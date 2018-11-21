Liječnički vjesnik, Vol.140 No.9-10

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Časopisi po područjima
Uredništva
Autori
Politike i razmjena
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Datum izdavanja: Studeni 2018.
Objavljen na Hrčku: 21.11.2018.
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SMJERNICE ZA DIJAGNOSTICIRANJE, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA DEBELOG CRIJEVA
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CLINICAL GUIDELINES FOR DIAGNOSIS, TREATMENT AND MONITORING
PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER
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EDUARD VRDOLJAK, STJEPKO PLEŠTINA, TOMISLAV OMRČEN, ANTONIO JURETIĆ, INGRID BELAC LOVASIĆ, ŽELJKO KRZNARIĆ, JOSIPA FLAM, HRVOJE ŠOBAT, ROBERT ŠEPAROVIĆ, ANTE BOLANČA, ŽELJKO VOJNOVIĆ, MARIJO BOBAN, ZDRAVKO PERKO, LEONARDO PATRLJ, MARKO ZELIĆ, SLAVKO GAŠPAROV, ILIJAN TOMAŠ, LIANA CAMBJ SAPUNAR, DAMIR MILETIĆ, DAVOR ŠTIMAC
Stručni rad
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100 GODINA NAKON PRVE SPLENEKTOMIJE U IMUNOSNOJ TROMBOCITOPENIJI – JE LI LAPAROSKOPSKA SPLENEKTOMIJA JOŠ I DANAS DOBRA TERAPIJSKA METODA? PRIKAZ VLASTITIH ISKUSTAVA
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A HUNDRED YEARS AFTER FIRST SPLENECTOMY FOR IMMUNE THROMBOCYTOPENIA, IS LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY STILL VALID AS A TREATMENT OPTION? A SINGLE CENTER EXPERIENCE
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ZDRAVKO MITROVIĆ, IGOR STIPANČIĆ, JOSIP BAKOVIĆ, VIŠNJA HARIŠ, RADMILA AJDUKOVIĆ, OZREN JAKŠIĆ, ŽELJKO PRKA, MARIO PIRŠIĆ, MARIO KNEŽEVIĆ, VLATKO PEJŠA
Izvorni znanstveni članak
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OPSTRUKCIJA TANKOG CRIJEVA STRANIM TIJELOM U BOLESNIKA S CROHNOVOM BOLESTI
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FOREIGN BODY AS A CAUSE OF SMALL BOWEL OBSTRUCTION IN PATIENT WITH CROHN’S DISEASE
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VIKTOR DOMISLOVIĆ, MARKO BRINAR, NIKŠA TURK, SILVIJA ČUKOVIĆ-ČAVKA, ANA BARIŠIĆ, TIHOMIR KEKEZ, ŽELJKO KRZNARIĆ
Stručni rad
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PRIKAZ BOLESNICE S REUMATOIDNIM ARTRITISOM I VIŠESTRUKIM OSTEOPOROTSKIM PRIJELOMIMA
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PATIENT WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND MULTIPLE OSTEOPOROTIC FRACTURES – A CASE REPORT
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MATEJA KISIĆ, VINKA VUKOSAV, ANA MARIJA VALETIĆ, MELANIE-IVANA ČULO, JADRANKA MOROVIĆ-VERGLES
Stručni rad
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CELIJAKIJA – NEDOVOLJNO PREPOZNAT JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM
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CELIAC DISEASE – INSUFFICIENTLY RECOGNIZED PUBLIC HEALTH PROBLEM
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MARCELA MARČEC, NATAŠA ANTOLJAK, TOMISLAV BENJAK
Pregledni rad
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PRISILNI SMJEŠTAJ OKRIVLJENIKA KAO DUŠEVNO OBOLJELIH OSOBA
– ustavni i konvencijski standardi u praksi hrvatskih sudova
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FORCED ACCOMMODATION OF MENTALLY ILL DEFENDANT
– constitutional and conventional standards in Croatian jurisprudence
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IVANA ĐURAS
Stručni rad
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Prof. dr. sc. ŽIVOJIN ŽAGAR (19. 10. 1925. – 19. 6. 2018.)
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Branka Bedenić
In memoriam, Nekrolog
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