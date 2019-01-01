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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 40 No. 2, 2019.

Datum izdavanja: kolovoz 2019.

Objavljen na Hrčku: 30. 8. 2019.
Sadržaj Puni tekst
UTJECAJ SANKCIJA VIJEĆA SIGURNOSTI UN-A NA ZAŠTITU TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA (str.627-650) hrvatskipdf 433 KB
THE IMPACT OF THE UN SECURITY COUNCIL’S RESOLUTIONS ON THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS (str.651-651)  
EINFLUSS VON SANKTIONEN DES UNSICHERHEITSRATES AUF SCHUTZ FUNDAMENTALER MENSCHENRECHTE (str.652-652)  
L’IMPATTO DELLE SANZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU SULLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO (str.652-653)  
Rutvica Rusan Novokmet
Izvorni znanstveni članak 		 
PRAVNE POSLJEDICE NEVALJANOSTI TRAJNOGA UGOVORA (str.655-693) hrvatskipdf 546 KB
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INVALIDITY OF CONTINUING CONTRACTS (str.694-694)  
RECHTSFOLGEN DER UNGÜLTIGKEIT EINES DAUERHAFTEN VERTRAGS (str.694-695)  
LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO DI DURATA (str.695-696)  
Ivan Tot
Izvorni znanstveni članak 		 
GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST ZA POVREDU MEDICINSKOG STANDARDA I PRATEĆI EKONOMSKI UČINCI (str.697-731) hrvatskipdf 510 KB
CIVIL LIABILITY FOR BREACH OF MEDICAL STANDARD AND COMPLEMENTARY ECONOMIC EFFECTS (str.732-732)  
ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG FÜR DIE VERLETZUNG DES MEDIZINISCHEN STANDARDS UND DEREN ÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN (str.733-733)  
LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA VIOLAZIONE DELLO STANDARD SANITARIO E CONSEGUENTI EFFETTI ECONOMICI (str.733-734)  
Hrvoje Vojković
Izvorni znanstveni članak 		 
SPORTSKE ORGANIZACIJE U TOTALITARIZMU: NOGOMETNI SAVEZI U NJEMAČKOJ, ŠPANJOLSKOJ I NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ (str.735-762) hrvatskipdf 467 KB
SPORT ORGANISATIONS IN TOTALITARIANISM: FOOTBAL FEDERATIONS IN GERMANY, SPAIN AND INDEPENDENT STATE OF CROATIA (str.763-763)  
SPORTORGANISATIONEN IM TOTALITARISMUS: FUSSBALLVEREINE IN DEUTSCHLAND, SPANIEN UND UNABHÄNGIGEM STAAT KROATIEN (str.763-764)  
LE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE NEL TOTALITARISMO: LE FEDERAZIONI CALCISTICHE IN GERMANIA, SPAGNA E NELLO STATO INDIPENDENTE DI CROAZIA (str.764-764)  
Vladimir Iveta
Izvorni znanstveni članak 		 
ZAŠTITA POSLOVNIH TAJNI KAO OBLIKA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA (str.765-795) hrvatskipdf 452 KB
PROTECTION OF BUSINESS SECRETS AS A TYPE OF INTELLECTUAL PROPERTY (str.796-796)  
SCHUTZ DER GESCHÄFTSGEHEIMNISSE ALS EINER FORM DES GEISTIGEN EIGENTUMS (str.796-797)  
LA PROTEZIONE DEI SEGRETI COMMERCIALI QUALE FORMA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (str.797-797)  
Ana Rački Marinković
Izvorni znanstveni članak 		 
NEJEDNAKOST PLAĆA I PROPADANJE STANDARDA RADNIKA U HRVATSKOJ (str.799-819)  
PAY INEQUALITY AND THE DETERIORATING LABOUR STANDARDS IN CROATIA (str.820-820) engleskipdf 615 KB
LOHNGEFÄLLE UND VERSCHLECHTERUNG DES ARBEITSSTANDARDS IN KROATIEN (str.820-821)  
DISEGUAGLIANZA DEI SALARI E CALO DELLO STANDARD DEI LAVORATORI IN CROAZIA (str.821-822)  
Ivan Rubinić
Izvorni znanstveni članak 		 
EXEMPLIS DISCIMUS: REAFIRMACIJA VRIJEDNOSTI I REDEFINICIJA SADRŽAJA SOCIJALNE DRŽAVE U NOVOM STOLJEĆU (str.823-843) hrvatskipdf 411 KB
