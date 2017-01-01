Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.12 No.9-10

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PREDGOVOR
(str.725-726)
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Pavao Krišković
Crtice
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PROBLEMI RAZVITKA SAVREMENOG VOĆARSTVA JUGOSLAVIJE
(str.727-738)
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THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MODERN FRUIT PRODUCTION IN YUGOSLAVIA
(str.727-738)
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Aleksandar Mišev
Pregledni rad
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MODERNA VOĆARSKA PROIZVODNJA U SJEDINJENIM DRŽAVAMA AMERIKE I U KOJEM JE ONA ODNOSU PREMA PROBLEMIMA VOĆARSKE PROIZVODNJE U JUGOSLAVIJI
(str.739-748)
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MODERN FRUIT PRODUSTIO IN THE UNITED STATES OF AMERICA AS THIS MAY BE RELATED TO THE PROBLEMS OF FRUIT PRODUCTION IN YUGOSLAVIA
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L.H. MacDaniels
Stručni rad
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STRUKTURNE PROMJENE U HOLANDSKOM VOĆARSTVU, OSOBITO RAZVOJ TIPA PODIZANJA ZA JABUKU U JUGOZAPADNOM DELTA PODRUČJU
(str.749-753)
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STRUKTURÄNDERUNGWN IN DEM NIEDERLÄNDISCHEN OBSTBAU, INSBESONERE DIE ENTWICKLUNG DES PFLANZUNGSTYPS FÜR AEPFEL IM SÜDWESTLICHEN DELTAGEBIET
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J.J. van Hennik
Esej
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PROBLEMI OPSKRBE VOĆEM INDUSTRIJSKIH I TURISTIČKIH CENTARA U DANAŠNJICI I PERSPEKTIVI
(str.754-762)
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PROBLEME DER GEGENWÄRTIGEN UND KÜNFTIGEN OBSTVERSORGUNG VON STADT-UND TOURISTENZENTREN
(str.754-762)
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Dragutin Jadanić
Stručni rad
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PROBLEMI ORGANIZACIJE SIROVINSKE BAZE U INDUSTRIJI ZA PRERADU VOĆA
(str.763-769)
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ORGANIZATION OF THE RAW MATERIAL BASE FOR THE FRUIT-PROSESSING INDUSTRIES
(str.763-769)
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Ivo Gjerek
Esej
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PROBLEMI PROIZVODNJE VOĆA U PRIGRADSKOJ POLJOPRIVREDI GRADA ZAGREBA
(str.770-775)
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MAIN PROBLEMS IN THE FRUIT PRODUCTION IN ZAGREB SUBURBAN AREA
(str.770-775)
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Ćiril Bosnar
Esej
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PRIRODNI USLOVI I PROBLEMI DANAŠNJEG SISTEMA VOĆARENJA NA BRDOVITIM I PLANINSKIM STANIŠTIMA U SLIVU GORNJEG TOKA DRINE
(str.776-779)
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NATURVERHÄLTNISSE UND PROBLEME DES HEUTIGEN OBSTBAUSYSTEMS IM HÜGEL UND BERGLAND DES BECKENS AN OBERLAUF DES DRINAFLUSSES
(str.776-779)
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Radosav Jovančević, Mijat Petrović
Esej
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PRIJEDLOZI ZA POVEĆANJE PROIZVODNJE VOĆA ZA IZVOZ U HERCEGOVINI
(str.780-781)
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HOW TO INCREASE PRODUCTION OF FRUI FOR EXPORT IN HERCEGOVINA
(str.780-781)
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Meho Fazlagić
Crtice
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AGROKLIMATSKI PROBLEMI U VOĆARSTVU
(str.782-784)
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AGROCLIMATOLOGICAL PROBLEMS IN FRUIT PRODUCTION
(str.782-784)
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Bogdan Jugo
Crtice
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ZNAČAJ MIKROKLIMATSKIH SNIMANJA PRI PODIZANJU NOVIH PLANTAŽA VOĆAKA
(str.785-788)
