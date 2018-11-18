Acta medica Croatica, Vol.72 No.3

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DIJAGNOSTIKA ANDERSON-FABRYJEVE BOLESTI
(str.109-113)
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DIAGNOSIS OF ANDERSON-FABRY DISEASE
(str.114-114)
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VANJA BAŠIĆ KES, NEVENA GRBIĆ, MILJENKA JELENA JURAŠIĆ, IRIS ZAVOREO, LUCIJA ZADRO MATOVINA
Pregledni rad
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SUPEROXIDE DISMUTASE ACTIVITY AND SERUM LIPID PROFILE IN HEMODIALYSIS PATIENTS
(str.259-265)
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AKTIVNOST SUPEROKSID DISMUTAZE I LIPIDNI PROFIL U SERUMU PACIJENATA S HEMODIJALIZOM
(str.266-266)
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AMELA BEĆIRAGIĆ, HALIMA RESIĆ, AMELA DERVIŠEVIĆ, ALMIR FAJKIĆ, NEJRA PROHIĆ, NESINA AVDAGIĆ, NERMINA BABIĆ, SELMA AJANOVIĆ, AIDA ĆORIĆ
Izvorni znanstveni članak
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LIJEČENJE PEGILIRANIM INTERFERONOM PRIJETRANSPLANTACIJE POBOLJŠAVA TRANSPLANTACIJSKI ISHOD U DIJALIZIRANIH BOLESNIKA INFICIRANIH VIRUSOM HEPATITISA C
(str.267-275)
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TREATMENT WITH PEGYLATED INTERFERON BEFORE TRANSPLANTATION IMPROVES POSTTRANSPLANT OUTCOME IN DIALYSIS PATIENTS INFECTED WITH HCV
(str.275-275)
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MARIJANA GULIN, NIKOLINA BAŠIĆ JUKIĆ
Izvorni znanstveni članak
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UTJECAJ KUMULATIVNE BILANCE TEKUĆINE U JEDINICI INTENZIVNE MEDICINE NA UNUTARBOLNIČKU SMRTNOST I POSLIJEOPERACIJSKU PLUĆNU FUNKCIJU BOLESNIKA OPERIRANIH ZBOG INFEKTIVNOG ENDOKARDITISA
(str.277-284)
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EFFECT OF CUMULATIVE FLUID BALANCE DURING ICU STAY ON IN-HOSPITAL MORTALITY IN PATIENTS SURGICALLY TREATED FOR INFECTIVE ENDOCARDITIS
(str.284-284)
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ANDREJ ŠRIBAR, VLASTA KLARIĆ, VERICA MIKECIN, VLADIMIR KRAJINOVIĆ, IVAN MILAS, JASMINKA PERŠEC
Izvorni znanstveni članak
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CEFALOSPORINAZE U IZOLATIMA BAKTERIJE PROTEUS MIRABILIS IZ DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE TE IZVANBOLNIČKIH PACIJENATA
(str.285-294)
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CEPHALOSPORINASES IN PROTEUS MIRABILIS ISOLATES FROM LONG-TERM CARE FACILITIES AND THE COMMUNITY
(str.295-295)
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TOMISLAV MEŠTROVIĆ, AMARELA LUKIĆ-GRLIĆ, MAJA BOGDAN, DANIELA BANDIĆ- PAVLOVIĆ, GORDANA CAVRIĆ, DOMAGOJ DRENJANČEVIĆ, KATHERINA BERNARDETTE SRETER, ANA BENČIĆ, SANDA SARDELIĆ, BRANKA BEDENIĆ
Izvorni znanstveni članak
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ZNANSTVENA PRODUKCIJA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT PREMA POKAZATELJIMA SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
(str.297-306)
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SCIENTIFIC PRODUCTION OF THE SPLIT UNIVERSITY HOSPITAL CENTER ACCORDING TO SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS INDICATORS
(str.306-306)
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VIKTOR ČULIĆ
Izvorni znanstveni članak
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UČINKOVITOST INTERKOSTALNE BLOKADE NA POSLIJEOPERACIJSKU BOL I POTROŠNJU ANALGETIKA NAKON PREDNJE SPONDILODEZE KOD KOREKCIJE SKOLIOZE
(str.307-311)
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EFFICACY OF INTERCOSTAL BLOCK ON POSTOPERATIVE PAIN AND ANALGESIC CONSUMPTION AFTER VENTRAL SPONDYLODESIS IN SCOLIOSIS CORRECTION
(str.312-312)
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DAVORKA ŽIDAK, MARCEL ŽIDAK, IVANA TUDORIĆ-ĐENO, JASMINKA PERŠEC
Ostalo
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THIRD- AND FOURTH-DEGREE PERINEAL TEARS AND RESTRICTIVE USE OF EPISIOTOMY
