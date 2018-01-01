Mostariensia : časopis za društvene i humanističke znanosti, Vol. 22 No. 1, 2018.

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PREDGOVOR
(str.1-9)
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Uvodnik
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SADRŽAJ
(str.10-13)
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Kazalo
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POVRAT OTETE IMOVINE – BITNO HRVATSKO PITANJE ZA EUROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU
(str.15-23)
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RETURN OF SEIZED PROPERTY IMPORTANT CROATIAN QUESTION EUROPEAN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.15-23)
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Stiepo Andrijić, Mira Pešić-Andrijić
Pregledni rad
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KONSTITUTIVNOST NARODA – BITNI ELEMENT KONSTITUTIVNOSTI EUROPSKE BIH
(str.25-57)
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CONSTITUENCY OF PEOPLES - ESSENTIAL ELEMENTS OF THE CONSTITUENCY OF EUROPEAN BIH
(str.25-57)
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Mato Arlović
Izlaganje sa skupa
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INSTITUCIONALNI PATRIOTIZAM
‘ORGANIZIRANE MANJINE’ KAO POLITIČKA
SUDBINA HRVATA U BIH
(str.59-73)
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INSTITUTIONAL PATRIOTISM OF
‘ORGANISED MINORITY’ AS A POLITiCAL
DESTINY OF CROATS IN BOSNIA AND
HERZEGOVINA
(str.59-73)
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Dražen Barbarić, Ana-Mari Bošnjak, Domagoj Galić
Izvorni znanstveni članak
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PROCES PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI KAO OKVIR ZA DEMOKRATIZACIJU, S POSEBNIM OSVRTOM NA PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA
(str.75-86)
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THE EU ACCESSION PROCESS AS A FRAMEWORK FOR DEMOCRATIZATION WITH SPECIAL REGARD TO THE STABILIZATION AND ASSOCIATION PROCESS
(str.75-86)
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Sanja Bazina Crnokić
Izlaganje sa skupa
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MODEL “ZRCALA”: ŽUPANIJE S POSEBNIM
REŽIMOM
(str.88-97)
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THE MIRROR MODEL: CANTONS WITH A
SPECIAL REGIME
(str.88-97)
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Lidija Bradara, Irena Mrnjavac, Stjepan Dujo
Izlaganje sa skupa
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PRILOG IZRADI USTAVA ODRŽIVE BIH
U FUNKCIJI OSTVARENJA POTPUNE
JEDNAKOPRAVNOSTI TRI KONSTITUTIVNA
NARODA HRVATA, SRBA I BOŠNJAKA
(str.99-108)
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CONTRIBUTION TO THE CONSTITUTION OF
SUSTAINABLE BOSNIA AND HERZEGOVINA
IN THE FUNCTION OF ACHIEVEING
COMPLETE EQUALITY OF THREE
CONSTITUENT PEOPLES CROATS, SERBS AND
BOSNIAKS
(str.99-108)
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Dragan Čović
Izlaganje sa skupa
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EUROPSKA UNIJA KAO DIO RJEŠENJA –
STAVOVI MLADIH SVEUČILIŠTA U MOSTARU
(str.109-123)
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EUROPEAN UNION AS A PART OF SOLUTION
– ATTITUDES OF YOUTH FROM THE
UNIVERSITY OF MOSTAR
(str.109-123)
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Marija Ćutura, Anela Čolak
Prethodno priopćenje
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INSTITUCIONALNI MODELI I UPRAVLJANJE
RAZLIKAMA U PODIJELJENIM DRUŠTVIMA
(str.125-135)
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INSTITUTIONAL MODELS AND
MANAGEMENT OF DIFFERENCES IN DIVIDED
SOCIETIES
(str.125-135)
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Ivan Ćubela
Stručni rad
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JEDNAKOPRAVNOST HRVATA I ODRŽIV
RAZVOJ: KLJUČ I/ILI NAČIN EUROPSKE
PERSPEKTIVE BOSNE I HERCEGOVINE
(str.137-151)
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EQUALITY OF CROATS AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT A KEY AND / OR MODE OF
THE EUROPEAN PERSPECTIVE OF BOSNIA
AND HERZEGOVINA
(str.137-151)
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Mark Gjokaj
Stručni rad
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BOSNA I HERCEGOVINA I HRVATSKO
