hrcak mascot   Srce   HID

Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.12 No.11-12

,Vol.12 No.11-12
Datum izdavanja: Siječanj 1963.

Objavljen na Hrčku: 06.03.2017.
Sadržaj Puni tekst
ZNAČAJ I ULOGA RASADNIKA U RAZVITKU PLANTAŽNOG VOĆARSTVA JUGOSLAVIJE (str.947-957) hrvatskipdf 5 MB
DIE BEDEUTUNG UND DIE ROLLE DER BAUMSCHULEN UN DER ENTWICKLUNG DER OBSTPLANTAGEN JUGOSLAWIENS (str.947-957)  
Dragoljub Slović
Izlaganje sa skupa 		 
S NAŠIM MODERNIM METODAMA BORBE PROTIV PARAZITA NALAZIMO SE NA KRIVOM PUTU (str.959-962) hrvatskipdf 2 MB
AVEC NOS METHODES MODERNES DE LUTTE CONTRE LE PARASITISME NOUS FAISONS FAUSSE ROUTE (str.959-962)  
M. André Louis
Izlaganje sa skupa 		 
MOGUĆNOST BIOLOŠKOG SUZBIJANJA ŠTETNIKA (str.964-969) hrvatskipdf 3 MB
DIE MÖGLICHKEITEN DER BIOLOGISCHEN SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG (str.964-969)  
Željko Kovačević
Izlaganje sa skupa 		 
ULOGA INTRODUKCIJE I SELEKCIJE (OPLEMENJIVANJA) SORTI I PODLOGA U POVEĆANJU PRODUKTIVNOSTI SAVREMENIH VOĆNIH PLANTAŽA (str.970-980) hrvatskipdf 5 MB
PART OF FRUIT INTRODUCTION AND BREEDING IN INCREASE OF PRODUCTIVITY OF MODERN FRUIT PLANTATIONS IN YUGOSLAVIA (str.970-980)  
M.D. Gavrilović, P.D. Mišić
Izlaganje sa skupa 		 
HIBRIDIZACIJA JABLANOVIH SORT V INŠTITUTU ZA SADJARSTVO-SEDAJ KMETIJSKOM POSPEŠEVALNEM ZAVODU MARIBOR (str.981-982) hrvatskipdf 780 KB
HYBRIDATION VON APFELSORTEN IM OBSTBAUINSTITUT - JETZT INSTITUT FUR LANDWIRTSCHAFÖRDERUNG - MARIBOR (AUSZUS AUS JAHRES BERICHTEN) (str.981-982)  
Josip Priol
Izlaganje sa skupa 		 
PRILOG PROUČAVANJU OPLEMENJIVANJA (SELEKCIJE) ŠLJIVE (str.983-993) hrvatskipdf 5 MB
INVESTIGATION ON THE INTRODUCTION, CLONAL SELECTION, SELECTION IN NATIVE POPULATIONS AND BREEDING OF PLUMS (str.983-993)  
S.A. Paunović
Izlaganje sa skupa 		 
KLIJAVOST SEMENA ŠLJIVE POŽEGAČE U VEŠTAČKOJ SREDINI (str.994-1002) hrvatskipdf 4 MB
GERMINATION OF SEEDS OF POŽEGAČA PLUM VARIETY IN ARTIFICIAL MEDIUM (str.994-1002)  
Borivoje Pejkić
Izlaganje sa skupa 		 
SELEKCIJA "PRIRODNIH HIBRIDA" MASLINE (str.1004-1009) hrvatskipdf 2 MB
LA SELEZIONE DEGLI "IBRIDI NATURALI" DELL'OLIVO (str.1004-1009)  
Aleksandar Vlašić
Izlaganje sa skupa 		 
PROUČAVANJE POJAVE SOMATSKIH MUTACIJA U PUPOLJCIMA VIŠANJA I MARELA (str.1010-1017) hrvatskipdf 4 MB
INVESTIGATION ON THE OCCURRENCE OF SOMATIC MUTATIONS IN THE BUDS OF SOUR AND MORELLA CHERRIES (str.1010-1017)  
Borivoje Pejkić
Izlaganje sa skupa 		 
IZBOR SISTEMA UZGOJA VOĆAKA - BAZA ZA INTENZIVNU I VISOKORENTABILNU PROIZVODNJU- (str.1019-1026) hrvatskipdf 3 MB
CHOOSING THE SYSTEM OF GROEING FRUIT TREESA BASE FOR INTENSIVE AND PROFITABLE FRUIT PRODUCTION (str.1019-1026)  
Mihailo Tošić
Izlaganje sa skupa 		 
OBLICI UZGOJA MASLINE U PLANTAŽNIM NASADIMA, DOSADAŠNJA ISKUSTVA (str.1028-1035) hrvatskipdf 3 MB
LE FORME DI ALLEVAMENTO DELL OLIVO NEI GRANDI IMPIANTI RIASSUNTO (str.1028-1035)  
Aleksandar Vlašić
Izlaganje sa skupa 		 
