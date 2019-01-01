Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 40 No. 2, 2019.

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UTJECAJ SANKCIJA VIJEĆA SIGURNOSTI UN-A NA ZAŠTITU TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA
(str.627-650)
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THE IMPACT OF THE UN SECURITY COUNCIL’S RESOLUTIONS ON THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS
(str.651-651)
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EINFLUSS VON SANKTIONEN DES UNSICHERHEITSRATES AUF SCHUTZ FUNDAMENTALER MENSCHENRECHTE
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L’IMPATTO DELLE SANZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU SULLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO
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Rutvica Rusan Novokmet
Izvorni znanstveni članak
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PRAVNE POSLJEDICE NEVALJANOSTI TRAJNOGA UGOVORA
(str.655-693)
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LEGAL CONSEQUENCES OF THE INVALIDITY OF CONTINUING CONTRACTS
(str.694-694)
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RECHTSFOLGEN DER UNGÜLTIGKEIT EINES DAUERHAFTEN VERTRAGS
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LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO DI DURATA
(str.695-696)
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Ivan Tot
Izvorni znanstveni članak
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GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST ZA POVREDU MEDICINSKOG STANDARDA I PRATEĆI EKONOMSKI UČINCI
(str.697-731)
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CIVIL LIABILITY FOR BREACH OF MEDICAL STANDARD AND COMPLEMENTARY ECONOMIC EFFECTS
(str.732-732)
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ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG FÜR DIE VERLETZUNG DES MEDIZINISCHEN STANDARDS UND DEREN ÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN
(str.733-733)
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA VIOLAZIONE DELLO STANDARD SANITARIO E CONSEGUENTI EFFETTI ECONOMICI
(str.733-734)
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Hrvoje Vojković
Izvorni znanstveni članak
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SPORTSKE ORGANIZACIJE U TOTALITARIZMU: NOGOMETNI SAVEZI U NJEMAČKOJ, ŠPANJOLSKOJ I NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ
(str.735-762)
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SPORT ORGANISATIONS IN TOTALITARIANISM: FOOTBAL FEDERATIONS IN GERMANY, SPAIN AND INDEPENDENT STATE OF CROATIA
(str.763-763)
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SPORTORGANISATIONEN IM TOTALITARISMUS: FUSSBALLVEREINE IN DEUTSCHLAND, SPANIEN UND UNABHÄNGIGEM STAAT KROATIEN
(str.763-764)
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LE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE NEL TOTALITARISMO: LE FEDERAZIONI CALCISTICHE IN GERMANIA, SPAGNA E NELLO STATO INDIPENDENTE DI CROAZIA
(str.764-764)
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Vladimir Iveta
Izvorni znanstveni članak
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ZAŠTITA POSLOVNIH TAJNI KAO OBLIKA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
(str.765-795)
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PROTECTION OF BUSINESS SECRETS AS A TYPE OF INTELLECTUAL PROPERTY
(str.796-796)
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SCHUTZ DER GESCHÄFTSGEHEIMNISSE ALS EINER FORM DES GEISTIGEN EIGENTUMS
(str.796-797)
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LA PROTEZIONE DEI SEGRETI COMMERCIALI QUALE FORMA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(str.797-797)
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Ana Rački Marinković
Izvorni znanstveni članak
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NEJEDNAKOST PLAĆA I PROPADANJE STANDARDA RADNIKA U HRVATSKOJ
(str.799-819)
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PAY INEQUALITY AND THE DETERIORATING LABOUR STANDARDS IN CROATIA
(str.820-820)
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LOHNGEFÄLLE UND VERSCHLECHTERUNG DES ARBEITSSTANDARDS IN KROATIEN
(str.820-821)
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DISEGUAGLIANZA DEI SALARI E CALO DELLO STANDARD DEI LAVORATORI IN CROAZIA
(str.821-822)
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Ivan Rubinić
Izvorni znanstveni članak
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EXEMPLIS DISCIMUS: REAFIRMACIJA VRIJEDNOSTI I REDEFINICIJA SADRŽAJA SOCIJALNE DRŽAVE U NOVOM STOLJEĆU
(str.823-843)
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EXEMPLIS DISCIMUS: REAFIRMATION OF VALUES AND REDEFINITION OF CONTENT OF SOCIAL STATE IN NEW CENTURY
(str.844-844)
