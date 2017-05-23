Tourism and hospitality management, Vol.7 No.1-2

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THE FORMS OF TOURIST UTILIZATION IN THE NATURE PARK OF "UČKA"
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OBLICI TURISTIČKOG KORIŠTENJA PARKA PRIRODE "UČKA"
(str.1-20)
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hrvatskipdf 4 MB
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Ivanka Avelini Holjevac
Izvorni znanstveni članak
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THE OPPORTUNITIES OF TOURISM IN SOLVING UNEMPLOYMENT
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MOGUĆNOSTI TURIZMA U RJEŠAVANJU PROBLEMA NEZAPOSLENOSTI
(str.21-36)
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hrvatskipdf 4 MB
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Branko Blažević, Tanja Vuković
Prethodno priopćenje
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VIŠEJEZIČNOST U TURIZMU
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MULTILINGUISM IN TOURISM
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MEHRSPRACHIGKEIT IM TOURISMUS
(str.37-45)
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njemačkipdf 2 MB
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Nevenka Blažević
Prethodno priopćenje
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NASTAVNE METODE U STRANOM JEZIKU KOJE ODRASLI POLAZNICI NE VOLE
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TEACHING METHODS OF FOREIGN LANGUAGE ADULT LEARNERS DISLIKE
(str.47-52)
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engleskipdf 2 MB
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Brigita Bosnar-Valkovic
Stručni rad
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CREATIVITY AND DECISION-MAKING TECHNIQUES IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY
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KREATIVNOST I TEHNIKE ODLUČIVANJA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE
(str.53-64)
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hrvatskipdf 3 MB
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Igor Brajdić, Helena Vulić
Prethodno priopćenje
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THE ASSET MANAGEMENT PLAN AND THE MANAGING PORTFOLIO SYSTEM
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PLAN I SUSTAV UPRAVLJANJA PORTFELJEM U TURISTIČKOM SEKTORU: primjer: «Adria Resorts» d.o.o Rovinj
(str.65-85)
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hrvatskipdf 5 MB
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Vinka Cetinski
Prethodno priopćenje
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MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA UVOĐENJA USALI STANDARDA U HOTELSKA PODUZEĆA SLOVENIJE
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POSSIBILITIES AND LIMITATIONS FOR THE INTRODUCTION OF THE USALI STANDARD IN THE SLOVENE HOTEL COMPANIES
(str.87-102)
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engleskipdf 4 MB
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Gordana Ivankovič, Nada Klobučar, Darjana Vidic
Izlaganje sa skupa
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ACTORS OF THE MANAGEMENT MECHANISM IN TRANSFORMATION OF THE HOTEL BUSINESS SYSTEMS
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ČIMBENICI MENEDŽMENT POLUGE U TRANSFORMACIJI HOTELSKIH POSLOVNIH SUSTAVA
(str.103-120)
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hrvatskipdf 5 MB
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Goran Kutnjak
Pregledni rad
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LINGVISTIČKA ISTRAŽIVANJA KAO SREDSTVO ZA UNAPREĐENJE KVALITETE U HOTELIJERSTVU
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LANGUAGE INVESTIGATIONS AS A MEANS OF IMPROVING QUALITY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
(str.121-132)
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engleskipdf 3 MB
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Dolores Miškulin Čubrić
Pregledni rad
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ISTRAŽIVANJE POSTIGNUTOG STUPNJA RAZVOJA MENADŽERSKOG RAČUNOVODSTVA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE
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A RESEARCH ON THE ACCOMPLISHED DEVELOPMENT LEVEL OF THE MANAGERIAL ACCOUNTING IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY
(str.133-150)
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engleskipdf 4 MB
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Milena Peršić, Marino Turčić
Pregledni rad
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E-COMMERCE IN ECOTOURISM
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E-TRGOVINA U EKOTURIZMU
(str.151-158)
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Ljiljana Vajda Mlinaček, Vera Gradišnik
Pregledni rad
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ECONOMICAL DEVELOPMENT OF PROTECTED REGIONS
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GOSPODARSKI RAZVOJ ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
(str.159-172)
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Vidoje Vujić, Kristina Črnjar
Prethodno priopćenje
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BOOK REVIEWS
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BUCHBESPRECHUNGEN
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PRIKAZI KNJIGA
(str.173-178)
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Recenzija, Prikaz
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ACITIVITIES OF THE FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT, OPATIJA
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TÄTIGKEITEN DER FAKULTÄT FÜR TOURISMUS- UND HOTELMANAGEMENT, OPATIJA
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IZBOR IZ AKTIVNOSTI FAKULTETA ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT, OPATIJA
(str.179-192)
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hrvatskipdf 3 MB
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Ostalo
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