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Acta medica Croatica, Vol. 73 No. 2, 2019.

Acta medica Croatica,Vol. 73 No. 2
Datum izdavanja: rujan 2019.

Objavljen na Hrčku: 7. 9. 2019.
Sadržaj Puni tekst
ODNOS EKSPRESIJE MATRIKS METALOPROTEINAZE-2 i p63 S PERITUMORSKIM PUKOTINAMA U DUKTALNOM INVAZIVNOM KARCINOMU DOJKE (str.131-138) hrvatskipdf 529 KB
RELATIONSHIP OF MATRIX METALLOPROTEINASE-2 AND p63 EXPRESSION WITH PERITUMORAL CLEFTS IN INVASIVE DUCTAL CARCINOMA OF THE BREAST (str.138-138)  
CVJETKO LEŽ, BOŽO KRUŠLIN
Izvorni znanstveni članak 		 
STAVOVI RODITELJA PREMA CIJEPLJENJU VLASTITE DJECE: ISKUSTVO IZ DVIJU PEDIJATRIJSKIH AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD (str.139-148) hrvatskipdf 139 KB
PARENTS’ ATTITUDES TOWARDS VACCINATION OF THEIR OWN CHILDREN: EXPERIENCE FROM TWO PEDIATRIC CLINICS OF THE ZAGREB-WEST HEALTH CENTER (str.149-149)  
INES KULIĆ, MARTA ČIVLJAK, ROK ČIVLJAK
Izvorni znanstveni članak 		 
EPIDEMIOLOŠKE OSOBITOSTI LAJMSKE BOLESTI U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2016. GODINE (str.151-157) hrvatskipdf 468 KB
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LYME DISEASE IN THE REPUBLIC OF CROATIA 2012-2016 (str.158-158)  
DARKO ROPAC, BORIS ŠOKMAN, INA STAŠEVIĆ, SANJA KUREČIĆ FILIPOVIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
RAZLIKE U UČINKOVITOSTI STANDARDNOG FIZIKALNOG TRETMANA U ODNOSU NA MANUALNU TERAPIJU YUMEIHO TEHNIKOM I VJEŽBAMA U BOLESNIKA S KRONIČNOM NESPECIFIČNOM KRIŽOBOLJOM (str.159-165) hrvatskipdf 116 KB
DIFFERENCES IN THE EFFECTIVENESS OF STANDARD PHYSICAL THERAPY COMPARED TO MANUAL YUMEIHO THERAPY AND EXERCISE IN PATIENTS WITH CHRONIC NONSPECIFIC LOW BACK PAIN (str.165-165)  
NEVEN GLADOVIĆ, IRIS ZAVOREO, TATJANA TROŠT BOBIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Stručni rad 		 
KVALITETA SKRBI ZA BOLESNIKA S KORONARNOM BOLEŠĆU – KAKO JEDNIM POGLEDOM NA RIZIKE IMPLEMENTIRATI SMJERNICE (str.167-173) hrvatskipdf 324 KB
CARE QUALITY FOR PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE IN FAMILY MEDICINE - GUIDELINE IMPLEMENTATION BY TAKING A GLANCE AT THE RISK FACTORS (str.174-174)  
SUNČANA VLAH, LUCIJA MURGIĆ, ANA NEDIĆ, DUBRAVKA RAČKI GRUBIŠA, VANJA LAZIĆ, DANIEL FERLIN, LANATINA MIHALJINEC, ANTE PROLIĆ, VALERIJA BRALIĆ LANG, JELENA EVIĆ, JOSIP BULJAN, ĐURĐICA KAŠUBA LAZIĆ
Stručni rad 		 
