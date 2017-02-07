Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.41 No.3

|Sadržaj
|Puni tekst
|
UTJECAJ RAZINE PROTEINA U OBROKU ODBIJENE PRASADI NA PROIZVODNE I KLAONIČKE REZULTATE SVINJA
(str.339-346)
|
hrvatskipdf 3 MB
|
THE INFLUENCE OF PROTEIN LEVEL IN DIET OF EARLY WEANED PIGS ON THEIR PERFORMANCE AND ALUGHTERING CHARACTERISTIC
(str.339-346)
|
|
Hrvoje Ćosić
Izvorni znanstveni članak
|
|
PRILOG POZNAVANJU MOGUĆNOSTI IZOPROTEINSKE SUPSTITUCIJE ANIMALNIH PROTEINA VEGETABILNIM UZ DODATAK VITAMINA B12 U KRMNOJ SMJESI TOVNIH PILIĆA
(str.347-361)
|
hrvatskipdf 6 MB
|
INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY TO SUBSTITUTE ANIMAL PROTEINS WITH VEGETABLE PROTEINS (WITH THE ADDITION OF VITAMIN B12) IN FEED MIXTURES FOR CHICKEN FATTENING
(str.347-361)
|
|
Željko Berić, Stjepan Mužic, Hrvoje Zlatić, Tajana Crnojević, Irena Štoter
Izvorni znanstveni članak
|
|
UTJECAJ NEKIH FUNGICIDA NA MREŽAVOST PLODOVA, PRIJEVREMENU DEFOLIJACIJU I NA RAZVOJ CRVENOG PAUKA KOD ZLATNOG DELIŠEZA
(str.363-376)
|
hrvatskipdf 5 MB
|
FUNGIZIDWIRKUNG AN BEROSTUNG, BLATTFALL UND POPULATIONS VON SPINNMILBE BEI GOLDEN DELICIOUS
(str.363-376)
|
|
Ivan Ciglar, Mira Bogunović, Nikola Pavičević, Zlata Pavičević
Izvorni znanstveni članak
|
|
RAZLIKE U PRINOSU NEKIH SORATA PŠENICE KAO POSLJEDICA NAPADA CRNE ŽITNE RĐE U RAZDOBLJU OD 1975. DO 1978. GODINE
(str.377-382)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
DIFFERENCES IN YIELD OF SOME WHEAT VARIETEIS AS A RESULTS OF WHEAT STEM RUST ATTACK IN THE 1975-1978 PERIOD
(str.377-382)
|
|
Bogdan Korić
Izvorni znanstveni članak
|
|
USMJERENA PROIZVODNJA MLIJEKA
(str.385-390)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Petar Bečić
Esej
|
|
MODEL USMJERENOG GOSPODARSTVA ZA PROIZVODNJU GOVEĐEG MESA U DALMACIJI ( U PRIOBALNOM PODRUČJU)
(str.391-394)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Đuro Alinčić, Dane Šupe
Esej
|
|
USMJERENA PROIZVODNJA GROŽĐA DRUŠTVENO ORGANIZIRANIH INDIVIDUALNIH GOSPODARSTAVA U DALMACIJI
(str.395-398)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Petar Maleš, Josip Bubić
Esej
|
|
USMJERENA PROIZVODNJA BADEMA
(str.399-401)
|
hrvatskipdf 1 MB
|
Aleksandar Vlašić
Esej
|
|
MODEL USMJERENE PROIZVODNJE MASLINA
(str.403-406)
|
hrvatskipdf 1 MB
|
Dobroslav Elezović
Esej
|
|
OSNOVNI PROBLEMI RAZVOJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG KOMPLEKSA
(str.409-453)
|
hrvatskipdf 15 MB
|
Ivo Kuštrak
Pregledni rad
|
|
PRILOG POZNAVANJU TIPOVA INDIVIDUALNIH GOSPODARSTAVA U DALMACIJI
(str.455-458)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Stipe Radinović
Ostalo
|
|
- POZIV;
- NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O MJERANA ZA UNAPREĐIVANJE STOČARSTVA;
- O RADU SEKCIJE ZA KRMNO BILJE SAVEZA POLJOPRIVREDNIH INŽENJERA I TEHNIČARA JUGOSLAVIJE;
- PRIJEDLOG DA SE UVEDE NASTAVA IZ HERBOLOGIJE NA POLJOPRIVREDNIM I ŠUMARSKIM FAKULTETIMA U SFRJ;
- PRIKAZI IZ LITERATURE: J. Kovačević: "Bonitiranje staništa pomoću biljaka "; J. Kovačević: Poljoprivredna fitocenologija
(str.461-472)
|
hrvatskipdf 5 MB
|
Petar Bosnić, Željko Magdić, Josip Kovačević, M. Knežević, Ana Skender
Vijest
|
|
IN MEMEORIAM: RISTO KRUNIĆ
(str.473-473)
|
hrvatskipdf 393 KB
|
S. Brlek
In memoriam, Nekrolog
|
|
IN MEMORIAM: ing. ANTE ŠPIRANOVIĆ
(str.474-475)
|
hrvatskipdf 842 KB
|
S. J.
In memoriam, Nekrolog
|