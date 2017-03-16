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Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva, Vol.52 No.1

,Vol.52 No.1
Datum izdavanja: Veljača 1998.

Objavljen na Hrčku: 16.03.2017.
Sadržaj Puni tekst
UTJECAJ TEMPERATURE NA ADSORPTIVNA SVOJSTVA PRIRODNIH ZEOLITA DODANIH KRUTOJ FAZI SVINJSKOGA GNOJA S MIKROBIOLOŠKO I KEMIJSKOG STAJALIŠTA (str.3-8) hrvatskipdf 2 MB
THE EFFECT OF TEMPERATURE ON ADSORPTION PROPERTIES OF NATURAL ZEOLITE IN THE SOLID FRACTION OF PIG EXCREMENTS FROM THE MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL POINTS OF VIEW (str.3-8)  
J. Venglovský, Z. Pačajová, A. Tofant, M. Vučemilo, M. Sasáková, I. Plachá
Izvorni znanstveni članak 		 
REPRODUKTIVNE KVALITETE I PROIZVODNOST RASPLODNIH KRMAČA KAO OSNOVNI ČIMBENICI PROIZVODNJE NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA (str.9-14) hrvatskipdf 2 MB
REPRODUCTIVE QUALITIES AND PRODUCTIVITY OF BREEDING SOWS AS BASIC PRODUCTION FACTORS ON PIG BREEDING FARMS (str.9-14)  
Salko Adilović, Edin Adilović, Vedad Šakić
Izvorni znanstveni članak 		 
DRŽANJE I SMJEŠTAJ POKUSNIH KONJA U ZIMSKOM RAZDOBLJU (str.15-22) hrvatskipdf 3 MB
KEEPING AND STABLING TRIAL HORSES IN WINTER PERIOD (str.15-22)  
Boris Kralik, Željko Pavičić, Rayane Yammine, Tomislav Balenović, Ivica Valpotić, Nikica Petrinec
Izvorni znanstveni članak 		 
UPRAVLJANJE MASTITISOM PRIMJENOM SISTEMA PRAĆENJA NA OSNOVI BROJA SOMATSKIH STANICA (str.23-33) hrvatskipdf 4 MB
MASTITIS MANAGEMENT A MONITORING SYSTEM BASED ON SOMATIC CELL COUNT (str.23-33)  
H. Hogeveen, T. J. G. M. Lam, E. G. Grijsen, O. C. Sampimon
Izlaganje sa skupa 		 
KORELACIJE IZMEĐU OSOBINA LINERANOG TIPA U BELGIJSKOJ PLAVOJ PASMINI (str.35-42) hrvatskipdf 3 MB
CORRELATIONS AMONG LINEAR TYPE TRAITS IN THE BELGIAN BLUE BREED (str.35-42)  
R. Hanset, F. Farnir, P. Leroy
Izlaganje sa skupa 		 
ULOGA ZAKONA U OČUVANJU UGROŽENIH DOMAĆIH PASMINA ŽIVOTINJA (UPRAVLJANJE ŽIVOTINJSKIM GENETSKIM IZVORIMA U MAĐARSKOJ) (str.43-46) hrvatskipdf 2 MB
THE ROLE OF THE ACT IN PRESERVATION OF THREATENED DOMESTIC ANIMAL BREEDS (MANAGEMENT OF ANIMAL GENETIC RESOURCES IN HUNGARY) (str.43-46)  
István Szalay, Gábor Koppány
Izlaganje sa skupa 		 
DJELOVANJE ADITIVA NA KVALITETU SILAŽE U VELIKIM BALAMA I PROIZVODNJI MLIJEKA (str.47-50) hrvatskipdf 1 MB
EFFECT OF ADDITIVES ON BIG BALE SILAGE QUALITY AND MILK PRODUCTION (str.47-50)  
T. Heikkilä, V. Toivonen, T. Tupasela
Izlaganje sa skupa 		 
PROCJENA TJELESNE KONDICIJE KRAVA (str.51-58) hrvatskipdf 3 MB
BODY CONDITION SCORING (BCS) (str.51-58)  
Ante Ivanković
Stručni rad 		 
PRIJEDLOG PROGRAMA HRVATSKOG KONJOGOJSTVA (str.59-71) hrvatskipdf 5 MB
Ivan Marohnić
Stručni rad 		 
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