Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Vol.12 No.17. - 18.

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SADRŽAJ
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Kazalo
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BESKONAČNOST I MATEMATIČKA ISTINA
(str.7-29)
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INFINITY AND MATHEMATICAL TRUTH
(str.30-30)
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Edo Pivčević
Izvorni znanstveni članak
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HRVATSKI JEZIK U SLUŽBENIM LISTOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1990. DO 2005.
(str.31-54)
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CROATIAN LANGUAGE IN OFFICIAL GAZETTES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM 1990 TO 2005
(str.55-55)
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Marija Musa
Izvorni znanstveni članak
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PJESNIČKI MARTIROLOGIJ NIKOLE BRAUTIĆA
(str.56-86)
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POETIC MARTYROLOGY OF NIKOLA BRAUTIC
(str.87-87)
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Pavao Knezović
Izvorni znanstveni članak
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TRGOVINA LJUDIMA – ROPSTVO 21. STOLJEĆA
(str.88-112)
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HUMAN TRAFFICKING – SLAVERY OF THE 21st CENTURY
(str.113-113)
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Irena Musa
Izvorni znanstveni članak
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PRIPOVJEDNE TEHNIKE U ROMANIMA ZVONIMIRA REMETE
(str.114-140)
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NARRATIVE TECHNIQUES IN NOVELS OF ZVONIMIR REMETA
(str.141-141)
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Marija Vasilj
Izvorni znanstveni članak
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FREKVENTNOST IZNOŠENJA KOMENTARA U INFORMATIVNIM ŽANROVIMA – BOSANSKOHERCEGOVAČKE I HRVATSKE DNEVNE NOVINE
(str.142-162)
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FREQUENCY OF COMMENTING IN INFORMATION GENRES – BOSNIAN AND HERZEGOVINIAN AND CROATIAN DAILY NEWSPAPERS
(str.163-163)
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Miroslav Vasilj, Mirela Mabić, Marija Begić
Prethodno priopćenje
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INTRODUCTORY CHAPTER TO THE HISTORY OF FOOTBALL IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.164-182)
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UVODNO POGLAVLJE U POVIJEST NOGOMETA U BOSNI I HERCEGOVINI
(str.183-183)
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Tin Mudražija
Pregledni rad
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POVIJESNI KONTEKST ŠIRENJA KRŠĆANSTVA NA JUGOISTOČNOME JADRANU
(str.184-210)
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HISTORICAL CONTEXT OF SPREAD OF CHRISTIANITY IN SOUTHEASTERN ADRIATIC
(str.211-211)
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Ana Zadro
Pregledni rad
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UTJECAJ (NE)POZNAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA NA JAVNI NASTUP I DOJAM PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U KOMUNIKACIJI S HRVATSKOM JAVNOSTI
(str.212-234)
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INFLUENCE OF (NOT)KNOWING CROATIAN LANGUAGE ON THE PUBLIC APPEARANCE AND IMPRESSION OF THE CROATIAN GOVERNMENT PRESIDENT IN COMMUNICATION WITH THE CROATIAN PUBLIC
(str.235-236)
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Branimir Felger, Gordana Lesinger, Ivan Tanta
Pregledni rad
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ÄHNLICHKEITEN UND UNTERSCHIEDE IN DER MOTIVATION BEIM ERLERNEN DER DEUTSCHEN UND ITALIENISCHEN SPRACHE
(str.237-253)
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SLIČNOSTI I RAZLIKE U MOTIVACIJI ZA UČENJE NJEMAČKOGA I TALIJANSKOGA JEZIKA
(str.254-254)
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DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN MOTIVATION FOR LEARNING GERMAN AND ITALIAN LANGUAGE
(str.255-255)
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Mirjana Matea Kovač, Silvija Ugrina
Pregledni rad
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DOKUMENTARNI FILM U NASTAVI MEDIJSKE KULTURE S ASPEKTA UČENIČKOGA ZANIMANJA
(str.256-278)
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DOCUMENTARY FILM IN MEDIA CULTURE EDUCATION FROM THE ASPECT OF STUDENT INTEREST
(str.279-279)
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Vesna Bjedov, Mateja Šarić
Pregledni rad
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PRIVATNA PISMA ANTUNA VRANČIĆA I ANDRIJE RAPICIJA
(str.280-290)
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PRIVATE LETTERS OF ANTUN VRANCIC AND ANDRIJA RAPICIJE
(str.291-291)
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KRITIČKO IZDANJE PISAMA
(str.292-308)
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Diana Sorić, Ines Komljenović
Izvorni znanstveni članak
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INSTITUCIJA CARINE U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI
(str.309-324)
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CUSTOMS DUTIES IN MEDIEVAL BOSNIA
(str.325-325)
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Goran Mijočević
Izvorni znanstveni članak
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UPORABA KATEGORIJE PRIKAZA SLOBODNE NEIZRAVNE MISLI U ROMANU „TO THE LIGHTHOUSE“ VIRGINIJE WOOLF
(str.326-340)
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USES OF THE CATEGORY OF FREE INDIRECT THOUGHT PRESENTATION IN VIRGINIA WOOLF’S NOVEL TO THE LIGHTHOUSE
(str.341-341)
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Sandra Lukšić
Pregledni rad
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TETOVAŽE KATOLIKA U SREDNJOJ BOSNI – SIMBOLIČKI ORNAMENT DUHA I TIJELA
(str.342-367)
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TATTOOS OF CATHOLICS IN CENTRAL BOSNIA – SYMBOLIC ORNAMENT OF THE BODY AND SOUL
(str.364-364)
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Toni Herceg
Pregledni rad
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IMENOVANJE KORESPONDENATA U ARISTENETOVIM LJUBAVNIM PISMIMA: TRADICIJA I INOVACIJA
(str.368-389)
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NAMING OF THE CORRESPONDENTS IN ARISTAENETUS’ EROTIC LETTERS: TRADITION AND INNOVATION
(str.390-390)
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Sabira Hajdarević
Izvorni znanstveni članak
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TENERORUM LUSOR AMORUM
U POVODU 2000 GODINA OD OVIDIJEVE SMRTI
(str.395-404)
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Pavao Knezović
Esej
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TKO SVJETLOST ZAKLANJA
(str.405-407)
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Šimun Musa
Recenzija, Prikaz
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NA PEGAZU BROTNJOM
IZBOR IZ BROĆANSKOGA PJESNIŠTVA
(str.408-411)
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Marija Vasilj
Recenzija, Prikaz
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O UMU I SVIJESTI IZ EVOLUCIJSKE PERSPEKTIVE
(str.412-416)
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Žan Škegro
Recenzija, Prikaz
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