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Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol.34 No.2

Datum izdavanja: Kolovoz 2018.

Objavljen na Hrčku: 27.07.2018.
Sadržaj Puni tekst
IZVACI O NOVIM MAĐARSKIM DRŽAVNIM FINANCIJAMA S PRAVNOG, EKONOMSKOG I MEĐUNARODNOG STAJALIŠTA  
EXCERPTS ON NEW HUNGARIAN STATE FINANCES FROM LEGAL, ECONOMIC AND INTERNATIONAL ASPECTS (str.9-26) engleskipdf 212 KB
Csaba Lentner
Prethodno priopćenje 		 
IZMJENA I RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI  
MODIFICATION OR DISSOLUTION OF CONTRACTS DUE TO CHANGED CIRCUMSTANCES (str.27-55) engleskipdf 292 KB
Dubravka Klasiček, Marija Ivatin
Pregledni rad 		 
THE NOTION OF A CONTINUING OBLIGATION RELATIONSHIP  
POJAM TRAJNOG OBVEZNOG ODNOSA (str.57-72) hrvatskipdf 224 KB
Ivan Tot
Pregledni rad 		 
HETERO- / AUTONOMY IN THE CONTEXT OF SELF/DETERMINISM OF BIOLOGICAL TESTAMENTS  
HETERO/AUTO/-NOMIJA U KONTEKSTU SAMO/DETERMINIZMA BIOLOŠKIH OPORUKA (str.73-89) hrvatskipdf 213 KB
Suzana Vuletić, Silvana Karačić, Gordana Pelčić
Pregledni rad 		 
DIRECT APPLICATION OF PRIMARY EU LAW RULES AND PRINCIPLES TO AWARDS OF PUBLIC CONTRACTS  
IZRAVNA PRIMJENA PRAVILA UFEU-A I NAČELA PRIMARNOG PRAVA UNIJE NA DODJELE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (str.91-104) hrvatskipdf 182 KB
Danijel Stanković
Stručni rad 		 
MARIJAN PAVČNIK, AUF DEM WEG ZUM MASS DES RECHTS . AUSGEWÄHLTE SCHRIFTEN ZUR RECHTSTHEORIE, STUTTGART, FRANZ STEINER VERLAG, 2011. – PRIKAZ KNJIGE (str.107-108) hrvatskipdf 65 KB
Duško Vrban
Recenzija, Prikaz 		 
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