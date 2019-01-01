Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 40 No. 1, 2019.

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O RAZLOZIMA ZA IZUZEĆE I O POKRETANJU INCIDENTALNOG POSTUPKA ZA IZUZEĆE
(str.1-33)
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ON THE REASONS FOR EXEMPTION AND THE MOTION FOR INCIDENTAL EXEMPTION PROCEDURE
(str.34-34)
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ÜBER DIE GRÜNDE DER RICHTERABLEHNUNG UND DIE EINLEITUNG DES ZWISCHENVERFAHRENS FÜR RICHTERABLEHNUNG
(str.35-35)
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DELLE CAUSE DI ESONERO E DELL’ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE DI ESONERO
(str.36-36)
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Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak
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IZAZOVI PRUŽANJA USLUGA NA DIGITALNOM TRŽIŠTU EU-A – USLUGE INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I „POZADINSKE“ USLUGE
(str.37-55)
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CHALLENGES OF PROVIDING SERVICES ON THE EU DIGITAL MARKET – INFORMATION SOCIETY SERVICES AND “UNDERLYING” SERVICES
(str.56-56)
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HERAUSFORDERUNGEN DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN AUF DEM DIGITALEN MARKT DER EU
(str.57-57)
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LE SFIDE LEGATE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI SUL MERCATO DIGITALE DELL’UE
(str.57-58)
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Nada Bodiroga, Adrijana Martinović
Izvorni znanstveni članak
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TONSKO SNIMANJE ROČIŠTA PRED SUDOVIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
(str.59-78)
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TONE RECORDING OF THE HEARING BEFORE THE COURTS OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.79-79)
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TONAUFNAHME DER GERICHTSVERHANDLUNG IN DER FÖDERATION BOSNIEN UND HERZEGOWINA
(str.79-80)
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LA REGISTRAZIONE AUDIO DELLE UDIENZE DINANZI ALLE CORTI DELLA FEDERAZIONE DI BOSNIA ED ERZEGOVINA
(str.80-80)
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Jozo Čizmić, Marija Boban
Izvorni znanstveni članak
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PIRAMIDALNE STRUKTURE I DRUŠTVA S UZAJAMNIM UDJELIMA KAO OBLIK ODSTUPANJA OD NAČELA „JEDNA DIONICA – JEDAN GLAS“
(str.81-108)
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PYRAMIDAL STRUCTURES AND CROSSSHAREHOLDING - MECHANISMS FOR DEVIATION FROM THE PRICIPLE “ONE SHARE – ONE VOTE”
(str.109-109)
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PYRAMIDENSTRUKTUREN UND WECHSELSEITIG BETEILIGTE UNTERNEHMEN ALS EINE FORM DER ABWEICHUNG VOM GRUNDSATZ „EINE AKTIE - EINE STIMME“
(str.110-110)
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STRUTTURE PIRAMIDALI E SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONI RECIPROCHE QUALE ESEMPIO DI ECCEZIONE RISPETTO AL PRINCIPIO „UNA AZIONE –
UN VOTO“
(str.110-111)
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Antonija Zubović, Edita Čulinović-Herc
Izvorni znanstveni članak
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KVALITETA PROPISA UPRAVNOG PRAVA U HRVATSKOJ: OCJENA STANJA I PRIJEDLOZI ZA UNAPRJEĐENJE
(str.113-143)
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THE QUALITY OF THE ADMINISTRATIVE LAW RULES IN THE REPUBLIC OF CROATIA: CURRENT SITUATION AND SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT
(str.144-144)
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QUALITÄT VERWALTUNGSRECHTLICHER VORSCHRIFTEN IN KROATIEN: BEWERTUNG DER VORHANDENEN SITUATION UND VORSCHLÄGE FÜR
VERBESSERUNG
(str.144-145)
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LA QUALITÀ DELLE LEGGI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO IN CROAZIA: STATO DELL’ARTE E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
(str.145-145)
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Dario Đerđa
Izvorni znanstveni članak
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„BIOLOŠKA OPORUKA“ U PRAVU OSOBNOSTI I MEDICINSKOM PRAVU (PRAVO OSOBNOSTI I TRGOVAČKO-ZDRAVSTVENI ASPEKTI)
(str.147-164)
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LIVING WILL IN THE PERSONALITY LAW AND MEDICAL LAW (LEGAL, COMMERCIAL AND HEALTH CARE ASPECTS)
