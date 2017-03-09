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Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.12 No.5-6-7

,Vol.12 No.5-6-7
Datum izdavanja: Kolovoz 1962.

Objavljen na Hrčku: 09.03.2017.
Sadržaj Puni tekst
NEKA ZAPAŽANJA O PONAŠANJU I ŠTETNOSTI ŽIČARA NA RITSKOJ SMONICI (str.327-332) hrvatskipdf 3 MB
QUERQUES OBSERVATIONS SUR LE COMPORTEMENT ET LA NOCIVITÉ DES FILS DE FER DANS LE SOL LOURD ET ARGILEUX (smonitsa) (str.327-332)  
Jelena Đurkić
Izlaganje sa skupa 		 
PRIMJENA INSEKTICIDA MIJEŠANIH S MINERALNIM GNOJIVIMA (str.333-337) hrvatskipdf 2 MB
UNTERSUCHUNGEN DER INSEKTIZIDE DURCHGEMISCHT MIT MINERALISCHEN DÜNGERN (str.333-337)  
Moise Danon
Izlaganje sa skupa 		 
REZULTATI OGLEDA SUZBIJANJA ŽIČNJAKA UPOTREBOM ALDRINIZIRANOG SUPERFOSFATA KOD UZGOJA KUKURUZA (str.338-341) hrvatskipdf 2 MB
DIE BEI DER MAISERZEUGUNG ANLÄSSLICH EINES FELDVERSUCHES DIE ANWENDUNG VON "ALDRINISIERTE SUPERPHOSPHAT" ERREICHTEN ERGEBNISSE (str.338-341)  
Dragutin Hadžistević
Izlaganje sa skupa 		 
MOGUĆNOST PRIMENE SMANJENIH DOZA INSEKTICIDA I PRI JAČEM NAPADU ŽIČNJAKA NA RATARSKE KULTURE (str.342-349) hrvatskipdf 4 MB
POSIBILITY OF APPLYING REDUCED DOSES OF INSECTICIDES EVEN AT STRONGER ATTACK OF WIREWORMS UPON CROP-FARMING CULTURES (str.342-349)  
Jovan Stančić
Izlaganje sa skupa 		 
NOVIJA SREDSTVA TVORNICE "RADONJA" ZA ZAPRAŠIVANJE SJEMENA PŠENICE, KUKURUZA I ŠEĆERNE REPE (str.350-351) hrvatskipdf 1 MB
NEW PRODUCTS OF THE FACTORY "RADONJA" FOR DRY TRETMENT OF WHEAT CORN AND SUGAR-BEET SEEDS (str.350-351)  
Dunja Lešić
Izlaganje sa skupa 		 
PRILOG PROUČAVANJU ŠTETNOG DEJSTVA REZIDUA SIMAZINA NA BILJKE PŠENICE (str.352-356) hrvatskipdf 2 MB
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HARMFUL EFFECT FROM SIMASINE RESIDUE ON WHEAT PLANTS (str.352-356)  
Radojica Kljajić, Marijana Plesničar, Vera Vojinović
Izlaganje sa skupa 		 
ULOGA PROŠIRENOSTI BERBERISA U EPIDEMIOLOGIJI CRNE ŽITNE RĐE (P. GRAMINIS TRITICI) NA ZAPADNOM PODRUČJU JUGOSLAVIJE (str.357-362) hrvatskipdf 3 MB
THE ROLE OF THE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF BERBERIS SP. IN THE STEM RUST EPIDEMIOLOGY (P. GRAMINIS TRITICI) IN THE WESTERN TERRITORY OF YUGOSLAVIA (str.357-362)  
Višnja Špehar
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IZVORI REZISTENTNOSTI PREMA FIZIOLOŠKIM RASAMA PUCCINIA GRAMINIS TRITICI ERIKS. ET HENN., PREVALENTNIM U JUGOISTOČNOM DELU FNRJ (str.363-367) hrvatskipdf 2 MB
THE SOURCES OF RESISTANCE TO PHYSIOLOGIC RACES OF PUCCINIA GRAMINIS TRITICI ERIKS. ET HENN., PREVALENT IN SOUTHEASTERN YUGOSLAVIA (str.363-367)  