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EXEMPLIS DISCIMUS: BEKRÄFTIGUNG DER WERTE UND WIEDERDEFINIERUNG DES SOZIALSTAATES IN NEUEM JAHRHUNDERT
(str.844-845)
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EXEMPLIS DISCIMUS: RIAFFERMAZIONE DEL VALORE E RIDEFINIZIONE DEL CONTENUTO DI STATO SOCIALE NEL NUOVO SECOLO
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Sonja Cindori, Valentino Kuzelj
Pregledni rad
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SPECIFIČNOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKIH FUNKCIJA U OBLASTI RADA, RADNIH ODNOSA I SIGURNOSTI NA RADU
(str.847-865)
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SPECIALITIES OF INSPECTION FUNCTIONS PERFORMANCE IN THE AREAS OF WORK, WORK RELATIONS AND OCCUPATIONAL SAFETY
(str.866-866)
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BESONDERHEITEN DER DURCHFÜHRUNG DER AUFSICHT IM BEREICH DER ARBEIT, ARBEITSVERHÄLTNISSE UND DES ARBEITSSCHUTZES
(str.866-867)
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LE SPECIFICITÀ DELL’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO NELL’AMBITO DEL LAVORO, DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
(str.867-867)
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Ivo Rozić, Emir Mehmedović
Pregledni rad
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COMBATING CORRUPTION IN CROATIA IN THE MIDDLE AGES: AN EXAMPLE OF CROATIAN LEGAL DOCUMENTS – THE LAW CODE OF VINODOL (1288) AND STATUTE OF THE ISLAND OF KRK/VRBNIK (1388)
(str.869-894)
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SUZBIJANJE KORUPCIJE U HRVATSKOJ U SREDNJEM VIJEKU: NA PRIMJERU PRAVNIH SPOMENIKA NA HRVATSKOM JEZIKU – VINODOLSKI ZAKON (1288.) I KRČKI-VRBNIČKI STATUT (1388.)
(str.895-895)
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KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG IN KROATIEN IM MITTELALTER AM BEISPIEL DER KROATISCHEN GESETZESDOKUMENTE – DES GESETZES VON
VINODOL (1288) UND DES STATUTS DER INSEL KRK/VRBNIK (1388)
(str.895-896)
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LA LOTTA ALLA CORRUZIONE IN CROAZIA NEL MEDIOEVO: UN ESEMPIO DI DOCUMENTI LEGALI CROATI – IL CODICE DI VINODOL (1288) E LO STATUTO DELL’ISOLA DI VEGLIA/VRBNIK (1388)
(str.896-897)
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Tomislav Galović
Pregledni rad
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JUDICIAL DIALOGUE IN THE LIGHT OF PROTOCOL NO. 16 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
(str.899-925)
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SUDSKI DIJALOG U SVJETLU PROTOKOLA BROJ 16 UZ EUROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA
(str.926-926)
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JUSTIZIELLER DIALOG IM LICHTE DES ZUSATZPROTOKOLLS NR. 16 DER EUROPÄISCHEN KONVENTION ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE
UND GRUNDFREIHEITEN
(str.926-927)
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IL DIALOGO GIUDIZIALE ALLA LUCE DEL PROTOCOLLO NUM. 16 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
(str.927-928)
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Bruna Žuber, Špela Lovšin
Pregledni rad
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THE OTHER SIDE OF TAX DISCRIMINATION. LACK OF LEGAL RECOGNITION FOR SAME-SEX COUPLES AND ITS FISCAL CONSEQUENCES
(str.929-953)
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DRUGA STRANA POREZNE DISKRIMINACIJE: NEDOSTATAK PRAVNOG PRIZNAVANJA ISTOSPOLNIH PAROVA I FISKALNE POSLJEDICE
(str.954-954)
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DIE ANDERE SEITE DER STEUERDISKRIMINIERUNG FEHLENDE RECHTLICHE ANERKENNUNG FÜR GLEICHGESCHLECHTLICHE PAARE UND DEREN STEUERLICHE FOLGEN
(str.955-55)
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L’ALTRA FACCIA DELLA DISCRIMINAZIONE FISCALE. L’ASSENZA DI RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE COPPIE DI PERSONE DELLO STESSO SESSO E LE RELATIVE CONSEGUENZE FISCALI
(str.956-956)
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Mateusz Wąsik
Pregledni rad
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PRAVNA PRIRODA SUDSKE NAGODBE
(str.957-968)
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THE LEGAL NATURE OF SETTLEMENT
(str.969-969)
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DIE RECHTSNATUR DES GERICHTLICHEN VERGLEICHS
(str.969-970)
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LA NATURA GIURIDICA DELLA TRANSAZIONE GIUDIZIALE
(str.970-970)
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Lidija Vojković
Stručni rad
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Međunarodna konferencija: „Upravni spor u državama srednje i istočne Europe“, Opatija, 3. i 4. lipnja 2019. godine
(str.973-975)
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Nina Kovač
Ostalo
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