EXEMPLIS DISCIMUS: REAFIRMATION OF VALUES AND REDEFINITION OF CONTENT OF SOCIAL STATE IN NEW CENTURY (str.844-844)  
EXEMPLIS DISCIMUS: BEKRÄFTIGUNG DER WERTE UND WIEDERDEFINIERUNG DES SOZIALSTAATES IN NEUEM JAHRHUNDERT (str.844-845)  
EXEMPLIS DISCIMUS: RIAFFERMAZIONE DEL VALORE E RIDEFINIZIONE DEL CONTENUTO DI STATO SOCIALE NEL NUOVO SECOLO (str.845-846)  
Sonja Cindori, Valentino Kuzelj
Pregledni rad 		 
SPECIFIČNOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKIH FUNKCIJA U OBLASTI RADA, RADNIH ODNOSA I SIGURNOSTI NA RADU (str.847-865) hrvatskipdf 340 KB
SPECIALITIES OF INSPECTION FUNCTIONS PERFORMANCE IN THE AREAS OF WORK, WORK RELATIONS AND OCCUPATIONAL SAFETY (str.866-866)  
BESONDERHEITEN DER DURCHFÜHRUNG DER AUFSICHT IM BEREICH DER ARBEIT, ARBEITSVERHÄLTNISSE UND DES ARBEITSSCHUTZES (str.866-867)  
LE SPECIFICITÀ DELL’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO NELL’AMBITO DEL LAVORO, DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (str.867-867)  
Ivo Rozić, Emir Mehmedović
Pregledni rad 		 
COMBATING CORRUPTION IN CROATIA IN THE MIDDLE AGES: AN EXAMPLE OF CROATIAN LEGAL DOCUMENTS – THE LAW CODE OF VINODOL (1288) AND STATUTE OF THE ISLAND OF KRK/VRBNIK (1388) (str.869-894) engleskipdf 512 KB
SUZBIJANJE KORUPCIJE U HRVATSKOJ U SREDNJEM VIJEKU: NA PRIMJERU PRAVNIH SPOMENIKA NA HRVATSKOM JEZIKU – VINODOLSKI ZAKON (1288.) I KRČKI-VRBNIČKI STATUT (1388.) (str.895-895)  
KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG IN KROATIEN IM MITTELALTER AM BEISPIEL DER KROATISCHEN GESETZESDOKUMENTE – DES GESETZES VON VINODOL (1288) UND DES STATUTS DER INSEL KRK/VRBNIK (1388) (str.895-896)  
LA LOTTA ALLA CORRUZIONE IN CROAZIA NEL MEDIOEVO: UN ESEMPIO DI DOCUMENTI LEGALI CROATI – IL CODICE DI VINODOL (1288) E LO STATUTO DELL’ISOLA DI VEGLIA/VRBNIK (1388) (str.896-897)  
Tomislav Galović
Pregledni rad 		 
JUDICIAL DIALOGUE IN THE LIGHT OF PROTOCOL NO. 16 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS (str.899-925) engleskipdf 417 KB
SUDSKI DIJALOG U SVJETLU PROTOKOLA BROJ 16 UZ EUROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA (str.926-926)  
JUSTIZIELLER DIALOG IM LICHTE DES ZUSATZPROTOKOLLS NR. 16 DER EUROPÄISCHEN KONVENTION ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN (str.926-927)  
IL DIALOGO GIUDIZIALE ALLA LUCE DEL PROTOCOLLO NUM. 16 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (str.927-928)  
Bruna Žuber, Špela Lovšin
Pregledni rad 		 
THE OTHER SIDE OF TAX DISCRIMINATION. LACK OF LEGAL RECOGNITION FOR SAME-SEX COUPLES AND ITS FISCAL CONSEQUENCES (str.929-953) engleskipdf 422 KB
DRUGA STRANA POREZNE DISKRIMINACIJE: NEDOSTATAK PRAVNOG PRIZNAVANJA ISTOSPOLNIH PAROVA I FISKALNE POSLJEDICE (str.954-954)  
DIE ANDERE SEITE DER STEUERDISKRIMINIERUNG FEHLENDE RECHTLICHE ANERKENNUNG FÜR GLEICHGESCHLECHTLICHE PAARE UND DEREN STEUERLICHE FOLGEN (str.955-55)  
L’ALTRA FACCIA DELLA DISCRIMINAZIONE FISCALE. L’ASSENZA DI RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE COPPIE DI PERSONE DELLO STESSO SESSO E LE RELATIVE CONSEGUENZE FISCALI (str.956-956)  
Mateusz Wąsik
Pregledni rad 		 
PRAVNA PRIRODA SUDSKE NAGODBE (str.957-968) hrvatskipdf 303 KB
THE LEGAL NATURE OF SETTLEMENT (str.969-969)  
DIE RECHTSNATUR DES GERICHTLICHEN VERGLEICHS (str.969-970)  
LA NATURA GIURIDICA DELLA TRANSAZIONE GIUDIZIALE (str.970-970)  
Lidija Vojković
Stručni rad 		 
Međunarodna konferencija: „Upravni spor u državama srednje i istočne Europe“, Opatija, 3. i 4. lipnja 2019. godine (str.973-975) hrvatskipdf 160 KB
Nina Kovač
Ostalo 		 
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