Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva, Vol.53 No.5

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POLIMORFIZMI HEMOGLOBINA, TRANSFERINA I ALBUMINA U KRVI PAŠKE OVCE
(str.323-330)
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POLYMORPHISMS OF BLOOD HEMOGLOBIN, TRANSFERRIN AND ALBUMIN OF PAŠKA SHEEP
(str.323-330)
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Ante Ivanković, Pavo Caput
Izvorni znanstveni članak
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USPJEŠNOST / PERFORMANCA TELENJA KOD MLIJEČNOG GOVEDA - UTJECAJ ZRELOSTI ŽENKE NA KORELACIJU IZMEĐU IZRAVNO I NEIZRAVNO USPJEŠNE
(str.331-335)
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CALVING PERFORMANCE IN DAIRY CATTLE - INFLUENCE OF MATURITY OF DAM ON THE CORRELATION BETWEEN DIRECT AND INDIRECT EFFECTS
(str.331-335)
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A.F. Groen, J. P. J. M. Van Aubel, A.A. Hulzebosch
Izlaganje sa skupa
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OČEKIVANI UZAJAMNO POVEZANI ODGOVORI U ZNAČAJKAMA ZDRAVLJA I PLODNOSTI NA SELEKCIJU NA PROIZVODNJU KOD MLIJEČNOG GOVEDA
(str.337-342)
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EXPECTED CORRELATED RESPONSES IN HEALTH AND FERTILITY TRAITS TO SELECTION ON PRODUCTION IN DAIRY CATTLE
(str.337-342)
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J.E. Pryce, R.F. Veerkamp, G. Simm
Izlaganje sa skupa
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BOLESTI TELADI: PROCJENA
(str.343-348)
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CALFHOOD DISEASE: AN ASSESSMENT
(str.343-348)
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G.E. Shook
Izlaganje sa skupa
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PREDVIĐANJE OSOBINA TRUPLA PRIMJENOM ULTRAZVUKA NA ŽIVOJ ŽIVOTINJI
(str.349-357)
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PREDICTION OF CARCASS TRAITS USING LIVE ANIMAL ULTRASOUND
(str.349-357)
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D.E. Wilson, H.-U. Graser, G.H. Rouse, V. Amin
Izlaganje sa skupa
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PERADARSTVO HRVATSKE NA PRAGU TREĆEG TISUĆLJEĆJA
(str.359-364)
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POULTRY PRODUCTION IN CROATIA AT THE TURN OF THE MILLENNIUM
(str.359-364)
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Ankica Nemanič, Radmila Raguž-Đurić
Stručni rad
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HRANIDBA KAO ČIMBENIK ISKORIŠTAVANJA PROIZVODNIH KAPACITETA KRAVA NA OBITELJSKIM I VELIKIM FARMAMA
(str.365-371)
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FEEDING AS A FACTOR OF TAKING ADVANTAGE OF PRODUCTION CAPACITIES OF COWS ON PRIVATE AND LARGE FARMS
(str.365-371)
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Josip Haluška
Stručni rad
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SELEKCIJSKI RAD U KONJOGOJSTVU HRVATSKE
(str.373-381)
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SELECTION WORK IN HORSEBREEDING IN CROATIA
(str.373-381)
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Miljenko Ernoić, Miroslav Kovač, Mirjana Baban
Stručni rad
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SELEKCIJSKI OBUHVAT OVACA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 1998. GODINI
(str.383-388)
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Karmen Sinković
Ostalo
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IN MEMORIAM: Dr. JANEZ POGAČAR
(str.389-391)
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Sonja Jovanovac
In memoriam, Nekrolog
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