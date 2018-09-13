Liječnički vjesnik, Vol.140 No.5-6

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PARIŠKA KLASIFIKACIJA THE PARIS SYSTEM (TPS) FOR REPORTING URINE CYTOLOGY – PRIKAZ DIJAGNOSTIČKIH KATEGORIJA U CITOLOGIJI URINA
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„THE PARIS SYSTEM (TPS) FOR REPORTING URINARY CYTOLOGY” – PRESENTATION OF DIAGNOSTIC CRITERIA IN URINARY CYTOLOGY
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NIVES LJUBIĆ, KORALJKA GJADROV KUVEŽDIĆ, BILJANA JELIĆ PUŠKARIĆ, VALERIJA MILIČIĆ, CHRISTOPHE , STEMBERGER, ANKICA VASILJ, KARMEN TRUTIN OSTOVIĆ
Stručni rad
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STANDARDIZIRANI NALAZ CITOLOŠKE ANALIZE URINA – SMJERNICE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KLINIČKU CITOLOGIJU
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STANDARDISED FORM TO REPORT THE FINDING OF CYTOLOGICAL URINALYSIS – GUIDELINES OF THE CROATIAN SOCIETY FOR CLINICAL CYTOLOGY
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NIVES LJUBIĆ, CHRISTOPHE STEMBERGER, KORALJKA GJADROV KUVEŽDIĆ, BILJANA JELIĆ PUŠKARIĆ, VALERIJA MILIČIĆ
Stručni rad
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KARAKTERIZACIJA JETRENIH TUMORA KONTRASTNIM ULTRAZVUKOM:
REZULTATI IZ TERCIJARNOG CENTRA
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CHARACTERIZATION OF LIVER TUMORS BY CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND: SINGLE CENTRE EXPERIENCE
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IVICA GRGUREVIĆ, TOMISLAV BOKUN, RENATA HUZJAN-KORUNIĆ, MIRJANA VUKELIĆ- MARKOVIĆ, BORIS BRKLJAČIĆ, GORDANA IVANAC, GORANA ARALICA, TAJANA ŠTOOS-VEIĆ, ANITA LUKIĆ, MARKO BANIĆ, MILAN KUJUNDŽIĆ
Izvorni znanstveni članak
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PRIKAZ DVAJU BOLESNIKA S IZOLIRANOM NEIJATROGENOM OZLJEDOM ŽUČNOG MJEHURA
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ISOLATED TRAUMATIC INJURIES OF THE GALLBLADDER – TWO CASE REPORTS
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LJILJANA PAVOŠEVIĆ, LUKA ĐUDARIĆ, NIKOLA KOPRIČANEC
Pregledni rad
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SVJETLOSTANIČNI PAPILARNI KARCINOM BUBREŽNIH STANICA U BOLESNIKA S UROTELNIM PAPILARNIM KARCINOMOM BUBREŽNE NAKAPNICE – PRIKAZ BOLESNICE
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CLEAR CELL PAPILLARY RENAL CELL CARCINOMA IN A PATIENT WITH UROTHELIAL PAPILLARY CARCINOMA OF RENAL PYELON – REPORT OF A CASE
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VJEKOSLAV ANDRIĆ, MONIKA ULAMEC, DANIJEL JUSTINIĆ, BOŽO KRUŠLIN
Pregledni rad
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ANGIOSARKOM DESNE PRETKLIJETKE KAO UZROK TAMPONADE SRCA I LETALNOG ISHODA U TRIDESETTROGODIŠNJE BOLESNICE – PRIKAZ NALAZA OBDUKCIJE
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PRIMARY ANGIOSARCOMA OF THE RIGHT ATRIUM AS A CAUSE OF CARDIAC TAMPONADE AND DEATH OF A 33-YEAR-OLD FEMALE PATIENT – AUTOPSY REPORT
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TIHANA DŽOMBETA, MARIJA MILKOVIĆ PERIŠA, TANJA LENIČEK, DAVOR TOMAS, BOŽO KRUŠLIN
Pregledni rad
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ETIKA U TRANSPLANTACIJI SOLIDNIH ORGANA
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ETHICS IN SOLID ORGAN TRANSPLANTATION
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LADA ZIBAR, IVA IŽAKOVIĆ, MARIN KUHARIĆ
Pregledni rad
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NASTAVA KEMIJE I BIOKEMIJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U ZAGREBU
U DOBA FRANA BUBANOVIĆA
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CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY EDUCATION AT SCHOOL OF MEDICINE IN ZAGREB AT THE TIME OF FRAN BUBANOVIĆ
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VLADIMIR DAMJANOVIĆ, KRISTINA MLINAC-JERKOVIĆ, SVJETLANA KALANJ-BOGNAR, JASNA LOVRIĆ
Pregledni rad
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Doc. dr. sc. KREŠIMIR KOSTOVIĆ;
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BRANKA MARTINOVIĆ
In memoriam, Nekrolog
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IN MEMORIAM: PROF. DR. SC. ANA BOBINAC-GEORGIEVSKI
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GORAN IVANIŠEVIĆ, MIRKA JAKŠIĆ
In memoriam, Nekrolog
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