Borivoje Kostić
Izlaganje sa skupa 		 
NEKA ISKUSTVA U HEMIJSKOM SUZBIJANJU RĐA PŠENICE (str.368-373) hrvatskipdf 3 MB
SOME EXPERIENCES WITH CHEMICAL CONTROL OF RUSTS OF WHEAT (str.368-373)  
Momčilo Bošković
Izlaganje sa skupa 		 
POKUSI ZAŠTITE PŠENICE FUNGICIDIMA PROTIV BOLESTI (str.374-377) hrvatskipdf 2 MB
CHEMICAL CONTROL OF WHEAT DISEASES DURING THE SEASON (str.374-377)  
Ivanka Milatović, Ljubica Valenčić
Izlaganje sa skupa 		 
NEKI REZULTATI PROUČAVANJA PEPELNICE NA PŠENICE U NR SRBIJI (str.378-380) hrvatskipdf 1 MB
SOME RESULTS OF INVESTIGATIONS OF THE POWDERY MILDEW ON WHAET IN SERBIA (str.378-380)  
Hristina Smiljaković
Izlaganje sa skupa 		 
OSETLJIVOST NEKIH SORTI PŠENICE PREMA SEPTORIA TRITICI DESM. (str.381-383) hrvatskipdf 1 MB
NON-REZISTANCE OF SOME WHEAT SORTS TO SEPTORA TRITICI DESM. (str.381-383)  
Momčilo Arsenijević
Izlaganje sa skupa 		 
PROUČAVANJE VIROZNE PRIRODE NEKIH PATOLOŠKIH POJAVA NA PŠENICI U NRS (str.384-386) hrvatskipdf 2 MB
A STUDY OF THE VIROUS NATURE OF SOME PATHOLOGICAL OCCURENCES ON WHEAT IN P.R. SERBIA (str.384-386)  
Mališa Tošić
Izlaganje sa skupa 		 
NEKA ZAPAŽANJA O OSETLJIVOSTI DOMAĆIH I STRANIH SORTI PŠENICE PREMA PŠENIČNOJ NEMATODI (str.387-390) hrvatskipdf 2 MB
THE INVESTIGATIONS OF A SUSCEPTIBILITY OF SOME DOMEASTIC AND FOREIGN WHEAT VARIETIES TO WHEAT NEMATODE (str.387-390)  
Živorad Teofilović
Izlaganje sa skupa 		 
TROGODIŠNJI REZULTATI ISPITIVANJA ŠTETE OD GAŽENJA MOTORNOM SPREŽNOM PRSKALICOM KOD SUZBIJANJA KOROVA U PŠENICI (str.391-393) hrvatskipdf 1 MB
THE THREE-YEARS RESULTS OF AN EXAMINATION OF THE DAMAGE CAUSED BY THE CROUSHING WITH MOTOR-DRIVEN SPRAY USED FOR THE PROTECTION AGAINST WEED IN CORN (str.391-393)  
Gojko A. Pivar, Miroljub Dimitrijević
Izlaganje sa skupa 		 
OGLED SUZBIJANJA KUKURUZNOG MOLJCA - PYRAUSTA NUBILALIS (str.394-396) hrvatskipdf 2 MB
Gojko A. Pivar, Miroljub Dimitrijević
Izlaganje sa skupa 		 
UTICAJ VREMENA TRETIRANJA I RAZLIČITIH FORMULACIJA DDT-a I DIELDRINA NA EFIKASNOST SUZBIJANJA KUKURUZNOG PLAMENCA (str.397-403) hrvatskipdf 3 MB
RESISTANCE OF SOME LINES OF MAIZE AGAINST CORN BORER (str.397-403)  
Borivoje Lazarević
Izlaganje sa skupa 		 
OTPORNOST NEKIH LINIJA KUKURUZA PREMA KUKURUZNOM PLAMENCU (str.404-407) hrvatskipdf 2 MB
INFLUENCE OF THE TIME OF TREATMENT AND OF VARIOUS FORMULATIONS OF DDT AND DIELDRIN UPON THE EFFICACIOUSNESS OF CORN BORER CONTROL (str.404-407)  
Borivoje Lazarević
Izlaganje sa skupa 		 
MOGUĆNOST SUZBIJANJA KUKURUZNOG MOLJCA NA NAVODNJAVANJIM POVRŠINAMA (str.408-411) hrvatskipdf 2 MB
FASIBILITY OF CORN MOTH CONTROL ON THE IRRIGATED AREAS (str.408-411)  
Mirko Jovanić, Sava Mihić
Izlaganje sa skupa 		 
