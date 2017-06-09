Reumatizam, Vol.62 No.suppl. 1

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SVEUKUPNA OBILJEŽJA I RANA DIJAGNOZA U BOLESNIKA S BOLESTIMA VEZIVNOG TKIVA
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OVERALL CHARACTERISTICS AND EARLY DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH CONNECTIVE TISSUE
DISEASES
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László Czirják
Pregledni rad
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IZAZOV RANOG OSTEOARTRITISA KOLJENA
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THE CHALLENGE OF EARLY KNEE OSTEOARTHRITIS
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Alberto Migliore, Emaunele Bizzi
Pregledni rad
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OSTEOARTRITIS: MEHANIČKI POREMEĆAJ ILI UPALNA BOLEST?
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OSTEOARTHRITIS: A MECHANICAL DISORDER OR AN INFLAMMATORY DISEASE?
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Nadica Laktašić-Žerjavić
Pregledni rad
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ULOGA BIOMARKERA U OSTEOARTRITISU
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THE ROLE OF BIOMARKERS IN OSTEOARTHRITIS
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Mislav Radić, Dušanka Martinović Kaliterna
Pregledni rad
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RANI VS. UZNAPREDOVALI OSTEOARTRITIS S ASPEKTA RADIOLOGA
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EARLY VS. ADVANCED OSTEOARTHRITIS FROM A RADIOLOGICAL ASPECT
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Kristina Potočki, Dubravko Bajramović, Luka Novosel
Pregledni rad
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PREPORUKE I SMJERNICE ZA LIJEČENJE OSTEOARTRITISA
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RECOMMENDATIONS AND GUIDELINES FOR THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS
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Simeon Grazio
Pregledni rad
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OSTEOARTRITIS – I VJEŽBE DJELUJU KAO LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU TIJEK BOLESTI?
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OSTHEOARTHRITIS – EXERCISE AS A DISEASE-MODIFYING DRUG (DMARD)?
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Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
Pregledni rad
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KIRURŠKO LIJEČENJE OSTEORATRITISA
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SURGICAL TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS
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Domagoj Delimar, Krešimir Crnogaća, Goran Bićanić
Pregledni rad
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RANA SKLERODERMA
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EARLY SCLERODERMA
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Silvia Bellando Randone, Marco Matucci Cerinic
Pregledni rad
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REUMATSKE I MALIGNE BOLESTI – GDJE JE POVEZANOST?
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RHEUMATIC DISEASES AND MALIGNANSY – WHERE IS THE ASSOCIATION?
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Višnj Prus, Jasminka Milas-Ahić, Željka Kardum, Ivana Kovačević
Pregledni rad
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PARANEOPLASTIČKI SINDROMI U REUMATOLOGIJI
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PARANEOPLASTIC SYNDROMES IN RHEUMATOLOGY
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Miroslav Mayer, Branimir Anić
Pregledni rad
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SJÖGRENOV SINDROM I LIMFOPROLIFERATIVNE BOLESTI
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SJÖGREN’S SYNDROME AND LYMPHOPROLIFERATIVE DISEASES
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Joško Mitrović, Jadranka Morović Vergles
Pregledni rad
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LIJEČENJE REUMATSKIH BOLESTI I MALIGNOMI
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TREATMENT OF RHEUMATIC DISEASES AND MALIGNANCY
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Srdjan Novak
Pregledni rad
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REUMATSKA POLIMIALGIJA, TEMPORALNI ARTERITIS I MALIGNOMI – POSTOJI LI POVEZANOST?
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POLYMYALGIA RHEUMATICA, GIANT CELL ARTERITIS AND MALIGNANCY – IS THERE AN ASSOCIATION?
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Daniela Marasković Krstulović, Ivona Božić, Katarina Borić
Pregledni rad
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SISTEMSKA SKLEROZA I MALIGNE BOLESTI
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SYSTEMIC SCLEROSIS AND MALIGNANT DISEASES
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Dijana Perković, Dušanka Martinović Kaliterna
Pregledni rad
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DIJAGNOSTIČKI ULTRAZVUK MUSKULOSKELETNOG SUSTAVA – VAŽNOST STANDARDIZACIJE NALAZA
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DIAGNOSTIC ULTRASOUND OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM - THE IMPORTANCE OF STANDARDIZATION OF ULTRASOUND FINDINGS
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Porin Perić, Marijana Pervan, Doroteja Perić
Pregledni rad
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