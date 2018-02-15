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Acta medica Croatica, Vol.71 No.4

Acta medica Croatica,Vol.71 No.4
Datum izdavanja: Veljača 2018.

Objavljen na Hrčku: 15.02.2018.
Sadržaj Puni tekst
ZIKA VIRUS - NASTAVAK TRENDA ŠIRENJA EMERGENTNIH ARBOVIRUSA ILI GLOBALNA JAVNOZDRAVSTVENA PRIJETNJA (str.223-232) hrvatskipdf 288 KB
ZIKA VIRUS – A NEWLY EMERGING ARBOVIRUS OR GLOBAL PUBLIC HEALTH THREAT (str.233-233)  
TATJANA VILIBIĆ-ČAVLEK, IRENA TABAIN, GORANKA PETROVIĆ, VLADIMIR STEVANOVIĆ, VLADIMIR SAVIĆ, PAVLE JELIČIĆ, ANDREA BABIĆ-ERCEG, NENAD PANDAK, LJUBO BARBIĆ
Uvodnik 		 
RASPODJELA GLAVNIH ALELA SUSTAVA ABO KRVNIH GRUPA U HRVATSKOJ POPULACIJI (str.235-240) hrvatskipdf 257 KB
DISTRIBUTION OF THE MAIN ABO BLOOD GROUP ALLELES IN CROATIAN POPULATION (str.240-240)  
IRENA JUKIĆ, JASNA BINGULAC-POPOVIĆ, MARINA SAMARDŽIJA, MARINA LAMPALO, ANA HEĆIMOVIĆ, VESNA ĐOGIĆ, MAJA STRAUSS PATKO
Izvorni znanstveni članak 		 
UČESTALOST I KARAKTERISTIKE POSLIJEOPERACIJSKOG POREMEĆAJA KOGNITIVNIH FUNKCIJA U BOLESNIKA NAKON NEKARDIOKIRURŠKIH ZAHVATA (str.241-246) hrvatskipdf 278 KB
INCIDENCE AND CHARACTERISTICS OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN PATIENTS UNDERGOING NONCARDIAC SURGERY (str.247-247)  
NADIJA GAČO, JANJA KUHARIĆ, VLATKA SOTOŠEK TOKMADŽIĆ, BOBAN DANGUBIĆ, VALENTINO RAČKI, DANIELA PETRIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
IDENTIFICATION OF RESPIRATORY RISK PARAMETERS IN OBESE ORAL SURGICAL PATIENTS (str.249-254) engleskipdf 504 KB
IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD RESPIRACIJSKIH KOMPLIKACIJA KOD PRETILIH ORALNOKIRURŠKIH BOLESNIKA (str.255-255)  
VLASTA KLARIĆ, ANDREJ ŠRIBAR, MORENA MILIĆ, VLASTA MERC, IVAN ZAJC, JASMINKA PERŠEC
Izvorni znanstveni članak 		 
KVALITETA ŽIVOTA OBOLJELIH OD PSORIJAZE U ODNOSU NA TEŽINU KLINIČKE SLIKE I PRISUTNOST KOMORBIDITETA (str.257-261) hrvatskipdf 185 KB
QUALITY OF LIFE IN PEOPLE AFFECTED BY PSORIASIS IN RELATION TO THE SEVERITY OF CLINICAL FEATURES AND PRESENCE OF COMORBIDITY (str.261-261)  
NERMINA HADŽIGRAHIĆ, ELDINA MALKIĆ SALIHBEGOVIĆ, NERMINA KURTALIĆ, SADAT KURTALIĆ, ESAD OMERKIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
EARSDESETOGODIŠNJI TRENDOVI POTROŠNJE ANTIBIOTIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ: STUDIJA UTEMELJENA NA RUTINSKI PRIKUPLJENIM PODATCIMA (str.263-271) hrvatskipdf 657 KB
TEN-YEAR TRENDS IN THE UTILIZATION OF ANTIBIOTICS IN CROATIA ON THE BASIS OF ROUTINELY COLLECTED DATA (str.271-271)  
DANIJELA DAUS-ŠEBEĐAK, MLADENKA VRCIĆ KEGLEVIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
QUALITY OF LIFE IN FEMALE PATIENTS WITH OSTEOPOROTIC VERTEBRAL FRACTURE (str.273-277) engleskipdf 130 KB
KVALITETA ŽIVOTA PACIJENTICA S OSTEOPOROTIČNIM VERTEBRALNIM PRIJELOMIMA (str.278-278)  
