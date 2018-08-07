Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, No.Posebno izdanje 2015

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ISTRAŽIVANJE VAŽNOSTI POTPORE VIŠEG MENADŽMENTA ZA AKTIVNOST INTERNE REVIZIJE NA PRIMJERU PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.9-28)
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Ivana Barišić
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ KIBERNETSKIH KONTROLA NA KVALITETU GODIŠNJIH IZVJEŠĆA
(str.29-45)
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Ivana Dropulić, Marko Čular
Prethodno priopćenje
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ZASTUPLJENOST RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U MENADŽERSKIM STRUKTURAMA I NJEZINA ULOGA U OSTVARIVANJU CILJEVA PODUZEĆA
(str.46-68)
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Mirjana Hladika
Prethodno priopćenje
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KOLIKO JE RAČUNOVODSTVO FER VRIJEDNOSTI ZAISTA FER?
(str.69-93)
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Željana Aljinović Barać, Slavko Šodan, Tina Vuko
Pregledni rad
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UČINCI PRIMJENE SUVREMENIH METODA TROŠKOVNOG I UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA U JAVNOM SEKTORU
REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE
(str.94-107)
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Mira Dimitrić, Dunja Škalamera-Alilović, Davor Vašiček
Pregledni rad
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USPOREDBA RAČUNOVODSTVENOG OKVIRA I FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA INSTITUCIJA VISOKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI
(str.108-133)
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Martina Dragija, Maja Letica, Bobana Čegar
Pregledni rad
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MODEL IZRAČUNA CIJENE KOŠTANJA MEDICINSKIH USLUGA U RAČUNOVODSTVU AKTIVNOSTI
(str.134-157)
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Jagoda Osmančević, Ivana Dražić Lutilsky
Pregledni rad
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MOGUĆNOSTI OCJENE KVALITETE ZADUŽENOSTI PODUZEĆA PRIMJENOM FINANCIJSKIH POKAZATELJA PROFITABILNOSTI
(str.158-173)
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Ana Ježovita
Pregledni rad
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ADEKVATNOST PITANJA KOJA DOVODE DO SKRETANJA PAŽNJE
U REVIZORSKOM MIŠLJENJU U REPUBLICI SRPSKOJ
(str.174-188)
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Novak Kondić, Jelena Poljašević
Pregledni rad
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VAŽNOST RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA U SUVREMENOM POSLOVNOM ODLUČIVANJU - PRIMJER HRVATSKOG HOTELIJERSTVA
(str.189-203)
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Iris Lončar
Pregledni rad
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KOMPARATIVNA ANALIZA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA U
REPUBLICI HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI
(str.204-224)
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Ivana Mamić Sačer, Dijana Vuković, Ivana Pavlić
Pregledni rad
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MODEL OTKRIVANJA RAČUNOVODSTVA „VELIKOG ČIŠĆENJA“ U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA S POSEBNIM OSVRTOM NA OTPISIVANJE POTRAŽIVANJA
(str.225-249)
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Selma Novalija Islambegović, Nedim Islambegović
Pregledni rad
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MODEL RAČUNOVODSTVENOG IZVJEŠTAVANJA O TROŠKOVIMA KVALITETE UZ NJIHOV OBRAČUN NA BAZI AKTIVNOSTI
(str.250-271)
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Hrvoje Perčević, Marina Mićin
Pregledni rad
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DOMETI I OGRANIČENJA U RAZVOJU EKSTERNE
JAVNE REVIZIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
(str.272-287)
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Duško Šnjegota
Pregledni rad
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ODNOS IZMEĐU REVIZIJSKOG ODBORA I INTERNE REVIZIJE – POSTOJEĆE STANJE I IZAZOVI U HRVATSKIM PODUZEĆIMA
(str.288-319)
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Boris Tušek
Pregledni rad
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USKLAĐENOST FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ S MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA ZA JAVNI SEKTOR
(str.320-345)
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Vesna Vašiček
Pregledni rad
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KOMPARACIJA RAČUNOVODSTVENIH SUSTAVA JAVNOG ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE, SLOVENIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
(str.346-367)
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Davor Vašiček, Ivana Dražić Lutilsky, Tatjana Jovanović
Pregledni rad
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IMAMO LI NOVI PRISTUP IZRAČUNA OBRTNOG KAPITALA I POKAZATELJA LIKVIDNOSTI?
(str.368-380)
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Lajoš Žager, Danimir Gulin
Pregledni rad
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ZNAČAJ KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE ZA DJELOVANJE RAČUNOVOĐA I REVIZORA
(str.381-400)
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Katarina Žager, Sanja Sever Mališ, Nikolina Dečman
Pregledni rad
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RIZICI U POSLOVANJU – UPRAVLJANJE PRISTUPOM FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA
(str.401-412)
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Igor Živko, Zora Marijanović, Josipa Grbavac
Pregledni rad
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