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Tourism and hospitality management, Vol.8 No.1-2

Datum izdavanja: Prosinac 2002.

Objavljen na Hrčku: 23.05.2017.
Sadržaj Puni tekst
OPTIMAL FINANCIAL STRUCTURE MODELLING  
MODELIERUNG DER OPTIMALEN FINANZSTRUKTUR  
MODELIRANJE OPTIMALNE FINANCIJSKE STRUKTURE (str.1-12) hrvatskipdf 3 MB
Zoran Ivanović, Vanja Ivanović
Izvorni znanstveni članak 		 
MODELIRANJE OPTIMALNE FINANCIJSKE STRUKTURE  
MARKTPOSITIONIERUNG DER HOTELDIENSTLEISTUNG  
TRŽIŠNO POZICIONIRANJE HOTELSKIH USLUGA (str.13-18) hrvatskipdf 1 MB
Branka Berc Radišić
Izvorni znanstveni članak 		 
INFLUENCE OF THE SALES TAXES ON THE TOURISM  
EINFLÜSS DER UMSATZSTEUER AUF DEN TOURISMUS  
UTJECAJ POREZA NA PROMET NA TURIZAM (str.19-28) hrvatskipdf 2 MB
Dragan Roller
Izvorni znanstveni članak 		 
ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI EKO TURIZMA U TURSKOJ, NA PRIMJERU: PLANINSKO PODRUČJE ULUDAG  
DIE UNTERSUCHUNG DER MÖGLICHKEITEN IN DER TÜRKEI, AM BEISPIEL: BERGGEBIET ULUDAG  
SEARCHING FOR ECO TOURISM POSSIBILITIES IN TURKEY, A CASE STUDY: ULUDAG MOUNTAIN REGION EXPERIENCE (str.29-44) engleskipdf 4 MB
Murat Özyaba
Izvorni znanstveni članak 		 
STUDY RESULTS REGARDING THE IMPLEMENTATION LEVEL OF INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS IN THE ACCOUNTING OF TOURIST ASSOCIATIONS IN THE DESTINATION  
FORSCHUNGSRESULTATE DES AUFBAU DES RECHUNGSWESENS INFORMATIONSSYSTEM DER DESTINATIONSFREMDENVERKEHRSGEMEINSCHAFT  
REZULTATI ISTRAŽIVANJA IZGRAĐENOSTI RAČUNOVODSTVENOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA TURISTIČKE ZAJEDNICE DESTINACIJE (str.45-64) hrvatskipdf 6 MB
Milena Peršić, Majda Šale
Prethodno priopćenje 		 
THE EVALUATION OF QUESTIONNAIRES BY SURVEY RESPONDENTS-MANAGERS IN TOURISM  
DIE BEWERTUNG DER ENQUETE FRAGEBOGEN VOM STANDPUNKT DES BEFRAGTEN-MANAGERS IM TOURISMUS  
VREDNOVANJE ANKETNIH UPITNIKA SA STAJALIŠTA ISPITANIKA-MENADŽERA U TURIZMU (str.65-78) hrvatskipdf 4 MB
Igor Brajdić
Prethodno priopćenje 		 
RUKOVOĐENJE I MOTIVACIJA: RUKOVODITELJ KAO MOTIVIRANI I KAO MOTIVATOR  
DIE FÜHRUNG UND DIE MOTIVATION FÜHRUNGSBEAMTER ALS DER MOTIVIERTE UND DER MOTIVIERENDE  
LEADERSHIP AND MOTIVATION: LEADER AS A MOTIVATOR AND AS A MOTIVATED ONE (str.79-86) engleskipdf 2 MB
Dobrivoje Mihailović, Ivana Kovačević
Prethodno priopćenje 		 
THE PROCUREMENT FUNCTION IN THE HOTEL INDUSTRY  
BESCHAFFUNGSSFUNKTION IN DER HOTELLERIE  
NABAVNA FUNKCIJA U HOTELIJERSTVU (str.87-92) hrvatskipdf 1 MB
Nadia Pavia
Prethodno priopćenje 		 
GUEST SATISFACTION MANAGEMENT IN THE CATERING INDUSTRY  
DAS MANAGEMENT DER GÄSTEZUFRIEDENHEIT IM HOTELGEWERBE  
UPRAVLJANJE ZADOVOLJSTVOM GOSTIJU U UGOSTITELJSTVU (str.93-103) hrvatskipdf 3 MB
Vlado Galičić
Prethodno priopćenje 		 
MEĐUNARODNA POTRAŽNJA ZA EUROPSKIM TURIZMOM U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI  
DIE INTERNATIONALE NACHFRAGE DES EUROPÄISCHEN TOURISMUS IM KOMITAT VON PRIMORJE UND GORSKI KOTAR  
THE INTERNATIONAL DEMAND FOR EUROPEAN TOURISM IN THE COUNTY OF PRIMORJE-GORSKI KOTAR (str.105-116) engleskipdf 3 MB
