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Polytechnic and design, Vol.5 No.1

Polytechnic and design,Vol.5 No.1
Datum izdavanja: Studeni 2017.

Objavljen na Hrčku: 09.03.2018.
Sadržaj Puni tekst
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF CAR DESIGN  
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ DIZAJNA AUTOMOBILA (str.1-11) hrvatskipdf 2 MB
Dinko Mikulić, Željko Marušić
Stručni rad 		 
FACE RECOGNITION – MACHINE LEARNING HIGHWAY TO EFFICIENCY (str.12-17) engleskipdf 594 KB
Milan Bajić, Matjaž Debevc
Pregledni rad 		 
DYNAMIC EFFECTS AND SIMULATION WITHIN CINEMA 4D  
DINAMIČKI EFEKTI I SIMULACIJA U CINEMI 4D (str.18-26) hrvatskipdf 573 KB
Andrija Bernik, Marko Stigleitner
Prethodno priopćenje 		 
REVERSE ENGINEERING THROUGH THE EXAMPLE OF AN INFRARED REMOTE CONTROLLER  
POVRATNI INŽENJERING NA PRIMJERU INFRACRVENOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA (str.27-31) hrvatskipdf 1 MB
Josip Kordek, Ivan Lujo
Stručni rad 		 
BLISKA INFRACRVENA SPEKTROSKOPIJA U TISKARSKOJ TEHNOLOGIJI (str.32-36) hrvatskipdf 1 MB
NEAR INFRARED SPEKTROSKOPY IN PRINT TEHNOLOGY (str.32-36) engleskipdf 1 MB
Jana Žiljak Gršić
Izvorni znanstveni članak 		 
TECHNICAL DOCUMENTATION - FROM HAND-DRAWNING TO COMPUTER MODEL DESIGN IN PROCCESS FOR VISUALIZATION OF THE NEW PRODUCT  
TEHNIČKO DOKUMENTIRANJE - OD CRTANJA RUKOM DO IZRADE RAČUNALNOG MODELA I VIZUALIZACIJE NOVOG PROIZVODA (str.37-43) hrvatskipdf 1 MB
Hrvoje Galijan, Goran Sirovatka
Stručni rad 		 
HISTORICAL PERSPECTIVE OF EDUCATION OF THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED AND THE ROLE OF TECHNOLOGY IN ITS DEVELOPMENT  
POVIJESNA PERSPEKTIVA ŠKOLOVANJA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA TE ULOGA TEHNOLOGIJE U TOM PROCESU (str.44-50) hrvatskipdf 566 KB
Mario Kovač
Pregledni rad 		 
DENIAL OF SERVICE ATTACK ANALYSIS IN REAL ENVIROMENT  
ANALIZA NAPADA USKRAĆIVANJEM USLUGE U STVARNOM OKRUŽENJU (str.51-60) hrvatskipdf 2 MB
Igor Džanko, Ivica Dodig, Davor Cafuta, Renata Kovačević, Tin Kramberger
Izvorni znanstveni članak 		 
RADAR TRANSMITTER AND TWO TARGETS SIMULATOR FOR CABINET SURVEILLANCE RADAR SYSTEM  
SIMULATOR RADARSKOG ODAŠILJAČA I DVA CILJA ZA POTREBE KABINETSKE VARIJANTE MOTRITELJSKIH RADARA (str.61-70) hrvatskipdf 708 KB
Mirko Jukl, Siniša Lacković, Marijan Ikadinović, Fran Pregernik
Stručni rad 		 
COMPARISON OF FINANCIAL INDICATORS OF CROATIAN CIVIL ENGINEERING COMPANIES IN 2015: MANAGERIAL ANALYSIS OF TRENDS IN CROATIAN CIVIL ENGINEERING COMPANIES IN CONTEXT OF DIFFERENTIATION BUSINESS PROCESS  
KOMPARACIJA FINANCIJSKIH POKAZATELJA GRAĐEVINSKIH KOMPANIJA U HRVATSKOJ ZA 2015. GODINU: MENADŽERSKA ANALIZA TRENDOVA U HRVATSKOJ GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI U KONTEKSTU DIFERENCIJACIJE PROIZVODNIH PROCESA (str.71-78) hrvatskipdf 881 KB
Joško Lozić, Luka Stošić
Ostalo 		 
CRYPTOGRAPHY PROTOCOL  
KRIPTOGRAFSKI PROTOKOL (str.79-85) hrvatskiPDF 907 KB
Ninoslav Ceglec, Dubravko Žigman
Pregledni rad 		 
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