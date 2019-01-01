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Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 34 No. 3, 2019.

Rudarsko-geološko-naftni zbornik,Vol. 34 No. 3
Datum izdavanja: srpanj 2019.

Objavljen na Hrčku: 6. 7. 2019.
Sadržaj Puni tekst
THE SIMULTANEOUS EFFECT OF MOISTURE AND PYRITE ON COAL SPONTANEOUS COMBUSTION USING CPT AND R70 TEST METHODS (str.1-12) engleskipdf 686 KB
SIMULTANI UČINAK VLAGE I PIRITA NA SPONTANO IZGARANJE UGLJENA ANALIZIRAN METODAMA TPT I R70 (str.12-12)  
Amir Saﬀari, Farhang Sereshki, Mohammad Ataei
Izvorni znanstveni članak 		 
THE STUDY OF THE RESERVOIR INTER-ARCHITECTURE STRUCTURE AND REMAINING OIL IN THE EASTERN PART OF SABEI II DISTRICT (str.13-20) engleskipdf 1 MB
STUDIJA UNUTARLEŽIŠNE ARHITEKTURE TE PREOSTALE NAFTE NA PRIMJERU ISTOČNOGA DIJELA STRUKTURE OKRUGA SABEI II (str.20-20)  
Huabin Wei, Huanlai Zhu, Hengshuang Li, Shangming Shi, Senlin Gan, Zhiwei Zhai
Stručni rad 		 
CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF THE TRANSITION FROM DRILL AND BLAST EXCAVATION TO NON-BLASTING METHODS FOR THE PREPARATION OF MINED ROCK IN SURFACE MINING (str.21-28) engleskipdf 333 KB
KONCEPTUALNI RAZVOJ PRIJELAZA IZ METODA BUŠENJA I MINIRANJA EKSPLOZIVOM U METODE BEZ MINIRANJA ZA EKSPLOATACIJU STIJENA U POVRŠINSKOME RUDARSTVU (str.28-28)  
Boris Sobko, Oleksii Lozhnikov, Volodymyr Levytskyi, Galyna Skyba
Izvorni znanstveni članak 		 
APPLICATION OF MACHINE LEARNING MODELS IN PREDICTING INITIAL GAS PRODUCTION RATE FROM TIGHT GAS RESERVOIRS (str.29-40) engleskipdf 1 MB
PRIMJENA STROJNOGA UČENJA U PREDVIĐANJU POČETNE PROIZVODNJE PLINA IZ LEŽIŠTA MALE PROPUSNOSTI (str.40-40)  
Ugwumba Chrisangelo Amaechi, Princewill Maduabuchi Ikpeka, Ma Xianlin, Johnson Obunwa Ugwu
Prethodno priopćenje 		 
IDENTIFICATION AND DETECTION OF A VOID UNDER HIGHWAY CEMENT CONCRETE PAVEMENT SLABS BASED ON FINITE ELEMENT ANALYSIS (str.41-47) engleskipdf 623 KB
PREPOZNAVANJE I OPAŽANJE ŠUPLJINA ISPOD PLOČA KOLNIČKOGA CEMENTNOM OJAČANOGA BETONA NA PROMETNICAMA UPORABOM ANALIZE KONAČNIH ELEMENATA (str.47-47)  
Tao Zhang, Yongming Ren
Prethodno priopćenje 		 
EVALUATION OF THE SPONTANEOUS COMBUSTION OF COAL (SCC) BY USING THE R70 TEST METHOD BASED ON THE CORRELATION AMONG INTRINSIC COAL PROPERTIES (CASE STUDY: TABAS PARVADEH COAL MINES, IRAN) (str.49-60) engleskipdf 963 KB
PROCJENA SPONTANOGA IZGARANJA UGLJENA UPORABOM METODA TESTIRANJA R70 NA TEMELJU KORELACIJE KONSTITUCIJSKIH SVOJSTAVA UGLJENA (PRIMJER RUDNIKA UGLJENA TABAS PARVADEH, IRAN) (str.60-60)  
Amir Saﬀari, Mohammad Ataei, Farhang Sereshki
Izvorni znanstveni članak 		 
EXAMINATION OF THE ROLE OF MOISTURE CONTENT ON THE SPONTANEOUS COMBUSTION OF COAL (SCC) (str.61-71) engleskipdf 741 KB
ISPITIVANJE ULOGE SADRŽAJA VLAGE NA SPONTANO IZGARANJE UGLJENA (str.71-71)  
Amir Saﬀari, Mohammad Ataei, Farhang Sereshki
Izvorni znanstveni članak 		 
RECOVERY OF WASTE EXPANDED POLYSTYRENE IN LIGHTWEIGHT CONCRETE PRODUCTION (str.73-80) engleskipdf 521 KB
OPORABA OTPADNOGA STIROPORA IZRADOM LAKOGA BETONA (str.80-80)  
Gordan Bedeković, Ivana Grčić, Aleksandra Anić Vučinić, Vitomir Premur
Izvorni znanstveni članak 		 
AN IMAGE-BASED METHOD TO DETERMINE THE PARTICLE SIZE DISTRIBUTION (PSD) OF FINE-GRAINED SOIL (str.81-88) engleskipdf 626 KB
METODA DIGITALNE OBRADBE SLIKA ZA ODREĐIVANJE RASPODJELE VELIČINE ZRNA U SITNOZRNATOME TLU (str.88-88)  
Saman Tabrizi-Zarringhabaei, Reza Goli Ejlali, Mikaeil Yousefzadeh Fard, Sayyedjavad Sayyedfattahi
Prethodno priopćenje 		 
IN MEMORIAM: Prof. Dr. Davorin Kovačić, grad. civ. eng. (Mar. 29th, 1945 – Feb. 17th, 2019) (str.89-90) engleskipdf 89 KB
IN MEMORIAM: prof. dr. sc. Davorin Kovačić, dipl. ing. građ. (29. III. 1945. – 17. II. 2019.) (str.91-92) hrvatskipdf 116 KB
Biljana Kovačević Zelić
In memoriam, Nekrolog 		 
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