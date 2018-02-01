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Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, No.1-2/2018

Datum izdavanja: Travanj 2018.

Objavljen na Hrčku: 13.04.2018.
Sadržaj Puni tekst
THE ECONOMIC EFFECTS OF INTRODUCING TOURIST VOUCHERS  
EKONOMSKI UČINCI UVOĐENJA TURISTIČKIH KUPOVNICA (VAUČERA) (str.7-22) hrvatskipdf 461 KB
Sanja Blažević Burić, Jelena Srdić
Prethodno priopćenje 		 
CARGO TANK WALL WASH INSPECTION ON CHEMICAL TANKERS  
WALL WASH PREGLED TANKOVA TERETA NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA (str.23-30) hrvatskipdf 63 KB
Gabrijela Brkić, Luka Grbić, Jelena Čulin
Pregledni rad 		 
PROLEGOMENA ON LAW PRACTICE  
PROLEGOMENA O ODVJETNIČKOJ PROFESIJI (str.31-56) hrvatskipdf 138 KB
Dejan Bodul, Zrinka Ban
Stručni rad 		 
QUO VADIS, FINA? DIFFICULTIES IN AGENCY ENFORCEMENT  
QUO VADIS, FINA? TEŠKOĆE U PROVEDBI AGENCIJSKE OVRHE (str.57-74) hrvatskipdf 110 KB
Ema Menđušić Škugor
Stručni rad 		 
JOINING A DEBT AND ASSUMPTION OF PERFORMANCE – VIEW THROUGH CURRENT LEGISLATION, JUDICATURE AND SOME COMPARATIVE ARRANGEMENTS  
PRISTUPANJE DUGU I PREUZIMANJE ISPUNJENJA – POGLED NA AKTUALNO ZAKONODAVSTVO, JUDIKATURU TE NEKA KOMPARATIVNA UREĐENJA (str.75-89) hrvatskipdf 91 KB
Saša Zebec
Stručni rad 		 
REGIONAL DISPARITIES IN THE EUROPEAN UNION  
REGIONALNI RAZVOJNI DISPARITETI U EUROPSKOJ UNIJI (str.91-106) hrvatskipdf 149 KB
Ivica Borić
Stručni rad 		 
THE PROJECT APPROACH TO DEVELOPMENT OF A LOGISTICS CONCEPT OF ENTERPRISE MANAGEMENT  
PROJEKTNI PRISTUP RAZVOJU LOGISTIČKOG KONCEPTA UPRAVLJANJA PODUZEĆEM (str.107-114) hrvatskipdf 240 KB
Zdravko Zekić
Stručni rad 		 
BRAIN PLASTICITY AND CRITICAL PERIODS – IMPLICATIONS FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGE  
PLASTIČNOST MOZGA I KRITIČNA RAZDOBLJA – IMPLIKACIJE ZA UČENJE STRANOGA JEZIKA (str.115-126) hrvatskipdf 160 KB
Ivana Čizmić, Jasmina Rogulj
Stručni rad 		 
IDIOMI S BOJAMA ČESTO KORIŠTENI U ENGLESKOM JEZIKU  
COLOUR IDIOMS FREQUENTLY USED IN ENGLISH LANGUAGE (str.127-136) engleskipdf 93 KB
Ivana Jardas Duvnjak
Stručni rad 		 
DEVELOPMENT OF CUSTOMER RELATION MANAGEMENT IN CROATIAN LOTTERY  
RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA ODNOSIMA S KORISNICIMA USLUGA HRVATSKE LUTRIJE (str.137-152) hrvatskipdf 100 KB
Tatjana Ljubičić, Danijel Mileta
Stručni rad 		 
EXPLANATION OF UNFOUNDED COLLECTION OF VAT FROM THE BUYER OF THERMAL ENERGY FOR DELIVERED THERMAL ENERGY IN THE INDEPENDENT THERMAL SYSTEM  
OBRAZLOŽENJE NEOSNOVANOSTI NAPLATE PDV-a OD STRANE KUPCA TOPLINSKE ENERGIJE ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU U SAMOSTALNOM TOPLINSKOM SUSTAVU (str.153-159) hrvatskipdf 60 KB
Drago Francišković, Lenka Francišković
Stručni rad 		 
ACTIVE SAFETY SYSTEMS INTO TOYOTA PRIUS CAR  
ELEKTRONIČKI SUSTAVI AKTIVNE SIGURNOSTI AUTOMOBILA TOYOTA PRIUS (str.161-168) hrvatskipdf 72 KB
Duje Božić, Danijel Mileta
Stručni rad 		 
EXTENSIBLE MESSAGING AND PRESENCE PROTOCOL (XMPP)  
EXTENSIBLE MESSAGING AND PRESENCE PROTOCOL (XMPP) (str.169-181) hrvatskipdf 586 KB
Ivan Livaja, Jerko Acalin
Stručni rad 		 
BASIC ELEMENTS OF UNITY AND UNREAL ENGINE GAME ENGINES  
OSNOVNI ELEMENTI RAZVOJNIH ALATA UNITY I UNREAL ENGINE ZA STVARANJE RAČUNALNIH IGARA (str.183-192) hrvatskipdf 2 MB
Luka Funda, Želimir Mikulić, Milan Hrga
Stručni rad 		 
SIDECHANNEL ATTACKS THAT EXPLOIT VULNERABILITIES OF ARCHITECTURES WITH SPECULATIVE EXECUTION  
SIDE-CHANNEL NAPADI I KORIŠTENJEM SLABIH TOČAKA ARHITEKTURA SA SPEKULATIVNIM IZVOĐENJEM (str.193-205) hrvatskipdf 582 KB
Želimir Mikulić
Stručni rad 		 
COMPUTER VISION  
RAČUNALNI VID (str.207-216) hrvatskipdf 1 MB
Milan Hrga
Stručni rad 		 
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