(str.165-165)
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“BIOLOGISCHES TESTAMENT” IM PERSONLICHKEITSUND MEDIZINRECHT (PERSONLICHKEITSRECHT UND HANDELSRECHTLICHE UND GESUNDHEITLICHE ASPEKTE)
(str.165-166)
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“IL TESTAMENTO BIOLOGICO” NEL DIRITTO DELLA PERSONALITÀ E NEL DIRITTO DELLA MEDICINA (PROFILI LEGALI, COMMERCIALI E SANITARI)
(str.166-166)
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Aldo Radolović
Izvorni znanstveni članak
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NEKA PITANJA O IMOVINSKIM ODNOSIMA BRAČNIH DRUGOVA U HRVATSKOM I TALIJANSKOM OBITELJSKOM PRAVU
(str.167-197)
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SOME ISSUES CONCERNING THE MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES IN THE CROATIAN AND ITALIAN FAMILY LAW
(str.198-198)
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MANCHE FRAGEN ZU DEN VERMÖGENSBEZIEHUNGEN DER EHEGATTEN IM KROATISCHEN UND ITALIENISCHEN FAMILIENRECHT
(str.199-199)
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ALCUNE QUESTIONI RELATIVE AI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI NEI DIRITTI DI FAMIGLIA CROATO ED ITALIANO
(str.199-200)
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Lucia Ruggeri, Sandra Winkler
Izvorni znanstveni članak
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SEKVESTRACIJA NEKRETNINE U SVJETLU ZAŠTITE PRAVA NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE
(str.201-234)
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TEMPORARY ADMINISTRATION OF PROPERTY IN THE LIGHT OF THE RIGHT TO PEACEFUL ENJOYMENT OF PROPERTY
(str.235-235)
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SEQUESTRATION DER IMMOBILIE IM LICHTE DES SCHUTZES DES RECHTS AUF ACHTUNG DES EIGENTUMS
(str.235-236)
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IL SEQUESTRO DELL’IMMOBILE ALLA LUCE DELLA TUTELA DEL DIRITTO AL PACIFICO GODIMENTO DEL PATRIMONIO
(str.236-236)
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Gabrijela Mihelčić, Maša Marochini Zrinski
Izvorni znanstveni članak
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EUROPSKO PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA I EKONOMIJA DIJELJENJA – ODABRANA PITANJA
(str.237-258)
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EUROPEAN COMPETITION LAW AND SHARING ECONOMY – SELECTED ISSUES
(str.259-259)
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EU-WETTBEWERBSRECHT UND ÖKONOMIE DES TEILENS – AUSGEWÄHLTE FRAGEN
(str.259-260)
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IL DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA E LA SHARE ECONOMY – TEMI SCELTI
(str.260-260)
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Ana Poščić
Izvorni znanstveni članak
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ANTIHREZA DE LEGE FERENDA
(str.261-284)
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ANTICHRESIS DE LEGE FERENDA
(str.285-285)
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ANTICHRESIS DE LEGE FERENDA
(str.285-286)
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L’ANTICRESI DE LEGE FERENDA
(str.286-286)
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Ines Matić, Anamari Petranović
Izvorni znanstveni članak
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PRAVO NA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA KAO TEMELJNO PRAVO I ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZBOG NJEGOVE POVREDE
(str.287-312)
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THE RIGHT TO THE PROTECTION OF PERSONAL DATA AS A FUNDAMENTAL RIGHT AND LIABILITY FOR DAMAGE DUE TO ITS INFRINGEMENT
(str.313-313)
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SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN ALS GRUNDLEGENDES RECHT UND SCHADENHAFTUNG WEGEN DESSEN VERLETZUNG
(str.314-314)
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IL DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI QUALE DIRITTO FONDAMENTALE E RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DALLA SUA VIOLAZIONE
(str.314-315)
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Maja Bukovac Puvača, Armando Demark
Prethodno priopćenje
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USPOSTAVLJANJE ETAŽNOG VLASNIŠTVA – OTVORENA PITANJA TUMAČENJA I PRIMJENE
(str.317-341)
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ESTABLISHMENT OF CONDOMINIUM – OPEN ISSUES REGARDING INTERPRETATION AND APPLICATION
