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Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.41 No.3

,Vol.41 No.3
Datum izdavanja: Srpanj 1979.

Objavljen na Hrčku: 07.02.2017.
Sadržaj Puni tekst
UTJECAJ RAZINE PROTEINA U OBROKU ODBIJENE PRASADI NA PROIZVODNE I KLAONIČKE REZULTATE SVINJA (str.339-346) hrvatskipdf 3 MB
THE INFLUENCE OF PROTEIN LEVEL IN DIET OF EARLY WEANED PIGS ON THEIR PERFORMANCE AND ALUGHTERING CHARACTERISTIC (str.339-346)  
Hrvoje Ćosić
Izvorni znanstveni članak 		 
PRILOG POZNAVANJU MOGUĆNOSTI IZOPROTEINSKE SUPSTITUCIJE ANIMALNIH PROTEINA VEGETABILNIM UZ DODATAK VITAMINA B12 U KRMNOJ SMJESI TOVNIH PILIĆA (str.347-361) hrvatskipdf 6 MB
INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY TO SUBSTITUTE ANIMAL PROTEINS WITH VEGETABLE PROTEINS (WITH THE ADDITION OF VITAMIN B12) IN FEED MIXTURES FOR CHICKEN FATTENING (str.347-361)  
Željko Berić, Stjepan Mužic, Hrvoje Zlatić, Tajana Crnojević, Irena Štoter
Izvorni znanstveni članak 		 
UTJECAJ NEKIH FUNGICIDA NA MREŽAVOST PLODOVA, PRIJEVREMENU DEFOLIJACIJU I NA RAZVOJ CRVENOG PAUKA KOD ZLATNOG DELIŠEZA (str.363-376) hrvatskipdf 5 MB
FUNGIZIDWIRKUNG AN BEROSTUNG, BLATTFALL UND POPULATIONS VON SPINNMILBE BEI GOLDEN DELICIOUS (str.363-376)  
Ivan Ciglar, Mira Bogunović, Nikola Pavičević, Zlata Pavičević
Izvorni znanstveni članak 		 
RAZLIKE U PRINOSU NEKIH SORATA PŠENICE KAO POSLJEDICA NAPADA CRNE ŽITNE RĐE U RAZDOBLJU OD 1975. DO 1978. GODINE (str.377-382) hrvatskipdf 2 MB
DIFFERENCES IN YIELD OF SOME WHEAT VARIETEIS AS A RESULTS OF WHEAT STEM RUST ATTACK IN THE 1975-1978 PERIOD (str.377-382)  
Bogdan Korić
Izvorni znanstveni članak 		 
USMJERENA PROIZVODNJA MLIJEKA (str.385-390) hrvatskipdf 2 MB
Petar Bečić
Esej 		 
MODEL USMJERENOG GOSPODARSTVA ZA PROIZVODNJU GOVEĐEG MESA U DALMACIJI ( U PRIOBALNOM PODRUČJU) (str.391-394) hrvatskipdf 2 MB
Đuro Alinčić, Dane Šupe
Esej 		 
USMJERENA PROIZVODNJA GROŽĐA DRUŠTVENO ORGANIZIRANIH INDIVIDUALNIH GOSPODARSTAVA U DALMACIJI (str.395-398) hrvatskipdf 2 MB
Petar Maleš, Josip Bubić
Esej 		 
USMJERENA PROIZVODNJA BADEMA (str.399-401) hrvatskipdf 1 MB
Aleksandar Vlašić
Esej 		 
MODEL USMJERENE PROIZVODNJE MASLINA (str.403-406) hrvatskipdf 1 MB
Dobroslav Elezović
Esej 		 
OSNOVNI PROBLEMI RAZVOJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG KOMPLEKSA (str.409-453) hrvatskipdf 15 MB
Ivo Kuštrak
Pregledni rad 		 
PRILOG POZNAVANJU TIPOVA INDIVIDUALNIH GOSPODARSTAVA U DALMACIJI (str.455-458) hrvatskipdf 2 MB
Stipe Radinović
Ostalo 		 
- POZIV; - NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O MJERANA ZA UNAPREĐIVANJE STOČARSTVA; - O RADU SEKCIJE ZA KRMNO BILJE SAVEZA POLJOPRIVREDNIH INŽENJERA I TEHNIČARA JUGOSLAVIJE; - PRIJEDLOG DA SE UVEDE NASTAVA IZ HERBOLOGIJE NA POLJOPRIVREDNIM I ŠUMARSKIM FAKULTETIMA U SFRJ; - PRIKAZI IZ LITERATURE: J. Kovačević: "Bonitiranje staništa pomoću biljaka "; J. Kovačević: Poljoprivredna fitocenologija (str.461-472) hrvatskipdf 5 MB
Petar Bosnić, Željko Magdić, Josip Kovačević, M. Knežević, Ana Skender
Vijest 		 
IN MEMEORIAM: RISTO KRUNIĆ (str.473-473) hrvatskipdf 393 KB
S. Brlek
In memoriam, Nekrolog 		 
IN MEMORIAM: ing. ANTE ŠPIRANOVIĆ (str.474-475) hrvatskipdf 842 KB
S. J.
In memoriam, Nekrolog 		 
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