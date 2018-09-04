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Poslovna izvrsnost : znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, Vol.12 No.1

Datum izdavanja: Srpanj 2018.

Objavljen na Hrčku: 04.09.2018.
Sadržaj Puni tekst
BUSINESS INTELLIGENCE U HRVATSKOM GOSPODARSTVU – REZULTATI ISTRAŽIVANJA 2017. (str.9-30) hrvatskipdf 443 KB
BUSINESS INTELLIGENCE IN CROATIAN ECONOMY – RESEARCH RESULTS FOR 2017. (str.31-31)  
Mirko Bilandžić, Danijela Lucić
Prethodno priopćenje 		 
ESTIMATION OF THE GREAT DECOUPLING ON THE EXAMPLE OF CROATIA, AS COMPARED WITH GERMANY AND POLAND (str.33-52) engleskipdf 511 KB
PROCJENA FENOMENA “VELIKOG RAZDVAJANJA” NA PRIMJERU REPUBLIKE HRVATSKE U USPOREDBI S NJEMAČKOM I POLJSKOM (str.53-53)  
Jurica Bosna
Prethodno priopćenje 		 
VALIDATION OF THE SAFETY ATTITUDES QUESTIONNAIRE (SHORT FORM 2006) IN MANAGEMENT STAFF OF CROATIAN HOSPITALS (str.55-70) engleskipdf 178 KB
VALIDACIJA UPITNIKA SAFETY ATTITUDES QUESTIONNAIRE 2006 (KRATKI OBLIK) KOD MENADŽMENTA HRVATSKIH BOLNICA (str.71-71)  
Maša Bulajić, Tonći Lazibat, Davor Plavec
Prethodno priopćenje 		 
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROBLEMS MILITATING AGAINST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SELECTED BANKS AND MANUFACTURING FIRMS IN NIGERIA (str.73-88) engleskipdf 271 KB
USPOREDNA ANALIZA PROBLEMA KOJI NEGATIVNO UTJEČU NA DRUŠTVENU ODGOVORNOST PODUZEĆA U ODABRANIM BANKAMA I PROIZVODNIM TVRTKAMA U NIGERIJI (str.89-89)  
Olu Ojo
Prethodno priopćenje 		 
MODEL UPRAVLJANJA INFORMACIJAMA I ZNANJEM U SVRHU RAZVOJA NOVOG PROIZVODA BANKE (str.91-112) hrvatskipdf 447 KB
THE ROLE OF INNOVATION IN BUSINESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (str.113-113)  
Matalia Tutek, Mirko Palić, Emanuel Tutek
Prethodno priopćenje 		 
EMPLOYEE PERCEPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.117-128) engleskipdf 157 KB
PERCEPCIJA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI OD STRANE ZAPOSLENIKA PODUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI (str.129-129)  
Admir Čavalić, Damir Bećirović
Pregledni rad 		 
RAČUNOVODSTVENI KONCEPT OČUVANJA DUGOROČNE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA (str.131-140) hrvatskipdf 143 KB
ACCOUNTING CONCEPT OF LONG-TERM CONSERVATION VALUES OF ENTERPRISES (str.141-141)  
Josip Čičak
Pregledni rad 		 
USAGE OF GRAVITY MODEL IN EVALUATING FOREIGN TRADE BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND MONTENEGRO AS MEMBERS OF CEFTA AGREEMENT 2006 (str.143-159) engleskipdf 283 KB
UPOTREBA MODELA GRAVITACIJE U PROCJENJIVANJU VANJSKE TRGOVINE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE KAO ČLANICA CEFTA UGOVORA 2006 (str.160-160)  
Ferhat Ćejvanović, Dragovan Miličević, Adnan Kamerić
Pregledni rad 		 
PREGLED ISTRAŽIVANJA O IZVOZNIM AKTIVNOSTIMA REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2007. DO 2017. (str.161-180) hrvatskipdf 273 KB
EXPORT AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH IN REPUBLIC OF CROATIA: 2007-2017 (str.181-181)  
Helena Nikolić, Ivan Miloloža
Pregledni rad 		 
TRADE PERSPECTIVES IN THE CONTEXT OF SAFETY, SECURITY, PRIVACY AND LOYALTY (recenzija knjige) (str.185-187) hrvatskipdf 283 KB
Dario Dunković
Recenzija, Prikaz 		 
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