Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.12 No.5-6-7

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NEKA ZAPAŽANJA O PONAŠANJU I ŠTETNOSTI ŽIČARA NA RITSKOJ SMONICI
(str.327-332)
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QUERQUES OBSERVATIONS SUR LE COMPORTEMENT ET LA NOCIVITÉ DES FILS DE FER DANS LE SOL LOURD ET ARGILEUX (smonitsa)
(str.327-332)
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Jelena Đurkić
Izlaganje sa skupa
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PRIMJENA INSEKTICIDA MIJEŠANIH S MINERALNIM GNOJIVIMA
(str.333-337)
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UNTERSUCHUNGEN DER INSEKTIZIDE DURCHGEMISCHT MIT MINERALISCHEN DÜNGERN
(str.333-337)
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Moise Danon
Izlaganje sa skupa
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REZULTATI OGLEDA SUZBIJANJA ŽIČNJAKA UPOTREBOM ALDRINIZIRANOG SUPERFOSFATA KOD UZGOJA KUKURUZA
(str.338-341)
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DIE BEI DER MAISERZEUGUNG ANLÄSSLICH EINES FELDVERSUCHES DIE ANWENDUNG VON "ALDRINISIERTE SUPERPHOSPHAT" ERREICHTEN ERGEBNISSE
(str.338-341)
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Dragutin Hadžistević
Izlaganje sa skupa
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MOGUĆNOST PRIMENE SMANJENIH DOZA INSEKTICIDA I PRI JAČEM NAPADU ŽIČNJAKA NA RATARSKE KULTURE
(str.342-349)
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POSIBILITY OF APPLYING REDUCED DOSES OF INSECTICIDES EVEN AT STRONGER ATTACK OF WIREWORMS UPON CROP-FARMING CULTURES
(str.342-349)
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Jovan Stančić
Izlaganje sa skupa
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NOVIJA SREDSTVA TVORNICE "RADONJA" ZA ZAPRAŠIVANJE SJEMENA PŠENICE, KUKURUZA I ŠEĆERNE REPE
(str.350-351)
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NEW PRODUCTS OF THE FACTORY "RADONJA" FOR DRY TRETMENT OF WHEAT CORN AND SUGAR-BEET SEEDS
(str.350-351)
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Dunja Lešić
Izlaganje sa skupa
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PRILOG PROUČAVANJU ŠTETNOG DEJSTVA REZIDUA SIMAZINA NA BILJKE PŠENICE
(str.352-356)
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A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HARMFUL EFFECT FROM SIMASINE RESIDUE ON WHEAT PLANTS
(str.352-356)
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Radojica Kljajić, Marijana Plesničar, Vera Vojinović
Izlaganje sa skupa
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ULOGA PROŠIRENOSTI BERBERISA U EPIDEMIOLOGIJI CRNE ŽITNE RĐE (P. GRAMINIS TRITICI) NA ZAPADNOM PODRUČJU JUGOSLAVIJE
(str.357-362)
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THE ROLE OF THE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF BERBERIS SP. IN THE STEM RUST EPIDEMIOLOGY (P. GRAMINIS TRITICI) IN THE WESTERN TERRITORY OF YUGOSLAVIA
(str.357-362)
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Višnja Špehar
Izlaganje sa skupa
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IZVORI REZISTENTNOSTI PREMA FIZIOLOŠKIM RASAMA PUCCINIA GRAMINIS TRITICI ERIKS. ET HENN., PREVALENTNIM U JUGOISTOČNOM DELU FNRJ
(str.363-367)
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THE SOURCES OF RESISTANCE TO PHYSIOLOGIC RACES OF PUCCINIA GRAMINIS TRITICI ERIKS. ET HENN., PREVALENT IN SOUTHEASTERN YUGOSLAVIA
(str.363-367)
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Borivoje Kostić
Izlaganje sa skupa
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NEKA ISKUSTVA U HEMIJSKOM SUZBIJANJU RĐA PŠENICE
(str.368-373)
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SOME EXPERIENCES WITH CHEMICAL CONTROL OF RUSTS OF WHEAT
(str.368-373)
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Momčilo Bošković
Izlaganje sa skupa
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POKUSI ZAŠTITE PŠENICE FUNGICIDIMA PROTIV BOLESTI
(str.374-377)
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CHEMICAL CONTROL OF WHEAT DISEASES DURING THE SEASON
(str.374-377)
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Ivanka Milatović, Ljubica Valenčić
Izlaganje sa skupa
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NEKI REZULTATI PROUČAVANJA PEPELNICE NA PŠENICE U NR SRBIJI
(str.378-380)
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SOME RESULTS OF INVESTIGATIONS OF THE POWDERY MILDEW ON WHAET IN SERBIA
(str.378-380)
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Hristina Smiljaković
Izlaganje sa skupa
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OSETLJIVOST NEKIH SORTI PŠENICE PREMA SEPTORIA TRITICI DESM.
