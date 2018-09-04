Poslovna izvrsnost : znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, Vol.12 No.1

|Sadržaj
|Puni tekst
|
BUSINESS INTELLIGENCE U HRVATSKOM GOSPODARSTVU – REZULTATI ISTRAŽIVANJA 2017.
(str.9-30)
|
hrvatskipdf 443 KB
|
BUSINESS INTELLIGENCE IN CROATIAN ECONOMY – RESEARCH RESULTS FOR 2017.
(str.31-31)
|
|
Mirko Bilandžić, Danijela Lucić
Prethodno priopćenje
|
|
ESTIMATION OF THE GREAT DECOUPLING ON THE EXAMPLE OF CROATIA, AS COMPARED WITH GERMANY AND POLAND
(str.33-52)
|
engleskipdf 511 KB
|
PROCJENA FENOMENA “VELIKOG RAZDVAJANJA” NA PRIMJERU REPUBLIKE HRVATSKE U USPOREDBI S NJEMAČKOM I POLJSKOM
(str.53-53)
|
|
Jurica Bosna
Prethodno priopćenje
|
|
VALIDATION OF THE SAFETY ATTITUDES QUESTIONNAIRE (SHORT FORM 2006) IN MANAGEMENT STAFF OF CROATIAN HOSPITALS
(str.55-70)
|
engleskipdf 178 KB
|
VALIDACIJA UPITNIKA SAFETY ATTITUDES QUESTIONNAIRE 2006 (KRATKI OBLIK) KOD MENADŽMENTA HRVATSKIH BOLNICA
(str.71-71)
|
|
Maša Bulajić, Tonći Lazibat, Davor Plavec
Prethodno priopćenje
|
|
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROBLEMS MILITATING AGAINST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SELECTED BANKS AND MANUFACTURING FIRMS IN NIGERIA
(str.73-88)
|
engleskipdf 271 KB
|
USPOREDNA ANALIZA PROBLEMA KOJI NEGATIVNO UTJEČU NA DRUŠTVENU ODGOVORNOST PODUZEĆA U ODABRANIM BANKAMA I PROIZVODNIM TVRTKAMA U NIGERIJI
(str.89-89)
|
|
Olu Ojo
Prethodno priopćenje
|
|
MODEL UPRAVLJANJA INFORMACIJAMA I ZNANJEM U SVRHU RAZVOJA NOVOG PROIZVODA BANKE
(str.91-112)
|
hrvatskipdf 447 KB
|
THE ROLE OF INNOVATION IN BUSINESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(str.113-113)
|
|
Matalia Tutek, Mirko Palić, Emanuel Tutek
Prethodno priopćenje
|
|
EMPLOYEE PERCEPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.117-128)
|
engleskipdf 157 KB
|
PERCEPCIJA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI OD STRANE ZAPOSLENIKA PODUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI
(str.129-129)
|
|
Admir Čavalić, Damir Bećirović
Pregledni rad
|
|
RAČUNOVODSTVENI KONCEPT OČUVANJA DUGOROČNE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA
(str.131-140)
|
hrvatskipdf 143 KB
|
ACCOUNTING CONCEPT OF LONG-TERM CONSERVATION VALUES OF ENTERPRISES
(str.141-141)
|
|
Josip Čičak
Pregledni rad
|
|
USAGE OF GRAVITY MODEL IN EVALUATING FOREIGN TRADE BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND MONTENEGRO AS MEMBERS OF CEFTA AGREEMENT 2006
(str.143-159)
|
engleskipdf 283 KB
|
UPOTREBA MODELA GRAVITACIJE U PROCJENJIVANJU VANJSKE TRGOVINE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE KAO ČLANICA CEFTA UGOVORA 2006
(str.160-160)
|
|
Ferhat Ćejvanović, Dragovan Miličević, Adnan Kamerić
Pregledni rad
|
|
PREGLED ISTRAŽIVANJA O IZVOZNIM AKTIVNOSTIMA REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2007. DO 2017.
(str.161-180)
|
hrvatskipdf 273 KB
|
EXPORT AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH IN REPUBLIC OF CROATIA: 2007-2017
(str.181-181)
|
|
Helena Nikolić, Ivan Miloloža
Pregledni rad
|
|
TRADE PERSPECTIVES IN THE CONTEXT OF SAFETY, SECURITY, PRIVACY AND LOYALTY (recenzija knjige)
(str.185-187)
|
hrvatskipdf 283 KB
|
Dario Dunković
Recenzija, Prikaz
|