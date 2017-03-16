Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva, Vol.52 No.1

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UTJECAJ TEMPERATURE NA ADSORPTIVNA SVOJSTVA PRIRODNIH ZEOLITA DODANIH KRUTOJ FAZI SVINJSKOGA GNOJA S MIKROBIOLOŠKO I KEMIJSKOG STAJALIŠTA
(str.3-8)
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THE EFFECT OF TEMPERATURE ON ADSORPTION PROPERTIES OF NATURAL ZEOLITE IN THE SOLID FRACTION OF PIG EXCREMENTS FROM THE MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL POINTS OF VIEW
(str.3-8)
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J. Venglovský, Z. Pačajová, A. Tofant, M. Vučemilo, M. Sasáková, I. Plachá
Izvorni znanstveni članak
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REPRODUKTIVNE KVALITETE I PROIZVODNOST RASPLODNIH KRMAČA KAO OSNOVNI ČIMBENICI PROIZVODNJE NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA
(str.9-14)
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REPRODUCTIVE QUALITIES AND PRODUCTIVITY OF BREEDING SOWS AS BASIC PRODUCTION FACTORS ON PIG BREEDING FARMS
(str.9-14)
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Salko Adilović, Edin Adilović, Vedad Šakić
Izvorni znanstveni članak
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DRŽANJE I SMJEŠTAJ POKUSNIH KONJA U ZIMSKOM RAZDOBLJU
(str.15-22)
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KEEPING AND STABLING TRIAL HORSES IN WINTER PERIOD
(str.15-22)
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Boris Kralik, Željko Pavičić, Rayane Yammine, Tomislav Balenović, Ivica Valpotić, Nikica Petrinec
Izvorni znanstveni članak
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UPRAVLJANJE MASTITISOM PRIMJENOM SISTEMA PRAĆENJA NA OSNOVI BROJA SOMATSKIH STANICA
(str.23-33)
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MASTITIS MANAGEMENT A MONITORING SYSTEM BASED ON SOMATIC CELL COUNT
(str.23-33)
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H. Hogeveen, T. J. G. M. Lam, E. G. Grijsen, O. C. Sampimon
Izlaganje sa skupa
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KORELACIJE IZMEĐU OSOBINA LINERANOG TIPA U BELGIJSKOJ PLAVOJ PASMINI
(str.35-42)
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CORRELATIONS AMONG LINEAR TYPE TRAITS IN THE BELGIAN BLUE BREED
(str.35-42)
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R. Hanset, F. Farnir, P. Leroy
Izlaganje sa skupa
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ULOGA ZAKONA U OČUVANJU UGROŽENIH DOMAĆIH PASMINA ŽIVOTINJA (UPRAVLJANJE ŽIVOTINJSKIM GENETSKIM IZVORIMA U MAĐARSKOJ)
(str.43-46)
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THE ROLE OF THE ACT IN PRESERVATION OF THREATENED DOMESTIC ANIMAL BREEDS (MANAGEMENT OF ANIMAL GENETIC RESOURCES IN HUNGARY)
(str.43-46)
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István Szalay, Gábor Koppány
Izlaganje sa skupa
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DJELOVANJE ADITIVA NA KVALITETU SILAŽE U VELIKIM BALAMA I PROIZVODNJI MLIJEKA
(str.47-50)
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EFFECT OF ADDITIVES ON BIG BALE SILAGE QUALITY AND MILK PRODUCTION
(str.47-50)
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T. Heikkilä, V. Toivonen, T. Tupasela
Izlaganje sa skupa
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PROCJENA TJELESNE KONDICIJE KRAVA
(str.51-58)
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BODY CONDITION SCORING (BCS)
(str.51-58)
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Ante Ivanković
Stručni rad
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PRIJEDLOG PROGRAMA HRVATSKOG KONJOGOJSTVA
(str.59-71)
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Ivan Marohnić
Stručni rad
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