(str.313-318)
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RAZDORI III. I IV. STUPNJA MEĐICE I RESTRIKTIVNA UPORABA EPIZIOTOMIJE
(str.318-318)
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ŽELJKA KULJAK, MATIJA PRKA, DUBRAVKO HABEK, INGRID MARTON, ANA LUETIĆ, DEANA ŠVANJUG, BERIVOJ MIŠKOVIĆ
Ostalo
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METHOTREXATE THERAPY IN GYNECOLOGIC PATIENTS: FOUR-YEAR EXPERIENCE AT A TERTIARY REFERRAL CENTER
(str.319-323)
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TERAPIJA METOTREKSATOM GINEKOLOŠKIH PACIJENTICA: ČETVEROGODIŠNJE ISKUSTVO U TERCIJARNOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI
(str.324-324)
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PAVO PERKOVIĆ, KATJA VINCE, RATKO MATIJEVIĆ
Ostalo
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RACIONALNA PRIMJENA ANTIMIKROBNIH LIJEKOVA U SVAKODNEVNOJ KLINIČKOJ PRAKSI IMPLEMENTACIJOM BOLNIČKOG PROGRAMA PRAĆENJA ANTIMIKROBNIH LIJEKOVA (ANTIMICROBIC STEWARDSHIP PROGRAMS)
(str.325-332)
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RATIONAL USE OF ANTIMICROBIAL DRUGS IN CLINICAL PRACTICE BY IMPLEMENTING ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP PROGRAMS
(str.332-332)
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SANJA SAKAN, DAVORKA PRAJDIĆ-PREDRIJEVAC, VLADO JURANKO, MLADEN NOVKOSKI, ZDENKO POVŠIĆ-ČEVRA, JANKO SZAVITS-NOSSAN, IGOR ŠESTO, MARIJA RAZUM, LUKA ROTKVIĆ, IVAN BUDIMIR, NIVES TODORIĆ, NATAŠA ANDRIJAŠEVIĆ, ZVONIMIR ANTE KORDA
Ostalo
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RADIOLOŠKE METODE U DIJAGNOSTICI TUPE TRAUME ABDOMENA DJEČJE DOBI
(str.333-343)
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RADIOLOGICAL METHODS IN DIAGNOSIS OF PEDIATRIC BLUNT ABDOMINAL TRAUMA
(str.344-344)
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ANAMARIJA BOŽIĆ, MARKO BAŠKOVIĆ, ANA TRIPALO BATOŠ, BOŽIDAR ŽUPANČIĆ
Pregledni rad
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RETROSPEKTIVNA ANALIZA OKLUZIJE SREDIŠNJE MREŽNIČNE VENE I OGRANAKA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
(str.345-349)
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CENTRAL RETINAL VEIN AND BRANCH OCCLUSION IN THE DUBROVNIK-NERETVA COUNTY
(str.350-350)
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KATE MILUTINOVIĆ, ANTONELA GVEROVIĆ ANTUNICA, HELENA KAŠTELAN, SANDA TEŠANOVIĆ, VEDRANA IVETA, SANJA ZORANIĆ
Stručni rad
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METASTATIC RENAL CELL CARCINOMA AS A RARE CAUSEOF DUODENAL OBSTRUCTION AND GASTROINTESTINALBLEEDING
(str.351-353)
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METASTAZA ADENOKARCINOMA BUBREGA KAO RIJEDAK UZROK DUDENALNE OPSTRUKCIJE I GASTOINTESTINALNOG KRVARENJA
(str.353-353)
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IVANA POPOVIĆ, ANTONELA MUSLIM, PETRA JURČIĆ, MARKO NIKOLIĆ, IVAN BUDIMIR
Ostalo
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PREDNOSTI I NEDOSTATCI POJEDINIH VRSTA ANESTEZIJE ZA TRANSURETRALNE RESEKCIJE
(str.355-360)
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RISKS AND BENEFITS OF DIFFERENT ANESTHESIA TECHNIQUES FOR TRANSURETHRAL RESECTIONS
(str.360-360)
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MONIKA KOCMAN, IVA BAČAK KOCMAN, TOMISLAV KULIŠ
Ostalo
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NEUROLOŠKE KOMPLIKACIJE ANDERSON-FABRYJEVE BOLESTI
(str.369-371)
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NEUROLOGIC COMPLICATIONS OF ANDERSON-FABRY DISEASE
(str.372-372)
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NEVENA GRBIĆ, MILJENKA-JELENA JURAŠIĆ, IRIS ZAVOREO, LUCIJA ZADRO MATOVINA, VANJA BAŠIĆ KES
Pregledni rad
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OPTIČKI NEUROMIJELITIS I DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA OPTIČKOG NEUROMIJELITISA
(str.373-378)
