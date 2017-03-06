Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.12 No.11-12

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ZNAČAJ I ULOGA RASADNIKA U RAZVITKU PLANTAŽNOG VOĆARSTVA JUGOSLAVIJE
(str.947-957)
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DIE BEDEUTUNG UND DIE ROLLE DER BAUMSCHULEN UN DER ENTWICKLUNG DER OBSTPLANTAGEN JUGOSLAWIENS
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Dragoljub Slović
Izlaganje sa skupa
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S NAŠIM MODERNIM METODAMA BORBE PROTIV PARAZITA NALAZIMO SE NA KRIVOM PUTU
(str.959-962)
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AVEC NOS METHODES MODERNES DE LUTTE CONTRE LE PARASITISME NOUS FAISONS FAUSSE ROUTE
(str.959-962)
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M. André Louis
Izlaganje sa skupa
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MOGUĆNOST BIOLOŠKOG SUZBIJANJA ŠTETNIKA
(str.964-969)
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DIE MÖGLICHKEITEN DER BIOLOGISCHEN SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG
(str.964-969)
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Željko Kovačević
Izlaganje sa skupa
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ULOGA INTRODUKCIJE I SELEKCIJE (OPLEMENJIVANJA) SORTI I PODLOGA U POVEĆANJU PRODUKTIVNOSTI SAVREMENIH VOĆNIH PLANTAŽA
(str.970-980)
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PART OF FRUIT INTRODUCTION AND BREEDING IN INCREASE OF PRODUCTIVITY OF MODERN FRUIT PLANTATIONS IN YUGOSLAVIA
(str.970-980)
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M.D. Gavrilović, P.D. Mišić
Izlaganje sa skupa
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HIBRIDIZACIJA JABLANOVIH SORT V INŠTITUTU ZA SADJARSTVO-SEDAJ KMETIJSKOM POSPEŠEVALNEM ZAVODU MARIBOR
(str.981-982)
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HYBRIDATION VON APFELSORTEN IM OBSTBAUINSTITUT - JETZT INSTITUT FUR LANDWIRTSCHAFÖRDERUNG - MARIBOR (AUSZUS AUS JAHRES BERICHTEN)
(str.981-982)
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Josip Priol
Izlaganje sa skupa
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PRILOG PROUČAVANJU OPLEMENJIVANJA (SELEKCIJE) ŠLJIVE
(str.983-993)
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INVESTIGATION ON THE INTRODUCTION, CLONAL SELECTION, SELECTION IN NATIVE POPULATIONS AND BREEDING OF PLUMS
(str.983-993)
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S.A. Paunović
Izlaganje sa skupa
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KLIJAVOST SEMENA ŠLJIVE POŽEGAČE U VEŠTAČKOJ SREDINI
(str.994-1002)
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GERMINATION OF SEEDS OF POŽEGAČA PLUM VARIETY IN ARTIFICIAL MEDIUM
(str.994-1002)
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Borivoje Pejkić
Izlaganje sa skupa
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SELEKCIJA "PRIRODNIH HIBRIDA" MASLINE
(str.1004-1009)
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LA SELEZIONE DEGLI "IBRIDI NATURALI" DELL'OLIVO
(str.1004-1009)
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Aleksandar Vlašić
Izlaganje sa skupa
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PROUČAVANJE POJAVE SOMATSKIH MUTACIJA U PUPOLJCIMA VIŠANJA I MARELA
(str.1010-1017)
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INVESTIGATION ON THE OCCURRENCE OF SOMATIC MUTATIONS IN THE BUDS OF SOUR AND MORELLA CHERRIES
(str.1010-1017)
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Borivoje Pejkić
Izlaganje sa skupa
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IZBOR SISTEMA UZGOJA VOĆAKA - BAZA ZA INTENZIVNU I VISOKORENTABILNU PROIZVODNJU-
(str.1019-1026)
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CHOOSING THE SYSTEM OF GROEING FRUIT TREESA BASE FOR INTENSIVE AND PROFITABLE FRUIT PRODUCTION
(str.1019-1026)
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Mihailo Tošić
Izlaganje sa skupa
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OBLICI UZGOJA MASLINE U PLANTAŽNIM NASADIMA, DOSADAŠNJA ISKUSTVA
(str.1028-1035)
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LE FORME DI ALLEVAMENTO DELL OLIVO NEI GRANDI IMPIANTI RIASSUNTO
(str.1028-1035)
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Aleksandar Vlašić
Izlaganje sa skupa
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UTJECAJ STANIŠNIH UVJETA NA IZBOR OBLIKA UZGOJA I INTENZIVNOST NASADA AGRUMA U NAŠIM JADRANSKIM VOĆARSKIM PODRAJONIMA
(str.1037-1044)
