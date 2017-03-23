Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol.38 No.1

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OPĆEPOZNATE ČINJENICE U PARNIČNOM POSTUPKU
(str.1-19)
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GENERALLY KNOWN FACTS IN LITIGATION
(str.20-20)
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OFFENKUNDIGE TATSACHEN IM ZIVILPROZESS
(str.20-20)
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I FATTI NOTORI NEL PROCESSO CIVILE
(str.21-21)
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Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak
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ELEKTRONIČKI DOKAZI U SUDSKOM POSTUPKU I
RAČUNALNA FORENZIČKA ANALIZA
(str.23-48)
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ELECTRONIC EVIDENCE IN THE JUDICIAL
PROCEEDINGS AND COMPUTER FORENSIC ANALYSIS
(str.49-49)
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ELEKTRONISCHE BEWEISE IM GERICHTSVERFAHREN
UND COMPUTERFORENSISCHER ANALYSE
(str.49-50)
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LE PROVE ELETTRONICHE NEL PROCEDIMENTO
GIUDIZIARIO ED ANALISI INFORMATICA FORENSE
(str.50-50)
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Jozo Čizmić, Marija Boban
Izvorni znanstveni članak
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NOVO PRAVNO UREĐENJE PRIVATE EQUITY I VENTURE
CAPITAL FONDOVA I OTVORENA PITANJA
(str.51-89)
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NEW REGULATION OF PRIVATE EQUITY AND VENTURE
CAPITAL FUNDS AND OPEN QUESTIONS
(str.90-90)
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NEUE REGELUNG DER PRIVATEN EIGEN- UND
WAGNISKAPITALFONDS UND OFFENE FRAGEN
(str.90-91)
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LA NUOVA DISCIPLINA GIURIDICA DEI FONDI PRIVATE
EQUITY E VENTURE CAPITAL E LE QUESTIONI APERTE
(str.91-92)
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Edita Čulinović-Herc, Mihaela Braut Filipović, Suzana Audić Vuletić
Izvorni znanstveni članak
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IZRADA PRAVNIH PROPISA U HRVATSKOJ - STUDIJA
SLUČAJA
(str.93-128)
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LEGAL DRAFTING IN CROATIA - CASE STUDY
(str.129-129)
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GESETZESENTWURFE IN KROATIEN - FALLSTUDIE
(str.129-129)
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IL DRAFTING DELLE LEGGI IN CROAZIA - ANALISI
DELLA CASISTICA
(str.130-130)
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Dario Đerđa, Teodor Antić
Izvorni znanstveni članak
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NAJZNAČAJNIJE NOVINE STEČAJNOG ZAKONA
IZ 2015. GODINE
(str.131-184)
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MOST IMPORTANT NOVELTIES IN BANKRUPTCY ACT
OF 2015
(str.185-185)
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WICHTIGE NEUREGELUNGEN DES
INSOLVENZGESETZES 2015
(str.185-185)
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LE NOVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA LEGGE
FALLIMENTARE DEL 2015
(str.186-186)
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Jasnica Garašić
Izvorni znanstveni članak
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STVARNOPRAVNA I CARINSKOPRAVNA ZAŠTITA
KULTURNIH DOBARA U SVJETLU EUROPSKE
ANTITERORISTIČKE POLITIKE
(str.187-220)
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PROTECTION OF CULTURAL GOODS THROUGH
PROPERTY LAW AND CUSTOMS LAW IN LIGHT OF
EUROPEAN COUNTERRORISM POLICY
(str.221-221)
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SCHUTZ VON KULTURWAREN DURCH
EIGENTUMSRECHT UND ZOLLRECHT IM LICHT DER
EUROPÄISCHEN ANTI-TERRORISMUS POLITIK
(str.221-222)
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LA TUTELA DEI BENI CULTURALI NEL DIRITTO
REALE E NEL DIRITTO DOGANALE ALLA LUCE DELLA
POLITICA ANTITERRORISTICA EUROPEA
(str.222-222)
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Hano Ernst, Kristijan Poljanec
Izvorni znanstveni članak
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FIGHTING RECESSION AT THE EXPENSE OF ACCESS