(str.381-383)
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NON-REZISTANCE OF SOME WHEAT SORTS TO SEPTORA TRITICI DESM.
(str.381-383)
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Momčilo Arsenijević
Izlaganje sa skupa
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PROUČAVANJE VIROZNE PRIRODE NEKIH PATOLOŠKIH POJAVA NA PŠENICI U NRS
(str.384-386)
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A STUDY OF THE VIROUS NATURE OF SOME PATHOLOGICAL OCCURENCES ON WHEAT IN P.R. SERBIA
(str.384-386)
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Mališa Tošić
Izlaganje sa skupa
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NEKA ZAPAŽANJA O OSETLJIVOSTI DOMAĆIH I STRANIH SORTI PŠENICE PREMA PŠENIČNOJ NEMATODI
(str.387-390)
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THE INVESTIGATIONS OF A SUSCEPTIBILITY OF SOME DOMEASTIC AND FOREIGN WHEAT VARIETIES TO WHEAT NEMATODE
(str.387-390)
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Živorad Teofilović
Izlaganje sa skupa
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TROGODIŠNJI REZULTATI ISPITIVANJA ŠTETE OD GAŽENJA MOTORNOM SPREŽNOM PRSKALICOM KOD SUZBIJANJA KOROVA U PŠENICI
(str.391-393)
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THE THREE-YEARS RESULTS OF AN EXAMINATION OF THE DAMAGE CAUSED BY THE CROUSHING WITH MOTOR-DRIVEN SPRAY USED FOR THE PROTECTION AGAINST WEED IN CORN
(str.391-393)
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Gojko A. Pivar, Miroljub Dimitrijević
Izlaganje sa skupa
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OGLED SUZBIJANJA KUKURUZNOG MOLJCA - PYRAUSTA NUBILALIS
(str.394-396)
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Gojko A. Pivar, Miroljub Dimitrijević
Izlaganje sa skupa
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UTICAJ VREMENA TRETIRANJA I RAZLIČITIH FORMULACIJA DDT-a I DIELDRINA NA EFIKASNOST SUZBIJANJA KUKURUZNOG PLAMENCA
(str.397-403)
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RESISTANCE OF SOME LINES OF MAIZE AGAINST CORN BORER
(str.397-403)
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Borivoje Lazarević
Izlaganje sa skupa
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OTPORNOST NEKIH LINIJA KUKURUZA PREMA KUKURUZNOM PLAMENCU
(str.404-407)
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INFLUENCE OF THE TIME OF TREATMENT AND OF VARIOUS FORMULATIONS OF DDT AND DIELDRIN UPON THE EFFICACIOUSNESS OF CORN BORER CONTROL
(str.404-407)
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Borivoje Lazarević
Izlaganje sa skupa
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MOGUĆNOST SUZBIJANJA KUKURUZNOG MOLJCA NA NAVODNJAVANJIM POVRŠINAMA
(str.408-411)
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FASIBILITY OF CORN MOTH CONTROL ON THE IRRIGATED AREAS
(str.408-411)
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Mirko Jovanić, Sava Mihić
Izlaganje sa skupa
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PRILOG POZNAVANJU MIGRATORNIH NEMATODA ŠTETNIH ZA BILJKE KUKURUZA U BIH
(str.412-416)
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THE ADVANCES KNOWLEDGE OF THE MIGRATION NEMATODES INJURIOUS THE SORN PLANTS IN BOSNIA AND HERCEGOVINA
(str.412-416)
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Olga Klindić
Izlaganje sa skupa
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PRILOG ISPITIVANJU VIRUSA MOZAIKA KUKURUZA
(str.417-417)
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CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF CORN MOSAIC VIRUS
(str.417-417)
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Milan Panjan
Izlaganje sa skupa
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PROUČAVANJA VIROZA KUKURUZA U NRS
(str.418-421)
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A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF VIRUS DISEASES OF MAIZE IN P.R. SERBIA
(str.418-421)
