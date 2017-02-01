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Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, No.1-2/2017

Datum izdavanja: Ožujak 2017.

Objavljen na Hrčku: 07.03.2017.
Sadržaj Puni tekst
PROTECTION GRANTING PROCEDURE FOR DESIGNATIONS OF ORIGIN OF PRODUCTS AND SERVICES BEFORE STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE  
POSTUPAK STJECANJA OZNAKA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA PRED DRŽAVNIM ZAVODOM ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (str.7-29) hrvatskipdf 203 KB
Ivan Malenica, Ivan Rančić, Sanja Veštić
Prethodno priopćenje 		 
PUBLIC`S PARTICIPATION AND ACCESS TO JUDICIARY IN SPATIAL PLANNING PROCESSES  
SUDJELOVANJE JAVNOSTI I PRISTUP PRAVOSUĐU U PROCESIMA PROSTORNOG PLANIRANJA (str.31-52) hrvatskipdf 129 KB
Frane Staničić
Pregledni rad 		 
IMPORTANCE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES USAGE IN ACHIEVEING COMPETITIVENESS IN TOURISM  
VAŽNOST KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U CILJU POSTIZANJA KONKURENTNOSTI U TURIZMU (str.53-65) hrvatskipdf 95 KB
Jasmina Sladoljev, Ankica Arbutina, Andrea Dujić, Jasmina Župčić
Pregledni rad 		 
TAKING THE ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS UNDER WEAPONS ACT  
PROVOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA TEMELJEM ZAKONA O ORUŽJU (str.67-88) hrvatskipdf 126 KB
Ivan Malenica
Pregledni rad 		 
SOCIAL-ECONOMY CONDITIONS IN THE ŠIBENIK AT THE TIME OF FRENCH GOVERNMENT  
DRUŠTVENO-GOSPODARSKE PRILIKE U ŠIBENIKU ZA VRIJEME FRANCUSKE UPRAVE (str.89-99) hrvatskipdf 421 KB
Marijana Mikulandra
Pregledni rad 		 
FORENSIC ACCOUNTING AND FORENSIC AUDIT  
FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I FORENZIČNA REVIZIJA (str.101-113) hrvatskipdf 91 KB
Nemanja Budimir
Stručni rad 		 
UOBIČAJENE POGREŠKE U KORIŠTENJU ODNOSNIH REČENICA U ENGLESKOM JEZIKU MEĐU STUDENTIMA VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU  
COMMON MISTAKES IN THE USE OF RELATIVE CLAUSES IN ENGLISH LANGUAGE AMONG THE STUDENTS OF POLYTECHNIC OF ŠIBENIK (str.115-121) engleskipdf 70 KB
Ivana Bratić
Stručni rad 		 
RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT  
RIZIK I FINANCIJSKI MENADŽMENT (str.123-139) hrvatskipdf 467 KB
Željko Deković, Jelena Žaja, Ivana Smiljčić
Stručni rad 		 
THE MOST SIGNIFICANT CHANGES OF CROATIAN TAXATION SYSTEM  
NAJZNAČAJNIJE IZMJENE HRVATSKOG POREZNOG SUSTAVA (str.141-156) hrvatskipdf 98 KB
Damir Vlaić
Stručni rad 		 
ULOGA VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU U PROMICANJU KULTURE, UMJETNOSTI I PODUZETNIŠTVA  
THE POLYTECHNIC OF ŠIBENIK’S ROLE IN THE PROMOTION OF CULTURE, ART AND ENTREPRENEURSHIP (str.157-163) engleskipdf 67 KB
Ivana Kardum Goleš, Ivana Bratić
Stručni rad 		 
POSSIBLE APPLICATION OF MICROSOFT OFFICE 365 PROGRAMME PACKAGE IN HIGHER EDUCATION  
MOGUĆE PRIMJENE PROGRAMSKOG PAKETA MICROSOFT OFFICE 365 U VISOKOM OBRAZOVANJU (str.165-170) hrvatskipdf 226 KB
Jerko Acalin, Jurica Matošin
Stručni rad 		 
DRAGAN ZLATOVIĆ, IVAN MALENICA: NOVO HRVATSKO RADNO PRAVO - OGLEDI IZ RADNOG PRAVA I PRAVNE PRAKSE, 2. izmijenjeno, prošireno i dopunjeno izdanje (str.171-172) hrvatskipdf 35 KB
Marinko Đ. Učur
Recenzija, Prikaz 		 
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