TO JUSTICE - THE CASE OF CROATIAN FINANCIAL
OPERATIONS AND PRE-BANKRUPTCY SETTLEMENTS
ACT
(str.223-239)
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OSVRT NA STRUKTURU PREDSTEČAJNIH POSTUPAKA
IZ ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I
PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
(str.240-240)
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KAMPF GEGEN DIE REZESSION UND VERLETZUNG
DER GARANTIE DES RECHTS AUF ZUGANG ZUR
RECHTSPFLEGE – ÜBERPRÜFUNG DER STRUKTUR DES
VORINSOLVENZVERFAHRENS AUS DEM GESETZ ÜBER
FINANZGESCHÄFTE UND VORINSOLVENZREGELUNG
(str.240-241)
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LA LOTTA ALLA RECESSIONE A SCAPITO DELLA
TUTELA DEL DIRITTO ALL’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA:
UNO SGUARDO ALLA STRUTTURA DEI PROCEDIMENTI
PREFALLIMENTARI NELLA LEGGE SULLE OPERAZIONI
FINANZIARIE E SUL CONCORDATO PREVENTIVO
(str.241-241)
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Zvonimir Jelinić
Izvorni znanstveni članak
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ORGANIZIRANO PRIKUPLJANJE PUNOMOĆI
ZA GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI KAO
MODALITET UTJECANJA NA DONOŠENJE ODLUKA U
DRUŠTVU – OTVORENA PITANJA
(str.243-272)
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PROXY SOLICITATION AS A METHOD OF OBTAINING
VOTING CONTROL AT THE GENERAL MEETING – OPEN
QUESTIONS
(str.273-273)
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ORGANISIERTE STIMMRECHTSVERTRETUNG
ALS EIN WEG ZUR ERHÖHUNG DER
STIMMRECHTSKONTROLLE AN DER
HAUPTVERSAMMLUNG – OFFENE FRAGEN
(str.273-274)
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LA SOLLECITAZIONE DELLE DELEGHE DI VOTO
NELL’ASSEMBLEA GENERALE QUALE MODALITÀ DI
INFLUENZA SULLA ATTIVITÀ DECISIONALE NELLA
SOCIETÀ – QUESTIONI APERTE
(str.274-274)
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Antonija Zubović
Izvorni znanstveni članak
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ZAŠTITA JAVNOGA INTERESA U RASPOLAGANJU
JAVNIM DOBROM U OPĆOJ UPORABI
(str.275-299)
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PROTECTION OF PUBLIC INTEREST IN DISPOSAL OF
PUBLIC GOOD
(str.300-300)
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SCHUTZ DES ÖFFENTLICHEN INTERESSES BEI DER
ENTSORGUNG DES ÖFFENTLICHEN GUTES
(str.300-301)
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LA TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO
NELL’UTILIZZO DEL DEMANIO PUBBLICO
(str.301-301)
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Aleksandra Popovski
Izvorni znanstveni članak
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RIZIK UNOVČENJA OBJEKTA LEASINGA U UGOVORU O
OPERATIVNOM LEASINGU MOTORNOG VOZILA
(str.303-335)
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RESIDUAL VALUE RISK IN AUTOMOTIVE OPERATING
LEASE CONTRACTS
(str.336-336)
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VERWERTUNGSRISIKO IN DEN OPERATINGKRAFTFAHRZEUG-
LEASINGVERTRÄGE
(str.336-337)
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IL RISCHIO DELLA RISCOSSIONE DELL’OGGETTO DI
LEASING NEL CONTRATTO DI LEASING OPERATIVO
PER VEICOLI A MOTORE
(str.337-337)
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Ivan Tot
Izvorni znanstveni članak
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DOPRINOS RASPRAVI O NAČELU JEDNAKOSTI
PROCESNIH SREDSTAVA
(str.339-352)
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CONTRIBUTION TO THE DEBATE ON THE PRINCIPLE
OF EQUALITY OF ARMS
(str.353-353)
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BEITRAG ZUR DEBATTE ÜBER DEN GRUNDSATZ DER
VERFAHRENSMITTEL
(str.353-354)
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CONTRIBUTO AL DIBATTITO SUL PRINCIPIO DI
EGUAGLIANZA DEI MEZZI PROCESSUALI
(str.354-355)
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Dejan Bodul, Sanja Grbić
Prethodno priopćenje
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ODNOS REDOVNOG SUDSKOG I USTAVNOSUDSKOG
POSTUPKA U USTAVNIM TUŽBAMA
(str.357-373)
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RELATION BETWEEN ORDINARY AND
