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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol.38 No.1

Datum izdavanja: Ožujak 2017.

Objavljen na Hrčku: 23.03.2017.
Sadržaj Puni tekst
OPĆEPOZNATE ČINJENICE U PARNIČNOM POSTUPKU (str.1-19) hrvatskipdf 293 KB
GENERALLY KNOWN FACTS IN LITIGATION (str.20-20)  
OFFENKUNDIGE TATSACHEN IM ZIVILPROZESS (str.20-20)  
I FATTI NOTORI NEL PROCESSO CIVILE (str.21-21)  
Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak 		 
ELEKTRONIČKI DOKAZI U SUDSKOM POSTUPKU I RAČUNALNA FORENZIČKA ANALIZA (str.23-48) hrvatskipdf 319 KB
ELECTRONIC EVIDENCE IN THE JUDICIAL PROCEEDINGS AND COMPUTER FORENSIC ANALYSIS (str.49-49)  
ELEKTRONISCHE BEWEISE IM GERICHTSVERFAHREN UND COMPUTERFORENSISCHER ANALYSE (str.49-50)  
LE PROVE ELETTRONICHE NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO ED ANALISI INFORMATICA FORENSE (str.50-50)  
Jozo Čizmić, Marija Boban
Izvorni znanstveni članak 		 
NOVO PRAVNO UREĐENJE PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL FONDOVA I OTVORENA PITANJA (str.51-89) hrvatskipdf 369 KB
NEW REGULATION OF PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL FUNDS AND OPEN QUESTIONS (str.90-90)  
NEUE REGELUNG DER PRIVATEN EIGEN- UND WAGNISKAPITALFONDS UND OFFENE FRAGEN (str.90-91)  
LA NUOVA DISCIPLINA GIURIDICA DEI FONDI PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL E LE QUESTIONI APERTE (str.91-92)  
Edita Čulinović-Herc, Mihaela Braut Filipović, Suzana Audić Vuletić
Izvorni znanstveni članak 		 
IZRADA PRAVNIH PROPISA U HRVATSKOJ - STUDIJA SLUČAJA (str.93-128) hrvatskipdf 352 KB
LEGAL DRAFTING IN CROATIA - CASE STUDY (str.129-129)  
GESETZESENTWURFE IN KROATIEN - FALLSTUDIE (str.129-129)  
IL DRAFTING DELLE LEGGI IN CROAZIA - ANALISI DELLA CASISTICA (str.130-130)  
Dario Đerđa, Teodor Antić
Izvorni znanstveni članak 		 
NAJZNAČAJNIJE NOVINE STEČAJNOG ZAKONA IZ 2015. GODINE (str.131-184) hrvatskipdf 410 KB
MOST IMPORTANT NOVELTIES IN BANKRUPTCY ACT OF 2015 (str.185-185)  
WICHTIGE NEUREGELUNGEN DES INSOLVENZGESETZES 2015 (str.185-185)  
LE NOVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 2015 (str.186-186)  
Jasnica Garašić
Izvorni znanstveni članak 		 
STVARNOPRAVNA I CARINSKOPRAVNA ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA U SVJETLU EUROPSKE ANTITERORISTIČKE POLITIKE (str.187-220) hrvatskipdf 344 KB
PROTECTION OF CULTURAL GOODS THROUGH PROPERTY LAW AND CUSTOMS LAW IN LIGHT OF EUROPEAN COUNTERRORISM POLICY (str.221-221)  
SCHUTZ VON KULTURWAREN DURCH EIGENTUMSRECHT UND ZOLLRECHT IM LICHT DER EUROPÄISCHEN ANTI-TERRORISMUS POLITIK (str.221-222)  
LA TUTELA DEI BENI CULTURALI NEL DIRITTO REALE E NEL DIRITTO DOGANALE ALLA LUCE DELLA POLITICA ANTITERRORISTICA EUROPEA (str.222-222)  
Hano Ernst, Kristijan Poljanec
Izvorni znanstveni članak 		 
FIGHTING RECESSION AT THE EXPENSE OF ACCESS TO JUSTICE - THE CASE OF CROATIAN FINANCIAL OPERATIONS AND PRE-BANKRUPTCY SETTLEMENTS ACT (str.223-239) engleskipdf 269 KB
OSVRT NA STRUKTURU PREDSTEČAJNIH POSTUPAKA IZ ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (str.240-240)  
KAMPF GEGEN DIE REZESSION UND VERLETZUNG DER GARANTIE DES RECHTS AUF ZUGANG ZUR RECHTSPFLEGE – ÜBERPRÜFUNG DER STRUKTUR DES VORINSOLVENZVERFAHRENS AUS DEM GESETZ ÜBER FINANZGESCHÄFTE UND VORINSOLVENZREGELUNG (str.240-241)  
