Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.55 No.1-2

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DULJINA RAZDOBLJA DO CVATNJE FLUE-CURED SORTE DUHANA PODRAVINA
(str.3-7)
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THE PERIOD BETWEEN THE PLNTING AND FLOWERIN DATE OF THE FLUE-CURED TOBACCO VARIETY PODRAVINA
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Blažica Šmalcelj
Izvorni znanstveni članak
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UTJECAJ POVEĆANIH KOLIČINA N,P,K HRANIVA NA KOLIČINU I KAKVOĆU PRIRODA SLADORNE REPE
(str.9-21)
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EFFECT OF INCREASED AMOUNTS OF N, P, K NUTRIENTS ON QUANTITY AND QUALITY OF SUGAR BEET YIELD
(str.9-21)
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Mirko Gagro, Ivan Gašpar
Izvorni znanstveni članak
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VALORIZACIJA STANJA DRVOREDNOG ZELENILA
(str.23-54)
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EVALUATION OF THE CONDITION OF STREET TREES
(str.23-54)
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Mihaela Kurtela
Izvorni znanstveni članak
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ISTRAŽIVANJE KORELATIVNIH ODNOSA U OTPORNOSTI PŠENICE U STADIJU MLADIH BILJČICA I ODRASLOM STADIJU NA LEPTOSPHAERIA NODORUM
(str.55-61)
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INVESTIGATION INTO CORRELATIVE RELATION OF RESISTANCE OF WHEAT STAGE TO LEPTOSPHAERIA NODORUM IN SEEDLING AND IN ADULT
(str.55-61)
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Bogdan Korić
Izvorni znanstveni članak
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DINAMIKA POPULACIJE FAUNE U PROIZVODNIM I NEPROIZVODNIM JABUČICIMA
(str.63-72)
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DYNAMIC OF FAUNA POPULATION IN MANAGED AND UNMANAGED APPLE ORCHARDS
(str.63-72)
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I. Ciglar, Ž. Budinščak
Izvorni znanstveni članak
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BILANCA JAJA U HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 1980-1990.
(str.73-80)
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EGG BALANCE IN THE REPUBLIC OF CROATIA FOR THE PERIOD BETWEEN 1980-1990.
(str.73-80)
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D. Kovačević, R. Franić
Prethodno priopćenje
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BAZE PODATAKA KAO IZVORI INFORMACIJA
(str.81-87)
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DATABASES AS INFORMATION SOURCES
(str.81-87)
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Ines Temmer, Tibor Toth
Pregledni rad
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STANJE I PERSPEKTIVE GENETIČKO-OPLEMENJIVAČKIH PROGRAMA OSNOVNIH RATARSKIH KULTURA
(str.89-95)
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STATE AND PROSPECTS OF GENETIC AND IMPROVEMENT PROGRAMMES FOR BASIC AGRICULTURAL CROPS
(str.89-95)
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Milutin Bede, Julije Martinčić, Stipe Vujević, Marija Vratarić, Miroslav Krizmanić, Mirko Stjepanović
Izlaganje sa skupa
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GENETIKA KAO OSNOVA OPLEMENJIVANJA BILJA I SJEMENARSTVA
(str.97-109)
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GENETICS AS A BASIS OF PLANT BREEDING AND SEED INDUSTRY
(str.97-109)
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Zdravko Martinić-Jerčić
Stručni rad
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PRIJEDLOG PROGRAMA RAZVOJA SELA I POLJOPRIVREDE
(str.111-123)
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PROPOSED PROGRAMME FOR FARMING AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
(str.111-123)
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Ivan Marohnić
Stručni rad
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FACELIJA-PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH. PRIVLAČI PAŽNJU ZNANSTVENIKA I POLJOPRIVREDNIKA
(str.125-129)
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PHACELIA-PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH. ARRESTING ATTENTION OF SCIENTISTS AND FARMERS
(str.125-129)
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Nada Hulina
Stručni rad
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MIKORIZA U UZGOJU POVRĆA
(str.131-135)
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MYCORRHIZA IN VEGETABLE GROWING
(str.131-135)
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Bruno Novak
Stručni rad
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- ANGERS-FRANCUSKI CENTAR ZA SELEKCIJU VOĆAKA;
- IN MEMORIAM: Prof.dr. ARTUR STARC
(str.137-140)
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J. Kišpatić, Tito Žimbrek
Ostalo
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