PITANJE U POLITICI STJEPANA RADIĆA OD
1904. DO 1923.
(str.153-168)
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BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIAN
ISSUE IN THE POLITICS OF STJEPAN RADIC
FROM 1904 TO 1923
(str.153-168)
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Ivica Glibušić
Izvorni znanstveni članak
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DVODOMNI PARLAMENT, INSTITUCIONALNI
IZRAZ AUTONOMIJE SEGMENATA U
PODIJELJENIM DRUŠTVIMA
(str.169-179)
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THE TWO-CHAMBER PARLIAMENT,
INSTITUTIONAL EXPRESSION OF
AUTONOMY OF SEGEMENTS IN DIVIDED
SOCIETIES
(str.169-179)
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Gordana Iličić, Ivan Vukadin
Stručni rad
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ODRŽIVI RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA
KROZ RAZVOJ IZVORNIH PROIZVODA NA
OPG-IMA
(str.181-195)
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL
AREASTHROUGH DEVELOPMENT OF
ORIGINAL PRODUCTS BY SMALL FAMILLY
FARMS“
(str.181-195)
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Marko Ivanković, Tihomir Prusina, Ivan Jurilj
Pregledni rad
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POLITIČKI ASPEKTI ISELJAVANJA HRVATA IZ
BOSNE I HERCEGOVINE U NJEMAČKU
(str.198-211)
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POLITICAL ASPECTS OF EMIGRATION OF
CROATS FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA
TO GERMANY
(str.198-211)
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Tado Jurić
Izlaganje sa skupa
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ANALIZA SADRŽAJA NAJZNAČAJNIJIH
PRAVNIH DOKUMENATA UZ KOJE SE
VEŽE PROCES PRISTUPANJA BOSNE I
HERCEGOVINE EUROPSKOJ UNIJI OD
1998. DO 2018. GODINE: UKLJUČENOST/
ISKLJUČENOST HRVATA BIH I KANTONA
U FEDERACIJI BIH U CJELOKUPAN PROCES
INTEGRIRANJA
(str.213-226)
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THE ANALYSIS OF THE CONTENT OF THE
MOST IMPORTANT LEGAL DOCUMENTS
RELATED TO THE PROCESS OF ACCESSION
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TO THE
EUROPEAN UNION FROM 1998 TO 2018:
INCLUSION/EXCLUSION OF CROATS OF BIH
AND CANTONS IN THE FEDERATION OF BIH
IN THE OVERALL INTEGRATION PROCESS
(str.213-226)
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Tonka Krešić Gagro
Izlaganje sa skupa
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LEGITIMNO PREDSTAVLJANJE KAO UVJET
POLITIČKE STABILIZACIJE U BOSNI I
HERCEGOVINI
(str.227-237)
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LEGITIMATE REPRESENTATION AS A
CONDITION OF POLITICAL STABILIZATION IN
BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.227-237)
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Borjana Krišto, Bariša Čolak
Pregledni rad
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UTJECAJ ODLUKA EUROPSKOG SUDA
ZA LJUDSKA PRAVA NA USTAV BOSNE I
HERCEGOVINE
(str.239-249)
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IMPACT OF THE DECISIONS OF THE
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ON THE CONSTITUTION OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
(str.239-249)
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Borjana Krišto, Bariša Čolak
Pregledni rad
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REFORMA IZBORNOG ZAKONODAVSTVA
- PRVI KORAK KA OSTVARENJU
HRVATSKE NACIONALNE SUVERENOSTI I
FUNKCIONALNOSTI BIH
(str.251-273)
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REFORM OF ELECTORAL LEGISLATION
– FIRST STEP TO ACCOMPLISHING
CROATIAN NATIONAL SOVEREIGNTY AND
FUNCTIONALITY OF BiH
(str.251-273)
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Božo Ljubić, Josip Merdžo
Stručni rad
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SATYAGRAHA – MOĆ ISTINE – STRATEGIJA
ZA RJEŠENJE HRVATSKOG PITANJA U BIH
(str.275-288)
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STAYAGRAHA – THE POWER OF TRUTH –
STRATEGY FOR RESOLVING THE CROAT
ISSUE IN BIH
(str.275-288)
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Frano Ljubić, Ivan Jurilj
Izlaganje sa skupa
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PRETPOSTAVKE ZA OSTVARENJE
JEDNAKOPRAVNOSTI HRVATSKOG NARODA
ZA EUROPSKU BiH
(str.289-295)
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PREREQUISITES FOR THE IMPROVEMENT OF
EQUALITY OF CROATIAN PEOPLE FOR THE
EUROPEAN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.289-295)
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Vlado Majstorović
Stručni rad
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MIROVNI PLANOVI I SPORAZUMI ZA BOSNU
I HERCEGOVINU
(str.297-313)
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PEACE PLANS AND AGREEMENTS FOR
BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.297-313)
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Silvana Marić Tokić
Pregledni rad
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ODRŽIVI RAZVOJ HRVATA U BIH KROZ
FONDOVE EU
(str.315-325)
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CROATS IN
BIH THROUGH EU FUNDS
(str.315-325)
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Mirjana Milićević, Ilija Papac
Pregledni rad
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RAZVOJ REGIONALNE POLITIKE EU KROZ
INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI
(IPA) U BiH
(str.327-344)
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EU REGIONAL POLICY DEVELOPMENT
THROUGH THE INSTRUMENT FOR PREACCESSION
ASSISTANCE (IPA) IN BIH
(str.327-344)
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Mirjana Milićević, Željana Zovko, Mario Vasilj
Izlaganje sa skupa
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BELGIJSKI PRIMJER FEDERALIZACIJE
(str.337-344)
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BELGIAN EXAMPLE OF FEDERALIZATION
(str.337-344)
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Zvonko Miljko
