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Acta medica Croatica, Vol.70 No.4-5

Acta medica Croatica,Vol.70 No.4-5
Datum izdavanja: Travanj 2017.

Objavljen na Hrčku: 06.04.2017.
Sadržaj Puni tekst
KARDIORENALNI SINDROM: KLINIČKA SLIKA, PRAVOVREMENA DIJAGNOZA I LIJEČENJE U OBITELJSKOJ MEDICINI (str.207-205) hrvatskipdf 166 KB
CARDIORENAL SYNDROME: CLINICAL FEATURES, EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT AT FAMILY MEDICINE (str.216-216)  
BISERKA BERGMAN MARKOVIĆ
Uvodnik 		 
ANEMIJA U KRONIČNOJ BUBREŽNOJ BOLESTI (str.217-223) hrvatskipdf 308 KB
ANEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE (str.224-224)  
LEONARDO BUKMIR, MARTINA FIŠIĆ, INES DIMINIĆ-LISICA, ALEKSANDAR LJUBOTINA
Pregledni rad 		 
KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA NA DIJALIZI (str.225-232) hrvatskipdf 244 KB
QUALITY OF LIFE OF DIALYSIS PATIENTS (str.232-232)  
NATAŠA MRDULJAŠ-ĐUJIĆ
Pregledni rad 		 
MOKRAĆNA KISELINA KAO MOGUĆI ČIMBENIK RIZIKA BOLESTI SRCA I BUBREGA (str.233-239) hrvatskipdf 193 KB
URATE AS A POTENTIAL RISK FACTOR OF CARDIOVASCULAR AND RENAL DISEASES (str.239-239)  
MORENA BUTKOVIĆ
Pregledni rad 		 
TERMINALNA BUBREŽNA BOLEST, LIJEČENJE DIJALIZOM I ZBRINJAVANJE KOMORBIDITETA (str.241-247) hrvatskipdf 195 KB
END-STAGE RENAL DISEASE, DIALYSIS TREATMENT AND MANAGEMENT OF COMORBIDITY (str.247-247)  
DRAGAN KLARIĆ
Pregledni rad 		 
KOMPLICIRANE INFEKCIJE MOKRAĆNOG SUSTAVA U ODRASLIH (str.249-255) hrvatskipdf 123 KB
COMPLICATED URINARY TRACT INFECTIONS IN THE ELDERLY (str.255-255)  
IVAN ĆOSIĆ, VEDRANA ĆOSIĆ
Pregledni rad 		 
PREGLEDNI ČLANCI SUSTAVA COCHRANE O KARCINOMU PROSTATE (str.257-261) hrvatskipdf 102 KB
COCHRANE SYSTEMATIC REVIEWS ON PROSTATE CANCER (str.262-262)  
DAVORKA VRDOLJAK
Pregledni rad 		 
OSOBITOSTI SKRBI ZA PACIJENTA S TRANSPLANTIRANIM SOLIDNIM ORGANOM U OBITELJSKOJ MEDICINI (str.263-268) hrvatskipdf 106 KB
PECULIARITIES OF CARE FOR PATIENTS WITH TRANSPLANTED SOLID ORGAN IN FAMILY MEDICINE (str.268-268)  
IVANA KATIĆ MILOŠEVIĆ
Stručni rad 		 
KONTROLA GLIKEMIJE KOD OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI S OŠTEĆENJEM BUBREGA - KAKO ODABRATI LIJEK? (str.269-273) hrvatskipdf 101 KB
GLYCEMIC CONTROL IN DIABETES MELLITUS PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE – HOW TO CHOOSE HYPOGLYCEMIC AGENT? (str.274-274)  
MAJA BARETIĆ, VALERIJA BRALIĆ LANG
Kratko priopćenje 		 
OSOBITOSTI PREHRANE BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI (str.275-281) hrvatskipdf 125 KB
DIET CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE (str.281-281)  
NINA BAŠIĆ-MARKOVIĆ, IVANA ŠUTIĆ, BRANISLAVA POPOVIĆ, ROBERTA MARKOVIĆ, JASNA VUČAK
Kratko priopćenje 		 
REZISTENTNA ARTERIJSKA HIPERTENZIJA-PRISTUP BOLESNIKU U OBITELJSKOJ MEDICINI (str.283-287) hrvatskipdf 336 KB
RESISTANT ARTERIAL HYPERTENSION – APPROACH TO PATIENT IN FAMILY MEDICINE (str.288-288)  
INES DIMINIĆ-LISICA, LEONARDO BUKMIR, IVA LISICA
Kratko priopćenje 		 
DIJAGNOSTIČKI PRISTUP PACIJENTIMA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLEŠĆU (str.289-294) hrvatskipdf 283 KB
DIAGNOSTIC APPROACH TO PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE (str.294-294)  
JASNA VUČAK, ENA VUČAK, INES BALINT
Kratko priopćenje 		 
BUBREŽNE CISTE U ODRASLIH (str.295-299) hrvatskipdf 109 KB
RENAL CYSTS IN ADULTS (str.300-300)  
ĐINO LOVRINIĆ, BRANIMIR LODETA, TINA ZAVIDIĆ
Kratko priopćenje 		 
USE OF STATINS IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE TO PREVENT CARDIOVASCULAR DISEASE (str.307-307)  
PRIMJENA STATINA U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI RADI PREVENCIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI (str.310-307) hrvatskipdf 586 KB
TINA ZAVIDIĆ, BRANIMIR LODETA, ĐINO LOVRINIĆ
Kratko priopćenje 		 
NEFROTOKSIČNI LIJEKOVI (str.309-314) hrvatskipdf 113 KB
NEPHROTOXIC DRUGS (str.314-314)  
BRANISLAVA POPOVIĆ, IVANA ŠUTIĆ, NINA BAŠIĆ MARKOVIĆ
Kratko priopćenje 		 
KARCINOM NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE (str.315-318) hrvatskipdf 82 KB
ADRENOCORTICAL CARCINOMA (str.318-318)  
KSENIJA KRANJČEVIĆ
Kratko priopćenje 		 
BUBREŽNO OŠTEĆENJE KOD OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI – ULOGA LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE (str.319-324) hrvatskipdf 117 KB
KIDNEY DISEASE IN DIABETIC PATIENTS – THE ROLE OF FAMILY MEDICINE PHYSICIAN (str.324-324)  
VALERIJA BRALIĆ LANG, MAJA BARETIĆ, EVA PAVIĆ
Kratko priopćenje 		 
PATOFIZIOLOGIJA KARDIORENALNOG SINDROMA (str.325-330) hrvatskipdf 818 KB
PATHOPHYSIOLOGY OF THE CARDIORENAL SYNDROME (str.331-331)  
INES BALINT, JASNA VUČAK, NINA BAŠIĆ-MARKOVIĆ, DRAGAN KLARIĆ, VJEKOSLAVA AMERL ŠAKIĆ
Ostalo 		 
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