LA LOTTA ALLA RECESSIONE A SCAPITO DELLA TUTELA DEL DIRITTO ALL’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA: UNO SGUARDO ALLA STRUTTURA DEI PROCEDIMENTI PREFALLIMENTARI NELLA LEGGE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE E SUL CONCORDATO PREVENTIVO (str.241-241)  
Zvonimir Jelinić
Izvorni znanstveni članak 		 
ORGANIZIRANO PRIKUPLJANJE PUNOMOĆI ZA GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI KAO MODALITET UTJECANJA NA DONOŠENJE ODLUKA U DRUŠTVU – OTVORENA PITANJA (str.243-272) hrvatskipdf 344 KB
PROXY SOLICITATION AS A METHOD OF OBTAINING VOTING CONTROL AT THE GENERAL MEETING – OPEN QUESTIONS (str.273-273)  
ORGANISIERTE STIMMRECHTSVERTRETUNG ALS EIN WEG ZUR ERHÖHUNG DER STIMMRECHTSKONTROLLE AN DER HAUPTVERSAMMLUNG – OFFENE FRAGEN (str.273-274)  
LA SOLLECITAZIONE DELLE DELEGHE DI VOTO NELL’ASSEMBLEA GENERALE QUALE MODALITÀ DI INFLUENZA SULLA ATTIVITÀ DECISIONALE NELLA SOCIETÀ – QUESTIONI APERTE (str.274-274)  
Antonija Zubović
Izvorni znanstveni članak 		 
ZAŠTITA JAVNOGA INTERESA U RASPOLAGANJU JAVNIM DOBROM U OPĆOJ UPORABI (str.275-299) hrvatskipdf 297 KB
PROTECTION OF PUBLIC INTEREST IN DISPOSAL OF PUBLIC GOOD (str.300-300)  
SCHUTZ DES ÖFFENTLICHEN INTERESSES BEI DER ENTSORGUNG DES ÖFFENTLICHEN GUTES (str.300-301)  
LA TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO NELL’UTILIZZO DEL DEMANIO PUBBLICO (str.301-301)  
Aleksandra Popovski
Izvorni znanstveni članak 		 
RIZIK UNOVČENJA OBJEKTA LEASINGA U UGOVORU O OPERATIVNOM LEASINGU MOTORNOG VOZILA (str.303-335) hrvatskipdf 310 KB
RESIDUAL VALUE RISK IN AUTOMOTIVE OPERATING LEASE CONTRACTS (str.336-336)  
VERWERTUNGSRISIKO IN DEN OPERATINGKRAFTFAHRZEUG- LEASINGVERTRÄGE (str.336-337)  
IL RISCHIO DELLA RISCOSSIONE DELL’OGGETTO DI LEASING NEL CONTRATTO DI LEASING OPERATIVO PER VEICOLI A MOTORE (str.337-337)  
Ivan Tot
Izvorni znanstveni članak 		 
DOPRINOS RASPRAVI O NAČELU JEDNAKOSTI PROCESNIH SREDSTAVA (str.339-352) hrvatskipdf 319 KB
CONTRIBUTION TO THE DEBATE ON THE PRINCIPLE OF EQUALITY OF ARMS (str.353-353)  
BEITRAG ZUR DEBATTE ÜBER DEN GRUNDSATZ DER VERFAHRENSMITTEL (str.353-354)  
CONTRIBUTO AL DIBATTITO SUL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEI MEZZI PROCESSUALI (str.354-355)  
Dejan Bodul, Sanja Grbić
Prethodno priopćenje 		 
ODNOS REDOVNOG SUDSKOG I USTAVNOSUDSKOG POSTUPKA U USTAVNIM TUŽBAMA (str.357-373) hrvatskipdf 278 KB
RELATION BETWEEN ORDINARY AND CONSTITUTIONAL JUDICIAL PROCEDURES IN CONSTITUTIONAL COMPLAINTS (str.374-374)  
ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ORDENTLICHEM UND VERFASSUNGSRECHTLICHEM VERFAHREN IN VERFASSUNGSBESCHWERDEN (str.374-375)  
IL RAPPORTO TRA IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO ORDINARIO ED IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO COSTITUZIONALE NEI RICORSI COSTITUZIONALI (str.375-375)  
Aldo Radolović
Pregledni rad 		 
LIGHTS AND SHADOWS ON THE IMPLEMENTATION OF THE ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) SYSTEM IN THE ITALIAN AND CROATIAN TAX TRIAL (str.377-393) engleskipdf 267 KB
USPONI I PADOVI U IMPLEMENTACIJI SUSTAVA ALTERNATIVNOG RJEŠAVANJA SPOROVA U TALIJA NSKOM I HRVATSKOM POREZNOM SUDOVANJU (str.394-394)  
HÖHEN UND TIEFEN IN DER UMSETZUNG DER ALTERNATIVEN STREITBEILEGUNG (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) IN DER ITALIENISCHEN UND KROATISCHEN STEUERERKLÄRUNG (str.394-394)  
LUCI ED OMBRE NELL’ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ITALIANO ED IN QUELLO CROATO (str.395-395)  
Marco Greggi, Nataša Žunić Kovačević
Pregledni rad 		 