UTJECAJ KOLISTINA NA BUBREŽNU FUNKCIJU KRITIČNIH BOLESNIKA (str.175-184) hrvatskipdf 318 KB
THE IMPACT OF COLISTIN ON RENAL FUNCTION IN CRITICAL PATIENTS (str.185-185)  
IVA GRGIĆ, DUBRAVKA IVIĆ, DINKO PAULIĆ
Stručni rad 		 
JESU LI BORRELIA MIYAMOTOI I BORRELIA MAYONII MOGUĆI PATOGENI U HRVATSKOJ? (str.187-192) hrvatskipdf 111 KB
ARE BORRELIA MIYAMOTOI AND BORRELIA MAYONII POSSIBLE PATHOGENS IN CROATIA? (str.193-193)  
NATAŠA CETINIĆ BALENT, RADOJKA MIKULIĆ, OKTAVIJA ĐAKOVIĆ RODE
Pregledni rad 		 
POSEBNOSTI KOAGULACIJE KOD DJECE (str.195-198) hrvatskipdf 84 KB
PARTICULARITIES OF COAGULATION IN CHILDREN (str.198-198)  
ERNEST BILIĆ, GABRIJELA IVANKOVIĆ
Pregledni rad 		 
AN INCIDENTAL FINDING OF NODAL NECK RECURRENCE OF CUTANEOUS MALIGNANT MELANOMA AFTER A 34-YEAR DISEASE-FREE PERIOD (str.199-203) engleskipdf 1 MB
INCIDENTALNI NALAZ ČVORA NA VRATU KOŽNOG MALIGNOG MELANOMA NAKON 34 GODINE LATENCIJE (str.203-203)  
ZLATKO KLJAJIĆ, PETRA SMOJE, PETAR IVANIŠEVIĆ, SAŠA ERCEGOVIĆ, NENAD KUNAC, KRISTIJAN BEČIĆ, NEIRA PUIZINA-IVIĆ
Ostalo 		 
POLITRAUMA I MASIVNO KRVARENJE (str.205-208) hrvatskipdf 76 KB
POLYTRAUMA AND MASSIVE BLEEDING – CASE REPORT (str.208-208)  
VIŠNJA NESEK ADAM, ANTONIA BULIĆ MILJAK, FRANJO VOLARIĆ
Ostalo 		 
A PATIENT WITH FXII DEFICIENCY, JAK2-MUTATION POSITIVE CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASM AND RECURRENT THROMBOEMBOLIC EVENTS (str.209-212) engleskipdf 118 KB
BOLESNICA S MANJKOM FXII, JAK2-MUTACIJA POZITIVNOM KRONIČNOM MIJELOPROLIFERATIVNOM NEOPLAZMOM I PONAVLJANIM ROMBOEMBOLIJSKIM INCIDENTIMA (str.213-213)  
ENA RANKOVIĆ, DRAŽEN PULANIĆ
Ostalo 		 
MANAGEMENT OF SEVERE DIABETIC KETOACIDOSIS IN A YOUNG ADULT (str.215-218) engleskipdf 77 KB
LIJEČENJE TEŠKE DIJABETIČKE KETOACIDOZE U MLADE OSOBE (str.218-218)  
VESNA VUCELIĆ, ŽELJKO VUČIČEVIĆ, VESNA DEGORICIJA, GORANA MIROŠEVIĆ, VESNA TRKEŠ
Ostalo 		 
O ZAKLADNOJ BOLNICI NA REBRU U II. SVJETSKOM RATU (str.219-225) hrvatskipdf 1021 KB
ON THE REBRO FOUNDATION HOSPITAL IN ZAGREB DURING WORLD WAR II (str.226-226)  
MARKO MIKULEC, DUBRAVKO HABEK
Ostalo 		 
KNJIGA POSTERA STRUČNJAKA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE - 2007. – 2016. (str.227-228) hrvatskipdf 70 Bytes
LJUBOMIR RADOVANČEVIĆ
Recenzija, Prikaz 		 
Biološke vrijednosti i humane vrijednosti (str.229-229) hrvatskipdf 38 KB
Anica Jušić
Pismo uredniku 		 
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