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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No.59

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru,No.59
Datum izdavanja: Prosinac 2017.

Objavljen na Hrčku: 20.12.2017.
Sadržaj Puni tekst
AUGUSTUS’S HEAD FROM BRINJE IN ITS HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL CONTEXT  
GLAVA AUGUSTA IZ BRINJA U SVOM HISTORIJSKOM I ARHEOLOŠKOM KONTEKSTU (str.1-19) hrvatskipdf 4 MB
Miroslav Glavičić, Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak 		 
TRIBUTE TO THE RESEARCH OF LITURGICAL AMBIENCES IN CHURCH ARCHITECTURE FROM THE ZADAR AREA IN THE PERIODS OF EARLY CHRISTIANITY AND EARLY MIDDLE AGES  
PRILOG ISTRAŽIVANJU LITURGIJSKIH AMBIJENATA U CRKVENOJ ARHITEKTURI SA ZADARSKOG PODRUČJA U RANOKRŠĆANSKOM I RANOSREDNJOVJEKOVNOM RAZDOBLJU (str.21-52) hrvatskipdf 5 MB
Ana Jordan Knežević
Izvorni znanstveni članak 		 
THE HAGIOGRAPHIC HERITAGE OF THE NIN CHURCH AND ITS RELATION TO THE HAGIOGRAPHIC TRADITION OF THE SALONA-SPLIT CHURCH: CONFLICT BETWEEN THE SALONA SPLIT AND NIN BISHOPS WITH RESPECT TO THE FOUNDING OF THE METROPOLITANATE IN HISTORICAL AND HAGIOGRAPHIC LITERATURE  
HAGIOGRAFSKA BAŠTINA NINSKE CRKVE I NJEZIN ODNOS PREMA HAGIOGRAFSKOJ TRADICIJI SALONITANSKO-SPLITSKE CRKVE: SUKOBLJAVANJE SALONITANSKO-SPLITSKOG I NINSKOG BISKUPA OKO USPOSTAVE METROPOLIJE U SVJETLU POVIJESNE I HAGIOGRAFSKE LITERATURE (str.53-114) hrvatskipdf 3 MB
Zvjezdan Strika
Izvorni znanstveni članak 		 
SEVERAL ASPECTS AND ISSUES REGARDING GROUP FIND OF KING COLOMAN’S 2,000 SILVER COINS FROM DONJI LEPURI  
NEKI ASPEKTI I PROBLEMI U RAZMATRANJU SKUPNOG NALAZA 2000 SREBRENIH KOVANICA KRALJA KOLOMANA IZ DONJIH LEPURA (str.115-123) hrvatskipdf 3 MB
Dejan Filipčić
Izvorni znanstveni članak 		 
ANDRIJA JAMOMETIĆ (1420/25–1484) DIPLOMAT AND ADVOCATE OF THE RESTORATION OF CHURCH STRUCTURES  
ANDRIJA JAMOMETIĆ (1420./25. – 1484.) DIPLOMAT I ZAGOVORNIK OBNOVE CRKVENIH STRUKTURA (str.125-142) hrvatskipdf 3 MB
Mato Mikičić
Pregledni rad 		 
THE CHURCH OF ST. KATE AND THE FRANCISCAN MONASTERY IN NOVIGRAD - FROM ESTABLISHMENT IN LATE 14TH TO DESTRUCTION IN LATE 16TH CENTURY  
CRKVA SV. KATE I FRANJEVAČKI SAMOSTAN U NOVIGRADU OD OSNUTKA KRAJEM 14. DO UNIŠTENJA KRAJEM 16. STOLJEĆA (str.143-171) hrvatskipdf 4 MB
Ivna Anzulović
Izvorni znanstveni članak 		 
VENETIAN LAZARETTOS IN BOKA KOTORSKA  
MLETAČKI LAZARETI BOKE KOTORSKE (str.173-189) hrvatskipdf 5 MB
Ilija Lalošević
Prethodno priopćenje 		 
BAPTISED TURKS IN ZADAR IN THE 17TH CENTURY ACCORDING TO THE REGISTERS OF THE CATHEDRAL PARISH OF ST. ANASTASIA  
POKRŠTENI TURCI U ZADRU U 17. STOLJEĆU PREMA MATICAMA KRŠTENIH KATEDRALNE ŽUPE SV. STOŠIJE (str.191-221) hrvatskipdf 3 MB
Zdenko Dundović
Izvorni znanstveni članak 		 
GLAGOLITIC BOOK OF SERMONS BY ŠIME RADOV CURATE IN OLIB (18TH CENTURY)  
GLAGOLJSKI LIBAR PROPOVIJEDI OLIPSKOG KAPELANA DON ŠIME RADOVA IZ 18. STOLJEĆA (str.223-250) hrvatskipdf 4 MB
Grozdana Franov-Živković
Izvorni znanstveni članak 		 
VENETIAN TERRITORIAL MILITARY ORGANISATION IN DALMATIA BETWEEN 1684 AND 1718  
MLETAČKA ORGANIZACIJA TERTIORIJALNIH VOJNIH POSTROJBI U DALMACIJI OD 1684. DO 1718. GODINE (str.251-287) hrvatskipdf 3 MB
