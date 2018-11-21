hrcak mascot   Srce   HID

Liječnički vjesnik, Vol.140 No.9-10

Liječnički vjesnik,Vol.140 No.9-10
Datum izdavanja: Studeni 2018.

Objavljen na Hrčku: 21.11.2018.
Sadržaj Puni tekst
SMJERNICE ZA DIJAGNOSTICIRANJE, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA DEBELOG CRIJEVA hrvatskipdf 216 KB
CLINICAL GUIDELINES FOR DIAGNOSIS, TREATMENT AND MONITORING PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER  
EDUARD VRDOLJAK, STJEPKO PLEŠTINA, TOMISLAV OMRČEN, ANTONIO JURETIĆ, INGRID BELAC LOVASIĆ, ŽELJKO KRZNARIĆ, JOSIPA FLAM, HRVOJE ŠOBAT, ROBERT ŠEPAROVIĆ, ANTE BOLANČA, ŽELJKO VOJNOVIĆ, MARIJO BOBAN, ZDRAVKO PERKO, LEONARDO PATRLJ, MARKO ZELIĆ, SLAVKO GAŠPAROV, ILIJAN TOMAŠ, LIANA CAMBJ SAPUNAR, DAMIR MILETIĆ, DAVOR ŠTIMAC
Stručni rad 		 
100 GODINA NAKON PRVE SPLENEKTOMIJE U IMUNOSNOJ TROMBOCITOPENIJI – JE LI LAPAROSKOPSKA SPLENEKTOMIJA JOŠ I DANAS DOBRA TERAPIJSKA METODA? PRIKAZ VLASTITIH ISKUSTAVA hrvatskipdf 253 KB
A HUNDRED YEARS AFTER FIRST SPLENECTOMY FOR IMMUNE THROMBOCYTOPENIA, IS LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY STILL VALID AS A TREATMENT OPTION? A SINGLE CENTER EXPERIENCE  
ZDRAVKO MITROVIĆ, IGOR STIPANČIĆ, JOSIP BAKOVIĆ, VIŠNJA HARIŠ, RADMILA AJDUKOVIĆ, OZREN JAKŠIĆ, ŽELJKO PRKA, MARIO PIRŠIĆ, MARIO KNEŽEVIĆ, VLATKO PEJŠA
Izvorni znanstveni članak 		 
OPSTRUKCIJA TANKOG CRIJEVA STRANIM TIJELOM U BOLESNIKA S CROHNOVOM BOLESTI hrvatskipdf 248 KB
FOREIGN BODY AS A CAUSE OF SMALL BOWEL OBSTRUCTION IN PATIENT WITH CROHN’S DISEASE  
VIKTOR DOMISLOVIĆ, MARKO BRINAR, NIKŠA TURK, SILVIJA ČUKOVIĆ-ČAVKA, ANA BARIŠIĆ, TIHOMIR KEKEZ, ŽELJKO KRZNARIĆ
Stručni rad 		 
PRIKAZ BOLESNICE S REUMATOIDNIM ARTRITISOM I VIŠESTRUKIM OSTEOPOROTSKIM PRIJELOMIMA hrvatskipdf 177 KB
PATIENT WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND MULTIPLE OSTEOPOROTIC FRACTURES – A CASE REPORT  
MATEJA KISIĆ, VINKA VUKOSAV, ANA MARIJA VALETIĆ, MELANIE-IVANA ČULO, JADRANKA MOROVIĆ-VERGLES
Stručni rad 		 
CELIJAKIJA – NEDOVOLJNO PREPOZNAT JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM hrvatskipdf 210 KB
CELIAC DISEASE – INSUFFICIENTLY RECOGNIZED PUBLIC HEALTH PROBLEM  
MARCELA MARČEC, NATAŠA ANTOLJAK, TOMISLAV BENJAK
Pregledni rad 		 
PRISILNI SMJEŠTAJ OKRIVLJENIKA KAO DUŠEVNO OBOLJELIH OSOBA – ustavni i konvencijski standardi u praksi hrvatskih sudova hrvatskipdf 190 KB
FORCED ACCOMMODATION OF MENTALLY ILL DEFENDANT – constitutional and conventional standards in Croatian jurisprudence  
IVANA ĐURAS
Stručni rad 		 
Prof. dr. sc. ŽIVOJIN ŽAGAR (19. 10. 1925. – 19. 6. 2018.) hrvatskipdf 212 KB
Branka Bedenić
In memoriam, Nekrolog 		 
Posjeta: 0 *