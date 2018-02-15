Acta medica Croatica, Vol.71 No.4

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ZIKA VIRUS - NASTAVAK TRENDA ŠIRENJA EMERGENTNIH ARBOVIRUSA ILI GLOBALNA JAVNOZDRAVSTVENA PRIJETNJA
(str.223-232)
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ZIKA VIRUS – A NEWLY EMERGING ARBOVIRUS OR GLOBAL PUBLIC HEALTH THREAT
(str.233-233)
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TATJANA VILIBIĆ-ČAVLEK, IRENA TABAIN, GORANKA PETROVIĆ, VLADIMIR STEVANOVIĆ, VLADIMIR SAVIĆ, PAVLE JELIČIĆ, ANDREA BABIĆ-ERCEG, NENAD PANDAK, LJUBO BARBIĆ
Uvodnik
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RASPODJELA GLAVNIH ALELA SUSTAVA ABO KRVNIH GRUPA U HRVATSKOJ POPULACIJI
(str.235-240)
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DISTRIBUTION OF THE MAIN ABO BLOOD GROUP ALLELES IN CROATIAN POPULATION
(str.240-240)
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IRENA JUKIĆ, JASNA BINGULAC-POPOVIĆ, MARINA SAMARDŽIJA, MARINA LAMPALO, ANA HEĆIMOVIĆ, VESNA ĐOGIĆ, MAJA STRAUSS PATKO
Izvorni znanstveni članak
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UČESTALOST I KARAKTERISTIKE POSLIJEOPERACIJSKOG POREMEĆAJA KOGNITIVNIH FUNKCIJA U BOLESNIKA NAKON NEKARDIOKIRURŠKIH ZAHVATA
(str.241-246)
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INCIDENCE AND CHARACTERISTICS OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN PATIENTS UNDERGOING NONCARDIAC SURGERY
(str.247-247)
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NADIJA GAČO, JANJA KUHARIĆ, VLATKA SOTOŠEK TOKMADŽIĆ, BOBAN DANGUBIĆ, VALENTINO RAČKI, DANIELA PETRIĆ
Izvorni znanstveni članak
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IDENTIFICATION OF RESPIRATORY RISK PARAMETERS IN OBESE ORAL SURGICAL PATIENTS
(str.249-254)
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IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD RESPIRACIJSKIH KOMPLIKACIJA KOD PRETILIH ORALNOKIRURŠKIH BOLESNIKA
(str.255-255)
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VLASTA KLARIĆ, ANDREJ ŠRIBAR, MORENA MILIĆ, VLASTA MERC, IVAN ZAJC, JASMINKA PERŠEC
Izvorni znanstveni članak
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KVALITETA ŽIVOTA OBOLJELIH OD PSORIJAZE U ODNOSU NA TEŽINU KLINIČKE SLIKE I PRISUTNOST KOMORBIDITETA
(str.257-261)
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QUALITY OF LIFE IN PEOPLE AFFECTED BY PSORIASIS IN RELATION TO THE SEVERITY OF CLINICAL FEATURES AND PRESENCE OF COMORBIDITY
(str.261-261)
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NERMINA HADŽIGRAHIĆ, ELDINA MALKIĆ SALIHBEGOVIĆ, NERMINA KURTALIĆ, SADAT KURTALIĆ, ESAD OMERKIĆ
Izvorni znanstveni članak
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EARSDESETOGODIŠNJI TRENDOVI POTROŠNJE ANTIBIOTIKA U
REPUBLICI HRVATSKOJ: STUDIJA UTEMELJENA NA RUTINSKI PRIKUPLJENIM PODATCIMA
(str.263-271)
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TEN-YEAR TRENDS IN THE UTILIZATION OF ANTIBIOTICS IN CROATIA ON THE BASIS OF ROUTINELY COLLECTED DATA
(str.271-271)
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DANIJELA DAUS-ŠEBEĐAK, MLADENKA VRCIĆ KEGLEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
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QUALITY OF LIFE IN FEMALE PATIENTS WITH OSTEOPOROTIC VERTEBRAL FRACTURE
(str.273-277)
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KVALITETA ŽIVOTA PACIJENTICA S OSTEOPOROTIČNIM VERTEBRALNIM PRIJELOMIMA
(str.278-278)
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SNEŽANA TOMAŠEVIĆ-TODOROVIĆ, KSENIJA BOŠKOVIĆ, STEFAN ČUBRILO, ALEKSANDAR KNEŽEVIĆ, N. VUČINIĆ, MIRELA ERIĆ
Stručni rad
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KIDNEY TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH FOCAL SEGMENTAL GLOMERULOSCLEROSIS
