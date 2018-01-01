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Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol. 34 No. 3-4

Datum izdavanja: prosinac 2018.

Objavljen na Hrčku: 29. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
IN DIEM ADDICTIO IN ROMAN LEGAL TRADITION  
KUPOPRODAJA UZ PRIDRŽAJ BOLJEG KUPCA (IN DIEM ADDICTIO) U RIMSKOJ PRAVNOJ TRADICIJI (str.9-32) hrvatskipdf 20 MB
Tomislav Karlović, Ivana Rapić
Izvorni znanstveni članak 		 
THE PRINCIPLE OF THE PROTECTION OF LEGITIMATE EXPECTATIONS IN THE ADMINISTRATIVE LAW OF THE EUROPEAN UNION AND LEGAL AUTONOMY OF THE MEMBER STATES  
NAČELO ZAŠTITE LEGITIMNIH OČEKIVANJA U UPRAVNOM PRAVU EUROPSKE UNIJE I PRAVNA AUTONOMIJA DRŽAVA ČLANICA (str.33-54) hrvatskipdf 19 MB
Tomislav Sokol
Izvorni znanstveni članak 		 
FORMING A GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF CROATIA IN COMPARATIVE PERSPECTIVE – A PROPOSAL FOR A CONSTITUTIONAL CHANGE  
FORMIRANJE VLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI – JEDAN PRIJEDLOG USTAVNE PROMJENE (str.55-84) hrvatskipdf 25 MB
Robert Podolnjak
Izvorni znanstveni članak 		 
IN SEARCH OF THE MEANING OF THE EFFECTIVE CONTROL STANDARD IN PEACEKEEPING OPERATIONS UNDER THE AUSPICES OF THE UNITED NATIONS  
U POTRAZI ZA ZNAČENJEM STANDARDA EFEKTIVNE KONTROLE U MIROVNIM OPERACIJAMA POD OKRILJEM UN-a (str.85-108) hrvatskipdf 22 MB
Rutvica Rusan Novokmet
Izvorni znanstveni članak 		 
LEGITIMACY OF STRIKE – QUI, QUID, QUANDO ET QUOMODO?  
ZAKONITOST ŠTRAJKA – QUI, QUID, QUANDO ET QUOMODO? (str.109-140) hrvatskipdf 29 MB
Andrijana Bilić, Trpimir Perrkušić
Pregledni rad 		 
THE EVOLUTION OF ELECTRONIC ADMINISTRATION AND ITS PRACTICE IN JUDICIAL PROCEEDINGS  
RAZVOJ ELEKTRONIČKE UPRAVE I NJEZINA PRAKTIČNA PRIMJENA U SUDSKOM POSTUPK (str.141-155) hrvatskipdf 11 MB
Pál Emil Mészáros
Pregledni rad 		 
THE EFFECTS OF EXCISE TAX LEVIED ON SUGAR-SWEETENED BEVERAGES ON THE PREVENTION AND CONTROL OF OBESITY  
UČINCI TROŠARINA NA ZASLAĐENE BEZALKOHOLNE NAPITKE NA PREVENCIJU I KONTROLU PRETILOSTI (str.157-175) hrvatskipdf 18 MB
Rajko Odobaša
Pregledni rad 		 
ANALOGY IN LAW: MEANING AND USE  
ANALOGIJA U PRAVU: ZNAČENJE I UPOTREBA (str.177-202) hrvatskipdf 19 MB
Žaklina Harašić
Pregledni rad 		 
LIABILITY, PRAGMATISM AND ECONOMICS  
ODGOVORNOST, PRAGMATIZAM I EKONOMIJA (str.203-217) hrvatskipdf 12 MB
Giovanni Tuzet
Pregledni rad 		 
THE EMERGENCE OF “TRUE AND FAIR VIEW” PRINCIPLE IN ACCOUNTING WITH SPECIAL REGARDS TO THE PROVISIONS OF THE HUNGARIAN ACCOUNTING ACT  
NASTANAK NAČELA “ISTINITOG I POŠTENOG IZVJEŠĆIVANJA” U RAČUNOVODSTVU S POSEBNIM OSVRTOM NA ODREDBE MAĐARSKOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVA (str.219-232) hrvatskipdf 10 MB
Zoltán Zéman
Stručni rad 		 
PRIKAZ KNJIGE / BOOK REVIEW: HELLE KRUNKE, BJÖRG THORARENSEN (EDS.), THE NORDIC CONSTITUTIONS A COMPARATIVE AND CONTEXTUAL STUDY, HART PUBLISHING 2018., 224 STR., ISBN 9781509910946 (str.235-237) hrvatskipdf 3 MB
Davor Trlin
Recenzija, Prikaz 		 
PRIKAZ KNJIGE/ / BOOK REVIEW: SAMUEL BOWLES, THE MORAL ECONOMY: WHY GOOD INCENTIVES ARE NO SUBSTITUTE FOR GOOD CITIZENS, YALE UNIVERSITY PRESS, 2016., 288 STR., ISBN-10: 0300163800, ISBN-13: 978-0300163803 (str.238-240) hrvatskipdf 2 MB
Toni Pranić
Recenzija, Prikaz 		 
PRIKAZ TRENING SEMINARA ZA EUROPSKE DOKUMENTACIJSKE CENTRE, BRUXELLES, 22. – 23. STUDENOGA 2018. (TRAINING SEMINAR EUROPEAN DOCUMENTATION CENTRES, BRUSSELS, 22–23. 11. 2018) (str.241-243) hrvatskipdf 2 MB
Ivana Kežić Pucketić, Ljiljana Siber
Recenzija, Prikaz 		 
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