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NEUROMYELITIS OPTICA AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF NEUROMYELITIS OPTICA
(str.379-379)
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VANJA BAŠIĆ KES, NEVENA GRBIĆ, MILJENKA JELENA JURAŠIĆ, IRIS ZAVOREO, LUCIJA ZADRO MATOVINA
Pregledni rad
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SEKUNDARNO PROGRESIVNA MULTIPLA SKLEROZA
(str.381-383)
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SECONDARY PROGRESSIVE MULTIPLE SCLEROSIS
(str.384-384)
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VANJA BAŠIĆ KES, NEVENA GRBIĆ, MILJENKA JELENA JURAŠIĆ, IRIS ZAVOREO, LUCIJA ZADRO MATOVINA
Pregledni rad
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LIJEČENJE MULTIPLE SKLEROZE
(str.385-396)
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MULTIPLE SCLEROSIS TREATMENT
(str.397-397)
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LUCIJA ZADRO MATOVINA, MILJENKA JELENA JURAŠIĆ, IRIS ZAVOREO, NEVENA GRBIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Pregledni rad
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MONOKLONSKA ANTITIJELA U LIJEČENJU MULTIPLE SKLEROZE
(str.399-407)
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MONOCLONAL ANTIBODIES IN THE TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS
(str.408-408)
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MARIJANA LISAK, VANJA BAŠIĆ KES
Pregledni rad
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PREHRANA U LIJEČENJU MULTIPLE SKLEROZE
(str.409-416)
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DIET IN THE TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS
(str.417-417)
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MILJENKA JELENA JURAŠIĆ, IRIS ZAVOREO, LUCIJA ZADRO MATOVINA, NEVENA GRBIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Pregledni rad
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KOMPLEMENTARNA I ALTERNATIVNA MEDICINA U LIJEČENJU MULTIPLE SKLEROZE
(str.419-424)
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COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE IN THE TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS
(str.425-425)
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MILJENKA JELENA JURAŠIĆ, IRIS ZAVOREO, LUCIJA ZADRO MATOVINA, VANJA BAŠIĆ KES
Pregledni rad
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DESET GODINA ISKUSTVA U LIJEČENJU ANDERSON FABRYJEVE BOLESTI U KLINICI ZA NEUROLOGIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE
(str.427-429)
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TEN-YEAR EXPERIENCE IN TREATING ANDERSON-FABRY DISEASE AT THE DEPARTMENT OF NEUROLOGY, SESTRE MILOSRDNICE UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE
(str.430-430)
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LUCIJA ZADRO MATOVINA, MILJENKA-JELENA JURAŠIĆ, IRIS ZAVOREO, NEVENA GRBIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Pregledni rad
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OSUVREMENJENE SMJERNICE ZA FARMAKOLOŠKO LIJEČENJE OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROIMUNOLOGIJU I NEUROGENETIKU
(str.431-444)
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UPDATE ON GUIDELINES FOR PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS BY THE CROATIAN SOCIETY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION AND CROATIAN SOCIETY OF NEUROIMMUNOLOGY AND NEUROGENETICS
(str.445-445)
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VANJA BAŠIĆ KES, MILJENKA JELENA JURAŠIĆ, IRIS ZAVOREO, MARIJANA LISAK, SILVA SOLDO BUTKOVIĆ, MARINA TITLIĆ, MERI MATIJACA, INES LAZIBAT, DAVOR JANČULJAK, MARIO HABEK, MARIJA BOŠNJAK PAŠIĆ, IVANA ZADRO, INGRID ŠKARPA PRPIĆ, IVANA HUSTIĆ, NEVENA GRBIĆ, IVANA KOBASIĆ, TEA MIROŠEVIĆ ZUBONJA, ANITA MARČINKO, ANTON VLADIĆ, DOLORES JANKO LABINEC, TIHANA GRŽINČIĆ, BISERKA KOVAČ, ANKA ALEKSIĆ SHIHABI, VIDA DEMARIN
Ostalo
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