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Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol.32 No.3-4

Datum izdavanja: Prosinac 2016.

Objavljen na Hrčku: 07.04.2017.
Sadržaj Puni tekst
UVODNO SLOVO UREDNICE TEMATSKOG BROJA (str.11-12) hrvatskipdf 39 KB
Branka Rešetar
Uvodnik 		 
INNOVATIVE JUDGEMENTS OF THE SLOVENIAN CONSTITUTIONAL COURT  
INOVATIVNE ODLUKE USTAVNOG SUDA SLOVENIJE (str.15-28) hrvatskipdf 92 KB
Ciril Ribičič
Izvorni znanstveni članak 		 
LEGITIMNOST VRAĆANJA NA SNAGU PRIJAŠNJEG ZAKONA I VREMENSKO DJELOVANJE ODLUKA U SUSTAVIMA USTAVNE DEMOKRACIJE  
THE LEGITIMATION OF A RE-ENACTMENT OF FORMER LAW AND TEMPORAL EFFECTS OF JUDGMENTS IN A CONSTITUTIONAL DEMOCRACY (str.29-43) engleskipdf 108 KB
Tímea Drinóczi, Philipp Schneider
Izvorni znanstveni članak 		 
NAČELO VLADAVINE PRAVA U TEORIJI I PRAKSI  
NAČELO VLADAVINE PRAVA U TEORIJI I PRAKSI (str.45-67) hrvatskipdf 150 KB
Zvonimir Lauc
Prethodno priopćenje 		 
 
PREVENCIJA PRIJEVARA U SUSTAVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U OKVIRIMA EUROPSKE UNIJE (str.71-90) hrvatskipdf 144 KB
Sonja Cindori, Ana Zakarija
Izvorni znanstveni članak 		 
ESTABLISHMENT OF OWNERSHIP OF A SEPARATE PART OF REAL PROPERTY (CONDOMINIUM) AT THE REQUEST OF THE CO-OWNER WHO HAS THE APPROPRIATE CO-OWNERSHIP SHARE – SOME OPEN QUESTIONS  
USPOSTAVA VLASNIŠTVA POSEBNOGA DIJELA NEKRETNINE NA ZAHTJEV SUVLASNIKA KOJI IMA ODGOVARAJUĆI SUVLASNIČKI DIO – NEKA OTVORENA PITANJA (str.91-108) hrvatskipdf 134 KB
Vicko Prančić
Izvorni znanstveni članak 		 
TRANSPARENCY OF LOCAL AND REGIONAL SELF-GOVERNMENT IN THE PUBLICATION OF PROCUREMENT PLAN WEB SITE  
TRANSPARENTNOST JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U OBJAVI PLANA NABAVE NA INTERNETSKIM STRANICAMA (str.109-132) hrvatskipdf 220 KB
Tomislav Šušnjar, Ana Zakarija
Prethodno priopćenje 		 
PROCEDURE FOR AUTHENTIC INTERPRETATION OF LAWS IN CROATIAN, MACEDONIAN, SLOVENE AND SERBIAN PARLIAMENTARY LAW AND PRACTICE  
POSTUPAK ZA AUTENTIČNO (VJERODOSTOJNO) TUMAČENJE ZAKONA U HRVATSKOM, MAKEDONSKOM, SLOVENSKOM I SRBIJANSKOM PARLAMENTARNOM PRAVU I PRAKSI (str.133-156) hrvatskipdf 161 KB
Gordan Struić
Pregledni rad 		 
CONDITIONAL DISCONTINUATION OF CRIMINAL PROCEDURE AND PRACTICE OF THE MUNICIPAL COURT IN PULA – POLA  
UVJETNI ODUSTANAK OD KAZNENOG PROGONA I PRAKSA OPĆINSKOG SUDA U PULI – POLA (str.157-182) hrvatskipdf 163 KB
Vera Glasnović Gjoni, Vlado Sirotić
Pregledni rad 		 
LEGAL NATURE OF THE GENERAL USE OF PUBLIC GOOD  
PRAVNA PRIRODA OPĆE UPORABE JAVNOGA DOBRA (str.183-200) hrvatskipdf 126 KB
Aleksandra Popovski
Pregledni rad 		 
HUMAN RIGHTS DEROGATION IN THE STATE OF EMERGENCY – THE CASE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
DEROGIRANJE LJUDSKIH PRAVA U VANREDNOM STANJU – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE (str.201-211) hrvatskipdf 92 KB
Ljubinko Mitrović, Nikolina Grbić Pavlović, Gojko Pavlovć
Stručni rad 		 
PRIKAZ KONFERENCIJE “UTJECAJ NJEMAČKE PRAVNE TRADICIJE NA PRAVNE BIBLIOTEKE I BIBLIOTEČNE FONDOVE I RAZMJENA ISKUSTAVA U UMREŽAVANJU BIBLIOTEKA” (MOSTAR, 15. I 16. RUJNA 2016.) (str.215-217) hrvatskipdf 43 KB
Blanka Salatić
Recenzija, Prikaz 		 
PREDAVANJE PROFESORA MARCA GJIDARE “ULOGA UPRAVE U IZRADI PRAVNIH PROPISA – FRANCUSKI MODEL” (str.218-219) hrvatskipdf 49 KB
Ana Đanić Čeko
Recenzija, Prikaz 		 
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