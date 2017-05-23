Tourism and hospitality management, Vol.8 No.1-2

|Sadržaj
|Puni tekst
|
OPTIMAL FINANCIAL STRUCTURE MODELLING
|
|
MODELIERUNG DER OPTIMALEN FINANZSTRUKTUR
|
|
MODELIRANJE OPTIMALNE FINANCIJSKE STRUKTURE
(str.1-12)
|
hrvatskipdf 3 MB
|
Zoran Ivanović, Vanja Ivanović
Izvorni znanstveni članak
|
|
MODELIRANJE OPTIMALNE FINANCIJSKE STRUKTURE
|
|
MARKTPOSITIONIERUNG DER HOTELDIENSTLEISTUNG
|
|
TRŽIŠNO POZICIONIRANJE HOTELSKIH USLUGA
(str.13-18)
|
hrvatskipdf 1 MB
|
Branka Berc Radišić
Izvorni znanstveni članak
|
|
INFLUENCE OF THE SALES TAXES ON THE TOURISM
|
|
EINFLÜSS DER UMSATZSTEUER AUF DEN TOURISMUS
|
|
UTJECAJ POREZA NA PROMET NA TURIZAM
(str.19-28)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Dragan Roller
Izvorni znanstveni članak
|
|
ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI EKO TURIZMA U TURSKOJ, NA PRIMJERU: PLANINSKO PODRUČJE ULUDAG
|
|
DIE UNTERSUCHUNG DER MÖGLICHKEITEN IN DER TÜRKEI, AM BEISPIEL: BERGGEBIET ULUDAG
|
|
SEARCHING FOR ECO TOURISM POSSIBILITIES IN TURKEY, A CASE STUDY: ULUDAG MOUNTAIN REGION EXPERIENCE
(str.29-44)
|
engleskipdf 4 MB
|
Murat Özyaba
Izvorni znanstveni članak
|
|
STUDY RESULTS REGARDING THE IMPLEMENTATION LEVEL OF INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS IN THE ACCOUNTING OF TOURIST ASSOCIATIONS IN THE DESTINATION
|
|
FORSCHUNGSRESULTATE DES AUFBAU DES RECHUNGSWESENS INFORMATIONSSYSTEM DER DESTINATIONSFREMDENVERKEHRSGEMEINSCHAFT
|
|
REZULTATI ISTRAŽIVANJA IZGRAĐENOSTI RAČUNOVODSTVENOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA TURISTIČKE ZAJEDNICE DESTINACIJE
(str.45-64)
|
hrvatskipdf 6 MB
|
Milena Peršić, Majda Šale
Prethodno priopćenje
|
|
THE EVALUATION OF QUESTIONNAIRES BY SURVEY RESPONDENTS-MANAGERS IN TOURISM
|
|
DIE BEWERTUNG DER ENQUETE FRAGEBOGEN VOM STANDPUNKT DES BEFRAGTEN-MANAGERS IM TOURISMUS
|
|
VREDNOVANJE ANKETNIH UPITNIKA SA STAJALIŠTA ISPITANIKA-MENADŽERA U TURIZMU
(str.65-78)
|
hrvatskipdf 4 MB
|
Igor Brajdić
Prethodno priopćenje
|
|
RUKOVOĐENJE I MOTIVACIJA: RUKOVODITELJ KAO MOTIVIRANI I KAO MOTIVATOR
|
|
DIE FÜHRUNG UND DIE MOTIVATION FÜHRUNGSBEAMTER ALS DER MOTIVIERTE UND DER MOTIVIERENDE
|
|
LEADERSHIP AND MOTIVATION: LEADER AS A MOTIVATOR AND AS A MOTIVATED ONE
(str.79-86)
|
engleskipdf 2 MB
|
Dobrivoje Mihailović, Ivana Kovačević
Prethodno priopćenje
|
|
THE PROCUREMENT FUNCTION IN THE HOTEL INDUSTRY
|
|
BESCHAFFUNGSSFUNKTION IN DER HOTELLERIE
|
|
NABAVNA FUNKCIJA U HOTELIJERSTVU
(str.87-92)
|
hrvatskipdf 1 MB
|
Nadia Pavia
Prethodno priopćenje
|
|
GUEST SATISFACTION MANAGEMENT IN THE CATERING INDUSTRY
|
|
DAS MANAGEMENT DER GÄSTEZUFRIEDENHEIT IM HOTELGEWERBE
|
|
UPRAVLJANJE ZADOVOLJSTVOM GOSTIJU U UGOSTITELJSTVU
(str.93-103)
|
hrvatskipdf 3 MB
|
Vlado Galičić
Prethodno priopćenje
|
|
MEĐUNARODNA POTRAŽNJA ZA EUROPSKIM TURIZMOM U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
|
|
DIE INTERNATIONALE NACHFRAGE DES EUROPÄISCHEN TOURISMUS IM KOMITAT VON PRIMORJE UND GORSKI KOTAR
|
|
THE INTERNATIONAL DEMAND FOR EUROPEAN TOURISM IN THE COUNTY OF PRIMORJE-GORSKI KOTAR
(str.105-116)
|
engleskipdf 3 MB
|