PRILOG POZNAVANJU MIGRATORNIH NEMATODA ŠTETNIH ZA BILJKE KUKURUZA U BIH (str.412-416) hrvatskipdf 3 MB
THE ADVANCES KNOWLEDGE OF THE MIGRATION NEMATODES INJURIOUS THE SORN PLANTS IN BOSNIA AND HERCEGOVINA (str.412-416)  
Olga Klindić
Izlaganje sa skupa 		 
PRILOG ISPITIVANJU VIRUSA MOZAIKA KUKURUZA (str.417-417) hrvatskipdf 320 KB
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF CORN MOSAIC VIRUS (str.417-417)  
Milan Panjan
Izlaganje sa skupa 		 
PROUČAVANJA VIROZA KUKURUZA U NRS (str.418-421) hrvatskipdf 2 MB
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF VIRUS DISEASES OF MAIZE IN P.R. SERBIA (str.418-421)  
Mališa Tošić
Izlaganje sa skupa 		 
DALJA PROUČAVANJA CRVENILA I KOMPLEKSA OBOLENJA TRULEŽI KORENA I STABLA KUKURUZA U VOJVODINI (str.422-424) hrvatskipdf 2 MB
THE ADVANCED RESEARCHES OF CORN REDNESS AND ITS ROOT AND STEM DECAY IN VOJVODINA (str.422-424)  
Adam Marić, Zdravko Kosovac, Slobodan Jovanov
Izlaganje sa skupa 		 
ISPITIVANJE ŠTETNOSTI HELMINTHOSPORIUM TURCICUM PASS. NA KUKURUZU (str.425-425) hrvatskipdf 427 KB
THE TESTING OF DEMAGES H. TURCICUM ON CORN (str.425-425)  
Viktorija Penčić, Adam Marić
Izlaganje sa skupa 		 
O RESIDUALNOM DJELOVANJU NEKIH HERBICIDA U TLU NA IZVJESNE POLJOPRIVREDNE KULTURE (str.426-426) hrvatskipdf 273 KB
Ema Groman
Izlaganje sa skupa 		 
VRIJEDNOST NOVIJIH SINTETSKIH INSEKTICIDA U SUZBIJANJU REPINE PIPE (BOTHYNODERES PUNCTIVENTRIS) (str.426-426) hrvatskipdf 273 KB
Aleksandar Stanković
Izlaganje sa skupa 		 
NEKI REZULTATI UPOTREBE HERBICIDA NA BAZI TRIAZINA U KUKURUZU (str.427-431) hrvatskipdf 3 MB
EINIGE RESULTATE ÜBER DIE VERWENDUNG DER HERBIZIDEN AUF BASIS VON TRIAZIN IM MAIS (str.427-431)  
Milan Maceljski
Izlaganje sa skupa 		 
REZULTATI POKUSA TRETIRANJA "SJEMENA" ŠEĆERNE REPE PROTIV CERCOSPORE (str.432-434) hrvatskipdf 2 MB
UEBER DIE WIRKUNG DER BEIZMITTEL GEGEN CERCOSPORA DER ZUCKERRÜBEN (str.432-434)  
Josip Kišpatić
Izlaganje sa skupa 		 
O UTJECAJU KOMBINACJE PHALTAN-DIMECRON I BRESTAN-DIMECRON NA INTENZITET NAPADA CERCOSPORE ŠEĆERNE REPE (str.435-437) hrvatskipdf 1 MB
UEBER DIE WIRKUNG DER KOMBINATION VON PHALTAN UND BRESTAN MIT DIMECRON AUF CERCOSPORABEFALL UND ERTRAG DER ZUCKERÜBEN (str.435-437)  
Josip Kišpatić
Izlaganje sa skupa 		 
REPISAN KOMBINIRANI PREPARAT ZA SUZBIJANJE REPINE PIPE NA ŠEĆERNOJ REPI (str.438-439) hrvatskipdf 975 KB
REPISAN P-3 DAS KOMBINIERTE PRÄPARAT ZUR BEKÄMPFUNG VOM RÜBENDERBRÜSSLER (BOTHYNODERES PUNCTIVENTRIS) (str.438-439)  
Zora Smokvina
Izlaganje sa skupa 		 
NEKA NOVIJA OPAŽANJA O LISNIM UŠIMA NA ŠEĆERNOJ REPI (str.440-442) hrvatskipdf 1 MB
QUELQUES OBSERVATIONS NOUVELLES SUR MYZUS PERSICAE ET APHIS FABAE DE BETTERAVE A SUCRE (str.440-442)  
