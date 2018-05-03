Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol.39 No.1

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ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI OD STRANE VIŠIH SUDOVA U PARNIČNOM POSTUPKU U POJEDINIM PREDMETIMA
(str.1-41)
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DETERMINATION OF JURISDICTION BY A HIGHER COURT IN CIVIL PROCEEDINGS
(str.42-42)
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BESTIMMUNG ÖRTLICHER ZUSTÄNDIGKEIT IM ZIVILPROZESS DURCH DAS IM RECHTSZUG ZUNÄCHST HÖHERE GERICHT
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LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DA PARTE DELLE CORTI SUPERIORI NEL PROCEDIMENTO CIVILE IN SINGOLE MATERIE
(str.43-43)
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Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak
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PRAVNO UREĐENJE ODNOSA ČLANOVA U ZATVORENIM (CLOSELY HELD) DRUŠTVIMA NA PRIMJERU HRVATSKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
(str.45-86)
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REGULATION OF LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN SHAREHOLDERS IN CLOSELY HELD COMPANIES ON THE EXAMPLE OF THE CROATIAN LIMITED LIABILITY COMPANY
(str.87-88)
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GESETZLICHE REGELUNG DES VERHÄLTNISSES ZWISCHEN GESELLSCHAFTERN IN UNTERNEHMEN MIT EINGESCHRÄNKTEM GESELLSCHAFTERKREIS (CLOSELY HELD) UNTER BESONDERER
BERÜCKSICHTIGUNG KROATISCHER GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
(str.88-89)
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI TRA I SOCI DELLE SOCIETÀ CHIUSE (CLOSELY HELD) SULL'ESEMPIO DELLA SOCIETÀ CROATA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA
(str.89-90)
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Edita Čulinović-Herc, Sonja Marinac Rumora, Mihaela Braut Filiopović
Izvorni znanstveni članak
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NEKA RJEŠENJA UPRAVNOG SPORA U USPOREDNOM PRAVU: KAKO UNAPRIJEDITI HRVATSKI UPRAVNI SPOR?
(str.91-124)
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FEW PROCEDURAL INSTITUTES OF ADMINISTRATIVE DISPUTE IN COMPARATIVE LAW: HOW TO IMPROVE THE CROATIAN ADMINISTRATIVE DISPUTE?
(str.125-125)
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VERWALTUNGSSTREITIGKEIT AUS RECHTSVERGLEICHENDER SICHT: WIE KANN MAN DIE VERWALTUNGSSTREITIGKEIT IN KROATIEN VERBESSERN?
(str.125-126)
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ALCUNE SOLUZIONI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO NEL DIRITTO COMPARATO: COME AFFINARE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CROATO?
(str.126-126)
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Dario Đerđa, David Kryska
Izvorni znanstveni članak
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NEOVISNOST ZAKONSKOG REVIZORA U ODNOSU NA SUBJEKTE REVIZIJE PREMA ZAKONU O REVIZIJI IZ 2017. GODINE
(str.127-153)
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INDEPENDENCE OF STATUTORY AUDITOR WITH RESPECT TO AUDITED ENTITIES UNDER THE AUDIT ACT FROM 2017
(str.154-154)
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UNABHÄNGIGKEIT DES ABSCHLUSSPRÜFERS GEGENÜBER GEPRÜFTEN UNTERNEHMEN LAUT GESETZ ÜBER DIE PRÜFUNG VON JAHRESABSCHLÜSSEN AUS 2017
(str.154-155)
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L'INDIPENDENZA DEL REVISORE DEI CONTI RISPETTO AL SOGGETTO SOTTOPOSTO A REVISIONE SECONDO LA LEGGE SULLA REVISIONE DEL 2017
(str.155-155)
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Dionis Jurić
Izvorni znanstveni članak
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ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROČENU TREĆIM OSOBAMA OBAVLJANJEM ZAKONSKE REVIZIJE
(str.157-179)
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LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED TO THIRD PARTIES BY PERFORMING A STATUTORY AUDIT
(str.180-180)
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HAFTUNG FÜR DEN AN DRITTEN DURCH GESETZLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG VERURSACHTEN SCHADEN
(str.180-181)
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LA RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI A TERZI A SEGUITO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
(str.181-182)
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Miodrag Mićović, Maja Bukovac Puvača
Izvorni znanstveni članak
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PRAVO MJERODAVNO ZA POVREDE PRAVA TRŽIŠNOG NATJECANJA
(str.183-211)
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LAW APPLICABLE TO THE BREACH OF COMPETITION LAW
(str.212-212)
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ANWENDBARES RECHT BEI DEN VERLETZUNGEN WETTBEWERBSRECHTLICHER BESTIMMUNGEN
(str.212-213)
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IL DIRITTO APPLICABILE IN CASO DI VIOLAZIONI DELLE REGOLE SULLA CONCORRENZA
(str.213-213)
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Ivana Kunda
Izvorni znanstveni članak
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ENFORCING ANNULLED ARBITRAL AWARDS: A COMPARISON OF APPROACHES IN THE UNITED STATES AND IN THE NETHERLANDS
(str.215-236)
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PRESUDE U PREDMETIMA YUKOS I PEMEX: IMAJU LI SUDOVI U NIZOZEMSKOJ I SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ISTI PRISTUP GLEDE OVRHE PONIŠTENIH ARBITRAŽNIH PRAVORIJEKA?
