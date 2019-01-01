hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 40 No. 1, 2019.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,Vol. 40 No. 1
Datum izdavanja: travanj 2019.

Objavljen na Hrčku: 22. 4. 2019.
Sadržaj Puni tekst
O RAZLOZIMA ZA IZUZEĆE I O POKRETANJU INCIDENTALNOG POSTUPKA ZA IZUZEĆE (str.1-33) hrvatskipdf 334 KB
ON THE REASONS FOR EXEMPTION AND THE MOTION FOR INCIDENTAL EXEMPTION PROCEDURE (str.34-34)  
ÜBER DIE GRÜNDE DER RICHTERABLEHNUNG UND DIE EINLEITUNG DES ZWISCHENVERFAHRENS FÜR RICHTERABLEHNUNG (str.35-35)  
DELLE CAUSE DI ESONERO E DELL’ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE DI ESONERO (str.36-36)  
Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak 		 
IZAZOVI PRUŽANJA USLUGA NA DIGITALNOM TRŽIŠTU EU-A – USLUGE INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I „POZADINSKE“ USLUGE (str.37-55) hrvatskipdf 284 KB
CHALLENGES OF PROVIDING SERVICES ON THE EU DIGITAL MARKET – INFORMATION SOCIETY SERVICES AND “UNDERLYING” SERVICES (str.56-56)  
HERAUSFORDERUNGEN DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN AUF DEM DIGITALEN MARKT DER EU (str.57-57)  
LE SFIDE LEGATE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI SUL MERCATO DIGITALE DELL’UE (str.57-58)  
Nada Bodiroga, Adrijana Martinović
Izvorni znanstveni članak 		 
TONSKO SNIMANJE ROČIŠTA PRED SUDOVIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (str.59-78) hrvatskipdf 433 KB
TONE RECORDING OF THE HEARING BEFORE THE COURTS OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.79-79)  
TONAUFNAHME DER GERICHTSVERHANDLUNG IN DER FÖDERATION BOSNIEN UND HERZEGOWINA (str.79-80)  
LA REGISTRAZIONE AUDIO DELLE UDIENZE DINANZI ALLE CORTI DELLA FEDERAZIONE DI BOSNIA ED ERZEGOVINA (str.80-80)  
Jozo Čizmić, Marija Boban
Izvorni znanstveni članak 		 
PIRAMIDALNE STRUKTURE I DRUŠTVA S UZAJAMNIM UDJELIMA KAO OBLIK ODSTUPANJA OD NAČELA „JEDNA DIONICA – JEDAN GLAS“ (str.81-108) hrvatskipdf 320 KB
PYRAMIDAL STRUCTURES AND CROSSSHAREHOLDING - MECHANISMS FOR DEVIATION FROM THE PRICIPLE “ONE SHARE – ONE VOTE” (str.109-109)  
PYRAMIDENSTRUKTUREN UND WECHSELSEITIG BETEILIGTE UNTERNEHMEN ALS EINE FORM DER ABWEICHUNG VOM GRUNDSATZ „EINE AKTIE - EINE STIMME“ (str.110-110)  
STRUTTURE PIRAMIDALI E SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONI RECIPROCHE QUALE ESEMPIO DI ECCEZIONE RISPETTO AL PRINCIPIO „UNA AZIONE – UN VOTO“ (str.110-111)  
Antonija Zubović, Edita Čulinović-Herc
Izvorni znanstveni članak 		 
KVALITETA PROPISA UPRAVNOG PRAVA U HRVATSKOJ: OCJENA STANJA I PRIJEDLOZI ZA UNAPRJEĐENJE (str.113-143) hrvatskipdf 315 KB
THE QUALITY OF THE ADMINISTRATIVE LAW RULES IN THE REPUBLIC OF CROATIA: CURRENT SITUATION AND SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT (str.144-144)  
QUALITÄT VERWALTUNGSRECHTLICHER VORSCHRIFTEN IN KROATIEN: BEWERTUNG DER VORHANDENEN SITUATION UND VORSCHLÄGE FÜR VERBESSERUNG (str.144-145)  
LA QUALITÀ DELLE LEGGI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO IN CROAZIA: STATO DELL’ARTE E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO (str.145-145)  