Tea Baldigara
Prethodno priopćenje 		 
KONCEPT MULTIKRITERUSKOG SISTEMA DONOŠENJA ODLUKE U TURIZMU, UPOTREBOM MODELA DINAMIKE SISTEMA  
EIN KONZEPT DES MULTIKRITERIENSYSTEMS FÜR ENTSCHEIDUNGSTREFFEN IM TOURISMUS MIT SYSTEMDINAMIK MODELLEN  
A CONCEPT OF A MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING SYSTEM IN TOURISM, USING MODELS OF SYSTEM DYNAMICS (str.117-125) engleskipdf 2 MB
Tadeja Jere Lazanski, Miroljub Kljajić, Andrej Škraba
Prethodno priopćenje 		 
CROATIAN BALANCE OF PAYMENT AND TOURISM  
DIE ZAHLUNGSBILANZ DER REPUBLIK KROATIEN UND DER TOURISMUS  
PLATNA BILANCA REPUBLIKE HRVATSKE I TURIZAM (str.127-142) hrvatskipdf 4 MB
Branko Blažević, Adriana Jelušić
Pregledni rad 		 
TURISTIČKE USLUGE U RUMUNJSKOJ I NEKI ETIČKI ASPEKTI ZAŠTITE POTROŠAČA  
TOURISTISCHE DIENSTLEISTUNGEN IN RUMENIEN UND EINIGE ETHISCHE ASPEKTE DES KONSUMENTENSCHUTZES  
THE TOURISTIC SERVICES IN ROMANIA AND SOME ETHICAL ASPECTS OF CONSUMERS PROTECTION (str.143-148) engleskipdf 2 MB
Ada-Mirela Tomescu, Elena Botezat
Pregledni rad 		 
ZNAČAJ NJEMAČKOG JEZIKA U HRVATSKOM TURIZMU  
IMPORTANCE OF GERMAN LANGUAGE IN CROATIAN TOURISM  
DIE BEDEUTUNG DER DEUTSCHKENNTNISSE IM KROATISCHEN TOURISMUS (str.149-158) njemačkipdf 3 MB
Nevenka Blažević, Brigita Bosnar-Valković
Pregledni rad 		 
KARPATSKA EUROPSKA REGIJA KAO PLAN EUROPSKE INTEGRACIJE NA POLJU TURISTIČKE EKONOMIJE  
DIE KARPATEN EUROREGION ALS EIN PLAN EUROPÄISCHER INTEGRIERUNG IM BEREICH DER TOURISMUS ÖKONOMIE  
THE CARPATHIAN EUROREGION AS A PLANE OF EUROPEAN INTEGRATION IN THE FIELD OF TOURISTIC ECONOMY (str.159-168) engleskipdf 2 MB
Waclaw Kotlinski
Pregledni rad 		 
MICE - ŠANSE I ČIMBENICI USPJEHA  
M.I.C.E. - SUCCESS FACTORS AND OPPORTUNITIES  
MICE - ERFOLGSFAKTOREN UND CHANCEN (str.169-176) njemačkipdf 2 MB
Christian Dörfler
Pregledni rad 		 
ITALIAN ENOLOGICAL DICTIONARIES - ON LINE  
ITALIENISCHE ÖNOLOGIEWÖRTERBÜCHER ONLINE  
TALIJANSKI ENOLOŠKI RJEČNICI NA INTERNETU (str.177-184) hrvatskipdf 2 MB
Željka Štefan
Pregledni rad 		 
FRENCH OENOLOGICAL DICTIONARIES ON THE INTERNET  
FRANZÖSISCHE ÖNOLOGISCHE WÖRTERBÜCHER IM INTERNET  
FRANCUSKI ENOLOŠKI RJEČNICI NA INTERNETU (str.185-192) hrvatskipdf 2 MB
Jadranka Škunca
Pregledni rad 		 
PRIMJENA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI  
ANWENDUNG DER INFORMIERUNGSTECHNOLOGIE IN DER HOTELINDUSTRIE  
APPLICATION OF THE INFORMATION TECHNOLOGY IN THE HOTEL INDUSTRY (str.193-205) engleskipdf 3 MB
Ljubica Pilepić
Stručni rad 		 
BOOK REVIEWS  
BUCHBESPRECHUNGEN  
PRIKAZI KNJIGA (str.207-211) hrvatskipdf 1 MB
Franjo Radišić, Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
Recenzija, Prikaz 		 
ACTIVITIES OF THE FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT, OPATIJA  
TÄTIGKEITEN DER FAKULTÄT FÜR TOURISMUS UND HOTEL MANAGEMENT, OPATIJA  
IZ AKTIVNOSTI FAKULTETA ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT, OPATIJA (str.212-229) hrvatskipdf 5 MB
Ostalo  
REVIEWERS  
REZENSENTEN  
RECENZENTI (str.232-233) hrvatskipdf 346 KB
Ostalo  
Posjeta: 456 *