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Mališa Tošić
Izlaganje sa skupa
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DALJA PROUČAVANJA CRVENILA I KOMPLEKSA OBOLENJA TRULEŽI KORENA I STABLA KUKURUZA U VOJVODINI
(str.422-424)
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THE ADVANCED RESEARCHES OF CORN REDNESS AND ITS ROOT AND STEM DECAY IN VOJVODINA
(str.422-424)
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Adam Marić, Zdravko Kosovac, Slobodan Jovanov
Izlaganje sa skupa
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ISPITIVANJE ŠTETNOSTI HELMINTHOSPORIUM TURCICUM PASS. NA KUKURUZU
(str.425-425)
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THE TESTING OF DEMAGES H. TURCICUM ON CORN
(str.425-425)
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Viktorija Penčić, Adam Marić
Izlaganje sa skupa
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O RESIDUALNOM DJELOVANJU NEKIH HERBICIDA U TLU NA IZVJESNE POLJOPRIVREDNE KULTURE
(str.426-426)
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Ema Groman
Izlaganje sa skupa
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VRIJEDNOST NOVIJIH SINTETSKIH INSEKTICIDA U SUZBIJANJU REPINE PIPE (BOTHYNODERES PUNCTIVENTRIS)
(str.426-426)
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Aleksandar Stanković
Izlaganje sa skupa
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NEKI REZULTATI UPOTREBE HERBICIDA NA BAZI TRIAZINA U KUKURUZU
(str.427-431)
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EINIGE RESULTATE ÜBER DIE VERWENDUNG DER HERBIZIDEN AUF BASIS VON TRIAZIN IM MAIS
(str.427-431)
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Milan Maceljski
Izlaganje sa skupa
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REZULTATI POKUSA TRETIRANJA "SJEMENA" ŠEĆERNE REPE PROTIV CERCOSPORE
(str.432-434)
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UEBER DIE WIRKUNG DER BEIZMITTEL GEGEN CERCOSPORA DER ZUCKERRÜBEN
(str.432-434)
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Josip Kišpatić
Izlaganje sa skupa
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O UTJECAJU KOMBINACJE PHALTAN-DIMECRON I BRESTAN-DIMECRON NA INTENZITET NAPADA CERCOSPORE ŠEĆERNE REPE
(str.435-437)
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UEBER DIE WIRKUNG DER KOMBINATION VON PHALTAN UND BRESTAN MIT DIMECRON AUF CERCOSPORABEFALL UND ERTRAG DER ZUCKERÜBEN
(str.435-437)
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Josip Kišpatić
Izlaganje sa skupa
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REPISAN KOMBINIRANI PREPARAT ZA SUZBIJANJE REPINE PIPE NA ŠEĆERNOJ REPI
(str.438-439)
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REPISAN P-3 DAS KOMBINIERTE PRÄPARAT ZUR BEKÄMPFUNG VOM RÜBENDERBRÜSSLER (BOTHYNODERES PUNCTIVENTRIS)
(str.438-439)
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Zora Smokvina
Izlaganje sa skupa
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NEKA NOVIJA OPAŽANJA O LISNIM UŠIMA NA ŠEĆERNOJ REPI
(str.440-442)
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QUELQUES OBSERVATIONS NOUVELLES SUR MYZUS PERSICAE ET APHIS FABAE DE BETTERAVE A SUCRE
(str.440-442)
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Marija Bedeković
Izlaganje sa skupa
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ŠTETOČINE ŠEĆERNE REPE U GLAVNOM REJONU PROIZVODNJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA NJIHOVO SUZBIJANJE
(str.443-444)
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SUGAR-BEET PESTS AND THEIR CONTROL IN THE MAIN SUGAR-BEET PRODUCTION AREA
(str.443-444)
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Dušan Čamprag
Izlaganje sa skupa
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RAD S HERBICIDOM ALIPUR, NA SUZBIJANJU KOROVA U ŠEĆERNOJ REPI U 1960 GODINI
(str.445-449)
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THE EMPLOYMENT OF HERBICID ALIPUR IN PROTECTION SUGAR BEET AGAINST WEED IN 1960.
