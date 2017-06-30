Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol.5 No.1

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UTJECAJ VIZUALNE ORIJENTACIJE SKALE ZA ODGOVARANJE I BROJA STRANICA WEB-UPITNIKA NA REZULTATE ISPITIVANJA
(str.1-12)
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THE INFLUENCE OF THE NUMBER OF PAGES OF A WEB QUESTIONNAIRE AND THE VISUAL ORIENTATION OF THE ANSWERING SCALE ON THE SURVEY RESPONSES
(str.1-12)
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Marko Maliković, Domagoj Švegar, Stjepan Šomođi
Izvorni znanstveni članak
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ANALIZA SUSTAVA ZA UNUTARNJE LOCIRANJE
(str.13-32)
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ANALYSIS OF AN INDOOR POSITIONING SYSTEMS
(str.13-32)
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Marin Kaluža, Kristina Beg, Bernard Vukelić
Pregledni rad
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INSTITUCIJSKI OKVIR UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM U EUROPSKOJ UNIJI S OSVRTOM NA HRVATSKU
(str.33-44)
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INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR PUBLIC DEBT MANAGEMENT IN THE EU – WITH THE SPECIAL FOCUS ON CROATIAN CASE
(str.33-44)
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Ante Žigman, Ivan Šverko
Stručni rad
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KORIŠTENJE ONLINE REZERVACIJSKIH SUSTAVA U AGROTURIZMU ISTRE
(str.45-54)
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USE OF ONLINE BOOKING SYSTEMS IN ISTRIAN AGRITOURISM
(str.45-54)
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Elena Krelja Kurelović, Luana Zupičić, Jasminka Tomljanović
Stručni rad
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ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA JAVNOG PROMETA U GRADU BEČU
(str.55-70)
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CUSTOMER SATISFACTION WITH PUBLIC TRANSPORT SERVICES IN THE CITY OF VIENNA
(str.55-70)
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Marino Golob, Silvana Škorić, Martin Golob
Stručni rad
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SPORTSKI MARKETING U HRVATSKOM NOGOMETNOM KLUBU RIJEKA
(str.71-86)
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SPORTS MARKETING IN CROATIAN FOOTBALL CLUB RIJEKA
(str.71-86)
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Robert Strahinja, Martin Golob, Tina Subašić
Stručni rad
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VENTILACIJSKI SUSTAV U PORTUGALSKOJ RUDNIČKOJ TVRTKI „ALMINA“
(str.89-106)
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A VENTILATION SYSTEM IN THE PORTUGUESE MINING COMPANY ALMINA
(str.89-106)
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Mario Miličić, Kristina Dundović
Izvorni znanstveni članak
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SUSTAVI DIJELJENA VOŽNJI U FUNKCIJI SMANJENJA PROMETNIH ZAGUŠENJA UZ ZADRŽAVANJE DOSTIGNUTE RAZINE MOBILNOSTI STANOVNIŠTVA
(str.107-124)
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SYSTEMS OF SHARING CAR JOURNEYS WITH THE AIM OF REDUCING THE NUMBER OF TRAFFIC JAMS BY KEEPING THE ACHIEVED LEVEL OF POPULATION MOBILITY
(str.107-124)
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Saša Hirnig, Lea Šikić, Erika Gržin
Prethodno priopćenje
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NOVI KOMPJUTORIZIRANI PROVOZNI POSTUPAK U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU
(str.125-144)
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A NEW COMPUTERIZED TRANSIT PROCEDURE IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT
(str.125-144)
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Barbara Rudic, Antonio Licitar, Erika Gržin
Pregledni rad
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INOVATIVNE TEHNOLOGIJE U VOZILU U FUNKCIJI SIGURNOSTI PJEŠAČKOG PROMETA
(str.145-158)
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INNOVATIVE IN-CAR SYSTEMS IN SERVICE OF PEDESTRIAN SAFETY
(str.145-158)
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Marina Balukčić, Ivan Grakalić
Pregledni rad
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ISPITIVANJE ZVUČNE IZOLACIJE U NOVOIZGRAĐENOJ ZGRADI
(str.159-174)
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INSPECTION OF SOUND ISOLATION ON A NEW BUILDING
(str.159-174)
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Melani Masatović, Elvis Ciliga, Marko Kršulja
Stručni rad
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ODREĐIVANJE OPTIMALNIH STRATEGIJA ZA IGRANJE ŠIJAVICE POMOĆU TEORIJE IGARA
(str.177-186)
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DETERMINING THE OPTIMAL STRATEGIES FOR PLAYING ŠIJAVICA BY USING GAME THEORY
(str.177-186)
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Katarina Volarić Nižić
Stručni rad
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