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DIE BEDEUTUNG DER MIKROKLIMATISCHEN AUFNAHMEN BEI ANBAU NEUER OBST - UND WEINGAERTENPLANTAGEN
(str.785-788)
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Silva Otorepec
Crtice
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VEGETACIJA KAO FAKTOR OCJENE PRIKLADNOSTI STANIŠTA ZA TEMELJENJE VOĆNIH PLANTAŽA
(str.789-789)
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LA VÉGÉTATION COMME FACTEUR DE L' ÉVALUATION DES HABITATS CONVENABLES POUR L' ÉTABLISSEMENT DES PLANTATION D' ARBRES
(str.789-789)
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Josip Kovačević
Crtice
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PODIZANJE VOĆNJAKA NA NAGNUTIM TERENIMA (TERASIRANJE)
(str.790-795)
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GRÜNDUNG VON OBSTANLAGEN AUF HANGLAGEN
(str.790-795)
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Lojze Hrček
Esej
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PODIZANJE PLANTAŽNIH VOĆNJAKA PRIMJENOM MJERA ZA KONZERVACIJU TLA I VODE
(str.796-805)
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THE SOIL CONSERVATION PRACTICE IN THE ORCHARD'S LAY OUT
(str.796-805)
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Mato Aničić
Stručni rad
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SISTEMI IZGRADNJE VODOZAHVATA I CJEVOVODA ZA NATAPANJE PLANTAŽNIH VOĆNJAKA
(str.806-808)
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SYSTEMS PF BUILDING WATER-COLLECTORS AND PIPE LINES FOR THE IRRIGATION OF COMMERCIAL ORCHARDS
(str.806-808)
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Dane Japunčić
Esej
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METODE NAVODNJAVANJA I POTREBE NA VODI INTENZIVNIH PLANTAŽNIH NASADA
(str.809-817)
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METHODS OF IRRIGATION AND DATY OF WATER OF INTENSIVE COMMERCIAL ORCHARDS
(str.809-817)
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Petar Blašković
Esej
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METODE POZEMNOG NATAPANJA VOĆNJAKA
(str.818-823)
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DIE METHODEN DER UNTERGRUNDBEWÄSSERUNG VON OBSTGÄRTEN
(str.818-823)
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Vladimir Verner
Esej
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O PRINCIPIMA RAZMJEŠTAJA I GNOJIDBE DUGOGODIŠNJIH VOĆNIH KULTURA
(str.824-835)
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I.I. Kanjivec
Esej
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ULOGA MELIORATIVNE GNOJIDBE I OBRADE TLA U PEDOTEHNOLOGIJI VOĆNIH PLANTAŽA
(str.836-849)
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Hrvatskipdf 7 MB
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THE ROLE OF MELIORATIVE FERTILIZATION AND SOIL CULTIVATION IN THE SOIL-TECHNOLOGY OF COMMERCIAL ORCHARDS
(str.836-849)
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Ivo Kovačević
Pregledni rad
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PEDOLOŠKO UTVRĐIVANJE REZULTATA GNOJENJA VOĆAKA VISOKIM DOZAMA FOSFORNIH I KALIJEVIH MINERALNIH GNOJIVA
(str.851-854)
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Hrvatskipdf 2 MB
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PEDOLOGICAL DETERMINATION OF RESULTS OF FERTILIZATION OF FRUITTREES WITH HIGH AMOUNTS OF PROSPHORUS AND POTASH COMMERCIAL FERTILIZERS
(str.851-854)
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Mirko Pirnat
Stručni rad
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RASPROSTRANJENOST KORIJENOVE MREŽE VIŠANJA NA PODLOZI PRUNUS MAHALEB U DEGRADIRANOM ČERNOZEMU ISTOČNE SLAVONIJE
(str.855-858)
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Hrvatskipdf 2 MB
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LA RÉPARTITION DU SISTÉME RADICULAIRE DES GRIOTTIERS GREFFÉS SUR PRUNUS MAHALEB, CULTIVÉS DANS LE SOL CHERNOSEM DÉGRADÉ
(str.855-858)
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Ivo Miljković
Izvorni znanstveni članak
