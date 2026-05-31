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World of Health : World of Health , Vol. 9 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 31.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 24.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Global certification: A pathway to shaping the future of the world’s health workforce (str. 6-9)

Julia To Dutka, Peter Preziosi
Uvodnik

engleski pdf 168kb
Health workforce and care strategy for the future of Europe: Outcomes from the two-day Brussels meeting and EU parliament dialogue (str. 10-15)

Kristian Civka, Alessandro Stievano, Patrizia Burga, Ber Oomen, Jose Luis Gomez, Adriano Friganovic
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 227kb
Comparison of manual goniometry and Kinovea-based photogrammetry for infrasternal angle assessment (str. 16-21)

Sonja Ostojic, Ivan Jurak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 289kb
Exploring nurses’ knowledge, attitudes, and perceptions of medication errors in a general hospital in Malta – A cross-sectional survey (str. 22-30)

Natalya Schiavone, Corinne Scicluna Ward
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 245kb
Knowledge, Attitudes and Perceptions of Orthodontic Therapy Among Nurses and Dental Assistants: A Cross-Sectional Study (str. 31-38)

Sanja Vuckovic Hrkac, Luka Simunovic, Adriano Friganovic, Senka Mestrovic
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 294kb
Nurses’ perceptions, knowledge, and experiences of adverse events in clinical practice (str. 39-49)

Andrea Andrasek Sebek, Sladjana Rezic
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 233kb
Healthcare professionals’ experiences of coping with patient death and implications for healthcare quality: A structured narrative review (str. 52-56)

Ruzica Marinic, Biljana Filipovic, Boris Ilic, Ana Joka, Cecilija Rotim, Adriano Friganovic
Pregledni rad

engleski pdf 199kb
Exploring the development of advanced practitioner roles in healthcare professions: A scoping review (str. 57-72)

Shirley Gibbins, Ed Lord, Patricia Masterson-Algar1
Pregledni rad

engleski pdf 314kb
Role of nurses in inhalation sedation in the intensive care unit: A case report (str. 73-81)

Helena Majstorovic, Lena Markovic, Leo Miolin
Studija slučaja

engleski pdf 255kb
How to survive a shift - A review of Petra B. Volpe’s film Late Shift. (str. 82-83)

Tanja Franciskovic
Pismo uredniku

engleski pdf 119kb
Redefining competence in the era of artificial intelligence - An opinion paper (str. 84-86)

Geoffrey Axiak
Pismo uredniku

engleski pdf 162kb
Certificiranje na globalnoj razini: put do oblikovanja budućnosti zdravstvenih djelatnika u svijetu (str. 98-101)

Julia To Dutka, Peter Preziosi
Uvodnik

hrvatski pdf 198kb
Buduća europska strategija za zdravstvene radnike i zdravstvenu skrb: rezultati dvodnevnog sastanka u bruxellesu i dijaloga u eu parlamentu. (str. 102-107)

Kristian Civka, Alessandro Stievano, Patrizia Burga, Ber Oomen, Jose Luis Gomez, Adriano Friganovic
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 290kb
Usporedba ručne goniometrije i fotogrametrije temeljene na softveru Kinovea za procjenu infrasternalnog kuta (str. 108-113)

Sanja Ostojić, Ivan Jurak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 339kb
Istraživanje znanja, stavova i percepcija medicinskih sestara o pogreškama u primjeni lijekova u općoj bolnici na Malti – presječno istraživanje (str. 114-122)

Natalya Schiavone, Corinne Scicluna Ward
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 293kb
Znanje, stavovi i percepcija ortodontske terapije među medicinskim sestrama i dentalnim asistentima: presječna studija (str. 123-130)

Sanja Vučković Hrkač, Luka Simunović, Adriano Friganović, Senka Mestrovic
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 352kb
Percepcije, znanje i iskustva medicinskih sestara o neželjenim događajima u kliničkoj praksi (str. 131-141)

Andrea Andrašek Šebek, Slađana Režić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 288kb
Iskustva zdravstvenih djelatnika sa suočavanjem sa smrću pacijenta i implikacije za kvalitetu zdravstvene zaštite: strukturirani narativni pregled (str. 144-148)

Ružica Marinić, Biljana Filipović, Boris Ilić, Ana Joka, Cecilija Rotim, Adriano Friganović
Pregledni rad

hrvatski pdf 254kb
Istraživanje razvoja uloga naprednih praktičara u zdravstvenim profesijama: pretražni pregled (str. 149-163)

Shirley Gibbins, Ed Lord, Patricia Masterson-Algar
Pregledni rad

hrvatski pdf 435kb
Uloga medicinskih sestara kod inhalacijske sedacije u jedinici intenzivnog liječenja: prikaz slučaja (str. 164-172)

Helena Majstorović, Lena Marković, Leo Miolin
Studija slučaja

hrvatski pdf 302kb
Kako preživjeti smjenu- osvrt na film Late Shift Petre B. Volpe (str. 173-174)

Tanja Frančišković
Pismo uredniku

hrvatski pdf 159kb
Redefiniranje kompetencije u doba umjetne inteligencije - mišljenje (str. 175-177)

Geoffrey Axiak
Pismo uredniku

hrvatski pdf 183kb

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