Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 34 No. 3, 2019.

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THE SIMULTANEOUS EFFECT OF MOISTURE AND PYRITE ON COAL SPONTANEOUS COMBUSTION USING CPT AND R70 TEST METHODS
(str.1-12)
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SIMULTANI UČINAK VLAGE I PIRITA NA SPONTANO IZGARANJE UGLJENA ANALIZIRAN METODAMA TPT I R70
(str.12-12)
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Amir Saﬀari, Farhang Sereshki, Mohammad Ataei
Izvorni znanstveni članak
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THE STUDY OF THE RESERVOIR INTER-ARCHITECTURE STRUCTURE AND REMAINING OIL IN THE EASTERN PART OF SABEI II DISTRICT
(str.13-20)
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STUDIJA UNUTARLEŽIŠNE ARHITEKTURE TE PREOSTALE NAFTE NA PRIMJERU ISTOČNOGA DIJELA STRUKTURE OKRUGA SABEI II
(str.20-20)
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Huabin Wei, Huanlai Zhu, Hengshuang Li, Shangming Shi, Senlin Gan, Zhiwei Zhai
Stručni rad
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CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF THE TRANSITION FROM DRILL AND BLAST EXCAVATION TO NON-BLASTING METHODS FOR THE PREPARATION OF MINED ROCK IN SURFACE MINING
(str.21-28)
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KONCEPTUALNI RAZVOJ PRIJELAZA IZ METODA BUŠENJA I MINIRANJA EKSPLOZIVOM U METODE BEZ MINIRANJA ZA EKSPLOATACIJU STIJENA U POVRŠINSKOME RUDARSTVU
(str.28-28)
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Boris Sobko, Oleksii Lozhnikov, Volodymyr Levytskyi, Galyna Skyba
Izvorni znanstveni članak
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APPLICATION OF MACHINE LEARNING MODELS IN PREDICTING INITIAL GAS PRODUCTION RATE FROM TIGHT GAS RESERVOIRS
(str.29-40)
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engleskipdf 1 MB
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PRIMJENA STROJNOGA UČENJA U PREDVIĐANJU POČETNE PROIZVODNJE PLINA IZ LEŽIŠTA MALE PROPUSNOSTI
(str.40-40)
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Ugwumba Chrisangelo Amaechi, Princewill Maduabuchi Ikpeka, Ma Xianlin, Johnson Obunwa Ugwu
Prethodno priopćenje
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IDENTIFICATION AND DETECTION OF A VOID UNDER HIGHWAY CEMENT CONCRETE PAVEMENT SLABS BASED ON FINITE ELEMENT ANALYSIS
(str.41-47)
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PREPOZNAVANJE I OPAŽANJE ŠUPLJINA ISPOD PLOČA KOLNIČKOGA CEMENTNOM OJAČANOGA BETONA NA PROMETNICAMA UPORABOM ANALIZE KONAČNIH ELEMENATA
(str.47-47)
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Tao Zhang, Yongming Ren
Prethodno priopćenje
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EVALUATION OF THE SPONTANEOUS COMBUSTION OF COAL (SCC) BY USING THE R70 TEST METHOD BASED ON THE CORRELATION AMONG INTRINSIC COAL PROPERTIES (CASE STUDY: TABAS PARVADEH COAL MINES, IRAN)
(str.49-60)
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PROCJENA SPONTANOGA IZGARANJA UGLJENA UPORABOM METODA TESTIRANJA R70 NA TEMELJU KORELACIJE KONSTITUCIJSKIH SVOJSTAVA UGLJENA (PRIMJER RUDNIKA UGLJENA TABAS PARVADEH, IRAN)
(str.60-60)
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Amir Saﬀari, Mohammad Ataei, Farhang Sereshki
Izvorni znanstveni članak
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EXAMINATION OF THE ROLE OF MOISTURE CONTENT ON THE SPONTANEOUS COMBUSTION OF COAL (SCC)
(str.61-71)
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engleskipdf 741 KB
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ISPITIVANJE ULOGE SADRŽAJA VLAGE NA SPONTANO IZGARANJE UGLJENA
(str.71-71)
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Amir Saﬀari, Mohammad Ataei, Farhang Sereshki
Izvorni znanstveni članak
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RECOVERY OF WASTE EXPANDED POLYSTYRENE IN LIGHTWEIGHT CONCRETE PRODUCTION
(str.73-80)
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OPORABA OTPADNOGA STIROPORA IZRADOM LAKOGA BETONA
(str.80-80)
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Gordan Bedeković, Ivana Grčić, Aleksandra Anić Vučinić, Vitomir Premur
Izvorni znanstveni članak
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AN IMAGE-BASED METHOD TO DETERMINE THE PARTICLE SIZE DISTRIBUTION (PSD) OF FINE-GRAINED SOIL
(str.81-88)
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METODA DIGITALNE OBRADBE SLIKA ZA ODREĐIVANJE RASPODJELE VELIČINE ZRNA U SITNOZRNATOME TLU
(str.88-88)
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Saman Tabrizi-Zarringhabaei, Reza Goli Ejlali, Mikaeil Yousefzadeh Fard, Sayyedjavad Sayyedfattahi
Prethodno priopćenje
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IN MEMORIAM: Prof. Dr. Davorin Kovačić, grad. civ. eng. (Mar. 29th, 1945 – Feb. 17th, 2019)
(str.89-90)
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IN MEMORIAM: prof. dr. sc. Davorin Kovačić, dipl. ing. građ. (29. III. 1945. – 17. II. 2019.)
(str.91-92)
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Biljana Kovačević Zelić
In memoriam, Nekrolog
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