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SPECIFIČNOST TEMELJENJA I PODIZANJA VOĆNIH PLANTAŽA NA PEŠČARI
(str.859-863)
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Hrvatskipdf 2 MB
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LA SPÉCIFICATION DE LA FONDATION ET DE L' ÉLÉVATION DES PLANTATIONS DE FRUIT SR LA SABLIÉRE
(str.859-863)
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Blaško Ivić
Stručni rad
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MOGUĆNOST UZGOJA JABUKA NA VEGETATIVNIM I GENERATIVNIM PODLOGAMA U PODRAVSKIM PJESKOVITIM TLIMA
(str.864-878)
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Hrvatskipdf 7 MB
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APFELKULTUR AUF SANDBÖDEN IM KROATISCHE DRAVAGEBIET
(str.864-878)
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Ivo Modrić, Oto Bohutinski
Izvorni znanstveni članak
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PROBLEMI MEHANIZACIJE U VOĆARSTVU
(str.879-886)
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Hrvatskipdf 3 MB
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PROBLEMS OF THE MECHANIZATION IN FRUIT - PRODUCTION
(str.879-886)
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Nenad Dereta
Stručni rad
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SAOBRAĆAJNICE U VOĆNIM PLANTAŽAMA S OSVRTOM NA DOMAĆA I STRANA ISKUSTVA
(str.887-889)
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Hrvatskipdf 6 MB
|
DIE KOMUNIKATIONEN IN DEN OBSTPLANTAGEN MIT RÜCKBLICK AUF HEIMISCHE UND AUSLÄNDISCHE ERFAHRUNGEN
(str.887-889)
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Ivo Kovačević, Teodor Tranger
Esej
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PROBLEMI STANDARDIZACIJE PRATEĆIH GRAĐEVINA U VOĆNIM PLANTAŽAMA
(str.900-908)
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Hrvatskipdf 4 MB
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PROBLEMS OF STANDARDIZATION OF BUILDINGS IN THE COMMERCIAL ORCHARDS
(str.900-908)
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Antun Maček, Ivo Kovačević
Stručni rad
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AKTUELNI PROBLEMI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE DRUŠTVENOG SEKTORA U NR HRVATSKOJ
(str.909-923)
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Hrvatskipdf 8 MB
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Šime Morović
Stručni rad
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OSVRT NA PROGRAM PROIZVODNJE PŠENICE U 1962/1963 GOD. NA PODRUČJU NRH
(str.924-928)
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Hrvatskipdf 8 MB
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Vjekoslav Sever
Esej
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IZ INDUSTRIJE ZA POLJOPRIVREDU:
PREHRAMBENI KOMBINAT "SLJEME"
(str.929-930)
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Hrvatskipdf 1 MB
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Vijest
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IN MEMORAIM: Prof.dr. MARKO MOHAČEK
(str.931-934)
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Hrvatskipdf 2 MB
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In memoriam, Nekrolog
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IN MEMORAIM: Inž. BOGDAN TUCAKOVIĆ
(str.934-934)
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In memoriam, Nekrolog
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-PRED II KONGRES POLJOPRIVREDNIH INŽENJERA I TEHNIČARA JUGOSLAVIJE;
-SAZVAN JE II KONGRES AGRONOMA JUGOSLAVIJE;
-IZ NAŠIH DRUŠTAVA;
-ODRŽANO JE SAVJETOVANJE POLJOPRIVREDNE BANKE FNRY S KEMIJSKOM INDUSTRIJOM;
- ZA RAZBORITIJU I ODGOVORNIJU POLITIKU INVESTIRANJA U POLJOPRIVREDI
(str.935-943)
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Hrvatskipdf 4 MB
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Dobrivoje M. Pantović, Franjo Fajt, Franjo Romer
Vijest
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