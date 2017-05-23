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Tourism and hospitality management, Vol.7 No.1-2

Datum izdavanja: Prosinac 2001.

Objavljen na Hrčku: 23.05.2017.
Sadržaj Puni tekst
THE FORMS OF TOURIST UTILIZATION IN THE NATURE PARK OF "UČKA"  
OBLICI TURISTIČKOG KORIŠTENJA PARKA PRIRODE "UČKA" (str.1-20) hrvatskipdf 4 MB
Ivanka Avelini Holjevac
Izvorni znanstveni članak 		 
THE OPPORTUNITIES OF TOURISM IN SOLVING UNEMPLOYMENT  
MOGUĆNOSTI TURIZMA U RJEŠAVANJU PROBLEMA NEZAPOSLENOSTI (str.21-36) hrvatskipdf 4 MB
Branko Blažević, Tanja Vuković
Prethodno priopćenje 		 
VIŠEJEZIČNOST U TURIZMU  
MULTILINGUISM IN TOURISM  
MEHRSPRACHIGKEIT IM TOURISMUS (str.37-45) njemačkipdf 2 MB
Nevenka Blažević
Prethodno priopćenje 		 
NASTAVNE METODE U STRANOM JEZIKU KOJE ODRASLI POLAZNICI NE VOLE  
TEACHING METHODS OF FOREIGN LANGUAGE ADULT LEARNERS DISLIKE (str.47-52) engleskipdf 2 MB
Brigita Bosnar-Valkovic
Stručni rad 		 
CREATIVITY AND DECISION-MAKING TECHNIQUES IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY  
KREATIVNOST I TEHNIKE ODLUČIVANJA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE (str.53-64) hrvatskipdf 3 MB
Igor Brajdić, Helena Vulić
Prethodno priopćenje 		 
THE ASSET MANAGEMENT PLAN AND THE MANAGING PORTFOLIO SYSTEM  
PLAN I SUSTAV UPRAVLJANJA PORTFELJEM U TURISTIČKOM SEKTORU: primjer: «Adria Resorts» d.o.o Rovinj (str.65-85) hrvatskipdf 5 MB
Vinka Cetinski
Prethodno priopćenje 		 
MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA UVOĐENJA USALI STANDARDA U HOTELSKA PODUZEĆA SLOVENIJE  
POSSIBILITIES AND LIMITATIONS FOR THE INTRODUCTION OF THE USALI STANDARD IN THE SLOVENE HOTEL COMPANIES (str.87-102) engleskipdf 4 MB
Gordana Ivankovič, Nada Klobučar, Darjana Vidic
Izlaganje sa skupa 		 
ACTORS OF THE MANAGEMENT MECHANISM IN TRANSFORMATION OF THE HOTEL BUSINESS SYSTEMS  
ČIMBENICI MENEDŽMENT POLUGE U TRANSFORMACIJI HOTELSKIH POSLOVNIH SUSTAVA (str.103-120) hrvatskipdf 5 MB
Goran Kutnjak
Pregledni rad 		 
LINGVISTIČKA ISTRAŽIVANJA KAO SREDSTVO ZA UNAPREĐENJE KVALITETE U HOTELIJERSTVU  
LANGUAGE INVESTIGATIONS AS A MEANS OF IMPROVING QUALITY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY (str.121-132) engleskipdf 3 MB
Dolores Miškulin Čubrić
Pregledni rad 		 
ISTRAŽIVANJE POSTIGNUTOG STUPNJA RAZVOJA MENADŽERSKOG RAČUNOVODSTVA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE  
A RESEARCH ON THE ACCOMPLISHED DEVELOPMENT LEVEL OF THE MANAGERIAL ACCOUNTING IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY (str.133-150) engleskipdf 4 MB
Milena Peršić, Marino Turčić
Pregledni rad 		 
E-COMMERCE IN ECOTOURISM  
E-TRGOVINA U EKOTURIZMU (str.151-158) hrvatskipdf 2 MB
Ljiljana Vajda Mlinaček, Vera Gradišnik
Pregledni rad 		 
ECONOMICAL DEVELOPMENT OF PROTECTED REGIONS  
GOSPODARSKI RAZVOJ ZAŠTIĆENIH PODRUČJA (str.159-172) hrvatskipdf 3 MB
Vidoje Vujić, Kristina Črnjar
Prethodno priopćenje 		 
BOOK REVIEWS  
BUCHBESPRECHUNGEN  
PRIKAZI KNJIGA (str.173-178) hrvatskipdf 2 MB
Recenzija, Prikaz  
ACITIVITIES OF THE FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT, OPATIJA  
TÄTIGKEITEN DER FAKULTÄT FÜR TOURISMUS- UND HOTELMANAGEMENT, OPATIJA  
IZBOR IZ AKTIVNOSTI FAKULTETA ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT, OPATIJA (str.179-192) hrvatskipdf 3 MB
Ostalo  
Posjeta: 303 *