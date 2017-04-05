Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.38 No.4-6

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ISTRAŽIVANJE UTJECAJA STRUKTURE I RAZINE OBROKA U POJEDINIM FAZAMA REPRODUKCIJSKOG CIKLUSA NA PRODUKCIJU KRMAČA
(str.107-120)
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INFLUENCE OF PROTEIN SOURCE IN DIET OF PREGNANT SOWS ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE
(str.107-120)
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Stevo Jančić, Zdravko Crnojević, Milovan Pešut, Hrvoje Ćosić
Stručni rad
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PRILOG POZNAVANJU KONCENTRACIJE ESTROGENIH HORMONA U KRVI PRASADI OBA SPOLA
(str.121-124)
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A CONTRIBUTE TO THE CONNOSSEURSHIP OF OESTROUS HORMONES CONCENTRATION IN THE BLOOD OF PIGLETS OF BOTH SEXES
(str.121-124)
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Z. Robić, I. Blazer, M. Potočnjak, B. Berić
Stručni rad
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PERFORMANS TEST I PROGENI TEST U OCJENI GOJIDBENE (GENETSKE) VRIJEDNOSTI PASTUHA
(str.125-135)
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PERFORMANCE UND NACHKOMMENSCHAFTSTEST IN DER BEURTEILUNG DES ZUCHTWERTES DER HENGSTEN
(str.125-135)
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Josip Ljubešić
Esej
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UTICAJ PRAZNIH MESTA NA NEKE OSOBINE I PRINOS BILJAKA KUKURUZA POKRAJ NJIH I PO HEKTARU
(str.137-146)
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EFFECTOF FREE SPACES ON SOME FEATURES AND YIELD OF MAIZE PLANTS SURROUNDING THESE AND PER HECTARE
(str.137-146)
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Živorad Videnović
Izvorni znanstveni članak
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PROBLEM BORA NA NEKIM TLIMA U UVJETIMA INTENZIVNE PROIZVODNJE PPK KUTJEVO
(str.147-160)
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THE PROBLEM OF BORON ON SOME SOILS IN THE CONDITIOND OF INTENSIVE AGRICULTURAL PRODUCTION AT THE AGRICULTURAL PROCESSING PLANT KUTJEVO
(str.147-160)
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Petar Durman, Ljubica Ušćumlić
Stručni rad
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VREME KLASANJA NEKIH SORATA JEŽEVICE, MAČJEG REPA I FRANCUSKOG LJULJA U PLANINSKOM PODRUČJU SR SRBIJE
(str.161-166)
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THE COMING INTO EAR TIME OF SOME VARIETIES OF ORCHARD GRASS (Dactylis glomerata), TIMOTHY (Phleum pratense) AND TALL OAT-GRASS (Avena elatior) IN THE MOUNTAIN REGIONS OF THE SR SERBIA
(str.161-166)
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Draško Čolić, Momčilo Leposavić, Radovan Vazmić
Stručni rad
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KLOROZA DUNJA NA ČERNOZEMU
(str.167-176)
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IRON CHLOROSIS OF THE QUINCE TREES IN CHERNOZEM
(str.167-176)
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Ivo Miljković, Vera Iveković, Stjepan Dugalić
Stručni rad
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PRILOG PROUČAVANJU VAŽNIJIH SVOJSTAVA PLODA NEKIH SORTI PAPRIKE
(str.177-185)
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Dušan B. Stevanović
Pregledni rad
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EKONOMSKI ŠTETNICI HRANE NA NAŠEM PODRUČJU
(str.187-192)
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THE MOST IMPORTANT PESTS OF STORED AGRICULTURAL PRODUCTS IN CROATIA
(str.187-192)
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Zlatko Korunić
Izvorni znanstveni članak
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POJAVA MALO POZNATOG ŠTETNIKA VINOGRADA U NAS TRSOVOG KUKULJIČARA (Sinoxylon perforans)
(str.193-196)
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Ivan Ciglar
Esej
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TROŠKOVNI PRINCIP KAO KRITERIJ VISINE OTKUPNE CIJENE MESA
(str.197-200)
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Mladen Vojtjehovski
Esej
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Frano Tabain: UZGOJ AGRUMA
(str.201-201)
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Ivo Miljković
Vijest
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ANTUN MUDROVČIĆ-VILIM
(str.202-204)
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Ante Rukavina
In memoriam, Nekrolog
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