Dario Đerđa
Izvorni znanstveni članak 		 
„BIOLOŠKA OPORUKA“ U PRAVU OSOBNOSTI I MEDICINSKOM PRAVU (PRAVO OSOBNOSTI I TRGOVAČKO-ZDRAVSTVENI ASPEKTI) (str.147-164) hrvatskipdf 268 KB
LIVING WILL IN THE PERSONALITY LAW AND MEDICAL LAW (LEGAL, COMMERCIAL AND HEALTH CARE ASPECTS) (str.165-165)  
“BIOLOGISCHES TESTAMENT” IM PERSONLICHKEITSUND MEDIZINRECHT (PERSONLICHKEITSRECHT UND HANDELSRECHTLICHE UND GESUNDHEITLICHE ASPEKTE) (str.165-166)  
“IL TESTAMENTO BIOLOGICO” NEL DIRITTO DELLA PERSONALITÀ E NEL DIRITTO DELLA MEDICINA (PROFILI LEGALI, COMMERCIALI E SANITARI) (str.166-166)  
Aldo Radolović
Izvorni znanstveni članak 		 
NEKA PITANJA O IMOVINSKIM ODNOSIMA BRAČNIH DRUGOVA U HRVATSKOM I TALIJANSKOM OBITELJSKOM PRAVU (str.167-197) hrvatskipdf 327 KB
SOME ISSUES CONCERNING THE MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES IN THE CROATIAN AND ITALIAN FAMILY LAW (str.198-198)  
MANCHE FRAGEN ZU DEN VERMÖGENSBEZIEHUNGEN DER EHEGATTEN IM KROATISCHEN UND ITALIENISCHEN FAMILIENRECHT (str.199-199)  
ALCUNE QUESTIONI RELATIVE AI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI NEI DIRITTI DI FAMIGLIA CROATO ED ITALIANO (str.199-200)  
Lucia Ruggeri, Sandra Winkler
Izvorni znanstveni članak 		 
SEKVESTRACIJA NEKRETNINE U SVJETLU ZAŠTITE PRAVA NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE (str.201-234) hrvatskipdf 350 KB
TEMPORARY ADMINISTRATION OF PROPERTY IN THE LIGHT OF THE RIGHT TO PEACEFUL ENJOYMENT OF PROPERTY (str.235-235)  
SEQUESTRATION DER IMMOBILIE IM LICHTE DES SCHUTZES DES RECHTS AUF ACHTUNG DES EIGENTUMS (str.235-236)  
IL SEQUESTRO DELL’IMMOBILE ALLA LUCE DELLA TUTELA DEL DIRITTO AL PACIFICO GODIMENTO DEL PATRIMONIO (str.236-236)  
Gabrijela Mihelčić, Maša Marochini Zrinski
Izvorni znanstveni članak 		 
EUROPSKO PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA I EKONOMIJA DIJELJENJA – ODABRANA PITANJA (str.237-258) hrvatskipdf 290 KB
EUROPEAN COMPETITION LAW AND SHARING ECONOMY – SELECTED ISSUES (str.259-259)  
EU-WETTBEWERBSRECHT UND ÖKONOMIE DES TEILENS – AUSGEWÄHLTE FRAGEN (str.259-260)  
IL DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA E LA SHARE ECONOMY – TEMI SCELTI (str.260-260)  
Ana Poščić
Izvorni znanstveni članak 		 
ANTIHREZA DE LEGE FERENDA (str.261-284) hrvatskipdf 304 KB
ANTICHRESIS DE LEGE FERENDA (str.285-285)  
ANTICHRESIS DE LEGE FERENDA (str.285-286)  
L’ANTICRESI DE LEGE FERENDA (str.286-286)  
Ines Matić, Anamari Petranović
Izvorni znanstveni članak 		 
PRAVO NA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA KAO TEMELJNO PRAVO I ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZBOG NJEGOVE POVREDE (str.287-312) hrvatskipdf 306 KB
THE RIGHT TO THE PROTECTION OF PERSONAL DATA AS A FUNDAMENTAL RIGHT AND LIABILITY FOR DAMAGE DUE TO ITS INFRINGEMENT (str.313-313)  
SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN ALS GRUNDLEGENDES RECHT UND SCHADENHAFTUNG WEGEN DESSEN VERLETZUNG (str.314-314)  
IL DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI QUALE DIRITTO FONDAMENTALE E RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DALLA SUA VIOLAZIONE (str.314-315)  
Maja Bukovac Puvača, Armando Demark
Prethodno priopćenje 		 