EKONOMSKI GUBITCI KAO ŠTETA U HRVATSKOM ODŠTETNOM PRAVU NAKON PRENOŠENJA DIREKTIVE 2014/104/EU (str.397-416) hrvatskipdf 283 KB
ECONOMIC LOSSES AS DAMAGE IN CROATIAN TORT LAW AFTER IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2014/104/ EU (str.417-417)  
WIRTSCHAFTLICHE VERLUSTE ALS SCHADEN IM KROATISCHEN DELIKTSRECHT NACH DER UMSETZUNG DER RICHTLINIE 2014/104/EU (str.417-418)  
LE PERDITE ECONOMICHE QUALI DANNI NEL DIRITTO RISARCITORIO CROATO DOPO L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/104/UE (str.418-418)  
Maja Bukovac Puvača
Pregledni rad 		 
ODRŽIVA JAVNA NABAVA (str.419-446) hrvatskipdf 301 KB
SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT (str.447-447)  
NACHHALTIGE ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG (str.447-448)  
APPALTO PUBBLICO SOSTENIBILE (str.448-448)  
Marko Šikić, Marko Turudić
Pregledni rad 		 
ODLUČIVANJE O IMOVINSKIM ODNOSIMA BRAČNIH DRUGOVA U OSTAVINSKIM POSTUPCIMA SUKLADNO UREDBI 2016/1103 O BRAČNOIMOVINSKOM REŽIMU (str.449-471) hrvatskipdf 283 KB
DECIDING ON MATTERS OF MATRIMONIAL PROPERTY IN THE PROCEEDINGS FOR SUCCESSION UNDER REGULATION 2016/1103 ON MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES (str.472-472)  
ENTSCHEIDUNG ÜBER ANGELEGENHEITEN DES EHELICHEN VERMÖGENS IM ERBRECHT NACH DER VERORDNUNG NR. 2016/1103 IN FRAGEN DES EHELICHEN GÜTERSTANDS (str.472-473)  
DECISIONI CIRCA I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI NEI PROCEDIMENTI SUCCESSORI IN FORZA DEL REGOLAMENTO 2016/1103 SUI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI (str.473-474)  
Paula Poretti
Pregledni rad 		 
BRISOVNA TUŽBA - ZAŠTITA KNJIŽNIH PRAVA (str.475-497) hrvatskipdf 264 KB
SUIT FOR CANCELATION - PROTECTION OF LAND RIGHTS (str.498-498)  
LÖSCHUNGSKLAGE - SCHUTZ DES GRUNDBUCHRECHTE (str.498-499)  
L’AZIONE DI CANCELLAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI TAVOLARI (str.499-499)  
Dinka Šago, Zrinka Radić
Pregledni rad 		 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE POSJEDUJU TIJELA JAVNE VLASTI - KROZ USTAVNOSUDSKI ASPEKT I STAJALIŠTA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA (str.501-522) hrvatskipdf 289 KB
RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION HELD BY PUBLIC AUTHORITIES – THROUGH THE ASPECT OF THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE POSITIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (str.523-523)  
ZUGANG ZU INFORMATIONEN VON ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN ANHAND DES VERFASSUNGSGERICHTS UND DER STELLUNGNAHME DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFS FÜR MENSCHENRECHTE (str.524-524)  
IL DIRITTO ALL’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEGLI ORGANI DEL POTERE PUBBLICO TRA LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (str.525-525)  
Dragan Elijaš, Sandra Marković, Sanja Trgovac
Pregledni rad 		 
PRAVNI POLOŽAJ POŠTENOG I NEPOŠTENOG POSJEDNIKA U ODNOSU NA VLASNIKA STVARI (str.527-543) hrvatskipdf 252 KB
THE LEGAL POSITION OF HONEST AND DISHONEST POSSESSORS IN RELATION TO THE OWNERS OF THINGS (str.544-544)  
DIE RECHTSPOSITION DER EHRLICHEN UND UNEHRLICHEN BESITZER IN BEZUG AUF EIGENTÜMER (str.544-545)  
LA POSIZIONE GIURIDICA DEL POSSESSORE DI BUONA E DI MALA FEDE RISPETTO AL PROPRIETARIO DEL BENE (str.545-546)  
Jadranko Jug
Pregledni rad 		 
ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI U KONTEKSTU MEĐUNARODNE PRAVNE STEČEVINE I SUZBIJANJA PODMIĆIVANJA (str.547-569) hrvatskipdf 293 KB