(str.237-237)
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VOLLSTRECKUNG AUFGEHOBENER AUSLÄNDISCHER SCHIEDSSPRÜCHE: VERGLEICH ZWISCHEN DEN NIEDERLANDEN UND DEN USA
(str.238-238)
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LE SENTENZE NEI CASI YUKOS E PEMEX: CONDIVIDONO LE CORTI NEI PAESI BASSI E NEGLI STATI UNITI D'AMERICA LO STESSO APPROCCIO
CON RIGUARDO ALL’ESECUZIONE DELLE DECISIONI ARBITRALI ANNULLATE?
(str.239-240)
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Vesna Lazić-Smoljanić
Izvorni znanstveni članak
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SUŽIVOT NEGATORIJSKE ZAŠTITE OD IMISIJA I PRAVA NA ŽIVOT U ZDRAVOJ ŽIVOTNOJ SREDINI
(str.241-266)
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COEXISTENCE OF ACTIO NEGATORIA AND THE RIGHT TO LIVE IN A HEALTHY ENVIRONMENT
(str.267-267)
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ACTIO NEGATORIA ALS RECHTSMITTEL ZUR ABWEHR VON IMMISSIONEN IN EINER GESUNDEN UMGEBUNG
(str.267-268)
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LA COESISTENZA DELL'AZIONE NEGATORIA E DEL DIRITTO ALLA SALUBRITÀ DELL'AMBIENTE DI VITA
(str.268-268)
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Gabriela Mihelčić, Maša Marochini Zrinski
Izvorni znanstveni članak
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USKLAĐIVANJE HRVATSKOGA ZAKONODAVSTVA S PRAVOM EU-A U PODRUČJU ZAŠTITE VODA S POSEBNIM OSVRTOM NA SUDJELOVANJE
JAVNOSTI I PRISTUP PRAVOSUĐU
(str.269-296)
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HARMONIZATION OF CROATIAN LEGISLATION WITH EU LAW IN THE FIELD OF WATER PROTECTION WITH SPECIAL EMPHASIS ON PUBLIC PARTICIPATION AND ACCESS TO JUSTICE
(str.297-297)
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DIE ANGLEICHUNG DER KROATISCHEN GESETZGEBUNG AN DAS EU RECHT IM BEREICH DES GEWÄSSERSCHUTZES UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG AN
ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN UND DES ZUGANGS ZU GERICHTEN
(str.298-298)
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ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE CROATA AL DIRITTO DELL'UE NELL'AMBITO DELLA TUTELA DELLE ACQUE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ED ALL'ACCESSO
ALLA GIUSTIZIA
(str.299-299)
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Lana Ofak
Izvorni znanstveni članak
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PRAVNO UREĐENJE KUPNJE DIONICA CILJNOG DRUŠTVA ZADUŽIVANJEM (LBO TRANSAKCIJE)
(str.301-331)
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LEVERAGED BUYOUT TRANSACTIONS (LBOs)
(str.332-332)
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RECHTSREGELUNG VON LBO-TRANSAKTIONEN
(str.332-333)
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LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUYOUT (LBO)
(str.333-333)
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Saša Prelič, Antonija Zubović
Izvorni znanstveni članak
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NEKE NOVE REFLEKSIJE O GRAĐANSKO - TRGOVAČKIM SPECIFIČNOSTIMA NOVČANIH OBVEZA
(str.335-350)
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SOME NEW REFLECTIONS ABOUT CIVIL - COMMERCIAL PARTICULARITIES OF MONETARY OBLIGATIONS
(str.351-351)
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NEUE ÜBERLEGUNGEN ZU DEN ZIVIL- UND HANDELSRECHTLICHEN BESONDERHEITEN VON GELDVERBINDLICHKEITEN
(str.351-352)
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ALCUNE NUOVE RIFLESSIONI SULLE PECULIARITÀ CIVILI E COMMERCIALI DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
(str.352-352)
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Aldo Radolović, Oliver Radolović
Prethodno priopćenje
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OSIGURANI RIZIK U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU U SVJETLU NOVIH OTKRIĆA GENETIKE
(str.353-374)
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INSURED RISK IN HEALTH INSURANCE IN LIGHT OF NEW DISCOVERIES IN THE FIELD OF GENETICS
