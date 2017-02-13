Acta medica Croatica, Vol.70 No.3

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Časopisi po područjima
Uredništva
Autori
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Datum izdavanja: Veljača 2017.
Objavljen na Hrčku: 13.02.2017.
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REKONSTRUKCIJA ŽIVOTA NEPOZNATOG ČOVJEKA - INTERDISCIPLINARNI PRISTUP
(str.155-163)
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hrvatskipdf 418 KB
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RECONSTRUCTING THE LIFE OF AN UNKNOWN MAN – INTERDISCIPLINARY
APPROACH
(str.164-164)
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ZDRAVKA HINCAK, KREŠIMIR FILIPEC, PAOLA IACUMIN, FABIO CAVALLI, DAMIR MIHELIĆ, VJEKOSLAV JELEČ, ANĐELKO KORUŠIĆ
Uvodnik
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ZNANJE O ORALNOM ZDRAVLJU I ZDRAVSTVENO PONAŠANJE RODITELJA I DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA
(str.165-170)
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PARENT’S AND CHILDREN’S BEHAVIOR AND KNOWLEDGE ABOUT ORAL HEALTH
(str.171-171)
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MARTINA BELJAN, ZRINKA PUHARIĆ, MIRNA ŽULEC, DAVOR BORIĆ, KSENIJA RADIČANIN NEUMULLER
Izvorni znanstveni članak
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LIJEČENJE AKUTNE BOLI U BOLESNIKA NA SUPSTITUCIJSKOJ TERAPIJI METADONOM ILI BUPRENORFINOM
(str.173-178)
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hrvatskipdf 104 KB
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ACUTE PAIN MANAGEMENT IN PATIENT ON OPIOID SUBSTITUTION THERAPY WITH METHADONE OR BUPRENORPHINE
(str.178-178)
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VIŠNJA NESEK ADAM, MARTINA MATOLIĆ, ELVIRA GRIZELJ STOJČIĆ, VIVIANA MRŠIĆ, ŽARKO RAŠIĆ
Pregledni rad
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DWI MAGNETNE REZONANCIJE U KARAKTERIZACIJI ŽARIŠNIH LEZIJA JETRE
(str.179-183)
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hrvatskipdf 176 KB
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DWI MAGNETIC RESONANCE IN CHARACTERIZATION OF FOCAL LIVER LESIONS
(str.184-184)
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ELMA JAHIĆ, AMELA SOFIĆ, AZRA HUSIĆ- SELIMOVIĆ
Stručni rad
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OPERACIJA ŠTITNE ŽLIJEZDE U BOLESNIKA STARIJE DOBI: NAŠA ISKUSTVA
(str.185-189)
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hrvatskipdf 109 KB
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SURGICAL TREATMENT OF THYROID GLAND IN ELDERLY PATIENTS: OUR EXPERIENCES
(str.190-190)
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IVAN KOVAČIĆ, MARIJAN KOVAČIĆ
Stručni rad
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RIJETKA LOKALIZACIJA OSTEOID OSTEOMA – DISTALNA FALANGA PRSTA NA RUCI
(str.191-195)
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hrvatskipdf 179 KB
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RARE LOCALIZATION OF OSTEOID OSTEOMA – DISTAL PHALANX OF THE RING FINGER
(str.195-195)
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KATARINA BARBARIĆ, MAJA PRUTKI, DAMIR STARČEVIĆ, SVEN SEIWERTH, IVAN BOJANIĆ
Stručni rad
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NOVOSTI SA 8. HRVATSKO-TALIJANSKOG SIMPOZIJA O PSORIJAZI
(str.197-198)
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hrvatskipdf 42 KB
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JASNA LIPOZENČIĆ, GIUSTO TREVISAN
Ostalo
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Erratum
(str.199-200)
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hrvatskipdf 34 KB
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NASTJA KUČIŠEC-TEPEŠ
Ispravak
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IZVJEŠĆE O VIDLJIVOSTI ČASOPISA ACTA MEDICA CROATICA
(str.201-202)
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hrvatskipdf 47 KB
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JOSIPA KERN
Pismo uredniku
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