CONSTITUTIONAL JUDICIAL PROCEDURES IN
CONSTITUTIONAL COMPLAINTS
(str.374-374)
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ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ORDENTLICHEM
UND VERFASSUNGSRECHTLICHEM VERFAHREN IN
VERFASSUNGSBESCHWERDEN
(str.374-375)
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IL RAPPORTO TRA IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO
ORDINARIO ED IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO
COSTITUZIONALE NEI RICORSI COSTITUZIONALI
(str.375-375)
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Aldo Radolović
Pregledni rad
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LIGHTS AND SHADOWS ON THE IMPLEMENTATION
OF THE ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)
SYSTEM IN THE ITALIAN AND CROATIAN TAX TRIAL
(str.377-393)
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USPONI I PADOVI U IMPLEMENTACIJI SUSTAVA
ALTERNATIVNOG RJEŠAVANJA SPOROVA U
TALIJA NSKOM I HRVATSKOM POREZNOM SUDOVANJU
(str.394-394)
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HÖHEN UND TIEFEN IN DER UMSETZUNG DER
ALTERNATIVEN STREITBEILEGUNG (ALTERNATIVE
DISPUTE RESOLUTION) IN DER ITALIENISCHEN UND
KROATISCHEN STEUERERKLÄRUNG
(str.394-394)
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LUCI ED OMBRE NELL’ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI
RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ITALIANO ED IN
QUELLO CROATO
(str.395-395)
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Marco Greggi, Nataša Žunić Kovačević
Pregledni rad
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EKONOMSKI GUBITCI KAO ŠTETA U HRVATSKOM
ODŠTETNOM PRAVU NAKON PRENOŠENJA DIREKTIVE
2014/104/EU
(str.397-416)
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ECONOMIC LOSSES AS DAMAGE IN CROATIAN TORT
LAW AFTER IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2014/104/
EU
(str.417-417)
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WIRTSCHAFTLICHE VERLUSTE ALS SCHADEN
IM KROATISCHEN DELIKTSRECHT NACH DER
UMSETZUNG DER RICHTLINIE 2014/104/EU
(str.417-418)
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LE PERDITE ECONOMICHE QUALI DANNI NEL DIRITTO
RISARCITORIO CROATO DOPO L’ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2014/104/UE
(str.418-418)
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Maja Bukovac Puvača
Pregledni rad
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ODRŽIVA JAVNA NABAVA
(str.419-446)
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SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT
(str.447-447)
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NACHHALTIGE ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG
(str.447-448)
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APPALTO PUBBLICO SOSTENIBILE
(str.448-448)
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Marko Šikić, Marko Turudić
Pregledni rad
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ODLUČIVANJE O IMOVINSKIM ODNOSIMA BRAČNIH
DRUGOVA U OSTAVINSKIM POSTUPCIMA SUKLADNO
UREDBI 2016/1103 O BRAČNOIMOVINSKOM REŽIMU
(str.449-471)
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DECIDING ON MATTERS OF MATRIMONIAL PROPERTY
IN THE PROCEEDINGS FOR SUCCESSION UNDER
REGULATION 2016/1103 ON MATRIMONIAL PROPERTY
REGIMES
(str.472-472)
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ENTSCHEIDUNG ÜBER ANGELEGENHEITEN DES
EHELICHEN VERMÖGENS IM ERBRECHT NACH
DER VERORDNUNG NR. 2016/1103 IN FRAGEN DES
EHELICHEN GÜTERSTANDS
(str.472-473)
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DECISIONI CIRCA I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA
CONIUGI NEI PROCEDIMENTI SUCCESSORI IN
FORZA DEL REGOLAMENTO 2016/1103 SUI REGIMI
PATRIMONIALI TRA CONIUGI
(str.473-474)
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Paula Poretti
Pregledni rad
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BRISOVNA TUŽBA - ZAŠTITA KNJIŽNIH PRAVA
(str.475-497)
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SUIT FOR CANCELATION - PROTECTION OF LAND
RIGHTS
(str.498-498)
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LÖSCHUNGSKLAGE - SCHUTZ DES
GRUNDBUCHRECHTE