UTJECAJ STANIŠNIH UVJETA NA IZBOR OBLIKA UZGOJA I INTENZIVNOST NASADA AGRUMA U NAŠIM JADRANSKIM VOĆARSKIM PODRAJONIMA (str.1037-1044) hrvatskipdf 4 MB
CONDIZIONI DI LOCALITA PER LA SCELTA DELLA FORMA DI ALLEVAMENTO E L'INTENSIVITA DEGLI AGRUMENTI NELLE REGIONI DEL LITTORALE ADRIATICO IUGOSLAVO (str.1037-1044)  
Frano Tabain
Izlaganje sa skupa 		 
ISPITIVANJE OSETLJIVOSTI PREMA MRAZU NEKIH SORTI KRUŠAKA ODABRANIH ZA DEBLOTVORCE (str.1045-1048) hrvatskipdf 2 MB
INVESTIGATION OF THE SENSITIVITY TO FROST OF SOME PEAR VARIETIES SELECTED FOR THE STEM-BUILDER (str.1045-1048)  
Asen S. Stančević
Izlaganje sa skupa 		 
MOGUĆNOST PLANTAŽNOG UZGOJA JAPANSKE JABUKE (D. KAKI L.) U JADRANSKOM REJONU, S OSVRTOM NA PRERADU I EKONOMSKU VAŽNOST OVE KULTURE (str.1050-1059) hrvatskipdf 4 MB
POSSIBILITIES OF GROWING JAPANESE APPLE (DIOSPYROS KAKI) IN THE ADRIATIC REGION (str.1050-1059)  
Marin Vlašić
Izlaganje sa skupa 		 
ORAH U VOĆNOJ PLANTAŽI (str.1060-1065) hrvatskipdf 3 MB
DIE NUSS IN DER OBSTPFLANZUNG (str.1060-1065)  
Tatjana Hlišč
Izlaganje sa skupa 		 
ULOGA SUBJEKTIVNOG FAKTORA U PROCESU MODERNIZACIJE VOĆARSKE PROIZVODNJE (str.1066-1072) hrvatskipdf 3 MB
THE PART OF SUBJECTIV FACTORS IN THE PROCESS OF MODERNIZATION OF FRUIT PRODUCTION (str.1066-1072)  
Vojo Stupar
Izlaganje sa skupa 		 
III. EKSPLOATACIJA VOĆNE PLANTAŽE; IZUČAVANJE STANJA I GRANIČNIH VREDNOSTI MINERALNE ISHRANE VOĆAKA PO METODI FOLIJARNE DIJAGNOZE (str.1073-1081) hrvatskipdf 4 MB
A STUDY ON THE MINERAL NUTRITION STATUS BY THE METHOD OF FOLIAR ANALYSIS (str.1073-1081)  
France Adamić
Izlaganje sa skupa 		 
ISPITIVANJE UTICAJA ĐUBRENJA NA RODNOST I KVALITET PLODOVA JABUKA SORTE JONATHAN (str.1082-1091) hrvatskipdf 4 MB
RESEARCH OF MANURE APPLICATION UPON YIELD AND QUALITY OF APPLE VARIETY JONATHAN (str.1082-1091)  
B. Đurđević, P.D. Mišić
Izlaganje sa skupa 		 
REZULTATI 14-GODIŠNJIH ISPITIVANJA KRUŠAKA NA PARAPODZOLU (str.1092-1102) hrvatskipdf 4 MB
RÉSULTATS D'ESSAIS DE VARIÉTÉS DE POIRIERS CULTIVÉS EN SOL PODSOLÉ (str.1092-1102)  
Rafael Gliha
Izlaganje sa skupa 		 
DOSADAŠNJA ISKUSTVA S UZGOJEM CRNE RIBIZLE U SLOVENIJI (str.1103-1107) hrvatskipdf 2 MB
THE EXISTING EXPERIENCES IN BLACK CURRANT-GROWING IN SLOVENIA (str.1103-1107)  
Milica Oblak
Izlaganje sa skupa 		 
PRILOG PROUČAVANJU KONZERVIRANJA VLAGE U TLU AGRUMIKA UPOTREBOM CRNIH POLIETILENSKIH FOLIJA (str.1108-1116) hrvatskipdf 3 MB
CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA CONSERVAZIONE D'UMITITA NEGLI AGRUMETI COPN USO DEL POLIETILENE NERO (str.1108-1116)  
Frano Tabain, Pavle Bakarić
Izlaganje sa skupa 		 
NEKA ISKUSTVA SA ZIMSKOM REZIDBOM I PROREĐIVANJEM PLODOVA KOD BRESAKA (str.1117-1124) hrvatskipdf 3 MB
SOME EXPERIENCES IN THE WINTER PRUNING AND THINNING OF PEACHES (str.1117-1124)  
Toma Dimitrovski
Izlaganje sa skupa 		 
PROBLEMI OBNOVE MASLINIKA U PRILIKAMA PRIOBALNOG POJASA, SADAŠNJE STANJE I UZROCI NERENTABILNOSTI MASLINARSTVA KOD NAS (str.1126-1132) hrvatskipdf 3 MB
