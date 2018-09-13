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Liječnički vjesnik, Vol.140 No.5-6

Liječnički vjesnik,Vol.140 No.5-6
Datum izdavanja: Lipanj 2018.

Objavljen na Hrčku: 13.09.2018.
Sadržaj Puni tekst
PARIŠKA KLASIFIKACIJA THE PARIS SYSTEM (TPS) FOR REPORTING URINE CYTOLOGY – PRIKAZ DIJAGNOSTIČKIH KATEGORIJA U CITOLOGIJI URINA hrvatskipdf 208 KB
„THE PARIS SYSTEM (TPS) FOR REPORTING URINARY CYTOLOGY” – PRESENTATION OF DIAGNOSTIC CRITERIA IN URINARY CYTOLOGY  
NIVES LJUBIĆ, KORALJKA GJADROV KUVEŽDIĆ, BILJANA JELIĆ PUŠKARIĆ, VALERIJA MILIČIĆ, CHRISTOPHE , STEMBERGER, ANKICA VASILJ, KARMEN TRUTIN OSTOVIĆ
Stručni rad 		 
STANDARDIZIRANI NALAZ CITOLOŠKE ANALIZE URINA – SMJERNICE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KLINIČKU CITOLOGIJU hrvatskipdf 313 KB
STANDARDISED FORM TO REPORT THE FINDING OF CYTOLOGICAL URINALYSIS – GUIDELINES OF THE CROATIAN SOCIETY FOR CLINICAL CYTOLOGY  
NIVES LJUBIĆ, CHRISTOPHE STEMBERGER, KORALJKA GJADROV KUVEŽDIĆ, BILJANA JELIĆ PUŠKARIĆ, VALERIJA MILIČIĆ
Stručni rad 		 
KARAKTERIZACIJA JETRENIH TUMORA KONTRASTNIM ULTRAZVUKOM: REZULTATI IZ TERCIJARNOG CENTRA hrvatskipdf 954 KB
CHARACTERIZATION OF LIVER TUMORS BY CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND: SINGLE CENTRE EXPERIENCE  
IVICA GRGUREVIĆ, TOMISLAV BOKUN, RENATA HUZJAN-KORUNIĆ, MIRJANA VUKELIĆ- MARKOVIĆ, BORIS BRKLJAČIĆ, GORDANA IVANAC, GORANA ARALICA, TAJANA ŠTOOS-VEIĆ, ANITA LUKIĆ, MARKO BANIĆ, MILAN KUJUNDŽIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
PRIKAZ DVAJU BOLESNIKA S IZOLIRANOM NEIJATROGENOM OZLJEDOM ŽUČNOG MJEHURA hrvatskipdf 301 KB
ISOLATED TRAUMATIC INJURIES OF THE GALLBLADDER – TWO CASE REPORTS  
LJILJANA PAVOŠEVIĆ, LUKA ĐUDARIĆ, NIKOLA KOPRIČANEC
Pregledni rad 		 
SVJETLOSTANIČNI PAPILARNI KARCINOM BUBREŽNIH STANICA U BOLESNIKA S UROTELNIM PAPILARNIM KARCINOMOM BUBREŽNE NAKAPNICE – PRIKAZ BOLESNICE hrvatskipdf 326 KB
CLEAR CELL PAPILLARY RENAL CELL CARCINOMA IN A PATIENT WITH UROTHELIAL PAPILLARY CARCINOMA OF RENAL PYELON – REPORT OF A CASE  
VJEKOSLAV ANDRIĆ, MONIKA ULAMEC, DANIJEL JUSTINIĆ, BOŽO KRUŠLIN
Pregledni rad 		 
ANGIOSARKOM DESNE PRETKLIJETKE KAO UZROK TAMPONADE SRCA I LETALNOG ISHODA U TRIDESETTROGODIŠNJE BOLESNICE – PRIKAZ NALAZA OBDUKCIJE hrvatskipdf 372 KB
PRIMARY ANGIOSARCOMA OF THE RIGHT ATRIUM AS A CAUSE OF CARDIAC TAMPONADE AND DEATH OF A 33-YEAR-OLD FEMALE PATIENT – AUTOPSY REPORT  
TIHANA DŽOMBETA, MARIJA MILKOVIĆ PERIŠA, TANJA LENIČEK, DAVOR TOMAS, BOŽO KRUŠLIN
Pregledni rad 		 
ETIKA U TRANSPLANTACIJI SOLIDNIH ORGANA hrvatskipdf 222 KB
ETHICS IN SOLID ORGAN TRANSPLANTATION  
LADA ZIBAR, IVA IŽAKOVIĆ, MARIN KUHARIĆ
Pregledni rad 		 
NASTAVA KEMIJE I BIOKEMIJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U ZAGREBU U DOBA FRANA BUBANOVIĆA hrvatskipdf 322 KB
CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY EDUCATION AT SCHOOL OF MEDICINE IN ZAGREB AT THE TIME OF FRAN BUBANOVIĆ  
VLADIMIR DAMJANOVIĆ, KRISTINA MLINAC-JERKOVIĆ, SVJETLANA KALANJ-BOGNAR, JASNA LOVRIĆ
Pregledni rad 		 
Doc. dr. sc. KREŠIMIR KOSTOVIĆ; hrvatskipdf 179 KB
BRANKA MARTINOVIĆ
In memoriam, Nekrolog 		 
IN MEMORIAM: PROF. DR. SC. ANA BOBINAC-GEORGIEVSKI hrvatskipdf 179 KB
GORAN IVANIŠEVIĆ, MIRKA JAKŠIĆ
In memoriam, Nekrolog 		 
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