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CONDIZIONI DI LOCALITA PER LA SCELTA DELLA FORMA DI ALLEVAMENTO E L'INTENSIVITA DEGLI AGRUMENTI NELLE REGIONI DEL LITTORALE ADRIATICO IUGOSLAVO
(str.1037-1044)
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Frano Tabain
Izlaganje sa skupa
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ISPITIVANJE OSETLJIVOSTI PREMA MRAZU NEKIH SORTI KRUŠAKA ODABRANIH ZA DEBLOTVORCE
(str.1045-1048)
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INVESTIGATION OF THE SENSITIVITY TO FROST OF SOME PEAR VARIETIES SELECTED FOR THE STEM-BUILDER
(str.1045-1048)
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Asen S. Stančević
Izlaganje sa skupa
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MOGUĆNOST PLANTAŽNOG UZGOJA JAPANSKE JABUKE (D. KAKI L.) U JADRANSKOM REJONU, S OSVRTOM NA PRERADU I EKONOMSKU VAŽNOST OVE KULTURE
(str.1050-1059)
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POSSIBILITIES OF GROWING JAPANESE APPLE (DIOSPYROS KAKI) IN THE ADRIATIC REGION
(str.1050-1059)
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Marin Vlašić
Izlaganje sa skupa
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ORAH U VOĆNOJ PLANTAŽI
(str.1060-1065)
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DIE NUSS IN DER OBSTPFLANZUNG
(str.1060-1065)
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Tatjana Hlišč
Izlaganje sa skupa
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ULOGA SUBJEKTIVNOG FAKTORA U PROCESU MODERNIZACIJE VOĆARSKE PROIZVODNJE
(str.1066-1072)
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THE PART OF SUBJECTIV FACTORS IN THE PROCESS OF MODERNIZATION OF FRUIT PRODUCTION
(str.1066-1072)
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Vojo Stupar
Izlaganje sa skupa
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III. EKSPLOATACIJA VOĆNE PLANTAŽE;
IZUČAVANJE STANJA I GRANIČNIH VREDNOSTI MINERALNE ISHRANE VOĆAKA PO METODI FOLIJARNE DIJAGNOZE
(str.1073-1081)
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A STUDY ON THE MINERAL NUTRITION STATUS BY THE METHOD OF FOLIAR ANALYSIS
(str.1073-1081)
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France Adamić
Izlaganje sa skupa
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ISPITIVANJE UTICAJA ĐUBRENJA NA RODNOST I KVALITET PLODOVA JABUKA SORTE JONATHAN
(str.1082-1091)
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hrvatskipdf 4 MB
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RESEARCH OF MANURE APPLICATION UPON YIELD AND QUALITY OF APPLE VARIETY JONATHAN
(str.1082-1091)
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B. Đurđević, P.D. Mišić
Izlaganje sa skupa
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REZULTATI 14-GODIŠNJIH ISPITIVANJA KRUŠAKA NA PARAPODZOLU
(str.1092-1102)
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RÉSULTATS D'ESSAIS DE VARIÉTÉS DE POIRIERS CULTIVÉS EN SOL PODSOLÉ
(str.1092-1102)
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Rafael Gliha
Izlaganje sa skupa
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DOSADAŠNJA ISKUSTVA S UZGOJEM CRNE RIBIZLE U SLOVENIJI
(str.1103-1107)
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THE EXISTING EXPERIENCES IN BLACK CURRANT-GROWING IN SLOVENIA
(str.1103-1107)
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Milica Oblak
Izlaganje sa skupa
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PRILOG PROUČAVANJU KONZERVIRANJA VLAGE U TLU AGRUMIKA UPOTREBOM CRNIH POLIETILENSKIH FOLIJA
(str.1108-1116)
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hrvatskipdf 3 MB
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CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA CONSERVAZIONE D'UMITITA NEGLI AGRUMETI COPN USO DEL POLIETILENE NERO
(str.1108-1116)
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Frano Tabain, Pavle Bakarić
Izlaganje sa skupa
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NEKA ISKUSTVA SA ZIMSKOM REZIDBOM I PROREĐIVANJEM PLODOVA KOD BRESAKA
(str.1117-1124)
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SOME EXPERIENCES IN THE WINTER PRUNING AND THINNING OF PEACHES
(str.1117-1124)
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Toma Dimitrovski
Izlaganje sa skupa
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PROBLEMI OBNOVE MASLINIKA U PRILIKAMA PRIOBALNOG POJASA, SADAŠNJE STANJE I UZROCI NERENTABILNOSTI MASLINARSTVA KOD NAS
(str.1126-1132)
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hrvatskipdf 3 MB
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PROBLEMI SULLA RICOSTRUZIONE DEGLI OLIVETTI SUL LITORALE ADRIATICO JUGOSLAVO
(str.1126-1132)
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Edmund Modun
Izlaganje sa skupa