Marija Bedeković
Izlaganje sa skupa 		 
ŠTETOČINE ŠEĆERNE REPE U GLAVNOM REJONU PROIZVODNJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA NJIHOVO SUZBIJANJE (str.443-444) hrvatskipdf 941 KB
SUGAR-BEET PESTS AND THEIR CONTROL IN THE MAIN SUGAR-BEET PRODUCTION AREA (str.443-444)  
Dušan Čamprag
Izlaganje sa skupa 		 
RAD S HERBICIDOM ALIPUR, NA SUZBIJANJU KOROVA U ŠEĆERNOJ REPI U 1960 GODINI (str.445-449) hrvatskipdf 2 MB
THE EMPLOYMENT OF HERBICID ALIPUR IN PROTECTION SUGAR BEET AGAINST WEED IN 1960. (str.445-449)  
Gojko A. Pivar
Izlaganje sa skupa 		 
KOMPLEKSNA ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE (str.450-453) hrvatskipdf 2 MB
THE COMPLEX SUGAR-BEET PROTECTION (str.450-453)  
Franjo Gerenčir
Izlaganje sa skupa 		 
DVOGODIŠNJI REZULTATI ISPITIVANJA ŠTETA OD GAŽENJA ŠEĆERNE REPE MEHANIZIRANIM RADOM KOD SUZBIJANJA GLJIVIČNE BOLESTI CERCOSPORA BETICOLA SACC. (str.454-457) hrvatskipdf 2 MB
THE TWO-YEARS OF AN EXAMINATION OF THE DAMAGE CAUSED BY THE CRUSHING OF SUGAR BEET BY MECHANISED EQUIPMENT USED FOR THE PROTECTION AGAINST FUNGOUS DISEASE CERCOSPORA BETICOLA SACC. (str.454-457)  
Gojko A. Pivar
Izlaganje sa skupa 		 
PRILOG POZNAVANJU ŠTETNE ENTOMOFAUNE NA STRNIM ŽITIMA U VOJVODINI (str.458-466) hrvatskipdf 4 MB
HARMFUL PESTS OF THE STUBBLE GRAIN CROPS IN VOJVODINA (str.458-466)  
Mirko Jovanić
Izlaganje sa skupa 		 
PROUČAVANJE ENTOMOFAUNE LUCERIŠTA I DJETELIŠTA NA BAZI ZOOCENOLOGIJE (str.467-471) hrvatskipdf 2 MB
ZOOZÖNOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN DER ENTOMOFAUNA AN DEN LUZERNE UND ROTKLEEFELDERN (str.467-471)  
Željko Kovačević
Izlaganje sa skupa 		 
SPECIFIČNOSTI KOLEOPTERSKE FAUNE PESKOVITIH TERENA SA OSVRTOM NA NJEN ZNAČAJ U PRIMENJENOJ ENTOMOLOGIJI (str.472-478) hrvatskipdf 4 MB
SPÉCIFICITÉS DE LA FAUNE DES COLÉOPTHÉRES DES TERRAINS SABLONNEUX AVEC UN APERCU DE SON IMPORTANCE DANS L'ENTOMOLOGIE APPLIQUÉE (str.472-478)  
Jovan Stančić
Izlaganje sa skupa 		 
FAUNA STJENICA NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA (str.479-483) hrvatskipdf 2 MB
WANZENFAUNA DER KULTURPFLANZEN (str.479-483)  
Inoslava Balarin
Izlaganje sa skupa 		 
PRILOG ENTOMOFAUNI ISTARSKIH VINOGRADA S OSVRTOM NA NAJVAŽNIJE VRSTE ZA POLJOPRIVREDU (str.484-490) hrvatskipdf 3 MB
CONTRIBUTO ALL'ENTOMOFAUNA DEI VIGNETI IN ISTRRIA CON SQUARDO RETOSPETTIVO SULLE PIU IMPORTANE SPECIE PER L'AGRICOLTURA (str.484-490)  
Branko Britvec
Izlaganje sa skupa 		 
PROBLEM CRVENIH PAUKOVA U MAĐARSKOJ (str.491-495) hrvatskipdf 2 MB
STAND DES SPINNMILBENPROBLEMS IN UNGARN (str.491-495)  
S. Bongar
Izlaganje sa skupa 		 
ŠTETNE VRSTE TETRANYCHIDA U JABUČNJACIMA HRVATSKE (str.496-499) hrvatskipdf 2 MB
