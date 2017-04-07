Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol.32 No.3-4

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UVODNO SLOVO UREDNICE TEMATSKOG BROJA
(str.11-12)
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Branka Rešetar
Uvodnik
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INNOVATIVE JUDGEMENTS OF THE SLOVENIAN CONSTITUTIONAL COURT
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INOVATIVNE ODLUKE USTAVNOG SUDA SLOVENIJE
(str.15-28)
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Ciril Ribičič
Izvorni znanstveni članak
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LEGITIMNOST VRAĆANJA NA SNAGU PRIJAŠNJEG ZAKONA I VREMENSKO DJELOVANJE ODLUKA U SUSTAVIMA USTAVNE DEMOKRACIJE
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THE LEGITIMATION OF A RE-ENACTMENT OF FORMER LAW AND TEMPORAL EFFECTS OF JUDGMENTS IN A CONSTITUTIONAL DEMOCRACY
(str.29-43)
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Tímea Drinóczi, Philipp Schneider
Izvorni znanstveni članak
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NAČELO VLADAVINE PRAVA U TEORIJI I PRAKSI
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NAČELO VLADAVINE PRAVA U TEORIJI I PRAKSI
(str.45-67)
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Zvonimir Lauc
Prethodno priopćenje
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PREVENCIJA PRIJEVARA U SUSTAVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U OKVIRIMA EUROPSKE UNIJE
(str.71-90)
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Sonja Cindori, Ana Zakarija
Izvorni znanstveni članak
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ESTABLISHMENT OF OWNERSHIP OF A SEPARATE PART OF REAL PROPERTY (CONDOMINIUM) AT THE REQUEST OF THE CO-OWNER WHO HAS THE APPROPRIATE CO-OWNERSHIP SHARE – SOME OPEN QUESTIONS
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USPOSTAVA VLASNIŠTVA POSEBNOGA DIJELA NEKRETNINE NA ZAHTJEV SUVLASNIKA KOJI IMA ODGOVARAJUĆI SUVLASNIČKI DIO – NEKA OTVORENA PITANJA
(str.91-108)
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Vicko Prančić
Izvorni znanstveni članak
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TRANSPARENCY OF LOCAL AND REGIONAL SELF-GOVERNMENT IN THE PUBLICATION OF PROCUREMENT PLAN WEB SITE
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TRANSPARENTNOST JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U OBJAVI PLANA NABAVE NA INTERNETSKIM STRANICAMA
(str.109-132)
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Tomislav Šušnjar, Ana Zakarija
Prethodno priopćenje
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PROCEDURE FOR AUTHENTIC INTERPRETATION OF LAWS IN CROATIAN, MACEDONIAN, SLOVENE AND SERBIAN PARLIAMENTARY LAW AND PRACTICE
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POSTUPAK ZA AUTENTIČNO (VJERODOSTOJNO) TUMAČENJE ZAKONA U HRVATSKOM, MAKEDONSKOM, SLOVENSKOM I SRBIJANSKOM PARLAMENTARNOM PRAVU I PRAKSI
(str.133-156)
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Gordan Struić
Pregledni rad
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CONDITIONAL DISCONTINUATION OF CRIMINAL PROCEDURE AND PRACTICE OF THE MUNICIPAL COURT IN PULA – POLA
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UVJETNI ODUSTANAK OD KAZNENOG PROGONA I PRAKSA OPĆINSKOG SUDA U PULI – POLA
(str.157-182)
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Vera Glasnović Gjoni, Vlado Sirotić
Pregledni rad
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LEGAL NATURE OF THE GENERAL USE OF PUBLIC GOOD
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PRAVNA PRIRODA OPĆE UPORABE JAVNOGA DOBRA
(str.183-200)
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Aleksandra Popovski
Pregledni rad
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HUMAN RIGHTS DEROGATION IN THE STATE OF EMERGENCY – THE CASE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
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DEROGIRANJE LJUDSKIH PRAVA U VANREDNOM STANJU – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE
(str.201-211)
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Ljubinko Mitrović, Nikolina Grbić Pavlović, Gojko Pavlovć
Stručni rad
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PRIKAZ KONFERENCIJE “UTJECAJ NJEMAČKE PRAVNE TRADICIJE NA PRAVNE BIBLIOTEKE I BIBLIOTEČNE FONDOVE I RAZMJENA ISKUSTAVA U UMREŽAVANJU BIBLIOTEKA” (MOSTAR, 15. I 16. RUJNA 2016.)
(str.215-217)
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Blanka Salatić
Recenzija, Prikaz
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PREDAVANJE PROFESORA MARCA GJIDARE “ULOGA UPRAVE U IZRADI PRAVNIH PROPISA – FRANCUSKI MODEL”
(str.218-219)
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Ana Đanić Čeko
Recenzija, Prikaz
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