(str.445-449)
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Gojko A. Pivar
Izlaganje sa skupa
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KOMPLEKSNA ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE
(str.450-453)
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THE COMPLEX SUGAR-BEET PROTECTION
(str.450-453)
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Franjo Gerenčir
Izlaganje sa skupa
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DVOGODIŠNJI REZULTATI ISPITIVANJA ŠTETA OD GAŽENJA ŠEĆERNE REPE MEHANIZIRANIM RADOM KOD SUZBIJANJA GLJIVIČNE BOLESTI CERCOSPORA BETICOLA SACC.
(str.454-457)
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THE TWO-YEARS OF AN EXAMINATION OF THE DAMAGE CAUSED BY THE CRUSHING OF SUGAR BEET BY MECHANISED EQUIPMENT USED FOR THE PROTECTION AGAINST FUNGOUS DISEASE CERCOSPORA BETICOLA SACC.
(str.454-457)
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Gojko A. Pivar
Izlaganje sa skupa
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PRILOG POZNAVANJU ŠTETNE ENTOMOFAUNE NA STRNIM ŽITIMA U VOJVODINI
(str.458-466)
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HARMFUL PESTS OF THE STUBBLE GRAIN CROPS IN VOJVODINA
(str.458-466)
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Mirko Jovanić
Izlaganje sa skupa
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PROUČAVANJE ENTOMOFAUNE LUCERIŠTA I DJETELIŠTA NA BAZI ZOOCENOLOGIJE
(str.467-471)
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ZOOZÖNOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN DER ENTOMOFAUNA AN DEN LUZERNE UND ROTKLEEFELDERN
(str.467-471)
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Željko Kovačević
Izlaganje sa skupa
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SPECIFIČNOSTI KOLEOPTERSKE FAUNE PESKOVITIH TERENA SA OSVRTOM NA NJEN ZNAČAJ U PRIMENJENOJ ENTOMOLOGIJI
(str.472-478)
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SPÉCIFICITÉS DE LA FAUNE DES COLÉOPTHÉRES DES TERRAINS SABLONNEUX AVEC UN APERCU DE SON IMPORTANCE DANS L'ENTOMOLOGIE APPLIQUÉE
(str.472-478)
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Jovan Stančić
Izlaganje sa skupa
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FAUNA STJENICA NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA
(str.479-483)
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WANZENFAUNA DER KULTURPFLANZEN
(str.479-483)
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Inoslava Balarin
Izlaganje sa skupa
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PRILOG ENTOMOFAUNI ISTARSKIH VINOGRADA S OSVRTOM NA NAJVAŽNIJE VRSTE ZA POLJOPRIVREDU
(str.484-490)
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CONTRIBUTO ALL'ENTOMOFAUNA DEI VIGNETI IN ISTRRIA CON SQUARDO RETOSPETTIVO SULLE PIU IMPORTANE SPECIE PER L'AGRICOLTURA
(str.484-490)
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Branko Britvec
Izlaganje sa skupa
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PROBLEM CRVENIH PAUKOVA U MAĐARSKOJ
(str.491-495)
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STAND DES SPINNMILBENPROBLEMS IN UNGARN
(str.491-495)
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S. Bongar
Izlaganje sa skupa
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ŠTETNE VRSTE TETRANYCHIDA U JABUČNJACIMA HRVATSKE
(str.496-499)
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HARMFUL SORTS OF TETRANYCHIDE IN APPLE ORCHARDS IN CROATIA
(str.496-499)
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Blanka Arčanin
Izlaganje sa skupa
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ULOGA INSEKATSKIH LARVI U HUMIFIKACIJI
(str.500-503)
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DIE ROLLE DER INSEKTENLARVEN IN DER HUMIFIKATION
(str.500-503)
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Kazimir Tarman