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ALTERNATIVNA RODNOST MASLINE I NJENO SPREČAVANJE-REZIDBOM
(str.1133-1139)
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hrvatskipdf 3 MB
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LA PRODUCTION IRRÉGULIÉRE DES OLIVIERS
(str.1133-1139)
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Ivo Drpić
Izlaganje sa skupa
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TUČA, NJENA ŠTETNOST ZA VOĆARSTVO I MOGUĆNOSTI SUZBIJANJA
(str.1141-1144)
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hrvatskipdf 2 MB
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GRANDINE, IL SUO DANNO SULLA FRUTTICULTURA E LE POSSIBILITA DELLA DIFESA
(str.1141-1144)
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Bogdan Jugo
Izlaganje sa skupa
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METODE SUZBIJANJA ŠTETNOG DELOVANJA KASNIH PROLETNJIH MRAZEVA I MOGUĆNOSTI NJIHOVIH PRIMENA KOD NAS
(str.1145-1151)
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hrvatskipdf 3 MB
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MÉTHODES DE LUTTE CONTRE LES GELÉES PRINTENIÉRES TARDIVES
(str.1145-1151)
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Dušan Nikolić
Izlaganje sa skupa
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ZAŠTITA VOĆNJAKA OD KASNIH PROLETNJIH MRAZEVA ZAGREJAVANJEM
(str.1152-1153)
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FROST PROTECTION WITH ORCHARD HAETERS
(str.1152-1153)
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LES MÉTHODES PLUS CONNUES SONT: PROTECTION PAR CHAUFFAGE ET PROTECTION PAR ARROSAGE
(str.1152-1153)
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Tatjana Hlišč, Janko Lipovec
Izlaganje sa skupa
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PROBLEMATIKA I POSTIGNUA ISKUSTVA U RADU NA KOMPLEKSNOJ ZAŠTITI SAVREMENIH NASADA JABUKA NA PODRUČJU NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE
(str.1155-1163)
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PROBLEMS AND EXPERIENCES ON THE COMPLEX PROTECTION OF MODERN APPLE PLANTATIONS IN THE TERRITORY OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CROATIA
(str.1155-1163)
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Blanka Arčanin, Zdenka Prpić
Izlaganje sa skupa
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FAKTORI KOJI UTJEČU NA RENTABILNOST ORGANIZIRANE PROIZVODNJE I IZVOZ VOĆA
(str.1164-1171)
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hrvatskipdf 4 MB
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DIE FAKTOREN, DIE DIE RENTABILITÄT EINER ORGANISIERTEN OBSTPRODUKTION UND-AUSFUHR BEEINFLUSSEN
(str.1164-1171)
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Dušan Modic
Izlaganje sa skupa
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STRUKTURA PROIZVODNJE, PROMET I POTROŠNJA VOĆA KOD NAS I U SVETU I MERE ZA NJIHOVO POBOLJŠANJE
(str.1172-1180)
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STRUCTURE OF PRODUCTION, MARKETING AND CONSUMPTION OF FRUIT IN YUGOSLAVIA AND OTHER COUNTRIES AND THE MEASURES FOR THEIR IMPROVEMENT
(str.1172-1180)
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Miroslav Milovankić
Izlaganje sa skupa
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PROBLEMI UTVRĐIVANJA ZRELOSTI ZA BRANJE JABUKA
(str.1182-1184)
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PROBLEM OF THE ESTABLISHMENT THE MATURITY FOR PICKING APPLES
(str.1182-1184)
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Janko Lipovec
Izlaganje sa skupa
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PRIPREMA SVJEŽEG VOĆA ZA TRŽIŠTE
(str.1185-1190)
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VORBEREITUNG VON FRISCHEM OBST FUR DEN VERKAUF
(str.1185-1190)
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France Cegnar
Izlaganje sa skupa
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REZOLUCIJA DONESENA NA PRVOM SIMPOZIJU O PROBLEMIMA SUVREMENOG VOĆARSTVA U JUGOSLAVIJI ODRŽANOM OD 4. DO 6. JUNA 1962. GODINE U ZAGREBU
(str.1191-1193)
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Crtice
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HRVATSKO VINARSTVO DOBILO JE JOŠ ČETIRI INDUSTRIJSKE VINARIJE
(str.1194-1198)
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hrvatskipdf 3 MB
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Crtice
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SAVEZ POLJOPRIVREDNIH INŽENJERA I TEHNIČARA NRH
(str.1198-1198)
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Ivan Kuštrak, Jan Čižek
Vijest
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