Izlaganje sa skupa
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DOPRINOS TRADICIONALNE HRVATSKE
DRŽAVOTVORNE IDEOLOGIJE PROCESU
DESTRUKCIJE HRVATSKIH POZICIJA U BOSNI
I HERCEGOVINI
(str.345-363)
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CONTRIBUTION OF TRADITIONAL CROATIAN
NATION-BUILDING IDEOLOGY TO PROCESS
OF DESTRUCTION OF CROATIAN POSITIONS
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.345-363)
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Saša Mrduljaš
Izvorni znanstveni članak
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NEDOSTATCI U PRIMJENI MEĐUNARODNIH
OBVEZA JAVNOG RTV SUSTAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
(str.365-378)
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hrvatskipdf 110 KB
|
Disadvantages in the implementation of the
public rtv system of Bosnia and Herzegovina
international obligations
(str.365-378)
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Ilija Musa, Nino Ćorić, Robert Vidović
Izlaganje sa skupa
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POLOŽAJ HRVATSKOGA JEZIKA U BOSNI I
HERCEGOVINI
(str.379-392)
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hrvatskipdf 84 KB
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POSITION OF THE CROATIAN LANGUAGE IN
BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.379-392)
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Šimun Musa
Izvorni znanstveni članak
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ZNANSTVENO – KULTUROLOŠKI
I TRADICIJSKI ASPEKT POTREBE
FEDERALIZACIJE BiH
(str.393-401)
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SCIENTIFIC, CULTURAL AND TRADITIONAL
ASPECT OF A NEED TO FEDERALIZE B&H
(str.393-401)
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Jakov Pehar
Stručni rad
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DEMONIZACIJA HRVATSKE POLITIKE I
POLITIČKA DESUBJEKTIVIZACIJA HRVATA
U BIH
(str.403-414)
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hrvatskipdf 77 KB
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THE DEMONISATION OF CROATIAN POLITICS
AND POLITICAL DESUBJECTIVIZATION OF
CROATS IN B&H
(str.403-414)
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Željko Raguž
Stručni rad
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KULTURA KAO SINE QUA NON RJEŠENJA
HRVATSKOGA PITANJA
(str.415-425)
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hrvatskipdf 77 KB
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CULTURE – THE SINE QUA NON OF THE
SOLUTION OF THE CROAT ISSUE
(str.415-425)
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Ivan Sivrić
Izlaganje sa skupa
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ANALIZA UČINAKA ODABRANIH ASPEKATA
INTERNACIONALIZACIJE NA SVEUČILIŠTU U
MOSTARU
(str.427-438)
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hrvatskipdf 72 KB
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ANALYSIS OF THE SELECTED IMPACTS OF
INTERNATIONALIZATION OF UNIVERSITY OF
MOSTAR
(str.427-438)
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Inja Stojkić, Dragan Gabrić
Stručni rad
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GEOPOLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE
(str.435-544)
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hrvatskipdf 67 KB
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GEOPOLITICS OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
(str.435-544)
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Slaven Zeljko
Stručni rad
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EUROPSKE PRAKSE DEMOKRATSKIH
RJEŠENJA ZA KONFLIKTNA DRUŠTVA
(str.439-444)
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hrvatskipdf 44 KB
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EUROPEAN PRACTICES OF DEMOCRATIC
SOLUTIONS FOR CONFLICT SOCIETY
(str.439-444)
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Ivana Šaravanja
Prethodno priopćenje
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GRUPNA JEDNAKOST U MULTINACIONALNIM
FEDERACIJAMA U ODNOSU NA FEDERALNA
NAČELA «SAMOUPRAVE» I «ZAJEDNIČKE
UPRAVE»: OSVRT NA BOSNU I HERCEGOVINU
(str.445-463)
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hrvatskipdf 111 KB
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GROUP EQUALITY IN MULTINATIONAL
FEDERATIONS THROUGH FEDERAL
PRINCIPLES OF SELF-RULE AND SHAREDRULE:
LOOK TO BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.445-463)
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Dejan Vanjek
Izlaganje sa skupa
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KORIDOR Vc - POTICAJ INTEGRACIJI
HRVATSKIH REGIJA U EUROPSKO
OKRUŽENJE
(str.465-472)
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CORRIDOR Vc - STRENGHTENING THE
INTEGRATION OF CROAT REGIONS IN
EUROPEAN ENVIRONMENT
(str.465-472)
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Mario Vasilj, Tomislav Volarić, Sanja Tipurić Spužević,
Stručni rad
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ŠKOLSKI SUSTAV I (MULTIKUKULTURALNI)
IDENTITET – PRIMJER BELGIJE
(str.473-480)
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THE SCHOOL SYSTEM AND
(MULTICULTURAL) IDENTITY – AS
EXAMPLED IN BELGIUM
(str.473-480)
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Mario Vasilj
Izlaganje sa skupa
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JEDINSTVO HRVATA U BIH – UVJET
JEDNAKOPRAVNOSTI
(str.481-489)
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hrvatskipdf 65 KB
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UNITY OF CROATS IN BOSNIA AND
HERZEGOVINA AS A CONDITION OF
EQUALITY
(str.481-489)
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Milan Vego
Stručni rad
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IZBORNI ZAKON I SPOR OKO UNIVERZALIJA:
POSTOJI LI HRVATSKI NAROD U BIH ILI SAMO
HRVATI?