Izlaganje sa skupa
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NEKI REZULTATI UPOTREBE ŽIVINIH LAMPI PRI PROUČAVANJU ENTOMOFAUNE SLOVENIJE
(str.504-511)
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EINIGE RESULTATE DES GEBRAUCHES DER QUECKSILBERDAMPFLAMPEN BEI DEN FAUNISTISCHEN UNTERSUCHUNGEN IN SLOVENIEN
(str.504-511)
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Štefan Michieli, Matjaž Gogala
Izlaganje sa skupa
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PRVI PRILOG POZNAVANJU ENTOMOFAUNE LOVNIH POJASEVA
(str.512-519)
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FIRST CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF CATCH BANDAGRS ENTOMOFAUNA
(str.512-519)
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Jovan Stančić
Izlaganje sa skupa
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SUBLETALNE DOZE DDT-a I LINDANA KAO AKTIVATORI VIROZA KOD GUBARA I DUDOVCA
(str.520-528)
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SUBLETALE KONZENTRATIONEN VON DDT UND LINDAN ALS ERREGER DER VIRUSKRANKHEITEN BEI DEN RAUPEN DES SCHWAMMSPINNERS UND AMERIKANISCHEN WEBEBÄREN
(str.520-528)
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Željko Kovačević
Izlaganje sa skupa
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UBACIVANJE MRAVI ZBOG SPREČAVANJA ZARAZE STALNIH ŠUMSKIH ŠTETNIKA NAROČITO TORTRIX VIRIDANA L. I PRISTOPHORA ABIETINA CHRIST.
(str.529-537)
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ÜBER DEN EINSATZ VON AMEISEN ZUR NIEDERHALTUNG FORSTLICHER DAUERSCHÄDLINGE, INSBESONDERE VON TORTRIX VIRIDANA L. UND PRISTIPHORA ABIETINA CHRIST.
(str.529-537)
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F. Schwerdtfegeer
Izlaganje sa skupa
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BOLESTI GUBARA IZAZVANE PRAŽIVIMA
(str.538-539)
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PROTOZOÄRE KRANKHEITEN DES SCHWAMMSPINNERS
(str.538-539)
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Jaroslav Weiser
Izlaganje sa skupa
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AKTUELNA PROBLEMATIKA BIOLOŠKOG SUZBIJANJA ŠTETNIH INSEKATA U JUGOSLAVIJI
(str.540-543)
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PROBLÈMES ACTUELS DE LA LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES INSECTES NUISIBLES EN YOUGOSLAVIE
(str.540-543)
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Milorad Tadić
Izlaganje sa skupa
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UTJECAJ PARASITIČKIH I GRABEŽLJIVIH POPULACIJA NA STANJE HYPHANTRIA CUNEA DRURY U MAĐARSKOJ
(str.544-547)
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TÄTIGKEIT PARASITISCHER UND RÄUBERISCHER POPULATIONEN IN DEN BESTÄNDEN VON HYPHANTRIA CUNEA DRURY IN UNGARN
(str.544-547)
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G. Szelényi
Izlaganje sa skupa
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BROJNI ODNOS IZMEĐU ANASTATUS DISPARIS R. I OOENCYRTUS KUWANAE HOW. U NEKIM LOKALITETIMA JUGOSLAVIJE
(str.548-552)
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RAPPORT NUMERIQUE ENTRE ANASTATUS DISPARIS R. ET OOENCYRTUS KUWANAE HOW. DANS CERTAINES LOCALITÉS DE YUGOSLAVIE
(str.548-552)
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Milorad D. Tadić
Izlaganje sa skupa
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PRIMJENA PARAZITA U BORBI PROTIV SAN-JOSÉ ŠTITASTE UŠI U ČEHOSLOVAČKOJ
(str.553-557)
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DIE ANWENDUNG VON PARASITEN IN DER BEKÄMPFUNG DER SAN JOSÉ-SCHILDLAUS IN DER TSCHECHOSLOWAKEI
(str.553-557)
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Alexander Huba
Izlaganje sa skupa
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POKUSI UDOMAĆIVANJA PERILLUS BIOCULATUS FABR. (HETEROPTERA, PENTATOMIDAE) U MAĐARSKOJ
(str.558-562)