USPOSTAVLJANJE ETAŽNOG VLASNIŠTVA – OTVORENA PITANJA TUMAČENJA I PRIMJENE (str.317-341) hrvatskipdf 287 KB
ESTABLISHMENT OF CONDOMINIUM – OPEN ISSUES REGARDING INTERPRETATION AND APPLICATION (str.342-342)  
GRÜNDUNG DES WOHNUNGSEIGENTUMS – OFFENE FRAGEN DEREN AUSLEGUNG UND ANWENDUNG (str.342-343)  
LA COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO – QUESTIONI APERTE CONCERNENTI L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE (str.343-343)  
Ante Perkušić
Prethodno priopćenje 		 
RETROAKTIVNA PRIMJENA PRAVILA O PROBOJU PRAVNE OSOBNOSTI U POREZNIM STVARIMA: ANALIZA UPRAVNOSUDSKE I USTAVNOSUDSKE PRAKSE (str.345-378) hrvatskipdf 339 KB
RETROACTIVE APPLICATION OF THE RULES ON PIERCIN THE CORPORATE VEIL IN TAX MATTERS: AN ANALYSIS OF CROATIAN ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL PRACTICE (str.379-379)  
RÜCKWIRKENDE ANWENDUNG DER REGELN ÜBER DIE DURCHBRECHUNG DER RECHTSPERSÖNLICHKEIT IN STEUERSACHEN: ANALYSE DER VERWALTUNGSRECHTUND VERFASSUNGSRECHTSPRECHUNG (str.379-380)  
IL SEQUESTRO DELL’IMMOBILE ALLA LUCE DELLA TUTELA DEL DIRITTO AL PACIFICO GODIMENTO DEL PATRIMONIO (str.380-380)  
Stjepan Gadžo, Nataša Žunić Kovačević
Prethodno priopćenje 		 
ZABILJEŽBE PRAVNIH ČINJENICA U OVRŠNOM ZAKONU (str.381-396) hrvatskipdf 246 KB
RECORDATION PROVIDED BY ENFORCEMENT RULES AND INSURANCE REGULATIONS (str.397-397)  
VORMERKUNGEN DER RECHTSTATSACHEN LAUT ZWANGSVOLLSTRECKUNGSGESETZ (str.397-398)  
LE ANNOTAZIONI DI CIRCOSTANZE GIURIDICHE NELLA LEGGE SULL’ESECUZIONE (str.398-398)  
Dinka Šago
Prethodno priopćenje 		 
ULOGA UPRAVNIH SUDOVA I SUDA EUROPSKE UNIJE U KREIRANJU PRAVNIH PROPISA I UPRAVNOSUDSKE PRAKSE (str.399-418) hrvatskipdf 284 KB
THE ROLE OF ADMINISTRATIVE COURTS AND THE EUROPEAN UNION COURT IN THE CREATION OF LEGAL REGULATIONS AND ADMINISTRATIVE COURT PRACTICE (str.419-419)  
DIE ROLLE DER VERWALTUNGSGERICHTE UND DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION IN DER KREIERUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN UND VERWALTUNGSRECHTSPRECHUNG (str.420-420)  
IL RUOLO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA NELLA CREAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE E DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (str.421-421)  
Bosiljka Britvić Vetma
Pregledni rad 		 
PRAVO NA UVID U SPIS U UPRAVNIM STVARIMA (str.423-440) hrvatskipdf 269 KB
THE RIGHT TO ACCESS TO CASE FILE IN ADMINISTRATIVE MATTERS (str.441-441)  
DAS RECHT AUF AKTENEINSICHT IN VERWALTUNGSRECHTSSACHEN (str.441-442)  
IL DIRITTO DI ACCESSO AL FASCICOLO NELLE QUESTIONI AMMINISTRATIVE (str.442-443)  
Lana Ofak, Marko Šikić
Pregledni rad 		 
SLIČNOSTI I RAZLIKE NAKNADE ŠTETE NASTALE PACIJENTIMA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI U REPUBLICI SLOVENIJI I REPUBLICI HRVATSKOJ (KROZ DVA SUDSKA PREDMETA) (str.445-477) hrvatskipdf 344 KB
SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF COMPENSATION FOR DAMAGES OF PATIENTS IN HEALTH INSTITUTION IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF CROATIA (THE TWO COURT CASES) (str.478-478)  
