Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.12 No.3

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Časopisi po područjima
Uredništva
Autori
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Datum izdavanja: Travanj 1962.
Objavljen na Hrčku: 07.03.2017.
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KVALITETNO SJEME - OSNOVNI FAKTOR U VISOKOJ I RENTABILNOJ PROIZVODNJI KUKURUZA
(str.139-146)
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Josip Gotlin
Izvorni znanstveni članak
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OPTIMALNI VEGETACIONI PROSTOR ZA KUKURUZ U EKOLOŠKIM UVJETIMA SJEVERNE HRVATSKE
(str.147-154)
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Ivo Novak
Prethodno priopćenje
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EKONOMIČNOST I RENTABILNOST PROIZVODNJE KUKURUZA NA DRUŠTVENIM GOSPODARSTVIMA FNRJ 1960. GODINE
(str.155-168)
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hrvatskipdf 6 MB
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Većeslav Pavlek
Izvorni znanstveni članak
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REZULTATI I NEKA ZAPAŽANJA IZ POKUSA SA SIMAZINOM NA KUKURUZU 1960- 1961. GODINE
(str.169-174)
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hrvatskipdf 3 MB
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Marko Špehar
Izvorni znanstveni članak
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ZDRAVSTVENA KONTROLA SOJE U 1961. GODINI
(str.175-178)
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Ivanka Milatović, Milan Maceljski
Stručni rad
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UTJECAJ PINCIRANJA NA RANOZRELOST I PRIRODE KOD KRASTAVACA
(str.179-184)
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hrvatskipdf 2 MB
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Paula Pavlek
Izvorni znanstveni članak
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PROBLEMI SJEMENSKE SLUŽBE
(str.185-194)
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hrvatskipdf 5 MB
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Zlatko Kolić
Stručni rad
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MALA KRVAVA (SANGUISORBA MINOR SCOP.) SJEMENSKA KOROVSKA PRIMJESA U SJEMENU ESPARZETE
(str.195-197)
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hrvatskipdf 1 MB
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Josip Kovačević, Š. Miler, A. Ujević
Esej
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PRILOG POZNAVANJU BIOLOŠKIH SVOJSTAVA KRUŠKE KLAPOV LJUBIMAC
(str.198-209)
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hrvatskipdf 5 MB
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ESSAIS DE CULTURE DE LA VARIÉTÉ DE POIRE CLAPP'S FAVOURITE EN RÉGION DE NORD-OUEST CROATIE
(str.198-209)
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Rafel Gliha
Izvorni znanstveni članak
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NOVA KRETANJA U POLJOPRIVREDI ITALIJE
(str.210-213)
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hrvatskipdf 2 MB
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Bogdan Šestan
Crtice
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UGOVARANJE PROIZVODNJE I OTKUP ŠEĆERNE REPE U POLJSKOJ
(str.214-219)
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hrvatskipdf 3 MB
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Miodrag Krstić
Crtice
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- PROF.DR.INŽ. FRANC MIKUŽ: KORUZA V SLOVENIJI I NJENI HIBRIDI, UNIVERZITETSKA ZALOŽBA;
- VITASOVIĆ, Z.: GOSPODARSKI VAŽNA MORFOLOŠKA I BIOLOŠKA SVOJSTVA NAŠIH ODLIKA KRUMPIRA, DISERTACIJA (RUKOPIS);
- JUGO B.: UTJECAJ KLIMATSKIH FAKTORA NA PRIROD KUKURUZA (DISERTACIJA);
- RALPH GERARD: HRANA I ŽIVOT (FOOD FOR LIFE);
- GRUPA AUTORA: PROIZVODNJA SJEMENA NJIVSKIH BILJAKA, POVRĆA I TRAVA;
- DR. NEVENKA PLAVŠIĆ-GOJKOVIĆ: DRUGI KONGRES BIOLOGA JUGOSLAVIJE
(str.220-225)
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hrvatskipdf 3 MB
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A. Tavčar, Josip Kovačević
Recenzija, Prikaz
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- STRUČNA TRIBINA,
- PROBLEM ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNE SLUŽBE KOD NAS,
- IZ NAŠIH DRUŠTAVA;
- POSLOVNI TAJNIK SAVEZA;
- SEMINARI ZA DOPUNSKO USAVRŠAVANJE STRUČNJAKA;
- NAŠA DRUPTVA I PRETPLATA PRAVNIH LICA NA "AGRONOMSKI GLASNIK"
(str.226-231)
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hrvatskipdf 3 MB
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Vijest
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