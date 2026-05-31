World of Health : World of Health , Vol. 9 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 31.05.2026.
- Objavljen na Hrčku: 24.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Julia To Dutka, Peter Preziosi
Uvodnik
Kristian Civka, Alessandro Stievano, Patrizia Burga, Ber Oomen, Jose Luis Gomez, Adriano Friganovic
Izlaganje sa skupa
Sonja Ostojic, Ivan Jurak
Izvorni znanstveni članak
Natalya Schiavone, Corinne Scicluna Ward
Izvorni znanstveni članak
Sanja Vuckovic Hrkac, Luka Simunovic, Adriano Friganovic, Senka Mestrovic
Izvorni znanstveni članak
Andrea Andrasek Sebek, Sladjana Rezic
Izvorni znanstveni članak
Ruzica Marinic, Biljana Filipovic, Boris Ilic, Ana Joka, Cecilija Rotim, Adriano Friganovic
Pregledni rad
Shirley Gibbins, Ed Lord, Patricia Masterson-Algar1
Pregledni rad
Helena Majstorovic, Lena Markovic, Leo Miolin
Studija slučaja
Tanja Franciskovic
Pismo uredniku
Geoffrey Axiak
Pismo uredniku
Julia To Dutka, Peter Preziosi
Uvodnik
Kristian Civka, Alessandro Stievano, Patrizia Burga, Ber Oomen, Jose Luis Gomez, Adriano Friganovic
Izlaganje sa skupa
Sanja Ostojić, Ivan Jurak
Izvorni znanstveni članak
Natalya Schiavone, Corinne Scicluna Ward
Izvorni znanstveni članak
Sanja Vučković Hrkač, Luka Simunović, Adriano Friganović, Senka Mestrovic
Izvorni znanstveni članak
Andrea Andrašek Šebek, Slađana Režić
Izvorni znanstveni članak
Ružica Marinić, Biljana Filipović, Boris Ilić, Ana Joka, Cecilija Rotim, Adriano Friganović
Pregledni rad
Shirley Gibbins, Ed Lord, Patricia Masterson-Algar
Pregledni rad
Helena Majstorović, Lena Marković, Leo Miolin
Studija slučaja
Tanja Frančišković
Pismo uredniku
Geoffrey Axiak
Pismo uredniku
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