ÄHNLICHKEITEN UND UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEM ERSATZ DES AN PATIENTEN VERURSACHTEN SCHADEN IN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND REPUBLIK KROATIEN (DURCH DIE DARSTELLUNG ZWEI RECHTSSACHEN) (str.478-479)  
SIMILARITÀ E DIVERSITÀ RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DEI PAZIENTI NELLA STRUTTURA SANITARIA NELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA (ATTRAVERSO L’ANALISI DI DUE CASI GIURISPRUDENZIALI) (str.479-479)  
Jakob Nakić, Loris Belanić
Pregledni rad 		 
NOVO STVARNOPRAVNO UREĐENJE LOVIŠTA (str.481-498) hrvatskipdf 259 KB
NEW PROPERTY LAW REGIME OF THE HUNTING GROUND (str.499-499)  
NEUE SACHENRECHTLICHE REGELUNG DES JAGDREVIERS (str.499-500)  
LA NUOVA DISCIPLINA DI DIRITTO REALE DELLA CACCIA (str.500-500)  
Davorin Pichler
Pregledni rad 		 
NOVÌNE U REVIZIJSKOM POSTUPKU (str.510-531) hrvatskipdf 323 KB
NOVELTIES IN ‘REVISION’ (FURTHER APPEAL ON POINTS OF LAW) PROCEDURE (str.532-532)  
NEUIGKEITEN IM REVISIONSVERFAHREN (str.533-533)  
LE NOVITÀ NEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE (str.533-534)  
Paula Poretti, Marina Mišković
Pregledni rad 		 
ISTICANJE POVREDA KONVENCIJSKIH I USTAVNIH PRAVA U POSTUPCIMA PRED REDOVNIM SUDOVIMA (str.535-554) hrvatskipdf 282 KB
STRESSING THE RIGHTS GUARANTEED BY THE CONSTITUTION AND CONVENTION IN THE PROCEEDINGS BEFORE ORDINARY COURTS (str.555-556)  
HERVORHEBUNG VON VERLETZUNGEN DER KONVENTIONS- UND VERFASUNGSRECHTE VOR ORDENTLICHEN GERICHTEN (str.556-557)  
IL RILIEVO DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI CONVENZIONALI E COSTITUZIONALI NEI PROCEDIMENTI DINNAZI AI TRIBUNALI ORDINARI (str.558-559)  
Sandra Marković, Sanja Trgovac
Pregledni rad 		 
ZAŠTITA OVISNOG DRUŠTVA – NEDAVNI JUDIKATI VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SLOVENIJE (str.539-570) hrvatskipdf 210 KB
THE PROTECTION OF THE CONTROLLED COMPANY – RECENT JUDGEMENTS OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA (str.571-571)  
SCHUTZ DER ABHÄNGIGEN GESELLSCHAFT – DIE JÜNGSTE RECHTSPRECHUNG DES OBERSTEN GERICHTSHOFS DER REPUBLIK SLOWENIEN (str.571-572)  
LA TUTELA DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA – GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE SUPREMA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA (str.572-572)  
Jerneja Prostor
Stručni rad 		 
ODNOS PREDSJEDNIKA SUDA SA SUDSKIM STRANKAMA – PRAVNO UREĐENJE I PITANJA IZ PRAKSE (str.573-587) hrvatskipdf 263 KB
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COURT PRESIDENT AND THE PARTIES – LEGAL REGULATION AND QUESTIONS FROM PRACTICE (str.588-588)  
DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN DES GERICHTSVORISTZENDEN UND DEN GERICHTSPARTEIEN – RECHTSREGELUNG UND FRAGEN AUS DER PRAXIS (str.588-589)  
IL RAPPORTO TRA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E LE PARTI – DISCIPLINA GIURIDICA E QUESTIONI PRATICHE (str.589-589)  
Alen Rajko
Stručni rad 		 
VJEŠTAČENJE U UPRAVNOM SPORU (str.591-613) hrvatskipdf 282 KB
EXPERTISE IN ADMINISTRATIVE DISPUTE (str.614-614)  
BEGUTACHTUNG IN VERWALTUNGSSTREITIGKEITEN (str.614-614)  
LA PERIZIA NEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (str.615-615)  
Željka Zrilić Ježek
Stručni rad 		 
Posjeta: 0 *