Acta medica Croatica, Vol. 73 No. 2, 2019.

|Sadržaj
|Puni tekst
|
ODNOS EKSPRESIJE MATRIKS METALOPROTEINAZE-2 i p63 S PERITUMORSKIM PUKOTINAMA U DUKTALNOM INVAZIVNOM KARCINOMU DOJKE
(str.131-138)
|
hrvatskipdf 529 KB
|
RELATIONSHIP OF MATRIX METALLOPROTEINASE-2 AND p63 EXPRESSION WITH PERITUMORAL CLEFTS IN INVASIVE DUCTAL CARCINOMA OF THE BREAST
(str.138-138)
|
|
CVJETKO LEŽ, BOŽO KRUŠLIN
Izvorni znanstveni članak
|
|
STAVOVI RODITELJA PREMA CIJEPLJENJU VLASTITE DJECE: ISKUSTVO IZ DVIJU PEDIJATRIJSKIH AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD
(str.139-148)
|
hrvatskipdf 139 KB
|
PARENTS’ ATTITUDES TOWARDS VACCINATION OF THEIR OWN CHILDREN: EXPERIENCE FROM TWO PEDIATRIC CLINICS OF THE ZAGREB-WEST HEALTH CENTER
(str.149-149)
|
|
INES KULIĆ, MARTA ČIVLJAK, ROK ČIVLJAK
Izvorni znanstveni članak
|
|
EPIDEMIOLOŠKE OSOBITOSTI LAJMSKE BOLESTI U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2016. GODINE
(str.151-157)
|
hrvatskipdf 468 KB
|
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LYME DISEASE IN THE REPUBLIC OF CROATIA 2012-2016
(str.158-158)
|
|
DARKO ROPAC, BORIS ŠOKMAN, INA STAŠEVIĆ, SANJA KUREČIĆ FILIPOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
|
|
RAZLIKE U UČINKOVITOSTI STANDARDNOG FIZIKALNOG TRETMANA U ODNOSU NA MANUALNU TERAPIJU YUMEIHO TEHNIKOM I VJEŽBAMA U BOLESNIKA S KRONIČNOM NESPECIFIČNOM KRIŽOBOLJOM
(str.159-165)
|
hrvatskipdf 116 KB
|
DIFFERENCES IN THE EFFECTIVENESS OF STANDARD PHYSICAL THERAPY COMPARED TO MANUAL YUMEIHO THERAPY AND EXERCISE IN PATIENTS WITH CHRONIC NONSPECIFIC LOW BACK PAIN
(str.165-165)
|
|
NEVEN GLADOVIĆ, IRIS ZAVOREO, TATJANA TROŠT BOBIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Stručni rad
|
|
KVALITETA SKRBI ZA BOLESNIKA S KORONARNOM BOLEŠĆU – KAKO JEDNIM POGLEDOM NA RIZIKE IMPLEMENTIRATI SMJERNICE
(str.167-173)
|
hrvatskipdf 324 KB
|
CARE QUALITY FOR PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE IN FAMILY MEDICINE - GUIDELINE IMPLEMENTATION BY TAKING A GLANCE AT THE RISK FACTORS
(str.174-174)
|
|
SUNČANA VLAH, LUCIJA MURGIĆ, ANA NEDIĆ, DUBRAVKA RAČKI GRUBIŠA, VANJA LAZIĆ, DANIEL FERLIN, LANATINA MIHALJINEC, ANTE PROLIĆ, VALERIJA BRALIĆ LANG, JELENA EVIĆ, JOSIP BULJAN, ĐURĐICA KAŠUBA LAZIĆ
Stručni rad
|
|
UTJECAJ KOLISTINA NA BUBREŽNU FUNKCIJU KRITIČNIH BOLESNIKA
(str.175-184)
|
hrvatskipdf 318 KB
|
THE IMPACT OF COLISTIN ON RENAL FUNCTION IN CRITICAL PATIENTS
(str.185-185)
|
|
IVA GRGIĆ, DUBRAVKA IVIĆ, DINKO PAULIĆ
Stručni rad
|
|
JESU LI BORRELIA MIYAMOTOI I BORRELIA MAYONII MOGUĆI PATOGENI U HRVATSKOJ?