(str.375-375)
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VERSICHERTES RISIKO IN DER KRANKENVERSICHERUNG IM LICHTE NEUER GENETISCHER ENTDECKUNGEN
(str.375-376)
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IL RISCHIO ASSICURATO NELL’ASSICURAZIONE SANITARIA ALLA LUCE DELLE NUOVE SCOPERTE GENETICHE
(str.376-376)
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Nada Bodiroga Vukobrat, Loris Belanić
Pregledni rad
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UČINAK NOVE EU UREDBE 2016/679 (GDPR) NA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.377-406)
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IMPACT OF NEW EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 (GDPR) ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.407-408)
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AUSWIRKUNG DER NEUEN VERORDNUNG (EU) 2016/679 (GDPR) AUF DEN SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN IN DER REPUBLIK KROATIEN
(str.408-409)
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L’EFFICACIA DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
(str.409-410)
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Jozo Čizmić, Marija Boban
Pregledni rad
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UGOVOR O RADU I UGOVOR O DJELU: PODRUČJE PRIMJENE RADNOGA ZAKONODAVSTVA
(str.411-453)
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CONTRACT OF EMPLOYMENT AND CONTRACT FOR SERVICES: THE SCOPE OF APPLICATION OF EMPLOYMENT LEGISLATION
(str.454-454)
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ARBEITS - UND WERKVERTRAG: ANWENDUNGSBEREICH DER ARBEITSGESETZGEBUNG
(str.454-455)
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IL CONTRATTO DI LAVORO ED IL CONTRATTO D'OPERA: L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE GIUSLAVORISTICA
(str.455-455)
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Darja Senčur Peček, Sandra Laleta
Pregledni rad
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PRETHODNI SPORAZUM O TRANSFERNIM CIJENAMA: STARI IZAZOVI ILI NOVA ERA U POREZNOJ PRAKSI
(str.457-476)
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ADVANCE PRICING AGREEMENTS: OLD CHALLENGES OR A NEW ERA IN THE TAX PRACTICES
(str.477-477)
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VERRECHNUNGSPREISZUSAGEN: ALTE HERAUSFORDERUNGEN ODER NEUE ÄRA IM BEREICH DES STEUERRECHTS
(str.477-478)
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ACCORDO PREVENTIVO DI TRANSFER PRICING: VECCHIE SFIDE O UNA NUOVA ERA NELLA PRASSI TRIBUTARIA
(str.478-478)
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Nataša Žunić Kovačević
Pregledni rad
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NEKA PITANJA PROBLEMATIKE RAZUMNOG ROKA U STEČAJNOM POSTUPKU
(str.479-503)
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SOME ISSUES CONCERNING THE PRINCIPLE OF REASONABLE TIME IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS
(str.504-504)
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PROBLEMATIK DER ANGEMESSENEN FRIST IM INSOLVENZVERFAHREN
(str.505-505)
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ALCUNE QUESTIONI DIBATTUTE SUL TERMINE RAGIONEVOLE NEL PROCEDIMENTO FALLIMENTARE
(str.506-506)
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Sanja Grbić, Dejan Bodul, Jelena Čuveljak
Pregledni rad
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NAKNADA ŠTETE PROUZROČENE CIJEPLJENJEM
(str.507-531)
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VACCINE INJURY COMPENSATION
(str.532-532)
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ERSATZ DES DURCH DIE IMPFUNG VERURSACHTEN SCHADENS
(str.533-533)
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACCINAZIONE
(str.534-534)
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Katarina Knol Radoja
Pregledni rad
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SUDSKA ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA – (NAJ)BOLJI PUT?