SNEŽANA TOMAŠEVIĆ-TODOROVIĆ, KSENIJA BOŠKOVIĆ, STEFAN ČUBRILO, ALEKSANDAR KNEŽEVIĆ, N. VUČINIĆ, MIRELA ERIĆ
Stručni rad 		 
KIDNEY TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH FOCAL SEGMENTAL GLOMERULOSCLEROSIS (str.279-284)  
TRANSPLANTACIJA BUBREGA KOD BOLESNIKA S FOKALNOM SEGMENTALNOM GLOMERULOSKLEROZOM (str.284-284) hrvatskipdf 676 KB
LEA KATALINIĆ, LANA GELLINEO, MARIJANA ĆORIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ
Stručni rad 		 
A SINGLE CENTER RETROSPECTIVE STUDY OF CARDIAC SURGERY ASSOCIATED ACUTE KIDNEY INJURY – INCIDENCE AND OUTCOMES (str.285-291) engleskipdf 131 KB
RETROSPEKTIVNA STUDIJA INCIDENCIJE I POSLIJEOPERACIJSKIH KOMPLIKACIJA AKUTNOG BUBREŽNOG OŠTEĆENJA NAKON KARDIJALNIH ZAHVATA (str.291-291)  
SANJA SAKAN, ZDENKO POVŠIĆ-ČEVRA, KATARINA TOMULIĆ BRUSICH, VLADO JURANKO, DAVORKA PRAJDIĆ-PREDRIJEVAC, MLADEN NOVKOSKI, ZLATKO BAUDOIN
Stručni rad 		 
METFORMINOM UZROKOVANA LAKTACIDOZA: JESMO LI DORASLI IZAZOVU RASTUĆEG PROBLEMA? (str.293-301) hrvatskipdf 148 KB
METFORMIN-INDUCED LACTIC ACIDOSIS: ARE WE UP TO THE CHALLENGE OF A GROWING PROBLEM? (str.302-302)  
LUKA VIDOVIĆ, DAJANA KATIČIĆ, SINIŠA ŠEFER
Pregledni rad 		 
IMA LI ALTERNATIVE PARENTERALNOJ ILI NEUROAKSIJALNOJ ANALGEZIJI PRI POROĐAJU? (str.303-308) hrvatskipdf 106 KB
IS THERE ALTERNATIVE TO PARENTERAL OR NEURAXIAL ANALGESIA FOR LABOR AND DELIVERY? (str.309-309)  
IVONA BRKIĆ, TINO KLANCIR, IVAN ŠKLEBAR
Pregledni rad 		 
PERSON-CENTERED MEDICINE IN A PATIENT WITH IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR: THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION AND EDUCATION (str.311-314) engleskipdf 184 KB
MEDICINA USMJERENA OSOBI KOD PACIJENTA S IMPLANTABILNIM KARDIOVERTER DEFIBRILATOROM: VAŽNOST KOMUNIKACIJE I EDUKACIJE (str.314-314)  
MONIKA ŠERIĆ, MARIJANA BRAŠ, VELJKO ĐORĐEVIĆ, DAVOR MILIČIĆ
Ostalo 		 
NONCARDIOGENIC PULMONARY EDEMA AFTER CESAREAN SECTION (str.315-317) engleskipdf 174 KB
NEKARDIOGENI EDEM PLUĆA NAKON CARSKOG REZA (str.317-317)  
VESNA VUCELIĆ, ŽELJKO VUČIČEVIĆ
Ostalo 		 
DOKTOR JOSIP ŠKARIĆ (1887.-1975. – PIONIRSKI POTHVATI NA POLJU JAVNOG ZDRAVSTVA NA PODRUČJU DALMACIJE U PRVOJ POLOVICI 20. STOLJEĆA (str.319-326) hrvatskipdf 892 KB
DOCTOR JOSIP ŠKARIĆ (1887-1975$ – PIONEER VENTURES IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH IN DALMATIA IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY (str.326-326)  
IVANA MARASOVIĆ ŠUŠNJARA, ANKICA SMOLJANOVIĆ, MLADEN SMOLJANOVIĆ, MAJA VEJIĆ
Ostalo 		 
REMINISCENCIJE GINEKOLOGA (DR. MILAN PECIĆ (str.327-328) hrvatskipdf 54 KB
DUBRAVKO HABEK
Pismo uredniku 		 
PREDMETNO KAZALO (str.329-330) hrvatskipdf 33 KB
Kazalo  
AUTORSKO KAZALO (str.331-332) hrvatskipdf 23 KB
Kazalo  
RECENZENTI RADOVA TISKANIH U 2017. GODINI (str.333-333) hrvatskipdf 24 KB
Ostalo  
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