(str.342-342)
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GRÜNDUNG DES WOHNUNGSEIGENTUMS – OFFENE FRAGEN DEREN AUSLEGUNG UND ANWENDUNG
(str.342-343)
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LA COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO – QUESTIONI APERTE CONCERNENTI L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE
(str.343-343)
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Ante Perkušić
Prethodno priopćenje
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RETROAKTIVNA PRIMJENA PRAVILA O PROBOJU PRAVNE OSOBNOSTI U POREZNIM STVARIMA: ANALIZA UPRAVNOSUDSKE I USTAVNOSUDSKE
PRAKSE
(str.345-378)
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RETROACTIVE APPLICATION OF THE RULES ON PIERCIN THE CORPORATE VEIL IN TAX MATTERS: AN ANALYSIS OF CROATIAN ADMINISTRATIVE AND
JUDICIAL PRACTICE
(str.379-379)
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RÜCKWIRKENDE ANWENDUNG DER REGELN ÜBER DIE DURCHBRECHUNG DER RECHTSPERSÖNLICHKEIT IN STEUERSACHEN: ANALYSE DER VERWALTUNGSRECHTUND VERFASSUNGSRECHTSPRECHUNG
(str.379-380)
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IL SEQUESTRO DELL’IMMOBILE ALLA LUCE DELLA TUTELA DEL DIRITTO AL PACIFICO GODIMENTO DEL PATRIMONIO
(str.380-380)
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Stjepan Gadžo, Nataša Žunić Kovačević
Prethodno priopćenje
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ZABILJEŽBE PRAVNIH ČINJENICA U OVRŠNOM ZAKONU
(str.381-396)
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RECORDATION PROVIDED BY ENFORCEMENT RULES AND INSURANCE REGULATIONS
(str.397-397)
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VORMERKUNGEN DER RECHTSTATSACHEN LAUT ZWANGSVOLLSTRECKUNGSGESETZ
(str.397-398)
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LE ANNOTAZIONI DI CIRCOSTANZE GIURIDICHE NELLA LEGGE SULL’ESECUZIONE
(str.398-398)
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Dinka Šago
Prethodno priopćenje
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ULOGA UPRAVNIH SUDOVA I SUDA EUROPSKE UNIJE U KREIRANJU PRAVNIH PROPISA I UPRAVNOSUDSKE PRAKSE
(str.399-418)
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THE ROLE OF ADMINISTRATIVE COURTS AND THE EUROPEAN UNION COURT IN THE CREATION OF LEGAL REGULATIONS AND ADMINISTRATIVE COURT PRACTICE
(str.419-419)
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DIE ROLLE DER VERWALTUNGSGERICHTE UND DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION IN DER KREIERUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN UND VERWALTUNGSRECHTSPRECHUNG
(str.420-420)
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IL RUOLO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA NELLA CREAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE E DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
(str.421-421)
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Bosiljka Britvić Vetma
Pregledni rad
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PRAVO NA UVID U SPIS U UPRAVNIM STVARIMA
(str.423-440)
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THE RIGHT TO ACCESS TO CASE FILE IN ADMINISTRATIVE MATTERS
(str.441-441)
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DAS RECHT AUF AKTENEINSICHT IN VERWALTUNGSRECHTSSACHEN
(str.441-442)
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IL DIRITTO DI ACCESSO AL FASCICOLO NELLE QUESTIONI AMMINISTRATIVE
(str.442-443)
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Lana Ofak, Marko Šikić
Pregledni rad
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SLIČNOSTI I RAZLIKE NAKNADE ŠTETE NASTALE PACIJENTIMA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI U REPUBLICI SLOVENIJI I REPUBLICI HRVATSKOJ (KROZ DVA SUDSKA PREDMETA)
(str.445-477)
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hrvatskipdf 344 KB
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF COMPENSATION FOR DAMAGES OF PATIENTS IN HEALTH INSTITUTION IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF CROATIA (THE TWO COURT CASES)
(str.478-478)
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ÄHNLICHKEITEN UND UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEM ERSATZ DES AN PATIENTEN VERURSACHTEN SCHADEN IN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND REPUBLIK KROATIEN (DURCH DIE DARSTELLUNG ZWEI RECHTSSACHEN)
(str.478-479)
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SIMILARITÀ E DIVERSITÀ RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DEI PAZIENTI NELLA STRUTTURA SANITARIA NELLA REPUBBLICA DI
