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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol.39 No.1

Datum izdavanja: Travanj 2018.

Objavljen na Hrčku: 03.05.2018.
Sadržaj Puni tekst
ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI OD STRANE VIŠIH SUDOVA U PARNIČNOM POSTUPKU U POJEDINIM PREDMETIMA (str.1-41) hrvatskipdf 527 KB
DETERMINATION OF JURISDICTION BY A HIGHER COURT IN CIVIL PROCEEDINGS (str.42-42)  
BESTIMMUNG ÖRTLICHER ZUSTÄNDIGKEIT IM ZIVILPROZESS DURCH DAS IM RECHTSZUG ZUNÄCHST HÖHERE GERICHT (str.42-42)  
LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DA PARTE DELLE CORTI SUPERIORI NEL PROCEDIMENTO CIVILE IN SINGOLE MATERIE (str.43-43)  
Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak 		 
PRAVNO UREĐENJE ODNOSA ČLANOVA U ZATVORENIM (CLOSELY HELD) DRUŠTVIMA NA PRIMJERU HRVATSKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (str.45-86) hrvatskipdf 596 KB
REGULATION OF LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN SHAREHOLDERS IN CLOSELY HELD COMPANIES ON THE EXAMPLE OF THE CROATIAN LIMITED LIABILITY COMPANY (str.87-88)  
GESETZLICHE REGELUNG DES VERHÄLTNISSES ZWISCHEN GESELLSCHAFTERN IN UNTERNEHMEN MIT EINGESCHRÄNKTEM GESELLSCHAFTERKREIS (CLOSELY HELD) UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG KROATISCHER GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG (str.88-89)  
LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI TRA I SOCI DELLE SOCIETÀ CHIUSE (CLOSELY HELD) SULL'ESEMPIO DELLA SOCIETÀ CROATA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (str.89-90)  
Edita Čulinović-Herc, Sonja Marinac Rumora, Mihaela Braut Filiopović
Izvorni znanstveni članak 		 
NEKA RJEŠENJA UPRAVNOG SPORA U USPOREDNOM PRAVU: KAKO UNAPRIJEDITI HRVATSKI UPRAVNI SPOR? (str.91-124) hrvatskipdf 448 KB
FEW PROCEDURAL INSTITUTES OF ADMINISTRATIVE DISPUTE IN COMPARATIVE LAW: HOW TO IMPROVE THE CROATIAN ADMINISTRATIVE DISPUTE? (str.125-125)  
VERWALTUNGSSTREITIGKEIT AUS RECHTSVERGLEICHENDER SICHT: WIE KANN MAN DIE VERWALTUNGSSTREITIGKEIT IN KROATIEN VERBESSERN? (str.125-126)  
ALCUNE SOLUZIONI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO NEL DIRITTO COMPARATO: COME AFFINARE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CROATO? (str.126-126)  
Dario Đerđa, David Kryska
Izvorni znanstveni članak 		 
NEOVISNOST ZAKONSKOG REVIZORA U ODNOSU NA SUBJEKTE REVIZIJE PREMA ZAKONU O REVIZIJI IZ 2017. GODINE (str.127-153) hrvatskipdf 378 KB
INDEPENDENCE OF STATUTORY AUDITOR WITH RESPECT TO AUDITED ENTITIES UNDER THE AUDIT ACT FROM 2017 (str.154-154)  
UNABHÄNGIGKEIT DES ABSCHLUSSPRÜFERS GEGENÜBER GEPRÜFTEN UNTERNEHMEN LAUT GESETZ ÜBER DIE PRÜFUNG VON JAHRESABSCHLÜSSEN AUS 2017 (str.154-155)  
L'INDIPENDENZA DEL REVISORE DEI CONTI RISPETTO AL SOGGETTO SOTTOPOSTO A REVISIONE SECONDO LA LEGGE SULLA REVISIONE DEL 2017 (str.155-155)  
Dionis Jurić
Izvorni znanstveni članak 		 
ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROČENU TREĆIM OSOBAMA OBAVLJANJEM ZAKONSKE REVIZIJE (str.157-179) hrvatskipdf 408 KB
LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED TO THIRD PARTIES BY PERFORMING A STATUTORY AUDIT (str.180-180)  
HAFTUNG FÜR DEN AN DRITTEN DURCH GESETZLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG VERURSACHTEN SCHADEN (str.180-181)  
