ODGOVORNIJU POLITIKU INVESTIRANJA U POLJOPRIVREDI (str.935-943) Hrvatskipdf 4 MB
Dobrivoje M. Pantović, Franjo Fajt, Franjo Romer
Vijest 		 
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