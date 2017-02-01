Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, No.1-2/2017

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PROTECTION GRANTING PROCEDURE FOR DESIGNATIONS OF ORIGIN OF PRODUCTS AND SERVICES BEFORE STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
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POSTUPAK STJECANJA OZNAKA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA PRED DRŽAVNIM ZAVODOM ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
(str.7-29)
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Ivan Malenica, Ivan Rančić, Sanja Veštić
Prethodno priopćenje
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PUBLIC`S PARTICIPATION AND ACCESS TO JUDICIARY IN SPATIAL PLANNING PROCESSES
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SUDJELOVANJE JAVNOSTI I PRISTUP PRAVOSUĐU U PROCESIMA PROSTORNOG PLANIRANJA
(str.31-52)
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Frane Staničić
Pregledni rad
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IMPORTANCE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES USAGE IN ACHIEVEING COMPETITIVENESS IN TOURISM
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VAŽNOST KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U CILJU POSTIZANJA KONKURENTNOSTI U TURIZMU
(str.53-65)
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Jasmina Sladoljev, Ankica Arbutina, Andrea Dujić, Jasmina Župčić
Pregledni rad
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TAKING THE ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS UNDER WEAPONS ACT
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PROVOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA TEMELJEM ZAKONA O ORUŽJU
(str.67-88)
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Ivan Malenica
Pregledni rad
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SOCIAL-ECONOMY CONDITIONS IN THE ŠIBENIK AT THE TIME OF FRENCH GOVERNMENT
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DRUŠTVENO-GOSPODARSKE PRILIKE U ŠIBENIKU
ZA VRIJEME FRANCUSKE UPRAVE
(str.89-99)
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Marijana Mikulandra
Pregledni rad
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FORENSIC ACCOUNTING AND FORENSIC AUDIT
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FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I FORENZIČNA REVIZIJA
(str.101-113)
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Nemanja Budimir
Stručni rad
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UOBIČAJENE POGREŠKE U KORIŠTENJU ODNOSNIH REČENICA U ENGLESKOM JEZIKU MEĐU STUDENTIMA VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU
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COMMON MISTAKES IN THE USE OF RELATIVE CLAUSES IN ENGLISH LANGUAGE AMONG THE STUDENTS OF POLYTECHNIC OF ŠIBENIK
(str.115-121)
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Ivana Bratić
Stručni rad
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RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT
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RIZIK I FINANCIJSKI MENADŽMENT
(str.123-139)
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Željko Deković, Jelena Žaja, Ivana Smiljčić
Stručni rad
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THE MOST SIGNIFICANT CHANGES OF CROATIAN TAXATION SYSTEM
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NAJZNAČAJNIJE IZMJENE HRVATSKOG POREZNOG SUSTAVA
(str.141-156)
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Damir Vlaić
Stručni rad
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ULOGA VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU U PROMICANJU KULTURE, UMJETNOSTI I PODUZETNIŠTVA
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THE POLYTECHNIC OF ŠIBENIK’S ROLE IN THE PROMOTION OF CULTURE, ART AND ENTREPRENEURSHIP
(str.157-163)
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Ivana Kardum Goleš, Ivana Bratić
Stručni rad
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POSSIBLE APPLICATION OF MICROSOFT OFFICE 365 PROGRAMME PACKAGE IN HIGHER EDUCATION
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MOGUĆE PRIMJENE PROGRAMSKOG PAKETA MICROSOFT OFFICE 365 U VISOKOM OBRAZOVANJU
(str.165-170)
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Jerko Acalin, Jurica Matošin
Stručni rad
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DRAGAN ZLATOVIĆ, IVAN MALENICA: NOVO
HRVATSKO RADNO PRAVO - OGLEDI IZ RADNOG
PRAVA I PRAVNE PRAKSE, 2. izmijenjeno, prošireno i dopunjeno izdanje
(str.171-172)
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Marinko Đ. Učur
Recenzija, Prikaz
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