LA RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI A TERZI A SEGUITO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI (str.181-182)  
Miodrag Mićović, Maja Bukovac Puvača
Izvorni znanstveni članak 		 
PRAVO MJERODAVNO ZA POVREDE PRAVA TRŽIŠNOG NATJECANJA (str.183-211) hrvatskipdf 492 KB
LAW APPLICABLE TO THE BREACH OF COMPETITION LAW (str.212-212)  
ANWENDBARES RECHT BEI DEN VERLETZUNGEN WETTBEWERBSRECHTLICHER BESTIMMUNGEN (str.212-213)  
IL DIRITTO APPLICABILE IN CASO DI VIOLAZIONI DELLE REGOLE SULLA CONCORRENZA (str.213-213)  
Ivana Kunda
Izvorni znanstveni članak 		 
ENFORCING ANNULLED ARBITRAL AWARDS: A COMPARISON OF APPROACHES IN THE UNITED STATES AND IN THE NETHERLANDS (str.215-236)  
PRESUDE U PREDMETIMA YUKOS I PEMEX: IMAJU LI SUDOVI U NIZOZEMSKOJ I SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ISTI PRISTUP GLEDE OVRHE PONIŠTENIH ARBITRAŽNIH PRAVORIJEKA? (str.237-237) hrvatskipdf 481 KB
VOLLSTRECKUNG AUFGEHOBENER AUSLÄNDISCHER SCHIEDSSPRÜCHE: VERGLEICH ZWISCHEN DEN NIEDERLANDEN UND DEN USA (str.238-238)  
LE SENTENZE NEI CASI YUKOS E PEMEX: CONDIVIDONO LE CORTI NEI PAESI BASSI E NEGLI STATI UNITI D'AMERICA LO STESSO APPROCCIO CON RIGUARDO ALL’ESECUZIONE DELLE DECISIONI ARBITRALI ANNULLATE? (str.239-240)  
Vesna Lazić-Smoljanić
Izvorni znanstveni članak 		 
SUŽIVOT NEGATORIJSKE ZAŠTITE OD IMISIJA I PRAVA NA ŽIVOT U ZDRAVOJ ŽIVOTNOJ SREDINI (str.241-266) hrvatskipdf 465 KB
COEXISTENCE OF ACTIO NEGATORIA AND THE RIGHT TO LIVE IN A HEALTHY ENVIRONMENT (str.267-267)  
ACTIO NEGATORIA ALS RECHTSMITTEL ZUR ABWEHR VON IMMISSIONEN IN EINER GESUNDEN UMGEBUNG (str.267-268)  
LA COESISTENZA DELL'AZIONE NEGATORIA E DEL DIRITTO ALLA SALUBRITÀ DELL'AMBIENTE DI VITA (str.268-268)  
Gabriela Mihelčić, Maša Marochini Zrinski
Izvorni znanstveni članak 		 
USKLAĐIVANJE HRVATSKOGA ZAKONODAVSTVA S PRAVOM EU-A U PODRUČJU ZAŠTITE VODA S POSEBNIM OSVRTOM NA SUDJELOVANJE JAVNOSTI I PRISTUP PRAVOSUĐU (str.269-296) hrvatskipdf 383 KB
HARMONIZATION OF CROATIAN LEGISLATION WITH EU LAW IN THE FIELD OF WATER PROTECTION WITH SPECIAL EMPHASIS ON PUBLIC PARTICIPATION AND ACCESS TO JUSTICE (str.297-297)  
DIE ANGLEICHUNG DER KROATISCHEN GESETZGEBUNG AN DAS EU RECHT IM BEREICH DES GEWÄSSERSCHUTZES UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG AN ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN UND DES ZUGANGS ZU GERICHTEN (str.298-298)  
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE CROATA AL DIRITTO DELL'UE NELL'AMBITO DELLA TUTELA DELLE ACQUE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ED ALL'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA (str.299-299)  
Lana Ofak
Izvorni znanstveni članak 		 
PRAVNO UREĐENJE KUPNJE DIONICA CILJNOG DRUŠTVA ZADUŽIVANJEM (LBO TRANSAKCIJE) (str.301-331) hrvatskipdf 440 KB
LEVERAGED BUYOUT TRANSACTIONS (LBOs) (str.332-332)  
RECHTSREGELUNG VON LBO-TRANSAKTIONEN (str.332-333)  
LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUYOUT (LBO) (str.333-333)  
Saša Prelič, Antonija Zubović
Izvorni znanstveni članak 		 
NEKE NOVE REFLEKSIJE O GRAĐANSKO - TRGOVAČKIM SPECIFIČNOSTIMA NOVČANIH OBVEZA (str.335-350) hrvatskipdf 329 KB
