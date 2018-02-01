Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, No.1-2/2018

|Sadržaj
|Puni tekst
|
THE ECONOMIC EFFECTS OF INTRODUCING TOURIST VOUCHERS
|
|
EKONOMSKI UČINCI UVOĐENJA TURISTIČKIH KUPOVNICA (VAUČERA)
(str.7-22)
|
hrvatskipdf 461 KB
|
Sanja Blažević Burić, Jelena Srdić
Prethodno priopćenje
|
|
CARGO TANK WALL WASH INSPECTION ON CHEMICAL TANKERS
|
|
WALL WASH PREGLED TANKOVA TERETA NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA
(str.23-30)
|
hrvatskipdf 63 KB
|
Gabrijela Brkić, Luka Grbić, Jelena Čulin
Pregledni rad
|
|
PROLEGOMENA ON LAW PRACTICE
|
|
PROLEGOMENA O ODVJETNIČKOJ PROFESIJI
(str.31-56)
|
hrvatskipdf 138 KB
|
Dejan Bodul, Zrinka Ban
Stručni rad
|
|
QUO VADIS, FINA?
DIFFICULTIES IN AGENCY ENFORCEMENT
|
|
QUO VADIS, FINA?
TEŠKOĆE U PROVEDBI AGENCIJSKE OVRHE
(str.57-74)
|
hrvatskipdf 110 KB
|
Ema Menđušić Škugor
Stručni rad
|
|
JOINING A DEBT AND ASSUMPTION OF PERFORMANCE – VIEW THROUGH CURRENT LEGISLATION, JUDICATURE AND SOME COMPARATIVE ARRANGEMENTS
|
|
PRISTUPANJE DUGU I PREUZIMANJE ISPUNJENJA – POGLED NA AKTUALNO ZAKONODAVSTVO, JUDIKATURU TE NEKA KOMPARATIVNA UREĐENJA
(str.75-89)
|
hrvatskipdf 91 KB
|
Saša Zebec
Stručni rad
|
|
REGIONAL DISPARITIES IN THE EUROPEAN UNION
|
|
REGIONALNI RAZVOJNI DISPARITETI U EUROPSKOJ UNIJI
(str.91-106)
|
hrvatskipdf 149 KB
|
Ivica Borić
Stručni rad
|
|
THE PROJECT APPROACH TO DEVELOPMENT OF A LOGISTICS CONCEPT OF ENTERPRISE MANAGEMENT
|
|
PROJEKTNI PRISTUP RAZVOJU LOGISTIČKOG KONCEPTA UPRAVLJANJA PODUZEĆEM
(str.107-114)
|
hrvatskipdf 240 KB
|
Zdravko Zekić
Stručni rad
|
|
BRAIN PLASTICITY AND CRITICAL PERIODS – IMPLICATIONS FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
|
|
PLASTIČNOST MOZGA I KRITIČNA RAZDOBLJA – IMPLIKACIJE ZA UČENJE STRANOGA JEZIKA
(str.115-126)
|
hrvatskipdf 160 KB
|
Ivana Čizmić, Jasmina Rogulj
Stručni rad
|
|
IDIOMI S BOJAMA ČESTO KORIŠTENI U ENGLESKOM JEZIKU
|
|
COLOUR IDIOMS FREQUENTLY USED IN ENGLISH LANGUAGE
(str.127-136)
|
engleskipdf 93 KB
|
Ivana Jardas Duvnjak
Stručni rad
|
|
DEVELOPMENT OF CUSTOMER RELATION MANAGEMENT IN CROATIAN LOTTERY
|
|
RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA ODNOSIMA S KORISNICIMA USLUGA HRVATSKE LUTRIJE
(str.137-152)
|
hrvatskipdf 100 KB
|
Tatjana Ljubičić, Danijel Mileta
Stručni rad
|
|
EXPLANATION OF UNFOUNDED COLLECTION OF VAT FROM THE BUYER OF THERMAL ENERGY FOR DELIVERED THERMAL ENERGY IN THE INDEPENDENT THERMAL SYSTEM
|
|
OBRAZLOŽENJE NEOSNOVANOSTI NAPLATE PDV-a OD STRANE KUPCA TOPLINSKE ENERGIJE ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU U
SAMOSTALNOM TOPLINSKOM SUSTAVU
(str.153-159)
|
hrvatskipdf 60 KB
|
Drago Francišković, Lenka Francišković
Stručni rad
|
|
ACTIVE SAFETY SYSTEMS INTO TOYOTA PRIUS CAR
|
|
ELEKTRONIČKI SUSTAVI AKTIVNE SIGURNOSTI AUTOMOBILA TOYOTA PRIUS
(str.161-168)
|
hrvatskipdf 72 KB
|
Duje Božić, Danijel Mileta
Stručni rad
|
|
EXTENSIBLE MESSAGING AND PRESENCE PROTOCOL (XMPP)
|
|
EXTENSIBLE MESSAGING AND PRESENCE PROTOCOL (XMPP)
(str.169-181)
|
hrvatskipdf 586 KB
|
Ivan Livaja, Jerko Acalin
Stručni rad
|
|
BASIC ELEMENTS OF UNITY AND UNREAL ENGINE GAME ENGINES
|
|
OSNOVNI ELEMENTI RAZVOJNIH ALATA UNITY I UNREAL ENGINE ZA STVARANJE RAČUNALNIH IGARA
(str.183-192)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Luka Funda, Želimir Mikulić, Milan Hrga
Stručni rad
|
|
SIDECHANNEL ATTACKS THAT EXPLOIT VULNERABILITIES OF ARCHITECTURES WITH SPECULATIVE EXECUTION
|
|
SIDE-CHANNEL NAPADI I KORIŠTENJEM SLABIH TOČAKA ARHITEKTURA SA SPEKULATIVNIM IZVOĐENJEM
(str.193-205)
|
hrvatskipdf 582 KB
|
Želimir Mikulić
Stručni rad
|
|
COMPUTER VISION
|
|
RAČUNALNI VID
(str.207-216)
|
hrvatskipdf 1 MB
|
Milan Hrga
Stručni rad
|