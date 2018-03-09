Polytechnic and design, Vol.5 No.1

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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF CAR DESIGN
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ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ DIZAJNA AUTOMOBILA
(str.1-11)
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Dinko Mikulić, Željko Marušić
Stručni rad
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FACE RECOGNITION – MACHINE LEARNING HIGHWAY TO
EFFICIENCY
(str.12-17)
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Milan Bajić, Matjaž Debevc
Pregledni rad
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DYNAMIC EFFECTS AND SIMULATION WITHIN CINEMA 4D
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DINAMIČKI EFEKTI I SIMULACIJA U CINEMI 4D
(str.18-26)
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Andrija Bernik, Marko Stigleitner
Prethodno priopćenje
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REVERSE ENGINEERING THROUGH THE EXAMPLE OF AN
INFRARED REMOTE CONTROLLER
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POVRATNI INŽENJERING NA PRIMJERU INFRACRVENOG
DALJINSKOG UPRAVLJAČA
(str.27-31)
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Josip Kordek, Ivan Lujo
Stručni rad
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BLISKA INFRACRVENA SPEKTROSKOPIJA U TISKARSKOJ
TEHNOLOGIJI
(str.32-36)
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NEAR INFRARED SPEKTROSKOPY IN PRINT TEHNOLOGY
(str.32-36)
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Jana Žiljak Gršić
Izvorni znanstveni članak
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TECHNICAL DOCUMENTATION - FROM HAND-DRAWNING TO
COMPUTER MODEL DESIGN IN PROCCESS FOR
VISUALIZATION OF THE NEW PRODUCT
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TEHNIČKO DOKUMENTIRANJE - OD CRTANJA RUKOM DO
IZRADE RAČUNALNOG MODELA I VIZUALIZACIJE NOVOG
PROIZVODA
(str.37-43)
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Hrvoje Galijan, Goran Sirovatka
Stručni rad
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HISTORICAL PERSPECTIVE OF EDUCATION OF THE BLIND AND
VISUALLY IMPAIRED AND THE ROLE OF TECHNOLOGY IN ITS DEVELOPMENT
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POVIJESNA PERSPEKTIVA ŠKOLOVANJA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA TE ULOGA TEHNOLOGIJE U TOM PROCESU
(str.44-50)
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Mario Kovač
Pregledni rad
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DENIAL OF SERVICE ATTACK ANALYSIS IN REAL ENVIROMENT
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ANALIZA NAPADA USKRAĆIVANJEM USLUGE U STVARNOM
OKRUŽENJU
(str.51-60)
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Igor Džanko, Ivica Dodig, Davor Cafuta, Renata Kovačević, Tin Kramberger
Izvorni znanstveni članak
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RADAR TRANSMITTER AND TWO TARGETS SIMULATOR FOR
CABINET SURVEILLANCE RADAR SYSTEM
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SIMULATOR RADARSKOG ODAŠILJAČA I DVA CILJA ZA
POTREBE KABINETSKE VARIJANTE MOTRITELJSKIH RADARA
(str.61-70)
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Mirko Jukl, Siniša Lacković, Marijan Ikadinović, Fran Pregernik
Stručni rad
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COMPARISON OF FINANCIAL INDICATORS OF CROATIAN CIVIL
ENGINEERING COMPANIES IN 2015: MANAGERIAL ANALYSIS
OF TRENDS IN CROATIAN CIVIL ENGINEERING COMPANIES IN
CONTEXT OF DIFFERENTIATION BUSINESS PROCESS
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KOMPARACIJA FINANCIJSKIH POKAZATELJA GRAĐEVINSKIH
KOMPANIJA U HRVATSKOJ ZA 2015. GODINU: MENADŽERSKA
ANALIZA TRENDOVA U HRVATSKOJ GRAĐEVINSKOJ
INDUSTRIJI U KONTEKSTU DIFERENCIJACIJE PROIZVODNIH
PROCESA
(str.71-78)
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Joško Lozić, Luka Stošić
Ostalo
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CRYPTOGRAPHY PROTOCOL
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KRIPTOGRAFSKI PROTOKOL
(str.79-85)
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Ninoslav Ceglec, Dubravko Žigman
Pregledni rad
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