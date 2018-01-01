Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol. 34 No. 3-4

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IN DIEM ADDICTIO IN ROMAN LEGAL TRADITION
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KUPOPRODAJA UZ PRIDRŽAJ BOLJEG KUPCA (IN DIEM ADDICTIO) U RIMSKOJ PRAVNOJ TRADICIJI
(str.9-32)
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Tomislav Karlović, Ivana Rapić
Izvorni znanstveni članak
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THE PRINCIPLE OF THE PROTECTION OF LEGITIMATE EXPECTATIONS IN THE ADMINISTRATIVE LAW OF THE EUROPEAN UNION AND LEGAL AUTONOMY OF THE MEMBER STATES
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NAČELO ZAŠTITE LEGITIMNIH OČEKIVANJA U UPRAVNOM PRAVU EUROPSKE UNIJE I PRAVNA AUTONOMIJA DRŽAVA ČLANICA
(str.33-54)
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Tomislav Sokol
Izvorni znanstveni članak
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FORMING A GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF CROATIA IN COMPARATIVE PERSPECTIVE – A PROPOSAL FOR A CONSTITUTIONAL CHANGE
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FORMIRANJE VLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI – JEDAN PRIJEDLOG USTAVNE PROMJENE
(str.55-84)
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Robert Podolnjak
Izvorni znanstveni članak
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IN SEARCH OF THE MEANING OF THE EFFECTIVE CONTROL STANDARD IN PEACEKEEPING OPERATIONS UNDER THE AUSPICES OF THE UNITED NATIONS
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U POTRAZI ZA ZNAČENJEM STANDARDA EFEKTIVNE KONTROLE U MIROVNIM OPERACIJAMA POD OKRILJEM UN-a
(str.85-108)
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Rutvica Rusan Novokmet
Izvorni znanstveni članak
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LEGITIMACY OF STRIKE – QUI, QUID, QUANDO ET QUOMODO?
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ZAKONITOST ŠTRAJKA – QUI, QUID, QUANDO ET QUOMODO?
(str.109-140)
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Andrijana Bilić, Trpimir Perrkušić
Pregledni rad
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THE EVOLUTION OF ELECTRONIC ADMINISTRATION AND ITS PRACTICE IN JUDICIAL PROCEEDINGS
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RAZVOJ ELEKTRONIČKE UPRAVE I NJEZINA PRAKTIČNA PRIMJENA U SUDSKOM POSTUPK
(str.141-155)
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Pál Emil Mészáros
Pregledni rad
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THE EFFECTS OF EXCISE TAX LEVIED ON SUGAR-SWEETENED BEVERAGES ON THE PREVENTION AND CONTROL OF OBESITY
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UČINCI TROŠARINA NA ZASLAĐENE BEZALKOHOLNE NAPITKE NA PREVENCIJU I KONTROLU PRETILOSTI
(str.157-175)
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Rajko Odobaša
Pregledni rad
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ANALOGY IN LAW: MEANING AND USE
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ANALOGIJA U PRAVU: ZNAČENJE I UPOTREBA
(str.177-202)
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Žaklina Harašić
Pregledni rad
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LIABILITY, PRAGMATISM AND ECONOMICS
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ODGOVORNOST, PRAGMATIZAM I EKONOMIJA
(str.203-217)
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Giovanni Tuzet
Pregledni rad
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THE EMERGENCE OF “TRUE AND FAIR VIEW” PRINCIPLE IN ACCOUNTING WITH SPECIAL REGARDS TO THE PROVISIONS OF THE HUNGARIAN ACCOUNTING ACT
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NASTANAK NAČELA “ISTINITOG I POŠTENOG IZVJEŠĆIVANJA” U RAČUNOVODSTVU S POSEBNIM OSVRTOM NA ODREDBE MAĐARSKOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVA
(str.219-232)
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Zoltán Zéman
Stručni rad
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PRIKAZ KNJIGE / BOOK REVIEW: HELLE KRUNKE, BJÖRG THORARENSEN (EDS.), THE NORDIC CONSTITUTIONS A COMPARATIVE AND CONTEXTUAL STUDY, HART PUBLISHING 2018., 224 STR., ISBN 9781509910946
(str.235-237)
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Davor Trlin
Recenzija, Prikaz
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PRIKAZ KNJIGE/ / BOOK REVIEW: SAMUEL BOWLES, THE MORAL ECONOMY: WHY GOOD INCENTIVES ARE NO SUBSTITUTE FOR GOOD CITIZENS, YALE UNIVERSITY PRESS, 2016., 288 STR., ISBN-10: 0300163800, ISBN-13: 978-0300163803
(str.238-240)
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Toni Pranić
Recenzija, Prikaz
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PRIKAZ TRENING SEMINARA ZA EUROPSKE DOKUMENTACIJSKE CENTRE, BRUXELLES, 22. – 23. STUDENOGA 2018. (TRAINING SEMINAR EUROPEAN DOCUMENTATION CENTRES, BRUSSELS, 22–23. 11. 2018)
(str.241-243)
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Ivana Kežić Pucketić, Ljiljana Siber
Recenzija, Prikaz
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