(str.187-192)
|
hrvatskipdf 111 KB
|
ARE BORRELIA MIYAMOTOI AND BORRELIA MAYONII POSSIBLE PATHOGENS IN CROATIA?
(str.193-193)
|
|
NATAŠA CETINIĆ BALENT, RADOJKA MIKULIĆ, OKTAVIJA ĐAKOVIĆ RODE
Pregledni rad
|
|
POSEBNOSTI KOAGULACIJE KOD DJECE
(str.195-198)
|
hrvatskipdf 84 KB
|
PARTICULARITIES OF COAGULATION IN CHILDREN
(str.198-198)
|
|
ERNEST BILIĆ, GABRIJELA IVANKOVIĆ
Pregledni rad
|
|
AN INCIDENTAL FINDING OF NODAL NECK RECURRENCE OF CUTANEOUS MALIGNANT MELANOMA AFTER A 34-YEAR DISEASE-FREE PERIOD
(str.199-203)
|
engleskipdf 1 MB
|
INCIDENTALNI NALAZ ČVORA NA VRATU KOŽNOG MALIGNOG MELANOMA NAKON 34 GODINE LATENCIJE
(str.203-203)
|
|
ZLATKO KLJAJIĆ, PETRA SMOJE, PETAR IVANIŠEVIĆ, SAŠA ERCEGOVIĆ, NENAD KUNAC, KRISTIJAN BEČIĆ, NEIRA PUIZINA-IVIĆ
Ostalo
|
|
POLITRAUMA I MASIVNO KRVARENJE
(str.205-208)
|
hrvatskipdf 76 KB
|
POLYTRAUMA AND MASSIVE BLEEDING – CASE REPORT
(str.208-208)
|
|
VIŠNJA NESEK ADAM, ANTONIA BULIĆ MILJAK, FRANJO VOLARIĆ
Ostalo
|
|
A PATIENT WITH FXII DEFICIENCY, JAK2-MUTATION POSITIVE CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASM AND RECURRENT THROMBOEMBOLIC EVENTS
(str.209-212)
|
engleskipdf 118 KB
|
BOLESNICA S MANJKOM FXII, JAK2-MUTACIJA POZITIVNOM KRONIČNOM MIJELOPROLIFERATIVNOM NEOPLAZMOM I PONAVLJANIM ROMBOEMBOLIJSKIM INCIDENTIMA
(str.213-213)
|
|
ENA RANKOVIĆ, DRAŽEN PULANIĆ
Ostalo
|
|
MANAGEMENT OF SEVERE DIABETIC KETOACIDOSIS IN A YOUNG ADULT
(str.215-218)
|
engleskipdf 77 KB
|
LIJEČENJE TEŠKE DIJABETIČKE KETOACIDOZE U MLADE OSOBE
(str.218-218)
|
|
VESNA VUCELIĆ, ŽELJKO VUČIČEVIĆ, VESNA DEGORICIJA, GORANA MIROŠEVIĆ, VESNA TRKEŠ
Ostalo
|
|
O ZAKLADNOJ BOLNICI NA REBRU U II. SVJETSKOM RATU
(str.219-225)
|
hrvatskipdf 1021 KB
|
ON THE REBRO FOUNDATION HOSPITAL IN ZAGREB DURING WORLD WAR II
(str.226-226)
|
|
MARKO MIKULEC, DUBRAVKO HABEK
Ostalo
|
|
KNJIGA POSTERA STRUČNJAKA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE - 2007. – 2016.
(str.227-228)
|
hrvatskipdf 70 Bytes
|
LJUBOMIR RADOVANČEVIĆ
Recenzija, Prikaz
|
|
Biološke vrijednosti i humane vrijednosti
(str.229-229)
|
hrvatskipdf 38 KB
|
Anica Jušić
Pismo uredniku
|