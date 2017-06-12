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Poslovna izvrsnost : znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, Vol.11 No.1

Datum izdavanja: Lipanj 2017.

Objavljen na Hrčku: 12.06.2017.
Sadržaj Puni tekst
U POTRAZI ZA INOVACIJAMA: MEDIJACIJSKA ULOGA ORIJENTACIJE UČENJU U ODNOSU ODREDNICA PODUZETNIČKE KLIME I PROIZVODNO-USLUŽNIH INOVACIJA (str.9-36) hrvatskipdf 415 KB
IN PURSUIT OF INNOVATION: ENTREPRENEURIAL CLIMATE FACETS, PRODUCT – SERVICE INNOVATION AND THE MEDIATING ROLE OF LEARNING ORIENTATION (str.37-37)  
Stjepan Srhoj, Ivana Batarelo Kokić, Tomislav Krišto
Izvorni znanstveni članak 		 
POTROŠAČKI ETNOCENTRIZAM: POKRETAČ ILI KOČNICA RAZVOJA GOSPODARSTVA BOSNE I HERCEGOVINE (str.41-59) hrvatskipdf 196 KB
CONSUMER ETHNOCENTRISM: PROMOTOR OR STUMBLING BLOCK TO ECONOMIC DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERCEGOVINA (str.60-60)  
Arnela Nanić, Mirko Palić
Prethodno priopćenje 		 
PRITUŽBE PACIJENATA - ALAT ZA POBOLJŠANJE KVALITETE USLUGE U BOLNICAMA (str.63-69) hrvatskipdf 118 KB
PATIENT COMPLAINTS – TOOL FOR IMPROVING SERVICE QUALITY IN HOSPITALS (str.70-70)  
Vesna Čerfalvi, Željka Benceković
Pregledni rad 		 
ODREDNICE RIZIKA I POVRATA ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH FONDOVA (str.71-88) hrvatskipdf 210 KB
DETERMINANTS OF RISK AND RETURN ON ALTERNATIVE INVESTMENTS FUNDS (str.89-89)  
Miroslav Ilić
Pregledni rad 		 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS KEY CRITERIA FOR INVESTMENT OF PENSION FUNDS IN CROATIA (str.91-120) engleskipdf 535 KB
DRUŠTVENA ODGOVORNOST PODUZEĆA KAO KLJUČNI KRITERIJ ZA ULAGANJE MIROVINSKIH FONDOVA U HRVATSKOJ (str.121-121)  
Martina Sopta, Martin Sopta
Pregledni rad 		 
COMPETITIVENESS AND BUSINESS STRATEGIES OF SHIPPING COMPANIES (str.123-137) engleskipdf 288 KB
KONKURENTNOST I POSLOVNE STRATEGIJE BRODARSKIH PODUZEĆA (str.138-138)  
Stipe Španja, Aleksandra Krajnović, Jurica Bosna
Pregledni rad 		 
INTEGRATED MODEL OF TRACEABILITY: TRACKING INFORMATION FOR FOOD SAFETY (str.139-153) engleskipdf 365 KB
INTEGRIRANI MODEL SLJEDIVOSTI: PRAĆENJE INFORMACIJA ZA SIGURNOST HRANE (str.154-154)  
Jovana Zoroja, Dubravka Omejec, Mirjana Pejić Bach
Pregledni rad 		 
Posjeta: 1.066 *