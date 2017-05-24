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Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.55 No.1-2

Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva,Vol.55 No.1-2
Datum izdavanja: Ožujak 1993.

Objavljen na Hrčku: 24.05.2017.
Sadržaj Puni tekst
DULJINA RAZDOBLJA DO CVATNJE FLUE-CURED SORTE DUHANA PODRAVINA (str.3-7) hrvatskipdf 2 MB
THE PERIOD BETWEEN THE PLNTING AND FLOWERIN DATE OF THE FLUE-CURED TOBACCO VARIETY PODRAVINA (str.3-7)  
Blažica Šmalcelj
Izvorni znanstveni članak 		 
UTJECAJ POVEĆANIH KOLIČINA N,P,K HRANIVA NA KOLIČINU I KAKVOĆU PRIRODA SLADORNE REPE (str.9-21) hrvatskipdf 5 MB
EFFECT OF INCREASED AMOUNTS OF N, P, K NUTRIENTS ON QUANTITY AND QUALITY OF SUGAR BEET YIELD (str.9-21)  
Mirko Gagro, Ivan Gašpar
Izvorni znanstveni članak 		 
VALORIZACIJA STANJA DRVOREDNOG ZELENILA (str.23-54) hrvatskipdf 10 MB
EVALUATION OF THE CONDITION OF STREET TREES (str.23-54)  
Mihaela Kurtela
Izvorni znanstveni članak 		 
ISTRAŽIVANJE KORELATIVNIH ODNOSA U OTPORNOSTI PŠENICE U STADIJU MLADIH BILJČICA I ODRASLOM STADIJU NA LEPTOSPHAERIA NODORUM (str.55-61) hrvatskipdf 2 MB
INVESTIGATION INTO CORRELATIVE RELATION OF RESISTANCE OF WHEAT STAGE TO LEPTOSPHAERIA NODORUM IN SEEDLING AND IN ADULT (str.55-61)  
Bogdan Korić
Izvorni znanstveni članak 		 
DINAMIKA POPULACIJE FAUNE U PROIZVODNIM I NEPROIZVODNIM JABUČICIMA (str.63-72) hrvatskipdf 3 MB
DYNAMIC OF FAUNA POPULATION IN MANAGED AND UNMANAGED APPLE ORCHARDS (str.63-72)  
I. Ciglar, Ž. Budinščak
Izvorni znanstveni članak 		 
BILANCA JAJA U HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 1980-1990. (str.73-80) hrvatskipdf 3 MB
EGG BALANCE IN THE REPUBLIC OF CROATIA FOR THE PERIOD BETWEEN 1980-1990. (str.73-80)  
D. Kovačević, R. Franić
Prethodno priopćenje 		 
BAZE PODATAKA KAO IZVORI INFORMACIJA (str.81-87) hrvatskipdf 3 MB
DATABASES AS INFORMATION SOURCES (str.81-87)  
Ines Temmer, Tibor Toth
Pregledni rad 		 
STANJE I PERSPEKTIVE GENETIČKO-OPLEMENJIVAČKIH PROGRAMA OSNOVNIH RATARSKIH KULTURA (str.89-95) hrvatskipdf 3 MB
STATE AND PROSPECTS OF GENETIC AND IMPROVEMENT PROGRAMMES FOR BASIC AGRICULTURAL CROPS (str.89-95)  
Milutin Bede, Julije Martinčić, Stipe Vujević, Marija Vratarić, Miroslav Krizmanić, Mirko Stjepanović
Izlaganje sa skupa 		 
GENETIKA KAO OSNOVA OPLEMENJIVANJA BILJA I SJEMENARSTVA (str.97-109) hrvatskipdf 5 MB
GENETICS AS A BASIS OF PLANT BREEDING AND SEED INDUSTRY (str.97-109)  
Zdravko Martinić-Jerčić
Stručni rad 		 
PRIJEDLOG PROGRAMA RAZVOJA SELA I POLJOPRIVREDE (str.111-123) hrvatskipdf 5 MB
PROPOSED PROGRAMME FOR FARMING AND AGRICULTURE DEVELOPMENT (str.111-123)  
Ivan Marohnić
Stručni rad 		 
FACELIJA-PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH. PRIVLAČI PAŽNJU ZNANSTVENIKA I POLJOPRIVREDNIKA (str.125-129) hrvatskipdf 2 MB
PHACELIA-PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH. ARRESTING ATTENTION OF SCIENTISTS AND FARMERS (str.125-129)  
Nada Hulina
Stručni rad 		 
MIKORIZA U UZGOJU POVRĆA (str.131-135) hrvatskipdf 2 MB
MYCORRHIZA IN VEGETABLE GROWING (str.131-135)  
Bruno Novak
Stručni rad 		 
- ANGERS-FRANCUSKI CENTAR ZA SELEKCIJU VOĆAKA; - IN MEMORIAM: Prof.dr. ARTUR STARC (str.137-140) hrvatskipdf 2 MB
J. Kišpatić, Tito Žimbrek
Ostalo 		 
Posjeta: 173 *