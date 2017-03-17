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Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva, Vol.53 No.5

,Vol.53 No.5
Datum izdavanja: Listopad 1999.

Objavljen na Hrčku: 17.03.2017.
Sadržaj Puni tekst
POLIMORFIZMI HEMOGLOBINA, TRANSFERINA I ALBUMINA U KRVI PAŠKE OVCE (str.323-330) hrvatskipdf 3 MB
POLYMORPHISMS OF BLOOD HEMOGLOBIN, TRANSFERRIN AND ALBUMIN OF PAŠKA SHEEP (str.323-330)  
Ante Ivanković, Pavo Caput
Izvorni znanstveni članak 		 
USPJEŠNOST / PERFORMANCA TELENJA KOD MLIJEČNOG GOVEDA - UTJECAJ ZRELOSTI ŽENKE NA KORELACIJU IZMEĐU IZRAVNO I NEIZRAVNO USPJEŠNE (str.331-335) hrvatskipdf 2 MB
CALVING PERFORMANCE IN DAIRY CATTLE - INFLUENCE OF MATURITY OF DAM ON THE CORRELATION BETWEEN DIRECT AND INDIRECT EFFECTS (str.331-335)  
A.F. Groen, J. P. J. M. Van Aubel, A.A. Hulzebosch
Izlaganje sa skupa 		 
OČEKIVANI UZAJAMNO POVEZANI ODGOVORI U ZNAČAJKAMA ZDRAVLJA I PLODNOSTI NA SELEKCIJU NA PROIZVODNJU KOD MLIJEČNOG GOVEDA (str.337-342) hrvatskipdf 2 MB
EXPECTED CORRELATED RESPONSES IN HEALTH AND FERTILITY TRAITS TO SELECTION ON PRODUCTION IN DAIRY CATTLE (str.337-342)  
J.E. Pryce, R.F. Veerkamp, G. Simm
Izlaganje sa skupa 		 
BOLESTI TELADI: PROCJENA (str.343-348) hrvatskipdf 2 MB
CALFHOOD DISEASE: AN ASSESSMENT (str.343-348)  
G.E. Shook
Izlaganje sa skupa 		 
PREDVIĐANJE OSOBINA TRUPLA PRIMJENOM ULTRAZVUKA NA ŽIVOJ ŽIVOTINJI (str.349-357) hrvatskipdf 4 MB
PREDICTION OF CARCASS TRAITS USING LIVE ANIMAL ULTRASOUND (str.349-357)  
D.E. Wilson, H.-U. Graser, G.H. Rouse, V. Amin
Izlaganje sa skupa 		 
PERADARSTVO HRVATSKE NA PRAGU TREĆEG TISUĆLJEĆJA (str.359-364) hrvatskipdf 2 MB
POULTRY PRODUCTION IN CROATIA AT THE TURN OF THE MILLENNIUM (str.359-364)  
Ankica Nemanič, Radmila Raguž-Đurić
Stručni rad 		 
HRANIDBA KAO ČIMBENIK ISKORIŠTAVANJA PROIZVODNIH KAPACITETA KRAVA NA OBITELJSKIM I VELIKIM FARMAMA (str.365-371) hrvatskipdf 3 MB
FEEDING AS A FACTOR OF TAKING ADVANTAGE OF PRODUCTION CAPACITIES OF COWS ON PRIVATE AND LARGE FARMS (str.365-371)  
Josip Haluška
Stručni rad 		 
SELEKCIJSKI RAD U KONJOGOJSTVU HRVATSKE (str.373-381) hrvatskipdf 3 MB
SELECTION WORK IN HORSEBREEDING IN CROATIA (str.373-381)  
Miljenko Ernoić, Miroslav Kovač, Mirjana Baban
Stručni rad 		 
SELEKCIJSKI OBUHVAT OVACA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 1998. GODINI (str.383-388) hrvatskipdf 2 MB
Karmen Sinković
Ostalo 		 
IN MEMORIAM: Dr. JANEZ POGAČAR (str.389-391) hrvatskipdf 1 MB
Sonja Jovanovac
In memoriam, Nekrolog 		 
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