SOME NEW REFLECTIONS ABOUT CIVIL - COMMERCIAL PARTICULARITIES OF MONETARY OBLIGATIONS (str.351-351)  
NEUE ÜBERLEGUNGEN ZU DEN ZIVIL- UND HANDELSRECHTLICHEN BESONDERHEITEN VON GELDVERBINDLICHKEITEN (str.351-352)  
ALCUNE NUOVE RIFLESSIONI SULLE PECULIARITÀ CIVILI E COMMERCIALI DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE (str.352-352)  
Aldo Radolović, Oliver Radolović
Prethodno priopćenje 		 
OSIGURANI RIZIK U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU U SVJETLU NOVIH OTKRIĆA GENETIKE (str.353-374) hrvatskipdf 372 KB
INSURED RISK IN HEALTH INSURANCE IN LIGHT OF NEW DISCOVERIES IN THE FIELD OF GENETICS (str.375-375)  
VERSICHERTES RISIKO IN DER KRANKENVERSICHERUNG IM LICHTE NEUER GENETISCHER ENTDECKUNGEN (str.375-376)  
IL RISCHIO ASSICURATO NELL’ASSICURAZIONE SANITARIA ALLA LUCE DELLE NUOVE SCOPERTE GENETICHE (str.376-376)  
Nada Bodiroga Vukobrat, Loris Belanić
Pregledni rad 		 
UČINAK NOVE EU UREDBE 2016/679 (GDPR) NA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.377-406) hrvatskipdf 422 KB
IMPACT OF NEW EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 (GDPR) ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.407-408)  
AUSWIRKUNG DER NEUEN VERORDNUNG (EU) 2016/679 (GDPR) AUF DEN SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN IN DER REPUBLIK KROATIEN (str.408-409)  
L’EFFICACIA DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA (str.409-410)  
Jozo Čizmić, Marija Boban
Pregledni rad 		 
UGOVOR O RADU I UGOVOR O DJELU: PODRUČJE PRIMJENE RADNOGA ZAKONODAVSTVA (str.411-453) hrvatskipdf 533 KB
CONTRACT OF EMPLOYMENT AND CONTRACT FOR SERVICES: THE SCOPE OF APPLICATION OF EMPLOYMENT LEGISLATION (str.454-454)  
ARBEITS - UND WERKVERTRAG: ANWENDUNGSBEREICH DER ARBEITSGESETZGEBUNG (str.454-455)  
IL CONTRATTO DI LAVORO ED IL CONTRATTO D'OPERA: L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE GIUSLAVORISTICA (str.455-455)  
Darja Senčur Peček, Sandra Laleta
Pregledni rad 		 
PRETHODNI SPORAZUM O TRANSFERNIM CIJENAMA: STARI IZAZOVI ILI NOVA ERA U POREZNOJ PRAKSI (str.457-476) hrvatskipdf 366 KB
ADVANCE PRICING AGREEMENTS: OLD CHALLENGES OR A NEW ERA IN THE TAX PRACTICES (str.477-477)  
VERRECHNUNGSPREISZUSAGEN: ALTE HERAUSFORDERUNGEN ODER NEUE ÄRA IM BEREICH DES STEUERRECHTS (str.477-478)  
ACCORDO PREVENTIVO DI TRANSFER PRICING: VECCHIE SFIDE O UNA NUOVA ERA NELLA PRASSI TRIBUTARIA (str.478-478)  
Nataša Žunić Kovačević
Pregledni rad 		 
NEKA PITANJA PROBLEMATIKE RAZUMNOG ROKA U STEČAJNOM POSTUPKU (str.479-503) hrvatskipdf 414 KB
SOME ISSUES CONCERNING THE PRINCIPLE OF REASONABLE TIME IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS (str.504-504)  
PROBLEMATIK DER ANGEMESSENEN FRIST IM INSOLVENZVERFAHREN (str.505-505)  
ALCUNE QUESTIONI DIBATTUTE SUL TERMINE RAGIONEVOLE NEL PROCEDIMENTO FALLIMENTARE (str.506-506)  
Sanja Grbić, Dejan Bodul, Jelena Čuveljak
Pregledni rad 		 
NAKNADA ŠTETE PROUZROČENE CIJEPLJENJEM (str.507-531) hrvatskipdf 432 KB
VACCINE INJURY COMPENSATION (str.532-532)  
ERSATZ DES DURCH DIE IMPFUNG VERURSACHTEN SCHADENS (str.533-533)  
IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACCINAZIONE (str.534-534)  
Katarina Knol Radoja
Pregledni rad 		 
SUDSKA ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA – (NAJ)BOLJI PUT? (str.535-570) hrvatskipdf 515 KB