(str.491-504)
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THE ELECTION LAW AND THE DISPUTE OVER
UNIVERSALS CROATS, ARE THEY A SUM OF
CITIZENS OR A SINGLE PEOPLE?
(str.491-504)
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Ugo Vlaisavljević
Izlaganje sa skupa
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USTAVNO-PRAVNO-POLITOLOŠKI
ALGORITAM REFORME IZBORNOG
ZAKONODAVSTVA BIH
(str.505-521)
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CONSTITUTIONAL, LEGAL AND POLITICAL
ALGORITHM OF THE ELECTORAL LAW
REFORM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.505-521)
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Ivan Vukoja, Milan Sitarski
Izlaganje sa skupa
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MERITUM I RAZUMIJEVANJE ODLUKE
USTAVNOG SUDA BIH U-23-14
(str.523-534)
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MERITS AND UNDERSTANDING OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF BIH RULING
U-23-14
(str.523-534)
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Valentino Grbavac, Ivan Pepić, Ivan Vukoja
Izlaganje sa skupa
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GEOPOLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE
(str.535-544)
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hrvatskipdf 67 KB
|
GEOPOLITICS OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
(str.535-544)
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Slaven Zeljko
Stručni rad
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ASIMETRIJE U REGIONALNOM I LOKALNOM
RAZVOJU FEDERACIJE BIH
(str.545-551)
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ASIMETERS IN THE REGIONAL AND LOCAL
DEVELOPMENT OF THE FEDERATION OF BIH
(str.545-551)
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Zoran Zeljko, Robert Vidović, Marijana Galić
Izlaganje sa skupa
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POSTDAYTONSKA BIH U SVJETLU
PRIDRUŽIVANJA EUROPSKOJ UNIJI
(str.553-564)
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hrvatskipdf 75 KB
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POSTDAYTON BOSNIA AND HERZEGOVINA
IN LIGHT OF EU ACCESSION EFFORTS
(str.553-564)
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Vedran Zlatić
Izlaganje sa skupa
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FEDERATIVNA DRŽAVA S TRI REPUBLIKE
– OPTIMALNO RJEŠENJE HRVATSKOGA
PITANJA ZA EUROPSKU PERSPEKTIVU
BOSNE I HERCEGOVINE
(str.565-589)
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hrvatskipdf 130 KB
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FEDERATIVE STATE WITH THREE REPUBLICS
- OPTIMAL SOLUTION OF THE CROAT ISSUE
FOR EUROPEAN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.565-589)
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Božo Žepić
Izlaganje sa skupa
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BEZ „SVJETSKOG ETHOSA“ VLAST OSTAJE
„NAJTEŽI POROK“!
(str.591-603)
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hrvatskipdf 80 KB
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WITHOUT THE “WORLD’S ETHOS” THE
AUTHORITY STAYS “HARDEST VICE”!
(str.591-603)
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Mile Lasić
Izlaganje sa skupa
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KAKO USPOSTAVITI EUROPSKU
ORIJENTACIJU BOSNE I HERCEGOVINE
(str.605-606)
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hrvatskipdf 41 KB
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Jure Zovko
Izlaganje sa skupa
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ZAKLJUČCI INTERDISCIPLINARNOG ZNANSTVENO - STRUČNOG SKUPA
S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM „RJEŠENJE HRVATSKOG PITANJA ZA
EUROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU“
(str.607-612)
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hrvatskipdf 55 KB
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Sažetak sa skupa
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