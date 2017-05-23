Tourism and hospitality management, Vol.6 No.1-2

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STICANJE KVALIFIKACIJA U TURIZMU - izazov obrazovanju i daljnjoj izobrazbi
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QUALIFIZIERUNG IM TOURISMUS - eine Herausforderung für Aus- und Weiterbildung
(str.1-12)
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Claudia Daurer
Pregledni rad
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PONUDA I POTRAŽNJA KVALIFICIRANIH TURISTIČKIH RADNIKA NA TRŽIŠTU RADA
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THE DEMAND AND SUPPLY OF QUALIFIED EMPLOYEES OF TOURISM ON THE JOB MARKET
(str.13-19)
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Milota Vetrakova
Prethodno priopćenje
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THE INFLUENCE OF EDUCATION ON THE FEATURES OF MANAGERIAL DECISION-MAKING IN THE CROATIAN HOSPITALITY TRADE
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UTJECAJ OBRAZOVANJA NA ZNAČAJKE ODLUČIVANJA MENADŽERA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE
(str.21-34)
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Igor Brajdić
Prethodno priopćenje
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TOURISM DEVELOPMENT AND EDUCATION SYSTEM IN CROATIA
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RAZVOJ TURIZMA I SUSTAVA OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
(str.35-48)
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Vinka Cetinski, Ines Cerović Milohnić
Pregledni rad
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PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS IN THE HIGHER EDUCATIONAL SYSTEM OF TOURIST AND HOTEL MANAGERS
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PRAKTIČNA NASTAVA STUDENATA U SUSTAVU VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ZA TURISTIČKE I HOTELSKE MENADŽERE
(str.49-62)
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Vlado Galičić
Stručni rad
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IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES IN TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY
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ZNAČENJE STRANOG JEZIKA STRUKE KOD KADROVA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU
(str.63-72)
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Dolores Miškulin Čubrić
Pregledni rad
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KVALITETA SVEUČILIŠNOG OBRAZOVANJA ZA TURIZAM
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QUALITY OF UNIVERSITY’S TOURISM EDUCATION
(str.73-84)
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Milena Peršić
Pregledni rad
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KADROVSKI RAZVOJ I MENADŽMENT U TURIZMU
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PERSONNEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IN TOURISM
(str.85-100)
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Vidoje Vujić
Stručni rad
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ČIMBENICI KVALITETE IZLOŽBENOG PROSTORA - RAZVOJ NOVOG MJERILA
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FACTORS OF QUALITY OF THE EXHIBITION STAND - DEVELOPING A NEW YARDSTICK
(str.101-118)
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Damijan Mumel
Prethodno priopćenje
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GUGGENHEIM MUZEJ U BILBAO I VISOKA KUHINJA (KUHARSKO UMIJEĆE) POKRAJINE BASQUE: PRISTUP PRIJENOSU KNOW-HOW
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THE GUGGENHEIM MUSEUM BILBAO AND BASQUE HIGH CUISINE: AN APPROACH TO THE TRANSMISSION OF KNOW-HOW
(str.119-126)
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Beatriz Plaza
Pregledni rad
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PRODUKTIVNOST RADA HOTELSKE INDUSTRIJE HRVATSKE: izvor blagostanja i siromaštva
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LABOUR PRODUCTIVITY IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY: the source of prosperity and poverty
(str.127-141)
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Ivanka Avelini Holjevac
Izvorni znanstveni članak
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LOCAL STRATEGIES IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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LOKALNE STRATEGIJE U POSTIZANJU ODRŽIVOG RAZVOJA
(str.143-158)
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Branka Blažević
Prethodno priopćenje
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THE CONTEMPORARY TOURIST PROFILE AND THE CROATIAN TOURIST PRODUCT
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PROFIL SUVREMENOG TURISTA I HRVATSKI TURISTIČKI PROIZVOD
(str.159-168)
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Božena Horvat
Pregledni rad
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RETAIL TRADE IN THE TOURIST SUPPLY OF THE REPUBLIC OF CROATIA
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TRGOVINA NA MALO U TURISTIČKOJ PONUDI REPUBLIKE HRVATSKE
(str.169-182)
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Nikola Knego, Halid Konjhodžić
Pregledni rad
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BOOK REVIEWS
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BUCHBESPRECHUNGEN
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PRIKAZI KNJIGA
(str.183-200)
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Brigita Bosnar-Valkovic, Cvjetan Jardas, Ana Marija Vrtodušić, Helga Maškarin, Sandra Ilić, Tea Baldigara, Vladimir Stipetić, Adriana Jelušić
Recenzija, Prikaz
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ACTIVITIES OF THE FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT, OPATIJA
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TÄTIGKEITEN DER FAKULTÄT FÜR TOURISMUS- UND HOTELMANAGEMENT, OPATIJA
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IZBOR IZ AKTIVNOSTI FAKULTETA ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT, OPATIJA
(str.201-210)
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hrvatskipdf 3 MB
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Ostalo
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SURADNICI / RECENZENTI
(str.211-214)
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Ostalo
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