PROBLEMI SULLA RICOSTRUZIONE DEGLI OLIVETTI SUL LITORALE ADRIATICO JUGOSLAVO (str.1126-1132)  
Edmund Modun
Izlaganje sa skupa 		 
ALTERNATIVNA RODNOST MASLINE I NJENO SPREČAVANJE-REZIDBOM (str.1133-1139) hrvatskipdf 3 MB
LA PRODUCTION IRRÉGULIÉRE DES OLIVIERS (str.1133-1139)  
Ivo Drpić
Izlaganje sa skupa 		 
TUČA, NJENA ŠTETNOST ZA VOĆARSTVO I MOGUĆNOSTI SUZBIJANJA (str.1141-1144) hrvatskipdf 2 MB
GRANDINE, IL SUO DANNO SULLA FRUTTICULTURA E LE POSSIBILITA DELLA DIFESA (str.1141-1144)  
Bogdan Jugo
Izlaganje sa skupa 		 
METODE SUZBIJANJA ŠTETNOG DELOVANJA KASNIH PROLETNJIH MRAZEVA I MOGUĆNOSTI NJIHOVIH PRIMENA KOD NAS (str.1145-1151) hrvatskipdf 3 MB
MÉTHODES DE LUTTE CONTRE LES GELÉES PRINTENIÉRES TARDIVES (str.1145-1151)  
Dušan Nikolić
Izlaganje sa skupa 		 
ZAŠTITA VOĆNJAKA OD KASNIH PROLETNJIH MRAZEVA ZAGREJAVANJEM (str.1152-1153) hrvatskipdf 784 KB
FROST PROTECTION WITH ORCHARD HAETERS (str.1152-1153)  
LES MÉTHODES PLUS CONNUES SONT: PROTECTION PAR CHAUFFAGE ET PROTECTION PAR ARROSAGE (str.1152-1153)  
Tatjana Hlišč, Janko Lipovec
Izlaganje sa skupa 		 
PROBLEMATIKA I POSTIGNUA ISKUSTVA U RADU NA KOMPLEKSNOJ ZAŠTITI SAVREMENIH NASADA JABUKA NA PODRUČJU NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE (str.1155-1163) hrvatskipdf 4 MB
PROBLEMS AND EXPERIENCES ON THE COMPLEX PROTECTION OF MODERN APPLE PLANTATIONS IN THE TERRITORY OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CROATIA (str.1155-1163)  
Blanka Arčanin, Zdenka Prpić
Izlaganje sa skupa 		 
FAKTORI KOJI UTJEČU NA RENTABILNOST ORGANIZIRANE PROIZVODNJE I IZVOZ VOĆA (str.1164-1171) hrvatskipdf 4 MB
DIE FAKTOREN, DIE DIE RENTABILITÄT EINER ORGANISIERTEN OBSTPRODUKTION UND-AUSFUHR BEEINFLUSSEN (str.1164-1171)  
Dušan Modic
Izlaganje sa skupa 		 
STRUKTURA PROIZVODNJE, PROMET I POTROŠNJA VOĆA KOD NAS I U SVETU I MERE ZA NJIHOVO POBOLJŠANJE (str.1172-1180) hrvatskipdf 3 MB
STRUCTURE OF PRODUCTION, MARKETING AND CONSUMPTION OF FRUIT IN YUGOSLAVIA AND OTHER COUNTRIES AND THE MEASURES FOR THEIR IMPROVEMENT (str.1172-1180)  
Miroslav Milovankić
Izlaganje sa skupa 		 
PROBLEMI UTVRĐIVANJA ZRELOSTI ZA BRANJE JABUKA (str.1182-1184) hrvatskipdf 1 MB
PROBLEM OF THE ESTABLISHMENT THE MATURITY FOR PICKING APPLES (str.1182-1184)  
Janko Lipovec
Izlaganje sa skupa 		 
PRIPREMA SVJEŽEG VOĆA ZA TRŽIŠTE (str.1185-1190) hrvatskipdf 3 MB
VORBEREITUNG VON FRISCHEM OBST FUR DEN VERKAUF (str.1185-1190)  
France Cegnar
Izlaganje sa skupa 		 
REZOLUCIJA DONESENA NA PRVOM SIMPOZIJU O PROBLEMIMA SUVREMENOG VOĆARSTVA U JUGOSLAVIJI ODRŽANOM OD 4. DO 6. JUNA 1962. GODINE U ZAGREBU (str.1191-1193) hrvatskipdf 1 MB
Crtice  
HRVATSKO VINARSTVO DOBILO JE JOŠ ČETIRI INDUSTRIJSKE VINARIJE (str.1194-1198) hrvatskipdf 3 MB
Crtice  
SAVEZ POLJOPRIVREDNIH INŽENJERA I TEHNIČARA NRH (str.1198-1198) hrvatskipdf 366 KB
Ivan Kuštrak, Jan Čižek
Vijest 		 
Posjeta: 0 *