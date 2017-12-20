Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No.59

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AUGUSTUS’S HEAD FROM BRINJE
IN ITS HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL CONTEXT
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GLAVA AUGUSTA IZ BRINJA U SVOM HISTORIJSKOM I
ARHEOLOŠKOM KONTEKSTU
(str.1-19)
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Miroslav Glavičić, Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak
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TRIBUTE TO THE RESEARCH OF LITURGICAL AMBIENCES IN CHURCH ARCHITECTURE FROM THE ZADAR AREA IN THE PERIODS OF EARLY CHRISTIANITY AND EARLY MIDDLE AGES
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PRILOG ISTRAŽIVANJU LITURGIJSKIH AMBIJENATA U CRKVENOJ ARHITEKTURI SA ZADARSKOG PODRUČJA U RANOKRŠĆANSKOM I RANOSREDNJOVJEKOVNOM RAZDOBLJU
(str.21-52)
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Ana Jordan Knežević
Izvorni znanstveni članak
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THE HAGIOGRAPHIC HERITAGE OF THE NIN CHURCH AND ITS RELATION TO THE HAGIOGRAPHIC TRADITION OF THE SALONA-SPLIT CHURCH: CONFLICT BETWEEN THE SALONA SPLIT AND NIN BISHOPS WITH RESPECT TO THE FOUNDING OF THE METROPOLITANATE IN HISTORICAL AND HAGIOGRAPHIC LITERATURE
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HAGIOGRAFSKA BAŠTINA NINSKE CRKVE I NJEZIN ODNOS PREMA HAGIOGRAFSKOJ TRADICIJI SALONITANSKO-SPLITSKE CRKVE: SUKOBLJAVANJE SALONITANSKO-SPLITSKOG I NINSKOG BISKUPA OKO USPOSTAVE METROPOLIJE U SVJETLU POVIJESNE I HAGIOGRAFSKE LITERATURE
(str.53-114)
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Zvjezdan Strika
Izvorni znanstveni članak
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SEVERAL ASPECTS AND ISSUES REGARDING GROUP FIND OF KING COLOMAN’S 2,000 SILVER COINS FROM DONJI LEPURI
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NEKI ASPEKTI I PROBLEMI U RAZMATRANJU SKUPNOG NALAZA 2000 SREBRENIH KOVANICA KRALJA KOLOMANA IZ DONJIH LEPURA
(str.115-123)
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Dejan Filipčić
Izvorni znanstveni članak
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ANDRIJA JAMOMETIĆ (1420/25–1484) DIPLOMAT AND ADVOCATE OF THE RESTORATION OF CHURCH STRUCTURES
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ANDRIJA JAMOMETIĆ (1420./25. – 1484.) DIPLOMAT I ZAGOVORNIK OBNOVE CRKVENIH STRUKTURA
(str.125-142)
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Mato Mikičić
Pregledni rad
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THE CHURCH OF ST. KATE AND THE FRANCISCAN MONASTERY IN NOVIGRAD - FROM ESTABLISHMENT IN LATE 14TH TO DESTRUCTION IN LATE 16TH CENTURY
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CRKVA SV. KATE I FRANJEVAČKI SAMOSTAN U NOVIGRADU
OD OSNUTKA KRAJEM 14. DO UNIŠTENJA KRAJEM 16. STOLJEĆA
(str.143-171)
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Ivna Anzulović
Izvorni znanstveni članak
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VENETIAN LAZARETTOS IN BOKA KOTORSKA
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MLETAČKI LAZARETI BOKE KOTORSKE
(str.173-189)
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Ilija Lalošević
Prethodno priopćenje
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BAPTISED TURKS IN ZADAR IN THE 17TH CENTURY ACCORDING TO THE REGISTERS OF THE CATHEDRAL PARISH OF ST. ANASTASIA
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POKRŠTENI TURCI U ZADRU U 17. STOLJEĆU PREMA MATICAMA KRŠTENIH KATEDRALNE ŽUPE SV. STOŠIJE
(str.191-221)
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Zdenko Dundović
Izvorni znanstveni članak
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GLAGOLITIC BOOK OF SERMONS BY ŠIME RADOV CURATE IN OLIB (18TH CENTURY)
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GLAGOLJSKI LIBAR PROPOVIJEDI OLIPSKOG KAPELANA DON ŠIME RADOVA IZ 18. STOLJEĆA
(str.223-250)
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Grozdana Franov-Živković
Izvorni znanstveni članak
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VENETIAN TERRITORIAL MILITARY ORGANISATION IN DALMATIA BETWEEN 1684 AND 1718
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MLETAČKA ORGANIZACIJA TERTIORIJALNIH VOJNIH POSTROJBI U DALMACIJI OD 1684. DO 1718. GODINE
(str.251-287)
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Nikola Markulin
Izvorni znanstveni članak
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JEROLIM SMEĆA – COLONEL IN VENETIAN OVERSEAS INFANTRY UNITS (SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY)