JUDICIAL PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS – THE (MOST) APPROPRIATE WAY? (str.571-571)  
GERICHTLICHER SCHUTZ DER VERBRAUCHERRECHTE – DER BESTE ODER BESSERE WEG? (str.572-572)  
LA TUTELA GIUDIZIALE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI: LA VIA (MIGLIORE)? (str.573-573)  
Paula Poretti
Pregledni rad 		 
UREĐIVANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG STANJA POJEDINAČNIM ISPRAVNIM POSTUPKOM (str.575-597) hrvatskipdf 405 KB
REGULATION OF THE LAND REGISTER PROCEDURE THROUGH INDIVIDUAL CORRECTION PROCEDURE (str.598-598)  
GRUNDBUCHBERICHTIGUNG AUF BETREIBEN EINES BETEILIGTEN (str.598-599)  
LA SISTEMAZIONE DELLO STATO DEI LIBRI FONDIARI MEDIANTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO DI CORREZIONE (str.599-599)  
Dinka Šago
Pregledni rad 		 
ODGOVORNOST ZA ŠTETU I NAKNADA ŠTETE POČINJENE RATNIM ZLOČINOM (str.601-628) hrvatskipdf 414 KB
LIABILITY FOR DAMAGES AND REPARATION FOR HARM CAUSED BY WAR CRIMES (str.629-629)  
SCHADENSHAFTUNG UND SCHADENERSATZ BEI DER BEGEHUNG VON KRIEGSVERBRECHEN (str.630-630)  
LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI COMPIUTI MEDIANTE CRIMINI DI GUERRA (str.630-631)  
Jadranko Jug
Pregledni rad 		 
USTAVNOSUDSKI POGLED NA IZVRŠENJE PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA (str.633-663) hrvatskipdf 414 KB
THE CONTITUTIONAL COURT'S VIEW ON THE EXECUTION OF JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (str.664-664)  
DIE ANSICHT DES KROATISCHEN VERFASSUNGSGERICHTS ÜBER DIE VOLLSTRECKUNG DER URTEILE DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFS FÜR MENSCHENRECHTE (str.665-665)  
UNO SGUARDO GIUSCOSTITUZIONALE SULL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (str.665-666)  
Sanja Trgovac, Sidonija Grbavac, Sandra Marković
Pregledni rad 		 
TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA NAKON NOVELE ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA 2017. (str.667-683) hrvatskipdf 297 KB
ADMINISTRATIVE DISPUTE COSTS AFTER THE 2017 REVISION OF THE ADMINISTRATIVE DISPUTES ACT (str.684-684)  
KOSTEN DER VERWALTUNGSSTREITIGKEIT NACH DER IM JAHR 2017 DURCHGEFÜHRTEN NOVELLE DES GESETZES ÜBER VERWALTUNGSSTREITIGKEITEN (str.684-685)  
LE SPESE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE SUI CONTENZIOSI AMMINISTRATIVI DEL 2017 (str.685-685)  
Senka Orlić Zaninović
Stručni rad 		 
ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA U POSTUPCIMA PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA (str.687-708) hrvatskipdf 370 KB
PROTECTION OF OWNERSHIP IN THE PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF SPATIAL PLANS (str.709-709)  
SCHUTZ DES EIGENTUMS BEIM VOLLZUG DER RAUMORDNUNGSPLÄNE (str.709-710)  
LA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ NEI PROCEDIMENTI DI REALIZZAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI (str.710-710)  
Antun Žagar
Stručni rad 		 
Prof. dr. sc. Marijan Ćurković; Ugovor o osiguranju – Komentar odredaba Zakona o obveznim odnosima; Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2017., str. X + 284. (str.713-714) hrvatskipdf 196 KB
Loris Belanić
Recenzija, Prikaz 		 
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