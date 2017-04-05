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Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.38 No.4-6

,Vol.38 No.4-6
Datum izdavanja: Srpanj 1976.

Objavljen na Hrčku: 05.04.2017.
Sadržaj Puni tekst
ISTRAŽIVANJE UTJECAJA STRUKTURE I RAZINE OBROKA U POJEDINIM FAZAMA REPRODUKCIJSKOG CIKLUSA NA PRODUKCIJU KRMAČA (str.107-120) hrvatskipdf 5 MB
INFLUENCE OF PROTEIN SOURCE IN DIET OF PREGNANT SOWS ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE (str.107-120)  
Stevo Jančić, Zdravko Crnojević, Milovan Pešut, Hrvoje Ćosić
Stručni rad 		 
PRILOG POZNAVANJU KONCENTRACIJE ESTROGENIH HORMONA U KRVI PRASADI OBA SPOLA (str.121-124) hrvatskipdf 1 MB
A CONTRIBUTE TO THE CONNOSSEURSHIP OF OESTROUS HORMONES CONCENTRATION IN THE BLOOD OF PIGLETS OF BOTH SEXES (str.121-124)  
Z. Robić, I. Blazer, M. Potočnjak, B. Berić
Stručni rad 		 
PERFORMANS TEST I PROGENI TEST U OCJENI GOJIDBENE (GENETSKE) VRIJEDNOSTI PASTUHA (str.125-135) hrvatskipdf 5 MB
PERFORMANCE UND NACHKOMMENSCHAFTSTEST IN DER BEURTEILUNG DES ZUCHTWERTES DER HENGSTEN (str.125-135)  
Josip Ljubešić
Esej 		 
UTICAJ PRAZNIH MESTA NA NEKE OSOBINE I PRINOS BILJAKA KUKURUZA POKRAJ NJIH I PO HEKTARU (str.137-146) hrvatskipdf 4 MB
EFFECTOF FREE SPACES ON SOME FEATURES AND YIELD OF MAIZE PLANTS SURROUNDING THESE AND PER HECTARE (str.137-146)  
Živorad Videnović
Izvorni znanstveni članak 		 
PROBLEM BORA NA NEKIM TLIMA U UVJETIMA INTENZIVNE PROIZVODNJE PPK KUTJEVO (str.147-160) hrvatskipdf 5 MB
THE PROBLEM OF BORON ON SOME SOILS IN THE CONDITIOND OF INTENSIVE AGRICULTURAL PRODUCTION AT THE AGRICULTURAL PROCESSING PLANT KUTJEVO (str.147-160)  
Petar Durman, Ljubica Ušćumlić
Stručni rad 		 
VREME KLASANJA NEKIH SORATA JEŽEVICE, MAČJEG REPA I FRANCUSKOG LJULJA U PLANINSKOM PODRUČJU SR SRBIJE (str.161-166) hrvatskipdf 2 MB
THE COMING INTO EAR TIME OF SOME VARIETIES OF ORCHARD GRASS (Dactylis glomerata), TIMOTHY (Phleum pratense) AND TALL OAT-GRASS (Avena elatior) IN THE MOUNTAIN REGIONS OF THE SR SERBIA (str.161-166)  
Draško Čolić, Momčilo Leposavić, Radovan Vazmić
Stručni rad 		 
KLOROZA DUNJA NA ČERNOZEMU (str.167-176) hrvatskipdf 4 MB
IRON CHLOROSIS OF THE QUINCE TREES IN CHERNOZEM (str.167-176)  
Ivo Miljković, Vera Iveković, Stjepan Dugalić
Stručni rad 		 
PRILOG PROUČAVANJU VAŽNIJIH SVOJSTAVA PLODA NEKIH SORTI PAPRIKE (str.177-185) hrvatskipdf 3 MB
Dušan B. Stevanović
Pregledni rad 		 
EKONOMSKI ŠTETNICI HRANE NA NAŠEM PODRUČJU (str.187-192) hrvatskipdf 2 MB
THE MOST IMPORTANT PESTS OF STORED AGRICULTURAL PRODUCTS IN CROATIA (str.187-192)  
Zlatko Korunić
Izvorni znanstveni članak 		 
POJAVA MALO POZNATOG ŠTETNIKA VINOGRADA U NAS TRSOVOG KUKULJIČARA (Sinoxylon perforans) (str.193-196) hrvatskipdf 2 MB
Ivan Ciglar
Esej 		 
TROŠKOVNI PRINCIP KAO KRITERIJ VISINE OTKUPNE CIJENE MESA (str.197-200) hrvatskipdf 2 MB
Mladen Vojtjehovski
Esej 		 
Frano Tabain: UZGOJ AGRUMA (str.201-201) hrvatskipdf 377 KB
Ivo Miljković
Vijest 		 
ANTUN MUDROVČIĆ-VILIM (str.202-204) hrvatskipdf 1 MB
Ante Rukavina
In memoriam, Nekrolog 		 
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