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Acta medica Croatica, Vol.70 No.3

,Vol.70 No.3
Datum izdavanja: Veljača 2017.

Objavljen na Hrčku: 13.02.2017.
Sadržaj Puni tekst
REKONSTRUKCIJA ŽIVOTA NEPOZNATOG ČOVJEKA - INTERDISCIPLINARNI PRISTUP (str.155-163) hrvatskipdf 418 KB
RECONSTRUCTING THE LIFE OF AN UNKNOWN MAN – INTERDISCIPLINARY APPROACH (str.164-164)  
ZDRAVKA HINCAK, KREŠIMIR FILIPEC, PAOLA IACUMIN, FABIO CAVALLI, DAMIR MIHELIĆ, VJEKOSLAV JELEČ, ANĐELKO KORUŠIĆ
Uvodnik 		 
ZNANJE O ORALNOM ZDRAVLJU I ZDRAVSTVENO PONAŠANJE RODITELJA I DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA (str.165-170) hrvatskipdf 117 KB
PARENT’S AND CHILDREN’S BEHAVIOR AND KNOWLEDGE ABOUT ORAL HEALTH (str.171-171)  
MARTINA BELJAN, ZRINKA PUHARIĆ, MIRNA ŽULEC, DAVOR BORIĆ, KSENIJA RADIČANIN NEUMULLER
Izvorni znanstveni članak 		 
LIJEČENJE AKUTNE BOLI U BOLESNIKA NA SUPSTITUCIJSKOJ TERAPIJI METADONOM ILI BUPRENORFINOM (str.173-178) hrvatskipdf 104 KB
ACUTE PAIN MANAGEMENT IN PATIENT ON OPIOID SUBSTITUTION THERAPY WITH METHADONE OR BUPRENORPHINE (str.178-178)  
VIŠNJA NESEK ADAM, MARTINA MATOLIĆ, ELVIRA GRIZELJ STOJČIĆ, VIVIANA MRŠIĆ, ŽARKO RAŠIĆ
Pregledni rad 		 
DWI MAGNETNE REZONANCIJE U KARAKTERIZACIJI ŽARIŠNIH LEZIJA JETRE (str.179-183) hrvatskipdf 176 KB
DWI MAGNETIC RESONANCE IN CHARACTERIZATION OF FOCAL LIVER LESIONS (str.184-184)  
ELMA JAHIĆ, AMELA SOFIĆ, AZRA HUSIĆ- SELIMOVIĆ
Stručni rad 		 
OPERACIJA ŠTITNE ŽLIJEZDE U BOLESNIKA STARIJE DOBI: NAŠA ISKUSTVA (str.185-189) hrvatskipdf 109 KB
SURGICAL TREATMENT OF THYROID GLAND IN ELDERLY PATIENTS: OUR EXPERIENCES (str.190-190)  
IVAN KOVAČIĆ, MARIJAN KOVAČIĆ
Stručni rad 		 
RIJETKA LOKALIZACIJA OSTEOID OSTEOMA – DISTALNA FALANGA PRSTA NA RUCI (str.191-195) hrvatskipdf 179 KB
RARE LOCALIZATION OF OSTEOID OSTEOMA – DISTAL PHALANX OF THE RING FINGER (str.195-195)  
KATARINA BARBARIĆ, MAJA PRUTKI, DAMIR STARČEVIĆ, SVEN SEIWERTH, IVAN BOJANIĆ
Stručni rad 		 
NOVOSTI SA 8. HRVATSKO-TALIJANSKOG SIMPOZIJA O PSORIJAZI (str.197-198) hrvatskipdf 42 KB
JASNA LIPOZENČIĆ, GIUSTO TREVISAN
Ostalo 		 
Erratum (str.199-200) hrvatskipdf 34 KB
NASTJA KUČIŠEC-TEPEŠ
Ispravak 		 
IZVJEŠĆE O VIDLJIVOSTI ČASOPISA ACTA MEDICA CROATICA (str.201-202) hrvatskipdf 47 KB
JOSIPA KERN
Pismo uredniku 		 
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