(str.535-570)
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JUDICIAL PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS – THE (MOST) APPROPRIATE WAY?
(str.571-571)
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GERICHTLICHER SCHUTZ DER VERBRAUCHERRECHTE – DER BESTE ODER BESSERE WEG?
(str.572-572)
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LA TUTELA GIUDIZIALE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI: LA VIA (MIGLIORE)?
(str.573-573)
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Paula Poretti
Pregledni rad
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UREĐIVANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG STANJA POJEDINAČNIM ISPRAVNIM POSTUPKOM
(str.575-597)
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REGULATION OF THE LAND REGISTER PROCEDURE THROUGH INDIVIDUAL CORRECTION PROCEDURE
(str.598-598)
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GRUNDBUCHBERICHTIGUNG AUF BETREIBEN EINES BETEILIGTEN
(str.598-599)
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LA SISTEMAZIONE DELLO STATO DEI LIBRI FONDIARI MEDIANTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO DI CORREZIONE
(str.599-599)
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Dinka Šago
Pregledni rad
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ODGOVORNOST ZA ŠTETU I NAKNADA ŠTETE POČINJENE RATNIM ZLOČINOM
(str.601-628)
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LIABILITY FOR DAMAGES AND REPARATION FOR HARM CAUSED BY WAR CRIMES
(str.629-629)
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SCHADENSHAFTUNG UND SCHADENERSATZ BEI DER BEGEHUNG VON KRIEGSVERBRECHEN
(str.630-630)
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LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI COMPIUTI MEDIANTE CRIMINI DI GUERRA
(str.630-631)
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Jadranko Jug
Pregledni rad
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USTAVNOSUDSKI POGLED NA IZVRŠENJE PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
(str.633-663)
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THE CONTITUTIONAL COURT'S VIEW ON THE EXECUTION OF JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
(str.664-664)
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DIE ANSICHT DES KROATISCHEN VERFASSUNGSGERICHTS ÜBER DIE VOLLSTRECKUNG DER URTEILE DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFS
FÜR MENSCHENRECHTE
(str.665-665)
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UNO SGUARDO GIUSCOSTITUZIONALE SULL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(str.665-666)
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Sanja Trgovac, Sidonija Grbavac, Sandra Marković
Pregledni rad
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TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA NAKON NOVELE ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA 2017.
(str.667-683)
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ADMINISTRATIVE DISPUTE COSTS AFTER THE 2017 REVISION OF THE ADMINISTRATIVE DISPUTES ACT
(str.684-684)
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KOSTEN DER VERWALTUNGSSTREITIGKEIT NACH DER IM JAHR 2017 DURCHGEFÜHRTEN NOVELLE DES GESETZES ÜBER VERWALTUNGSSTREITIGKEITEN
(str.684-685)
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LE SPESE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE SUI CONTENZIOSI AMMINISTRATIVI DEL 2017
(str.685-685)
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Senka Orlić Zaninović
Stručni rad
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ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA U POSTUPCIMA PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA
(str.687-708)
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PROTECTION OF OWNERSHIP IN THE PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF SPATIAL PLANS
(str.709-709)
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SCHUTZ DES EIGENTUMS BEIM VOLLZUG DER RAUMORDNUNGSPLÄNE
(str.709-710)
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LA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ NEI PROCEDIMENTI DI REALIZZAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI
(str.710-710)
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Antun Žagar
Stručni rad
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Prof. dr. sc. Marijan Ćurković; Ugovor o osiguranju – Komentar odredaba Zakona o obveznim odnosima; Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2017., str. X + 284.
(str.713-714)
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hrvatskipdf 196 KB
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Loris Belanić
Recenzija, Prikaz
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