CONFISCATION OF PECUNIARY GAIN IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL REGULATIONS AND COMBATING BRIBERY (str.570-570)  
BESCHLAGNAHME VON VERMÖGENSGEWINN IM RAHMEN INTERNATIONALER REGELUNGEN UND BESTECHUNGSBEKÄMPFUNG (str.570-571)  
LA CONFISCA DEL VANTAGGIO ECONOMICO NELL’AMBITO DELLA REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE E LA LOTTA ALLA CORRUZIONE (str.571-571)  
Mijo Galiot
Pregledni rad 		 
STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA NEKRETNINAMA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU U SVJETLU NOVE PRAKSE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA (str.573-591) hrvatskipdf 276 KB
ACQUISITION OF OWNERSHIP RIGHTS BY USUCAPTION OF REAL PROPERTY IN SOCIAL OWNERSHIP IN THE LIGHT OF THE NEW PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (str.592-592)  
ERWERB VON EIGENTUMSRECHTEN DURCH ERSITZUNG VON IMMOBILIEN IN SOZIALEM EIGENTUM IM KONTEXT DER NEUEN PRAXIS DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFS FÜR MENSCHENRECHTE (str.592-592)  
ACQUISTO PER USUCAPIONE DI BENI DI PROPRIETÀ SOCIALE ALLA LUCE DELLA NUOVA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (str.593-593)  
Damir Kontrec
Pregledni rad 		 
DOKAZI PRIBAVLJENI NADZOROM I TEHNIČKIM SNIMANJEM TELEFONSKIH RAZGOVORA I DRUGIH KOMUNIKACIJA NA DALJINU U SVJETLU ČLANKA 8. EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA (str.595-626) hrvatskipdf 355 KB
EVIDENCE OBTAINED THROUGH SURVEILLANCE AND TECHNICAL RECORDING OF TELEPHONE CONVERSATIONS AND OTHER DISTANCE COMMUNICATIONS IN THE LIGHT OF ARTICLE 8 OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS (str.627-627)  
BEWEISE ÜBER DIE ÜBERWACHUNG UND TECHNISCHE AUFZEICHNUNG VON TELEFONGESPRÄCHEN UND ANDEREN FERNMITTEILUNGEN IN BEZUG AUF ARTIKEL 8 DER MENSCHENRECHTSKONVENTION (str.627-628)  
LE PROVE PROCURATE MEDIANTE LA SORVEGLIANZA E LA REGISTRAZIONE TECNICA DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE E DEGLI ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE A DISTANZA ALLA LUCE DELL’ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (str.628-629)  
Ivan Turudić, Tanja Pavelin Borzić, Ivana Bujas
Pregledni rad 		 
ZAKUP I NAJAM NEKRETNINA I STEČAJNI DUŽNIK KAO UGOVARATELJ (str.631-646) hrvatskipdf 251 KB
REAL PROPERTY LEASE AND RENT AND INSOLVENCY DEBTOR AS CONTRACTOR (str.647-647)  
PACHT- UND MIETVERTRAG VON IMMOBILIEN UND DER INSOLVENZSCHULDNER ALS AUFTRAGNEHMER (str.647-647)  
L’AFFITTO E LA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED IL DEBITORE FALLIMENTARE NELLA VESTE DI PARTE CONTRATTUALE (str.648-648)  
Mario Vukelić
Pregledni rad 		 
NEUSKLAĐENOSTI U REGISTARSKIM STVARIMA (ODABRANA PITANJA) (str.649-670) hrvatskipdf 293 KB
DISCREPANCIES IN REGISTRATION MATTERS (SELECTED ISSUES) (str.671-671)  
ABWEICHUNGEN IN REGISTER-ANGELEGENHEITEN (AUSGEWÄHLTE FRAGEN) (str.671-671)  
DIFFORMITÀ NELLE QUESTIONI PUBBLICITARIE (TEMI SCELTI) (str.672-672)  
Gabrijela Mihelčić, Jakob Nakić
Stručni rad 		 
PRIMJENA NAČELA RAZMJERNOSTI U PRAKSI SUDA EUROPSKE UNIJE (str.673-685) hrvatskipdf 247 KB
THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE CJEU CASE LAW (str.686-686)  
DER GRUNDSATZ DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT IN DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH (str.686-686)  
L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA (str.687-687)  
Inga Vezmar Barlek
Stručni rad 		 
Posjeta: 0 *