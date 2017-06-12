Poslovna izvrsnost : znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, Vol.11 No.1

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Časopisi po područjima
Uredništva
Autori
Politike i razmjena
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Datum izdavanja: Lipanj 2017.
Objavljen na Hrčku: 12.06.2017.
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U POTRAZI ZA INOVACIJAMA: MEDIJACIJSKA ULOGA ORIJENTACIJE UČENJU U ODNOSU ODREDNICA PODUZETNIČKE KLIME I PROIZVODNO-USLUŽNIH INOVACIJA
(str.9-36)
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hrvatskipdf 415 KB
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IN PURSUIT OF INNOVATION: ENTREPRENEURIAL CLIMATE FACETS, PRODUCT – SERVICE INNOVATION AND THE MEDIATING ROLE OF LEARNING ORIENTATION
(str.37-37)
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Stjepan Srhoj, Ivana Batarelo Kokić, Tomislav Krišto
Izvorni znanstveni članak
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POTROŠAČKI ETNOCENTRIZAM: POKRETAČ ILI KOČNICA RAZVOJA GOSPODARSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
(str.41-59)
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CONSUMER ETHNOCENTRISM: PROMOTOR OR STUMBLING BLOCK TO ECONOMIC DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERCEGOVINA
(str.60-60)
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Arnela Nanić, Mirko Palić
Prethodno priopćenje
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PRITUŽBE PACIJENATA - ALAT ZA POBOLJŠANJE KVALITETE USLUGE U BOLNICAMA
(str.63-69)
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hrvatskipdf 118 KB
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PATIENT COMPLAINTS – TOOL FOR IMPROVING SERVICE QUALITY IN HOSPITALS
(str.70-70)
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Vesna Čerfalvi, Željka Benceković
Pregledni rad
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ODREDNICE RIZIKA I POVRATA ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH FONDOVA
(str.71-88)
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hrvatskipdf 210 KB
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DETERMINANTS OF RISK AND RETURN ON ALTERNATIVE INVESTMENTS FUNDS
(str.89-89)
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Miroslav Ilić
Pregledni rad
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS KEY CRITERIA FOR INVESTMENT OF PENSION FUNDS IN CROATIA
(str.91-120)
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engleskipdf 535 KB
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DRUŠTVENA ODGOVORNOST PODUZEĆA KAO KLJUČNI KRITERIJ ZA ULAGANJE MIROVINSKIH FONDOVA U HRVATSKOJ
(str.121-121)
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Martina Sopta, Martin Sopta
Pregledni rad
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COMPETITIVENESS AND BUSINESS STRATEGIES OF SHIPPING COMPANIES
(str.123-137)
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engleskipdf 288 KB
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KONKURENTNOST I POSLOVNE STRATEGIJE BRODARSKIH PODUZEĆA
(str.138-138)
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Stipe Španja, Aleksandra Krajnović, Jurica Bosna
Pregledni rad
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INTEGRATED MODEL OF TRACEABILITY: TRACKING INFORMATION FOR FOOD SAFETY
(str.139-153)
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engleskipdf 365 KB
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INTEGRIRANI MODEL SLJEDIVOSTI: PRAĆENJE INFORMACIJA ZA SIGURNOST HRANE
(str.154-154)
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Jovana Zoroja, Dubravka Omejec, Mirjana Pejić Bach
Pregledni rad
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