(str.498-499)
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L’AZIONE DI CANCELLAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI
TAVOLARI
(str.499-499)
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Dinka Šago, Zrinka Radić
Pregledni rad
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PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE
POSJEDUJU TIJELA JAVNE VLASTI - KROZ
USTAVNOSUDSKI ASPEKT I STAJALIŠTA EUROPSKOG
SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
(str.501-522)
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RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION HELD BY PUBLIC
AUTHORITIES – THROUGH THE ASPECT OF THE
CONSTITUTIONAL COURT AND THE POSITIONS OF THE
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
(str.523-523)
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ZUGANG ZU INFORMATIONEN VON ÖFFENTLICHEN
BEHÖRDEN ANHAND DES VERFASSUNGSGERICHTS
UND DER STELLUNGNAHME DES EUROPÄISCHEN
GERICHTSHOFS FÜR MENSCHENRECHTE
(str.524-524)
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IL DIRITTO ALL’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN
POSSESSO DEGLI ORGANI DEL POTERE PUBBLICO
TRA LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E GLI
ORIENTAMENTI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO
(str.525-525)
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Dragan Elijaš, Sandra Marković, Sanja Trgovac
Pregledni rad
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PRAVNI POLOŽAJ POŠTENOG I NEPOŠTENOG
POSJEDNIKA U ODNOSU NA VLASNIKA STVARI
(str.527-543)
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THE LEGAL POSITION OF HONEST AND DISHONEST
POSSESSORS IN RELATION TO THE OWNERS OF
THINGS
(str.544-544)
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DIE RECHTSPOSITION DER EHRLICHEN UND
UNEHRLICHEN BESITZER IN BEZUG AUF EIGENTÜMER
(str.544-545)
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LA POSIZIONE GIURIDICA DEL POSSESSORE DI BUONA
E DI MALA FEDE RISPETTO AL PROPRIETARIO DEL
BENE
(str.545-546)
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Jadranko Jug
Pregledni rad
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ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI U KONTEKSTU
MEĐUNARODNE PRAVNE STEČEVINE I SUZBIJANJA
PODMIĆIVANJA
(str.547-569)
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CONFISCATION OF PECUNIARY GAIN IN THE CONTEXT
OF INTERNATIONAL REGULATIONS AND COMBATING
BRIBERY
(str.570-570)
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BESCHLAGNAHME VON VERMÖGENSGEWINN IM
RAHMEN INTERNATIONALER REGELUNGEN UND
BESTECHUNGSBEKÄMPFUNG
(str.570-571)
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LA CONFISCA DEL VANTAGGIO ECONOMICO
NELL’AMBITO DELLA REGOLAMENTAZIONE
INTERNAZIONALE E LA LOTTA ALLA CORRUZIONE
(str.571-571)
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Mijo Galiot
Pregledni rad
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STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA
NEKRETNINAMA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU
U SVJETLU NOVE PRAKSE EUROPSKOG SUDA ZA
LJUDSKA PRAVA
(str.573-591)
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hrvatskipdf 276 KB
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ACQUISITION OF OWNERSHIP RIGHTS BY USUCAPTION
OF REAL PROPERTY IN SOCIAL OWNERSHIP IN THE
LIGHT OF THE NEW PRACTICE OF THE EUROPEAN
COURT OF HUMAN RIGHTS
(str.592-592)
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ERWERB VON EIGENTUMSRECHTEN DURCH
ERSITZUNG VON IMMOBILIEN IN SOZIALEM
EIGENTUM IM KONTEXT DER NEUEN PRAXIS
DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFS FÜR
MENSCHENRECHTE
(str.592-592)
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ACQUISTO PER USUCAPIONE DI BENI DI PROPRIETÀ
SOCIALE ALLA LUCE DELLA NUOVA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
(str.593-593)
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Damir Kontrec
Pregledni rad
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DOKAZI PRIBAVLJENI NADZOROM I TEHNIČKIM
SNIMANJEM TELEFONSKIH RAZGOVORA I DRUGIH
KOMUNIKACIJA NA DALJINU U SVJETLU ČLANKA 8.
EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA
I TEMELJNIH SLOBODA
(str.595-626)
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hrvatskipdf 355 KB
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EVIDENCE OBTAINED THROUGH SURVEILLANCE
AND TECHNICAL RECORDING OF TELEPHONE
CONVERSATIONS AND OTHER DISTANCE
COMMUNICATIONS IN THE LIGHT OF ARTICLE 8 OF
THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
(str.627-627)
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BEWEISE ÜBER DIE ÜBERWACHUNG UND TECHNISCHE
AUFZEICHNUNG VON TELEFONGESPRÄCHEN UND
ANDEREN FERNMITTEILUNGEN IN BEZUG AUF
ARTIKEL 8 DER MENSCHENRECHTSKONVENTION
(str.627-628)
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LE PROVE PROCURATE MEDIANTE LA SORVEGLIANZA
E LA REGISTRAZIONE TECNICA DELLE
CONVERSAZIONI TELEFONICHE E DEGLI ALTRI
MEZZI DI COMUNICAZIONE A DISTANZA ALLA LUCE
DELL’ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE
LIBERTÀ FONDAMENTALI
(str.628-629)
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Ivan Turudić, Tanja Pavelin Borzić, Ivana Bujas
Pregledni rad
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ZAKUP I NAJAM NEKRETNINA I STEČAJNI DUŽNIK
KAO UGOVARATELJ
(str.631-646)
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REAL PROPERTY LEASE AND RENT AND INSOLVENCY
DEBTOR AS CONTRACTOR
(str.647-647)
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PACHT- UND MIETVERTRAG VON IMMOBILIEN UND
DER INSOLVENZSCHULDNER ALS AUFTRAGNEHMER
(str.647-647)
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L’AFFITTO E LA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED IL
DEBITORE FALLIMENTARE NELLA VESTE DI PARTE
CONTRATTUALE
(str.648-648)
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Mario Vukelić
Pregledni rad
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NEUSKLAĐENOSTI U REGISTARSKIM STVARIMA
(ODABRANA PITANJA)
(str.649-670)
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hrvatskipdf 293 KB
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DISCREPANCIES IN REGISTRATION MATTERS
(SELECTED ISSUES)
(str.671-671)
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ABWEICHUNGEN IN REGISTER-ANGELEGENHEITEN
(AUSGEWÄHLTE FRAGEN)
(str.671-671)
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DIFFORMITÀ NELLE QUESTIONI PUBBLICITARIE
(TEMI SCELTI)
(str.672-672)
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Gabrijela Mihelčić, Jakob Nakić
Stručni rad
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PRIMJENA NAČELA RAZMJERNOSTI U PRAKSI
SUDA EUROPSKE UNIJE
(str.673-685)
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THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE CJEU
CASE LAW
(str.686-686)
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DER GRUNDSATZ DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT IN
DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH
(str.686-686)
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L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA’ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
(str.687-687)
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Inga Vezmar Barlek
Stručni rad
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