HARMFUL SORTS OF TETRANYCHIDE IN APPLE ORCHARDS IN CROATIA (str.496-499)  
Blanka Arčanin
Izlaganje sa skupa 		 
ULOGA INSEKATSKIH LARVI U HUMIFIKACIJI (str.500-503) hrvatskipdf 2 MB
DIE ROLLE DER INSEKTENLARVEN IN DER HUMIFIKATION (str.500-503)  
Kazimir Tarman
Izlaganje sa skupa 		 
NEKI REZULTATI UPOTREBE ŽIVINIH LAMPI PRI PROUČAVANJU ENTOMOFAUNE SLOVENIJE (str.504-511) hrvatskipdf 3 MB
EINIGE RESULTATE DES GEBRAUCHES DER QUECKSILBERDAMPFLAMPEN BEI DEN FAUNISTISCHEN UNTERSUCHUNGEN IN SLOVENIEN (str.504-511)  
Štefan Michieli, Matjaž Gogala
Izlaganje sa skupa 		 
PRVI PRILOG POZNAVANJU ENTOMOFAUNE LOVNIH POJASEVA (str.512-519) hrvatskipdf 4 MB
FIRST CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF CATCH BANDAGRS ENTOMOFAUNA (str.512-519)  
Jovan Stančić
Izlaganje sa skupa 		 
SUBLETALNE DOZE DDT-a I LINDANA KAO AKTIVATORI VIROZA KOD GUBARA I DUDOVCA (str.520-528) hrvatskipdf 4 MB
SUBLETALE KONZENTRATIONEN VON DDT UND LINDAN ALS ERREGER DER VIRUSKRANKHEITEN BEI DEN RAUPEN DES SCHWAMMSPINNERS UND AMERIKANISCHEN WEBEBÄREN (str.520-528)  
Željko Kovačević
Izlaganje sa skupa 		 
UBACIVANJE MRAVI ZBOG SPREČAVANJA ZARAZE STALNIH ŠUMSKIH ŠTETNIKA NAROČITO TORTRIX VIRIDANA L. I PRISTOPHORA ABIETINA CHRIST. (str.529-537) hrvatskipdf 4 MB
ÜBER DEN EINSATZ VON AMEISEN ZUR NIEDERHALTUNG FORSTLICHER DAUERSCHÄDLINGE, INSBESONDERE VON TORTRIX VIRIDANA L. UND PRISTIPHORA ABIETINA CHRIST. (str.529-537)  
F. Schwerdtfegeer
Izlaganje sa skupa 		 
BOLESTI GUBARA IZAZVANE PRAŽIVIMA (str.538-539) hrvatskipdf 1019 KB
PROTOZOÄRE KRANKHEITEN DES SCHWAMMSPINNERS (str.538-539)  
Jaroslav Weiser
Izlaganje sa skupa 		 
AKTUELNA PROBLEMATIKA BIOLOŠKOG SUZBIJANJA ŠTETNIH INSEKATA U JUGOSLAVIJI (str.540-543) hrvatskipdf 2 MB
PROBLÈMES ACTUELS DE LA LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES INSECTES NUISIBLES EN YOUGOSLAVIE (str.540-543)  
Milorad Tadić
Izlaganje sa skupa 		 
UTJECAJ PARASITIČKIH I GRABEŽLJIVIH POPULACIJA NA STANJE HYPHANTRIA CUNEA DRURY U MAĐARSKOJ (str.544-547) hrvatskipdf 2 MB
TÄTIGKEIT PARASITISCHER UND RÄUBERISCHER POPULATIONEN IN DEN BESTÄNDEN VON HYPHANTRIA CUNEA DRURY IN UNGARN (str.544-547)  
G. Szelényi
Izlaganje sa skupa 		 
BROJNI ODNOS IZMEĐU ANASTATUS DISPARIS R. I OOENCYRTUS KUWANAE HOW. U NEKIM LOKALITETIMA JUGOSLAVIJE (str.548-552) hrvatskipdf 2 MB
RAPPORT NUMERIQUE ENTRE ANASTATUS DISPARIS R. ET OOENCYRTUS KUWANAE HOW. DANS CERTAINES LOCALITÉS DE YUGOSLAVIE (str.548-552)  
Milorad D. Tadić
Izlaganje sa skupa 		 
PRIMJENA PARAZITA U BORBI PROTIV SAN-JOSÉ ŠTITASTE UŠI U ČEHOSLOVAČKOJ (str.553-557) hrvatskipdf 2 MB
