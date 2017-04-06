Acta medica Croatica, Vol.70 No.4-5

|Sadržaj
|Puni tekst
|
KARDIORENALNI SINDROM: KLINIČKA SLIKA, PRAVOVREMENA DIJAGNOZA I LIJEČENJE U OBITELJSKOJ MEDICINI
(str.207-205)
|
hrvatskipdf 166 KB
|
CARDIORENAL SYNDROME: CLINICAL FEATURES, EARLY DIAGNOSIS AND
TREATMENT AT FAMILY MEDICINE
(str.216-216)
|
|
BISERKA BERGMAN MARKOVIĆ
Uvodnik
|
|
ANEMIJA U KRONIČNOJ BUBREŽNOJ BOLESTI
(str.217-223)
|
hrvatskipdf 308 KB
|
ANEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE
(str.224-224)
|
|
LEONARDO BUKMIR, MARTINA FIŠIĆ, INES DIMINIĆ-LISICA, ALEKSANDAR LJUBOTINA
Pregledni rad
|
|
KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA NA DIJALIZI
(str.225-232)
|
hrvatskipdf 244 KB
|
QUALITY OF LIFE OF DIALYSIS PATIENTS
(str.232-232)
|
|
NATAŠA MRDULJAŠ-ĐUJIĆ
Pregledni rad
|
|
MOKRAĆNA KISELINA KAO MOGUĆI ČIMBENIK RIZIKA BOLESTI SRCA I BUBREGA
(str.233-239)
|
hrvatskipdf 193 KB
|
URATE AS A POTENTIAL RISK FACTOR OF CARDIOVASCULAR AND RENAL DISEASES
(str.239-239)
|
|
MORENA BUTKOVIĆ
Pregledni rad
|
|
TERMINALNA BUBREŽNA BOLEST, LIJEČENJE DIJALIZOM I ZBRINJAVANJE KOMORBIDITETA
(str.241-247)
|
hrvatskipdf 195 KB
|
END-STAGE RENAL DISEASE, DIALYSIS TREATMENT AND MANAGEMENT OF
COMORBIDITY
(str.247-247)
|
|
DRAGAN KLARIĆ
Pregledni rad
|
|
KOMPLICIRANE INFEKCIJE MOKRAĆNOG SUSTAVA U ODRASLIH
(str.249-255)
|
hrvatskipdf 123 KB
|
COMPLICATED URINARY TRACT INFECTIONS IN THE ELDERLY
(str.255-255)
|
|
IVAN ĆOSIĆ, VEDRANA ĆOSIĆ
Pregledni rad
|
|
PREGLEDNI ČLANCI SUSTAVA COCHRANE O KARCINOMU PROSTATE
(str.257-261)
|
hrvatskipdf 102 KB
|
COCHRANE SYSTEMATIC REVIEWS ON PROSTATE CANCER
(str.262-262)
|
|
DAVORKA VRDOLJAK
Pregledni rad
|
|
OSOBITOSTI SKRBI ZA PACIJENTA S TRANSPLANTIRANIM SOLIDNIM ORGANOM U OBITELJSKOJ MEDICINI
(str.263-268)
|
hrvatskipdf 106 KB
|
PECULIARITIES OF CARE FOR PATIENTS WITH TRANSPLANTED SOLID ORGAN IN FAMILY MEDICINE
(str.268-268)
|
|
IVANA KATIĆ MILOŠEVIĆ
Stručni rad
|
|
KONTROLA GLIKEMIJE KOD OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI S OŠTEĆENJEM BUBREGA - KAKO ODABRATI LIJEK?
(str.269-273)
|
hrvatskipdf 101 KB
|
GLYCEMIC CONTROL IN DIABETES MELLITUS PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE – HOW TO CHOOSE HYPOGLYCEMIC AGENT?
(str.274-274)
|
|
MAJA BARETIĆ, VALERIJA BRALIĆ LANG
Kratko priopćenje
|
|
OSOBITOSTI PREHRANE BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI
(str.275-281)
|
hrvatskipdf 125 KB
|
DIET CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
(str.281-281)
|
|
NINA BAŠIĆ-MARKOVIĆ, IVANA ŠUTIĆ, BRANISLAVA POPOVIĆ, ROBERTA MARKOVIĆ, JASNA VUČAK
Kratko priopćenje
|
|
REZISTENTNA ARTERIJSKA HIPERTENZIJA-PRISTUP BOLESNIKU U OBITELJSKOJ MEDICINI
(str.283-287)
|
hrvatskipdf 336 KB
|
RESISTANT ARTERIAL HYPERTENSION – APPROACH TO PATIENT IN FAMILY
MEDICINE
(str.288-288)
|
|
INES DIMINIĆ-LISICA, LEONARDO BUKMIR, IVA LISICA
Kratko priopćenje
|
|
DIJAGNOSTIČKI PRISTUP PACIJENTIMA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLEŠĆU
(str.289-294)
|
hrvatskipdf 283 KB
|
DIAGNOSTIC APPROACH TO PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
(str.294-294)
|
|
JASNA VUČAK, ENA VUČAK, INES BALINT
Kratko priopćenje
|
|
BUBREŽNE CISTE U ODRASLIH
(str.295-299)
|
hrvatskipdf 109 KB
|
RENAL CYSTS IN ADULTS
(str.300-300)
|
|
ĐINO LOVRINIĆ, BRANIMIR LODETA, TINA ZAVIDIĆ
Kratko priopćenje
|
|
USE OF STATINS IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE TO PREVENT CARDIOVASCULAR DISEASE
(str.307-307)
|
|
PRIMJENA STATINA U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI RADI PREVENCIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
(str.310-307)
|
hrvatskipdf 586 KB
|
TINA ZAVIDIĆ, BRANIMIR LODETA, ĐINO LOVRINIĆ
Kratko priopćenje
|
|
NEFROTOKSIČNI LIJEKOVI
(str.309-314)
|
hrvatskipdf 113 KB
|
NEPHROTOXIC DRUGS
(str.314-314)
|
|
BRANISLAVA POPOVIĆ, IVANA ŠUTIĆ, NINA BAŠIĆ MARKOVIĆ
Kratko priopćenje
|
|
KARCINOM NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE
(str.315-318)
|
hrvatskipdf 82 KB
|
ADRENOCORTICAL CARCINOMA
(str.318-318)
|
|
KSENIJA KRANJČEVIĆ
Kratko priopćenje
|
|
BUBREŽNO OŠTEĆENJE KOD OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI – ULOGA LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE
(str.319-324)
|
hrvatskipdf 117 KB
|
KIDNEY DISEASE IN DIABETIC PATIENTS – THE ROLE OF FAMILY MEDICINE
PHYSICIAN
(str.324-324)
|
|
VALERIJA BRALIĆ LANG, MAJA BARETIĆ, EVA PAVIĆ
Kratko priopćenje
|
|
PATOFIZIOLOGIJA KARDIORENALNOG SINDROMA
(str.325-330)
|
hrvatskipdf 818 KB
|
PATHOPHYSIOLOGY OF THE CARDIORENAL SYNDROME
(str.331-331)
|
|
INES BALINT, JASNA VUČAK, NINA BAŠIĆ-MARKOVIĆ, DRAGAN KLARIĆ, VJEKOSLAVA AMERL ŠAKIĆ
Ostalo
|