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JEROLIM SMEĆA – PUKOVNIK MLETAČKIH PREKOMORSKIH PJEŠAČKIH POSTROJBI (DRUGA POLOVICA 18. STOLJEĆA)
(str.289-314)
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Lovorka Čoralić, Maja Katušić
Izvorni znanstveni članak
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ASSEMBLIES OF TEACHERS IN THE ZADAR DISTRICT BETWEEN 1873 AND 1914
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SKUPŠTINE UČITELJA ZADARSKOG KOTARA OD 1873. DO 1914. GODINE
(str.315-353)
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Šime Ljubičić
Stručni rad
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FINDS OF APOTHECARY GLASS IN THE MAIN STREET OF ZADAR – KALELARGA REMARKS ON THE OPERATION OF PHARMACIES IN ZADAR IN LATE 19TH CENTURY
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NALAZI LJEKARNIČKOG STAKLA SA ZADARSKE KALELARGE UZ NAPOMENE O DJELOVANJU ZADARSKIH LJEKARNI KRAJEM XIX. STOLJEĆA
(str.355-384)
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Vedrana Jović Gazić
Izvorni znanstveni članak
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CROATIAN-SERBIAN RELATIONS AS PRESENTED BY THE NEWSPAPER CRVENA HRVATSKA
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HRVATSKO-SRPSKI ODNOSI NA STRANICAMA CRVENE HRVATSKE
(str.385-406)
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Robert Bacalja, Katarina Ivon
Prethodno priopćenje
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THE ROLE OF THE KINGDOM OF SERBIA IN THE ASSASSINATION IN SARAJEVO AND THE OUTBURST OF WORLD WAR ONE
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PROBLEM ULOGE KRALJEVINE SRBIJE U SARAJEVSKOM ATENTATU I IZBIJANJU PRVOG SVJETSKOG RATA
(str.407-435)
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Tihomir Rajčić
Prethodno priopćenje
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CROATIAN-ITALIAN RELATIONS IN ZADAR AT THE TIME OF THE COLLAPSE OF AUSTRO-HUNGARIAN MONARCHY AND ITALIAN OCCUPATION (1918–1920)
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HRVATSKO-TALIJANSKI ODNOSI U ZADRU U VRIJEME RASPADA AUSTRO-UGARSKE MONARHIJE I TALIJANSKE OKUPACIJE (1918. – 1920.)
(str.437-466)
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Ante Gverić
Izvorni znanstveni članak
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ACTIVITIES OF CROATIAN CULTURAL SOCIETY “NAPREDAK“ IN THE TERRITORY OF DALMATIA (1925–1949)
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DJELOVANJE HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA NAPREDAK NA PODRUČJU DALMACIJE (1925. – 1949.)
(str.467-523)
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Zdravko Matić, Frano Stojić
Izvorni znanstveni članak
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ATTACK BY THE REPUBLIC OF SRPSKA ARMY ON THE ORAŠJE REGION: OPERATION FLAME 95 (REVENGE)
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NAPAD VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE NA ORAŠKO PODRUČJE: OPERACIJA „PLAMEN 95“
(str.525-569)
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Tado Oršolić
Izvorni znanstveni članak
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DUBROVAČKI KOTAR U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ
(str.571-593)
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Tonko Barčot
Recenzija, Prikaz
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BARBAN I MLETAČKI LOREDANI: ŽIVOT U POKRETU, LJUDI I DOGAĐAJI
(str.576-581)
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Josip Celić
Recenzija, Prikaz
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MISAL HRUACKI ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE
(str.582-584)
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Mate Čačić
Recenzija, Prikaz
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GLAGOLJSKI ZBORNIK XV. ST.
(str.585-587)
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Ivica Vigato
Recenzija, Prikaz
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LJUDI 18. STOLJEĆA NA HRVATSKOM PROSTORU. OD PLEMIĆA I CRKVENIH DOSTOJANSTVENIKA DO TEŽAKA I RIBARA
(str.588-590)
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Nikola Markulin
Recenzija, Prikaz
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KULTURALNO PAMĆENJE – OGLEDI O HRVATSKOJ KULTURI I KNJIŽEVNOSTI BOKE
(str.591-593)
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Tado Oršolić
Recenzija, Prikaz
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SADRŽAJ
(str.595-598)
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Kazalo
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