SLOVENIA E NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA (ATTRAVERSO L’ANALISI DI DUE CASI GIURISPRUDENZIALI)
(str.479-479)
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Jakob Nakić, Loris Belanić
Pregledni rad
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NOVO STVARNOPRAVNO UREĐENJE LOVIŠTA
(str.481-498)
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NEW PROPERTY LAW REGIME OF THE HUNTING GROUND
(str.499-499)
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NEUE SACHENRECHTLICHE REGELUNG DES JAGDREVIERS
(str.499-500)
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LA NUOVA DISCIPLINA DI DIRITTO REALE DELLA CACCIA
(str.500-500)
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Davorin Pichler
Pregledni rad
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NOVÌNE U REVIZIJSKOM POSTUPKU
(str.510-531)
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hrvatskipdf 323 KB
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NOVELTIES IN ‘REVISION’ (FURTHER APPEAL ON POINTS OF LAW) PROCEDURE
(str.532-532)
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NEUIGKEITEN IM REVISIONSVERFAHREN
(str.533-533)
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LE NOVITÀ NEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE
(str.533-534)
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Paula Poretti, Marina Mišković
Pregledni rad
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ISTICANJE POVREDA KONVENCIJSKIH I USTAVNIH PRAVA U POSTUPCIMA PRED REDOVNIM SUDOVIMA
(str.535-554)
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STRESSING THE RIGHTS GUARANTEED BY THE CONSTITUTION AND CONVENTION IN THE PROCEEDINGS BEFORE ORDINARY COURTS
(str.555-556)
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HERVORHEBUNG VON VERLETZUNGEN DER KONVENTIONS- UND VERFASUNGSRECHTE VOR ORDENTLICHEN GERICHTEN
(str.556-557)
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IL RILIEVO DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI CONVENZIONALI E COSTITUZIONALI NEI PROCEDIMENTI DINNAZI AI TRIBUNALI ORDINARI
(str.558-559)
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Sandra Marković, Sanja Trgovac
Pregledni rad
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ZAŠTITA OVISNOG DRUŠTVA – NEDAVNI JUDIKATI VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SLOVENIJE
(str.539-570)
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THE PROTECTION OF THE CONTROLLED COMPANY – RECENT JUDGEMENTS OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
(str.571-571)
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SCHUTZ DER ABHÄNGIGEN GESELLSCHAFT – DIE JÜNGSTE RECHTSPRECHUNG DES OBERSTEN GERICHTSHOFS DER REPUBLIK SLOWENIEN
(str.571-572)
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LA TUTELA DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA – GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE SUPREMA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
(str.572-572)
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Jerneja Prostor
Stručni rad
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ODNOS PREDSJEDNIKA SUDA SA SUDSKIM STRANKAMA – PRAVNO UREĐENJE I PITANJA IZ PRAKSE
(str.573-587)
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COURT PRESIDENT AND THE PARTIES – LEGAL REGULATION AND QUESTIONS FROM PRACTICE
(str.588-588)
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DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN DES GERICHTSVORISTZENDEN UND DEN
GERICHTSPARTEIEN – RECHTSREGELUNG UND FRAGEN AUS DER PRAXIS
(str.588-589)
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IL RAPPORTO TRA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E LE PARTI – DISCIPLINA GIURIDICA E QUESTIONI PRATICHE
(str.589-589)
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Alen Rajko
Stručni rad
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VJEŠTAČENJE U UPRAVNOM SPORU
(str.591-613)
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EXPERTISE IN ADMINISTRATIVE DISPUTE
(str.614-614)
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BEGUTACHTUNG IN VERWALTUNGSSTREITIGKEITEN
(str.614-614)
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LA PERIZIA NEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
(str.615-615)
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Željka Zrilić Ježek
Stručni rad
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