DIE ANWENDUNG VON PARASITEN IN DER BEKÄMPFUNG DER SAN JOSÉ-SCHILDLAUS IN DER TSCHECHOSLOWAKEI (str.553-557)  
Alexander Huba
Izlaganje sa skupa 		 
POKUSI UDOMAĆIVANJA PERILLUS BIOCULATUS FABR. (HETEROPTERA, PENTATOMIDAE) U MAĐARSKOJ (str.558-562) hrvatskipdf 3 MB
ÜBER EINBÜRGERUNGSVERSUCHE MIT PERILLUS BIOCULATUS FABR. ( HETEROPTERA, PENTATOMIDAE) IN UNGARN (str.558-562)  
T. Jermy
Izlaganje sa skupa 		 
UPOTREBA JEDNOG GLJIVIČNOG PREPARATA ZA SUZBIJANJE KRUMPIROVE ZLATICE (str.563-565) hrvatskipdf 2 MB
L'UTILISATION D'UNE PRÉPARATION DE CHAMPIGNON DANS LA LUTTE CONTRE LE DORYPHONE (str.563-565)  
A. Šamšinaková
Izlaganje sa skupa 		 
PROUČAVANJE PATOGENITETA JEDNOG GRANULOSIS-VIRUSA KOD SIVOG ARIŠEVOG SAVIJAČA ZEIRAPHERA DINIANA (GUENÉE) (str.566-574) hrvatskipdf 4 MB
UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE PATHOGENITÄT EINES GRANULOSIS-VIRUS DES GRAUEN LÄRCHENWICKLERS ZEIRAPHERA DINIANA (GUENÉE) (str.566-574)  
Georg Benz
Izlaganje sa skupa 		 
INFEKCIJE GUSENICA GUBARA POLIEDRIMA RAZLIČITE STAROSTI (str.575-576) hrvatskipdf 757 KB
INFECTIONS DES SHENILLES DU BOMBYX DISPARATE PAR LES POLYÈDRES D'AGES DIFFÉRENTS (str.575-576)  
Ljubiša A. Vailjević
Izlaganje sa skupa 		 
AKTIVATORI PATOGENIH MIKROORGANIZAMA KOD LYMANTRIA DISPAR L. I HYPHANTRIA CUNEA DRURY (str.577-582) hrvatskipdf 3 MB
FACTORS OF PATHOGENIC ORGANISM ACTIVATION IN LYMANTRIA DISPAR L. AND HYPHANTRIA CUNEA DRURY (str.577-582)  
Lea Schmidt
Izlaganje sa skupa 		 
NEKE ZAJEDNIČKE MIKOZE SVILENE BUBE (BOMBYX MORI L.) I DUDOVCA (HYPHANTRIA CUNEA DR.) (str.583-587) hrvatskipdf 2 MB
CERTAINES MYCOSES COMMUNES AU VER A SOIE (BOMBYX MORI L.) ET A L'ÉCAILLE FILEUSE (HYPHANTRIA CUNEA DR.) (str.583-587)  
Ljubiša Vasiljević
Izlaganje sa skupa 		 
NOVI POGLEDI NA PRIMJENU BACILLUS THURINGIENSIS BERLINER (str.588-598) hrvatskipdf 5 MB
LES NOVEAUX ASPECTS DE L'UTILISATION DE BACILLUS THURINGIENSIS BARLINER (str.588-598)  
D. Martouret
Izlaganje sa skupa 		 
ZNAČAJ BOLESTI INSEKATA ZA MASOVNO RAZMNAŽANJE ŠTETNIKA (str.599-603) hrvatskipdf 3 MB
(str.599-603)  
J.V. Čugunin
Izlaganje sa skupa 		 
UTJECAJ TEORIJE BIOLOŠKIH KARAKTERISTIKA NA ORIJENTACIJU ZA UPOTREBU ENTOMOFAGNIH INSEKATA (str.604-610) hrvatskipdf 3 MB
INFLUENCE DE LA NOTION DE CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUE SUR L'ORIENTATION DE L'UTILISATION DES INSECTES ENTOMOPHAGES (str.604-610)  
V. Labeyrie
Izlaganje sa skupa 		 
DO SADA IDENTIFIKOVANI PARAZITI ŠLJIVINE ŠTITASTE VAŠI (PARTHENOLECANIUM CORNI BOUCHE) U SRBIJI (str.611-614) hrvatskipdf 2 MB
BIS JETZT IDENTIFIZIERTE PARTASITEN DER ZWETSCHEN SCHILDLAUS (PARTHENOLECANIUM CORNI BOUCHE) IN SERBIEN (str.611-614)  
Nadežda Mitić-Mužina
Izlaganje sa skupa 		 
Posjeta: 0 *