Tea Baldigara
Prethodno priopćenje
|
|
KONCEPT MULTIKRITERUSKOG SISTEMA DONOŠENJA ODLUKE U TURIZMU, UPOTREBOM MODELA DINAMIKE SISTEMA
|
|
EIN KONZEPT DES MULTIKRITERIENSYSTEMS FÜR ENTSCHEIDUNGSTREFFEN IM TOURISMUS MIT SYSTEMDINAMIK MODELLEN
|
|
A CONCEPT OF A MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING SYSTEM IN TOURISM, USING MODELS OF SYSTEM DYNAMICS
(str.117-125)
|
engleskipdf 2 MB
|
Tadeja Jere Lazanski, Miroljub Kljajić, Andrej Škraba
Prethodno priopćenje
|
|
CROATIAN BALANCE OF PAYMENT AND TOURISM
|
|
DIE ZAHLUNGSBILANZ DER REPUBLIK KROATIEN UND DER TOURISMUS
|
|
PLATNA BILANCA REPUBLIKE HRVATSKE I TURIZAM
(str.127-142)
|
hrvatskipdf 4 MB
|
Branko Blažević, Adriana Jelušić
Pregledni rad
|
|
TURISTIČKE USLUGE U RUMUNJSKOJ I NEKI ETIČKI ASPEKTI ZAŠTITE POTROŠAČA
|
|
TOURISTISCHE DIENSTLEISTUNGEN IN RUMENIEN UND EINIGE ETHISCHE ASPEKTE DES KONSUMENTENSCHUTZES
|
|
THE TOURISTIC SERVICES IN ROMANIA AND SOME ETHICAL ASPECTS OF CONSUMERS PROTECTION
(str.143-148)
|
engleskipdf 2 MB
|
Ada-Mirela Tomescu, Elena Botezat
Pregledni rad
|
|
ZNAČAJ NJEMAČKOG JEZIKA U HRVATSKOM TURIZMU
|
|
IMPORTANCE OF GERMAN LANGUAGE IN CROATIAN TOURISM
|
|
DIE BEDEUTUNG DER DEUTSCHKENNTNISSE IM KROATISCHEN TOURISMUS
(str.149-158)
|
njemačkipdf 3 MB
|
Nevenka Blažević, Brigita Bosnar-Valković
Pregledni rad
|
|
KARPATSKA EUROPSKA REGIJA KAO PLAN EUROPSKE INTEGRACIJE NA POLJU TURISTIČKE EKONOMIJE
|
|
DIE KARPATEN EUROREGION ALS EIN PLAN EUROPÄISCHER INTEGRIERUNG IM BEREICH DER TOURISMUS ÖKONOMIE
|
|
THE CARPATHIAN EUROREGION AS A PLANE OF EUROPEAN INTEGRATION IN THE FIELD OF TOURISTIC ECONOMY
(str.159-168)
|
engleskipdf 2 MB
|
Waclaw Kotlinski
Pregledni rad
|
|
MICE - ŠANSE I ČIMBENICI USPJEHA
|
|
M.I.C.E. - SUCCESS FACTORS AND OPPORTUNITIES
|
|
MICE - ERFOLGSFAKTOREN UND CHANCEN
(str.169-176)
|
njemačkipdf 2 MB
|
Christian Dörfler
Pregledni rad
|
|
ITALIAN ENOLOGICAL DICTIONARIES - ON LINE
|
|
ITALIENISCHE ÖNOLOGIEWÖRTERBÜCHER ONLINE
|
|
TALIJANSKI ENOLOŠKI RJEČNICI NA INTERNETU
(str.177-184)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Željka Štefan
Pregledni rad
|
|
FRENCH OENOLOGICAL DICTIONARIES ON THE INTERNET
|
|
FRANZÖSISCHE ÖNOLOGISCHE WÖRTERBÜCHER IM INTERNET
|
|
FRANCUSKI ENOLOŠKI RJEČNICI NA INTERNETU
(str.185-192)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Jadranka Škunca
Pregledni rad
|
|
PRIMJENA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI
|
|
ANWENDUNG DER INFORMIERUNGSTECHNOLOGIE IN DER HOTELINDUSTRIE
|
|
APPLICATION OF THE INFORMATION TECHNOLOGY IN THE HOTEL INDUSTRY
(str.193-205)
|
engleskipdf 3 MB
|
Ljubica Pilepić
Stručni rad
|
|
BOOK REVIEWS
|
|
BUCHBESPRECHUNGEN
|
|
PRIKAZI KNJIGA
(str.207-211)
|
hrvatskipdf 1 MB
|
Franjo Radišić, Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
Recenzija, Prikaz
|
|
ACTIVITIES OF THE FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT, OPATIJA
|
|
TÄTIGKEITEN DER FAKULTÄT FÜR TOURISMUS UND HOTEL MANAGEMENT, OPATIJA
|
|
IZ AKTIVNOSTI FAKULTETA ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT, OPATIJA
(str.212-229)
|
hrvatskipdf 5 MB
|
Ostalo
|
|
REVIEWERS
|
|
REZENSENTEN
|
|
RECENZENTI
(str.232-233)
|
hrvatskipdf 346 KB
|
Ostalo
|