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ÜBER EINBÜRGERUNGSVERSUCHE MIT PERILLUS BIOCULATUS FABR. ( HETEROPTERA, PENTATOMIDAE) IN UNGARN
(str.558-562)
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T. Jermy
Izlaganje sa skupa
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UPOTREBA JEDNOG GLJIVIČNOG PREPARATA ZA SUZBIJANJE KRUMPIROVE ZLATICE
(str.563-565)
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|
L'UTILISATION D'UNE PRÉPARATION DE CHAMPIGNON DANS LA LUTTE CONTRE LE DORYPHONE
(str.563-565)
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A. Šamšinaková
Izlaganje sa skupa
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PROUČAVANJE PATOGENITETA JEDNOG GRANULOSIS-VIRUSA KOD SIVOG ARIŠEVOG SAVIJAČA ZEIRAPHERA DINIANA (GUENÉE)
(str.566-574)
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|
UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE PATHOGENITÄT EINES GRANULOSIS-VIRUS DES GRAUEN LÄRCHENWICKLERS ZEIRAPHERA DINIANA (GUENÉE)
(str.566-574)
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Georg Benz
Izlaganje sa skupa
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INFEKCIJE GUSENICA GUBARA POLIEDRIMA RAZLIČITE STAROSTI
(str.575-576)
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|
INFECTIONS DES SHENILLES DU BOMBYX DISPARATE PAR LES POLYÈDRES D'AGES DIFFÉRENTS
(str.575-576)
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Ljubiša A. Vailjević
Izlaganje sa skupa
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AKTIVATORI PATOGENIH MIKROORGANIZAMA KOD LYMANTRIA DISPAR L. I HYPHANTRIA CUNEA DRURY
(str.577-582)
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|
FACTORS OF PATHOGENIC ORGANISM ACTIVATION IN LYMANTRIA DISPAR L. AND HYPHANTRIA CUNEA DRURY
(str.577-582)
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Lea Schmidt
Izlaganje sa skupa
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NEKE ZAJEDNIČKE MIKOZE SVILENE BUBE (BOMBYX MORI L.) I DUDOVCA (HYPHANTRIA CUNEA DR.)
(str.583-587)
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CERTAINES MYCOSES COMMUNES AU VER A SOIE (BOMBYX MORI L.) ET A L'ÉCAILLE FILEUSE (HYPHANTRIA CUNEA DR.)
(str.583-587)
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Ljubiša Vasiljević
Izlaganje sa skupa
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NOVI POGLEDI NA PRIMJENU BACILLUS THURINGIENSIS BERLINER
(str.588-598)
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|
LES NOVEAUX ASPECTS DE L'UTILISATION DE BACILLUS THURINGIENSIS BARLINER
(str.588-598)
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D. Martouret
Izlaganje sa skupa
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ZNAČAJ BOLESTI INSEKATA ZA MASOVNO RAZMNAŽANJE ŠTETNIKA
(str.599-603)
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(str.599-603)
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J.V. Čugunin
Izlaganje sa skupa
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UTJECAJ TEORIJE BIOLOŠKIH KARAKTERISTIKA NA ORIJENTACIJU ZA UPOTREBU ENTOMOFAGNIH INSEKATA
(str.604-610)
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|
INFLUENCE DE LA NOTION DE CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUE SUR L'ORIENTATION DE L'UTILISATION DES INSECTES ENTOMOPHAGES
(str.604-610)
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V. Labeyrie
Izlaganje sa skupa
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DO SADA IDENTIFIKOVANI PARAZITI ŠLJIVINE ŠTITASTE VAŠI (PARTHENOLECANIUM CORNI BOUCHE) U SRBIJI
(str.611-614)
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BIS JETZT IDENTIFIZIERTE PARTASITEN DER ZWETSCHEN SCHILDLAUS (PARTHENOLECANIUM CORNI BOUCHE) IN SERBIEN
(str.611-614)
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Nadežda Mitić-Mužina
Izlaganje sa skupa
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