Nikola Markulin
Izvorni znanstveni članak 		 
JEROLIM SMEĆA – COLONEL IN VENETIAN OVERSEAS INFANTRY UNITS (SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY)  
JEROLIM SMEĆA – PUKOVNIK MLETAČKIH PREKOMORSKIH PJEŠAČKIH POSTROJBI (DRUGA POLOVICA 18. STOLJEĆA) (str.289-314) hrvatskipdf 3 MB
Lovorka Čoralić, Maja Katušić
Izvorni znanstveni članak 		 
ASSEMBLIES OF TEACHERS IN THE ZADAR DISTRICT BETWEEN 1873 AND 1914  
SKUPŠTINE UČITELJA ZADARSKOG KOTARA OD 1873. DO 1914. GODINE (str.315-353) hrvatskipdf 5 MB
Šime Ljubičić
Stručni rad 		 
FINDS OF APOTHECARY GLASS IN THE MAIN STREET OF ZADAR – KALELARGA REMARKS ON THE OPERATION OF PHARMACIES IN ZADAR IN LATE 19TH CENTURY  
NALAZI LJEKARNIČKOG STAKLA SA ZADARSKE KALELARGE UZ NAPOMENE O DJELOVANJU ZADARSKIH LJEKARNI KRAJEM XIX. STOLJEĆA (str.355-384) hrvatskipdf 5 MB
Vedrana Jović Gazić
Izvorni znanstveni članak 		 
CROATIAN-SERBIAN RELATIONS AS PRESENTED BY THE NEWSPAPER CRVENA HRVATSKA  
HRVATSKO-SRPSKI ODNOSI NA STRANICAMA CRVENE HRVATSKE (str.385-406) hrvatskipdf 3 MB
Robert Bacalja, Katarina Ivon
Prethodno priopćenje 		 
THE ROLE OF THE KINGDOM OF SERBIA IN THE ASSASSINATION IN SARAJEVO AND THE OUTBURST OF WORLD WAR ONE  
PROBLEM ULOGE KRALJEVINE SRBIJE U SARAJEVSKOM ATENTATU I IZBIJANJU PRVOG SVJETSKOG RATA (str.407-435) hrvatskipdf 3 MB
Tihomir Rajčić
Prethodno priopćenje 		 
CROATIAN-ITALIAN RELATIONS IN ZADAR AT THE TIME OF THE COLLAPSE OF AUSTRO-HUNGARIAN MONARCHY AND ITALIAN OCCUPATION (1918–1920)  
HRVATSKO-TALIJANSKI ODNOSI U ZADRU U VRIJEME RASPADA AUSTRO-UGARSKE MONARHIJE I TALIJANSKE OKUPACIJE (1918. – 1920.) (str.437-466) hrvatskipdf 3 MB
Ante Gverić
Izvorni znanstveni članak 		 
ACTIVITIES OF CROATIAN CULTURAL SOCIETY “NAPREDAK“ IN THE TERRITORY OF DALMATIA (1925–1949)  
DJELOVANJE HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA NAPREDAK NA PODRUČJU DALMACIJE (1925. – 1949.) (str.467-523) hrvatskipdf 3 MB
Zdravko Matić, Frano Stojić
Izvorni znanstveni članak 		 
ATTACK BY THE REPUBLIC OF SRPSKA ARMY ON THE ORAŠJE REGION: OPERATION FLAME 95 (REVENGE)  
NAPAD VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE NA ORAŠKO PODRUČJE: OPERACIJA „PLAMEN 95“ (str.525-569) hrvatskipdf 4 MB
Tado Oršolić
Izvorni znanstveni članak 		 
DUBROVAČKI KOTAR U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ (str.571-593) hrvatskipdf 3 MB
Tonko Barčot
Recenzija, Prikaz 		 
BARBAN I MLETAČKI LOREDANI: ŽIVOT U POKRETU, LJUDI I DOGAĐAJI (str.576-581) hrvatskipdf 3 MB
Josip Celić
Recenzija, Prikaz 		 
MISAL HRUACKI ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE (str.582-584) hrvatskipdf 3 MB
Mate Čačić
Recenzija, Prikaz 		 
GLAGOLJSKI ZBORNIK XV. ST. (str.585-587) hrvatskipdf 3 MB
Ivica Vigato
Recenzija, Prikaz 		 
LJUDI 18. STOLJEĆA NA HRVATSKOM PROSTORU. OD PLEMIĆA I CRKVENIH DOSTOJANSTVENIKA DO TEŽAKA I RIBARA (str.588-590) hrvatskipdf 3 MB
Nikola Markulin
Recenzija, Prikaz 		 
KULTURALNO PAMĆENJE – OGLEDI O HRVATSKOJ KULTURI I KNJIŽEVNOSTI BOKE (str.591-593) hrvatskipdf 3 MB
Tado Oršolić
Recenzija, Prikaz 		 
SADRŽAJ (str.595-598) hrvatskipdf 3 MB
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