(str.279-284)
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TRANSPLANTACIJA BUBREGA KOD BOLESNIKA S FOKALNOM SEGMENTALNOM GLOMERULOSKLEROZOM
(str.284-284)
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LEA KATALINIĆ, LANA GELLINEO, MARIJANA ĆORIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ
Stručni rad
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A SINGLE CENTER RETROSPECTIVE STUDY OF CARDIAC SURGERY ASSOCIATED ACUTE KIDNEY INJURY – INCIDENCE AND OUTCOMES
(str.285-291)
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RETROSPEKTIVNA STUDIJA INCIDENCIJE I POSLIJEOPERACIJSKIH KOMPLIKACIJA AKUTNOG BUBREŽNOG OŠTEĆENJA NAKON KARDIJALNIH ZAHVATA
(str.291-291)
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SANJA SAKAN, ZDENKO POVŠIĆ-ČEVRA, KATARINA TOMULIĆ BRUSICH, VLADO JURANKO, DAVORKA PRAJDIĆ-PREDRIJEVAC, MLADEN NOVKOSKI, ZLATKO BAUDOIN
Stručni rad
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METFORMINOM UZROKOVANA LAKTACIDOZA: JESMO LI DORASLI IZAZOVU RASTUĆEG PROBLEMA?
(str.293-301)
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METFORMIN-INDUCED LACTIC ACIDOSIS: ARE WE UP TO THE CHALLENGE OF A GROWING PROBLEM?
(str.302-302)
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LUKA VIDOVIĆ, DAJANA KATIČIĆ, SINIŠA ŠEFER
Pregledni rad
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IMA LI ALTERNATIVE PARENTERALNOJ ILI NEUROAKSIJALNOJ ANALGEZIJI PRI POROĐAJU?
(str.303-308)
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IS THERE ALTERNATIVE TO PARENTERAL OR NEURAXIAL ANALGESIA FOR LABOR AND DELIVERY?
(str.309-309)
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IVONA BRKIĆ, TINO KLANCIR, IVAN ŠKLEBAR
Pregledni rad
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PERSON-CENTERED MEDICINE IN A PATIENT WITH IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR: THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION AND EDUCATION
(str.311-314)
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MEDICINA USMJERENA OSOBI KOD PACIJENTA S IMPLANTABILNIM KARDIOVERTER DEFIBRILATOROM: VAŽNOST KOMUNIKACIJE I EDUKACIJE
(str.314-314)
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MONIKA ŠERIĆ, MARIJANA BRAŠ, VELJKO ĐORĐEVIĆ, DAVOR MILIČIĆ
Ostalo
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NONCARDIOGENIC PULMONARY EDEMA AFTER CESAREAN SECTION
(str.315-317)
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NEKARDIOGENI EDEM PLUĆA NAKON CARSKOG REZA
(str.317-317)
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VESNA VUCELIĆ, ŽELJKO VUČIČEVIĆ
Ostalo
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DOKTOR JOSIP ŠKARIĆ (1887.-1975. – PIONIRSKI POTHVATI NA POLJU JAVNOG ZDRAVSTVA NA PODRUČJU DALMACIJE U PRVOJ POLOVICI 20. STOLJEĆA
(str.319-326)
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DOCTOR JOSIP ŠKARIĆ (1887-1975$ – PIONEER VENTURES IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH IN DALMATIA IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
(str.326-326)
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IVANA MARASOVIĆ ŠUŠNJARA, ANKICA SMOLJANOVIĆ, MLADEN SMOLJANOVIĆ, MAJA VEJIĆ
Ostalo
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REMINISCENCIJE GINEKOLOGA (DR. MILAN PECIĆ
(str.327-328)
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DUBRAVKO HABEK
Pismo uredniku
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PREDMETNO KAZALO
(str.329-330)
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Kazalo
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AUTORSKO KAZALO
(str.331-332)
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Kazalo
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RECENZENTI RADOVA TISKANIH U 2017. GODINI
(str.333-333)
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Ostalo
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