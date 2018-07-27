Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol.34 No.2

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Časopisi po područjima
Uredništva
Autori
Politike i razmjena
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Datum izdavanja: Kolovoz 2018.
Objavljen na Hrčku: 27.07.2018.
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IZVACI O NOVIM MAĐARSKIM DRŽAVNIM FINANCIJAMA S PRAVNOG, EKONOMSKOG I MEĐUNARODNOG STAJALIŠTA
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EXCERPTS ON NEW HUNGARIAN STATE FINANCES FROM LEGAL, ECONOMIC AND INTERNATIONAL ASPECTS
(str.9-26)
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engleskipdf 212 KB
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Csaba Lentner
Prethodno priopćenje
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IZMJENA I RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI
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MODIFICATION OR DISSOLUTION OF CONTRACTS DUE TO CHANGED CIRCUMSTANCES
(str.27-55)
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engleskipdf 292 KB
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Dubravka Klasiček, Marija Ivatin
Pregledni rad
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THE NOTION OF A CONTINUING OBLIGATION RELATIONSHIP
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POJAM TRAJNOG OBVEZNOG ODNOSA
(str.57-72)
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hrvatskipdf 224 KB
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Ivan Tot
Pregledni rad
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HETERO- / AUTONOMY IN THE CONTEXT OF SELF/DETERMINISM OF BIOLOGICAL TESTAMENTS
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HETERO/AUTO/-NOMIJA U KONTEKSTU SAMO/DETERMINIZMA BIOLOŠKIH OPORUKA
(str.73-89)
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hrvatskipdf 213 KB
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Suzana Vuletić, Silvana Karačić, Gordana Pelčić
Pregledni rad
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DIRECT APPLICATION OF PRIMARY EU LAW RULES AND PRINCIPLES TO AWARDS OF PUBLIC CONTRACTS
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IZRAVNA PRIMJENA PRAVILA UFEU-A I NAČELA PRIMARNOG PRAVA UNIJE NA DODJELE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
(str.91-104)
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hrvatskipdf 182 KB
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Danijel Stanković
Stručni rad
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MARIJAN PAVČNIK, AUF DEM WEG ZUM MASS DES RECHTS . AUSGEWÄHLTE SCHRIFTEN ZUR RECHTSTHEORIE, STUTTGART, FRANZ STEINER VERLAG, 2011. – PRIKAZ KNJIGE
(str.107-108)
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hrvatskipdf 65 KB
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Duško Vrban
Recenzija, Prikaz
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