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Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.12 No.3

,Vol.12 No.3
Datum izdavanja: Travanj 1962.

Objavljen na Hrčku: 07.03.2017.
Sadržaj Puni tekst
KVALITETNO SJEME - OSNOVNI FAKTOR U VISOKOJ I RENTABILNOJ PROIZVODNJI KUKURUZA (str.139-146) hrvatskipdf 3 MB
Josip Gotlin
Izvorni znanstveni članak 		 
OPTIMALNI VEGETACIONI PROSTOR ZA KUKURUZ U EKOLOŠKIM UVJETIMA SJEVERNE HRVATSKE (str.147-154) hrvatskipdf 3 MB
Ivo Novak
Prethodno priopćenje 		 
EKONOMIČNOST I RENTABILNOST PROIZVODNJE KUKURUZA NA DRUŠTVENIM GOSPODARSTVIMA FNRJ 1960. GODINE (str.155-168) hrvatskipdf 6 MB
Većeslav Pavlek
Izvorni znanstveni članak 		 
REZULTATI I NEKA ZAPAŽANJA IZ POKUSA SA SIMAZINOM NA KUKURUZU 1960- 1961. GODINE (str.169-174) hrvatskipdf 3 MB
Marko Špehar
Izvorni znanstveni članak 		 
ZDRAVSTVENA KONTROLA SOJE U 1961. GODINI (str.175-178) hrvatskipdf 2 MB
Ivanka Milatović, Milan Maceljski
Stručni rad 		 
UTJECAJ PINCIRANJA NA RANOZRELOST I PRIRODE KOD KRASTAVACA (str.179-184) hrvatskipdf 2 MB
Paula Pavlek
Izvorni znanstveni članak 		 
PROBLEMI SJEMENSKE SLUŽBE (str.185-194) hrvatskipdf 5 MB
Zlatko Kolić
Stručni rad 		 
MALA KRVAVA (SANGUISORBA MINOR SCOP.) SJEMENSKA KOROVSKA PRIMJESA U SJEMENU ESPARZETE (str.195-197) hrvatskipdf 1 MB
Josip Kovačević, Š. Miler, A. Ujević
Esej 		 
PRILOG POZNAVANJU BIOLOŠKIH SVOJSTAVA KRUŠKE KLAPOV LJUBIMAC (str.198-209) hrvatskipdf 5 MB
ESSAIS DE CULTURE DE LA VARIÉTÉ DE POIRE CLAPP'S FAVOURITE EN RÉGION DE NORD-OUEST CROATIE (str.198-209)  
Rafel Gliha
Izvorni znanstveni članak 		 
NOVA KRETANJA U POLJOPRIVREDI ITALIJE (str.210-213) hrvatskipdf 2 MB
Bogdan Šestan
Crtice 		 
UGOVARANJE PROIZVODNJE I OTKUP ŠEĆERNE REPE U POLJSKOJ (str.214-219) hrvatskipdf 3 MB
Miodrag Krstić
Crtice 		 
- PROF.DR.INŽ. FRANC MIKUŽ: KORUZA V SLOVENIJI I NJENI HIBRIDI, UNIVERZITETSKA ZALOŽBA; - VITASOVIĆ, Z.: GOSPODARSKI VAŽNA MORFOLOŠKA I BIOLOŠKA SVOJSTVA NAŠIH ODLIKA KRUMPIRA, DISERTACIJA (RUKOPIS); - JUGO B.: UTJECAJ KLIMATSKIH FAKTORA NA PRIROD KUKURUZA (DISERTACIJA); - RALPH GERARD: HRANA I ŽIVOT (FOOD FOR LIFE); - GRUPA AUTORA: PROIZVODNJA SJEMENA NJIVSKIH BILJAKA, POVRĆA I TRAVA; - DR. NEVENKA PLAVŠIĆ-GOJKOVIĆ: DRUGI KONGRES BIOLOGA JUGOSLAVIJE (str.220-225) hrvatskipdf 3 MB
A. Tavčar, Josip Kovačević
Recenzija, Prikaz 		 
- STRUČNA TRIBINA, - PROBLEM ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNE SLUŽBE KOD NAS, - IZ NAŠIH DRUŠTAVA; - POSLOVNI TAJNIK SAVEZA; - SEMINARI ZA DOPUNSKO USAVRŠAVANJE STRUČNJAKA; - NAŠA DRUPTVA I PRETPLATA PRAVNIH LICA NA "AGRONOMSKI GLASNIK" (str.226-231) hrvatskipdf 3 MB
Vijest  
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